Забота о комфорте четвероногих подопечных — дело благое, поэтому чуть ли не в каждом доме или квартире обитает какой-либо поселенец. Особенно любимы кошки, создания забавные, изящные, но весьма своенравные. Доказательством присутствия этих пушистых (или лысых) «сокровищ» нередко становится растерзанная мебель, ковры, обои. В надежде обеспечить сохранность этих вещей многие хозяева покупают когтеточки, но коварные питомцы нередко попросту их игнорируют. Альтернатива есть, к тому же она почти бесплатна. Это когтеточка своими руками из подручных средств. В этом случае необходимо собрать «завалявшиеся» материалы, найти понравившиеся модели, а потом смело приниматься за дело спасения квартиры от хвостатого «варвара».

Есть ли альтернатива когтеточке?

Отучить от «вредной» привычки точить когти кошку не получится. Это не каприз, а жизненная необходимость. Если лишить животное возможности проводить эту процедуру, то в скором времени оно начнет чувствовать большой дискомфорт при передвижении, потом появятся болезненные ощущения. Причина — врастание когтей в подушечки лап.

Некоторые владельцы приобретают симпатичные колпачки — антицарапки. Некоторые, относительно покладистые, любимцы соглашаются на такой «педикюр», другие воюют с ними до последнего. Помимо неудобства для животных у этих колпачков есть еще один минус — высокая цена. Поэтому кошачий тренажер для «ног» — самое разумное решение для хозяев, которые по-настоящему заботятся о своем маленьком «чаде».

Про радикальные методы избавления от когтей хочется забыть раз и навсегда, так как животное сознательно превращают в инвалида. Владельцев, прибегающих к ним, можно сразу отнести к категории тех людей, которых называют «изуверами».

Возможные виды для рукоделия

Существует много разновидностей таких полезных когтедралок. Друг от друга они отличаются типом установки. Выбор хозяев должен зависеть от «дурных» привычек их питомца.

Настенные конструкции

Эта когтеточка — плоская доска, которую крепят к стене. Обычно ее покрывают джутом либо сизалем. Этот вариант оптимален для тех хозяев, чьи «преступники» сделали постоянной мишенью обои в одном определенном месте, либо сразу в нескольких.

Есть еще один оригинальный подвид настенной плоской когтеточки — угловой. Ее можно устанавливать на внутренних или внешних стыках стен. Из-за двух плоскостей, расположенных вместе, размер ее можно уменьшить, что позволяет получить полноценный предмет первой необходимости даже в самые небольшие квартиры.

Как простую плоскую конструкцию, так и угловую когтеточку нередко делают многоэтажной — с несколькими площадками или гамаками, служащими местом отдыха, а по совместительству наблюдательным пунктом. Такое творение понравится питомцам, обожающим зорко следить за происходящим со шкафов, спинок мягкой мебели или столов.

Есть у такого изделия преимущества перед другими видами. В этом списке:

минимум пространства, занимаемого им;

возможность установки там, где будет наиболее удобно;

отсутствие риска падения когтеточки, которая способна сильно испугать, особенно ночью;

хороший шанс на первых порах обойтись без ремонта стен, так как эта когтеточка спрячет с глаз те участки обоев, что превратились в неприглядные лохмотья;

мизерные затраты при самостоятельном изготовлении.

Минус есть — жесткое крепление к стене, что создаст трудности, если придется переносить кошачий предмет быта в другое место. Но этот недостаток не является таковым, если кошка или кот имеют постоянное место для процедур, и не хотят перемен.

Напольные когтеточки

Этот вариант подойдет тем квартирам, где пыткам подвергаются горизонтальные поверхности, а стены находятся в неприкосновенности. В таком случае хозяевам лучше предпочесть одну из следующих разновидностей.

Плоская. Это самая простая когтедралка — дощечка с простой плоской либо наклонной поверхностью. Как правило, ее обматывают сизалем. Такие конструкции компактны, легки, поэтому удобны тем, что перенести или перевезти их можно в любое место. Имеющая изгибы. Волнообразные когтеточки помогут кошкам совмещать приятное с полезным, ведь на такой модели можно не только точить когти, но и баловаться. Данные изделия потребуют больше места в комнате, изготовить их тоже несколько труднее. Картонная. Эта «спасительница дома» самая непрактичная, так как ее делают из картонных заготовок, которые склеивают вместе. Минусы — недолговечность изделия и оторванные кусочки картона, их придется подбирать постоянно.

Площадки со столбиками

Данные когтеточки — самые популярные кошачьи изделия. Главное при выборе модели — подходящая животному высота столбика. Маленьким существам достаточно полуметра, взрослой кошке требуется от 70 или более сантиметров. Площадки с «колоннами» делятся по степени функциональности, а значит, сложности изготовления.

Столбик с площадкой. Самый простой вариант, компактный и экономичный. Такие магазинные когтеточки покрывают джутом, который не отличается особой долговечностью. Угловые. Они тоже не займут много места, но обезопасят углы, если любимец имеет дурную привычку их терзать. Площадки со столбиком и домиком. Это уже более серьезные конструкции, позволяющие любимцу обосноваться на них на долгое время, если не навсегда. Разноуровневые комплексы. Они включают несколько столбиков, между которыми натянуты гамаки, имеются тоннели, лесенки, площадки для отдыха. Это самый трудоемкий вариант, если задумана операция «Когтеточка своими руками из подручных средств». Для дебюта он не подходит.

Чтобы сделать корректный выбор, нужно всего лишь знать дурные привычки своего питомца, а какой хозяин может оставаться в неведении, если страдает его квартира или дом? Тем созданиям, кто обожает калечить ковры или мягкую мебель, подойдут изделия из джута, ковролина, сизаля. Коты, не проходящие мимо картона, должны получить в собственность такую же когтеточку. Для ярых любителей стен также подойдет ковролин, джут либо сизаль.

Требования к самодельной конструкции

Магазинные экземпляры чаще не блещут практичностью. Самый главный недостаток множества моделей — неустойчивость. Поэтому первый важный критерий для когтеточки, сделанной своими руками, — ее надежность. Конструкция также должна:

не слишком громоздкой, что особенно необходимо для квартир малой площади;

быть долговечной — очень прочной, выполненной из качественных материалов;

иметь симпатичный внешний вид, так как она будет не последним элементом интерьера.

Таким требованиям могут соответствовать некоторые покупные когтеточки, но эти модели — прямой путь к опустошению кошелька. Другой недостаток их — синтетические материалы, к «аромату» которых нежные кошачьи носы привыкнуть не в состоянии.

Натуральность всех материалов — еще одно обязательное условие, если хозяева хотят, чтобы питомец не отверг сделанное непосильным трудом. Использовать нужно древесину, натуральные материалы, картонные упаковка, мешковину, шпагат.

Простая когтеточка из картона

Начинать знакомиться с этим видом рукоделия лучше с самых простых моделей. Это вдвойне важнее, если хвостатое «взрослое дитя» еще не видело подобной конструкции. Самый бюджетный и простой способ — изготовление картонной конструкции. Для ее создания потребуется иметь под рукой:

гофрокартон либо картон;

канцелярский нож;

клейкую ленту либо ПВА;

отрез ткани;

плотную бумагу.

Весь процесс занимает мало времени, он происходит так:

Коробки разбирают, затем на поверхности картона чертят параллельные линии, расстояние между ними — минимум 10 см, лучше взять большее значение. Затем полоски отрезают. Делают середину когтеточки: плотно скручивают первый элемент, распрямляют, промазывают клеем, снова сматывают. Альтернатива — приклеивание клейкой лентой. Второй элемент накручивают на склеенную сердцевину, соединяют клеем либо клейкой лентой. Так же действуют с оставшимися полосками, последнюю из них крепят очень надежно. Заворачивают получившийся круг в отрез ткани, скрепляют ее снизу (например, наметкой в нескольких местах). Этот этап необязателен. Полуфабрикат кладут на лист плотной бумаги, обводят периметр. Вырезав круг, его приклеивают к низу изделия.

Заменой этой картонной конструкции сможет стать обычный спил дерева, которое для домашнего хищника является самой любимой и привычной когтеточкой. Другой привлекательный вариант — небольшой симпатичный пень.

Деревянная напольная когтеточка

Данное изделие тоже не отличается сложностью изготовления. Для этой когтеточки нужно приготовить:

деревянную доску;

два бруска для боковин;

дрель и сверла;

саморезы;

степлер;

шпагат.

Операция столь же быстра, как и предыдущий вариант:

Первым делом к доске саморезами (по 2 на каждую сторону) прикручивают боковые бруски-ножки. Предварительно в дереве дрелью делают небольшие отверстия для крепежа. Диаметр их меньше, чем у саморезов. В доске — в противоположных углах — сверлят по сквозному отверстию. В первое из них продевают шпагат, на конце которого завязывают узелок. Приступают к плотному наматыванию шпагата. Конец закрепляют степлером. Такую же операцию проводят с противоположной стороны изделия.

Свободное пространство между намотками можно не оставлять, однако решение об этом должны принимать сами хозяева питомцев.

Площадка со столбиком для малыша

Чтобы соорудить мини-площадку с когтеточкой для котенка, необходимо заранее запастись:

деревянной доской для основания;

джутом либо сизалем;

куском ковролина;

гвоздями;

ножом;

перьями, шерстяной нитью;

пустыми жестяными банками (одинакового либо разного диаметра) для столбика, их общая длина не должна превышать 50 см;

силиконовым клеем.

Делают когтеточку–игрушку для котенка так:

Вырезают ковролин для доски-площадки. Делают это, оставляя запас. Материал приклеивают, ставят на него тяжести, ждут высыхания. Изготавливают столбик: банки приклеивают друг к другу, потом к площадке, сверху на колонну ставят утяжелитель. Дождавшись высыхания конструкции из банок, обклеивают ее ковролином. Другой способ — сначала приклеивание ковролина к каждой банки, потом сборка целой конструкции. Среднюю часть столбика щедро намазывают клеем, затем сразу обматывают ее выбранным шнуром.

После высыхания когтеточки на вершине столбика крепят игрушку, изготовленную из нити и перьев. В качестве украшения подойдут любые покупные «раздражители», которые позволяют надежно себя приклеить.

Когтеточка-столбик для взрослых

В этом случае жестяными банками не обойтись, поэтому понадобится:

брус, чья длина составляет 70-100 см, а минимальная ширина — 80 мм;

деревянное основание, круглое либо квадратное, его толщина —30-40 мм;

самоклеящаяся пленка (или плотная ткань);

пластиковый колпак для столба;

толстая веревка;

дрель, сверло;

клей, саморезы;

степлер.

Эту работу также язык не повернется назвать архисложной:

Сначала занимаются площадкой для столбика. Прочерчивают 2 перпендикулярные линии, проходящие через центр заготовки. Брус ставят в точку пересечения, обводят по периметру карандашом. Основание соединяют со столбиком клеем, затем усиливают саморезами, вкрученными в нижнюю часть опоры. Будущую когтеточку обшивают тканью либо декорируют самоклеящейся пленкой. В основании бруса степлером фиксируют веревку, либо просто завязывают узлом. Сам столб обмазывают клеем, затем плотно наматывают веревку. Верхний конец ее также крепят степлером. Верх когтеточки декорируют колпачком-заглушкой.

Такая когтеточка станет настоящим украшением любой комнаты, если веревку предварительно раскрасить в разные цвета. Однако главное, чтобы будущей хозяйке/хозяину изделия понравилась такая декорация.

Угловая настенная когтеточка

Эти конструкции вешают таким образом, чтобы вытянувшись во весь рост, кошка не была в состоянии дотянуться до ее верхнего края. Простая настенная конструкция ни у кого не вызовет никаких вопросов, однако угловая потребует затратить немного больше усилий. Для того чтобы получить желанную защиту для угла, потребуется:

деревянная доска (длина — 1,2 м, ширина 200 мм);

кусок ковролина;

клей — ПВА (столярный);

молоток (киянка);

наждачная бумага;

степлер;

уголки (минимум 4, максимум — 6-8);

шканты (длина 30 мм, диаметр — 6 мм);

дрель, сверло (6 мм), электролобзик.

Для получения когтеточки действуют по такому алгоритму:

Распиливают доску пополам. Края обеих деталей обрабатывают наждаком. Соединяют заготовки шкантами, для чего в обеих деталях сверлят отверстия, соответствующие диаметру крепежа и ½ их длины. В одной доске их делают с торца, в другой — с края лицевой стороны. Шаг отверстий — 80 мм. В одну из заготовок забивают шканты, предварительно промазав их и отверстия клеем. Затем его наносят на торец и забитые крепежи, а заготовки плотно соединяют, после чего работы с деревом останавливают до высыхания клея. Вырезают кусок ковролина так, чтобы осталось достаточное количество материала для загиба на торцы и внутреннюю сторону когтеточки. Часть, которая будет соприкасаться с плоскостями досок, промазывают клеем и приклеивают к изделию. По краям материал крепят степлером к внутренней стороне когтеточки. На стене когтеточку фиксируют с помощью мебельных уголков, которые крепят саморезами. Уголков можно взять лишь 4 штуки — по 2 крепежа сверху на каждую плоскость, но если кот или кошка большие любители поесть, то лучше взять большее количество.

Подобным образом делают простую настенную модель, однако ее домашнее производство не столь сложно, поэтому вполне можно руководствоваться этой схемой работ. Отличие лишь в «одиночестве» доски, и в том, что нет необходимости соединять заготовки шкантами и клеем.

Что учитывают перед «созданием для создания»?

Если не обращать внимания на некоторые мелочи, кажущиеся несущественными, то эффективности и притягательности от изделия для кошки можно не дождаться. Поэтому не лишне обратить внимание на такие нюансы:

Для взрослых хвостатых «леди и джентльменов» идеальная высота столба — 1 метр. Если планируются лежанки либо домики, то их вполне возможно поднять еще выше. Оптимальная ширина столба-когтеточки — 80-100 мм. Если в доме несколько питомцев-хищников, то лежанки (когда их несколько на одной конструкции) должны располагаться на одном расстоянии от пола, иначе последующая операция под кодовым названием «Кто здесь главный» может быть кровопролитной. Когда кошка/кот долгое время находится в одиночестве, то снабдить когтеточку игрушками необходимо в обязательном порядке.

Когтеточка своими руками из подручных средств — хорошее решение, если хозяева заботятся о благоденствии любимых домашних хищников. И неважно, насколько «навороченной» будет первая модель. Главное, что от нее ожидают, — чтобы она понравилась пушистому «владельцу» дома. В этом случае спокойствие в доме и его сохранность будут обеспечены.

Один из «рецептов» когтеточки можно увидеть в следующем видео: