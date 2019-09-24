Давно забытые вещи нередко получают шанс на новую жизнь. В полной мере это касается ширмы, без которой когда-то не мог обойтись ни один аристократический или купеческий дом. Время шло, и этот полезный предмет обстановки незаметно исчез из интерьеров, превратившись в антиквариат, интересный лишь небольшому кругу декораторов, искусствоведов, коллекционеров, театральных художников. Однако давно забытое старое любит возвращаться, та же судьба «постигла» и нашу героиню. Сейчас, когда очень ценятся оригинальные декоративные элементы, роль необычных перегородок трудно переоценить. Не обязательно приобретать такую привлекательную вещь в магазине, ведь способов, как сделать ширму своими руками, есть немало.

Ширмы: достоинства и недостатки

Портативные перегородки универсальны: они пригодятся в помещениях большого метража и там, где на счету чуть ли не каждый сантиметр, потому что конструкции удобны, компактны, легки, могут взять на себя разные функции. Ширмы стали вновь востребованными, потому что:

мобильность этих конструкции позволяет перемещать их в то место, где они необходимы в данный момент;

каждый может создать уникальный эскиз этого декоративного элемента, украсить ширму любым способом, или увеличить его функциональность;

они позволяют преобразить помещение, затратив на этот процесс минимум средств, так как себестоимость ширмы при изготовлении своими руками невероятно низка.

Среди недостатков можно отметить лишь два минуса:

отсутствие звукоизоляции;

ненадежность, неустойчивость мобильного предмета.

Однако таких требований к портативным перегородкам никто и не предъявляет, поэтому можно считать, что слабые «ширменные» места таковыми вовсе не являются.

Знакомства с видами ширм

Современность на выдумки хитра: сейчас появилось большое количество разновидностей таких конструкций, а гарантии, что в этом семействе не появятся новые оригинальные модели, не даст никто. Пока «свою» ширму придется выбирать из нескольких видов.

Створчатая раздвижная конструкция — классика. Долгое время она существовала «в гордом одиночестве». Такая ширма имеет несколько створок-каркасов, на которые натянут какой-либо из материалов. Между собой элементы крепят мебельными или рояльными петлями, мягкие альтернативы — плотная ткань либо кожа. Раньше для каркасов традиционно применялось дерево, теперь в фаворитах легкий алюминий. Разновидность классики — ширма-книжка. Одноэкранная ширма представляет собой всего одну широкую створку, поэтому она редко бывает мобильной. Такие конструкции популярны в кафе, офисах, где требуется разделить кабинеты сотрудников, и квартирах, в которых таким образом разграничивают кухню и гостиную. При большом желании одноэкранные ширмы можно снабдить роликами. Гибкая перегородка — самое новое детище дизайнерской мысли. Эта конструкция не имеет створок, она состоит из большого количества длинных и узких реек, которые поддерживают эластичный материал. Плюс такой гибкой конструкции — возможность придания ширме самой замысловатой форму. Ее легко свернуть в рулон, хранить даже в небольшом пространстве.

Ширмы бывают глухими и прозрачными, могут состоять из створок разной формы, поэтому простор для «самодеятельности» у мастера довольно велик. Исключение есть: это гибкие конструкции, которые своими руками не изготовить, так как необходим особенный материал.

Материалы для изготовления

Ширму можно сделать из нескольких кандидатов, среди них есть даже не совсем привычные материалы.

Дерево — доски, рейки, брус, фанера, плиты — сырье традиционное для производства этих предметов. Надежное и красивое изделие получится из старых отреставрированных дверей, оригинально смотрятся узорные деревянные ширмы, фанеру любят за легкость, небольшую цену, простоту работы. Картон — самый доступный и недорогой материал, который позволяет получить необычную перегородку малыми усилиями. Элементы такой ширмы вырезают канцелярским ножом. Картонные модели нередко изготавливают для детских комнат. Минусы материала — боязнь внешних воздействий, недолговечность. Металл — надежный «поставщик» каркасов для ширм. Обшивают их деревом, пластиком, стеклом или тканью, однако этот вариант не слишком популярен, так как тонкие металлические трубы требуют специального оборудования, а оно есть далеко не в каждом хозяйстве. Лучшее место для таких конструкций — сад или двор. Пластик — легкий и недорогой материал. Каркасы самые простых моделей, предназначенных для дачных участков, мастерят из труб. Конструкции почти невесомы, не требуют серьезного ухода, однако от жарких лучей солнца или посторонних глаз они защищают вполне надежно. Альтернатива — панели. Такие ширмы хороши для ванной, бассейна, садового душа.

В списке других потенциальных кандидатов находится:

поликарбонат, который отлично впишется в интерьер квартиры, а также будет незаменим на загородном участке;

ветки, из них получаются по-настоящему уникальные декоративные элементы, но такое украшение придется по нраву не всем;

тростник или бамбук — вечнозеленый материал — экзотика, неожиданно прижившаяся в наших суровых широтах;

зеркало, стекло или оргстекло, однако в первых двух случаях изделие получится довольно тяжелым.

Деревянная рама и ткань

Эта модель больше всего заслуживает внимания, ведь она «прародитель» всех остальных конструкций. Достоинства такой ширмы — элегантность, классический вид, идеальный для любого интерьера, доступность материалов, а также относительно большая (если не считать время на высыхание клея) скорость работы.

Чертеж, материалы, инструменты

Изготовление даже такой элементарной конструкции невозможно без подробной ее схемы. Перед этой операцией определяют:

количество створок будущей ширмы, самый лучший вариант — три-четыре створки: такое изделие будет не слишком большим, однако с устойчивостью его проблем не возникнет;

размеры, в этом случае параметры зависят лишь от основного место «дислокации»: для детской можно ограничиться невысокой перегородкой, для других комнат (загородного участка) нужна ширма выше и шире.

Для создания нестареющей классической модели потребуется приобрести или подготовить:

деревянный брус (20х60 мм) для каркаса;

плотную, лучше непрозрачную ткань, одного или нескольких цветов;

бумагу для выкройки (например, обои);

небольшие дверные петли;

мебельные уголки (угловые скобы);

краску и/или лак, морилку, кисти;

наждачную бумагу;

клей для дерева (столярный или ПВА для древесины);

саморезы;

украшения — аппликации, ленты, бусины и т. п.

Нужны будут такие инструменты:

дрель;

зубило;

карандаш;

линейка;

молоток;

ножовка;

мебельный степлер;

струбцины;

шуруповерт.

Заменой степлеру может стать каучуковый клей, но в этом случае фиксация полотен потребует больше времени, так как составу понадобится время на схватывание. В противном случае ткань неминуемо провиснет, деформируется.

Рама

Первым делом занимаются изготовлением каркаса.

На каждой детали с обеих сторон чертят линии, отступив от краев 60 мм. Разметив все детали, делают надпилы глубиной, равняющейся половине толщины реек (10 мм). Занимаются соединением в полдерева. Используя молоток и зубило, делают врубки: слои дерева удаляют до распила. Эти поверхности смазывают клеем. Все элементы скрепляют, фиксируют в струбцинах, дожидаются полного высыхания состава. К местам соединений для усиления конструкции крепят металлические уголки-скобы. Полуфабрикат тщательно шлифуют, затем покрывают лаком (морилкой, краской) в несколько слоев, каждый из которых оставляют на просушку. К рамам саморезами крепят дверные петли — по два крепежа на одно соединение.

Ткань и сборка

Теперь переходят к швейным работам, а затем и к соединению створок.

На бумагу переносят чертеж рамы в натуральную величину, однако не забывают добавить припуски на швы. Для подгиба оставляют около 50 мм. Если выбран материал разных цветов, куски сначала сострачивают, а потом раскраивают. После изготовления полотна утюжат. Готовые изделия из ткани крепят к рамам, используя степлер. Сначала материал фиксируют в верхней части, затем, с натяжением, в низу. Боковые стороны закрепляют в последнюю очередь. После оформления всех элементов конструкции рамы соединяют дверными петлями, которые сажают на саморезы.

Почти бамбуковая ширма

Стебли бамбука, без сомнения, выглядят очень эффектно, однако и цена у них соответствующая. Однако простая альтернатива, доступная практически всем, существует. Это длинные картонные трубы (втулки, гильзы, шпули). Из них можно самостоятельно изготовить модное украшение для интерьера. Чтобы осуществить задуманное, надо приготовить:

картонные трубы, их количество (20-30 или более) зависит от размеров будущей ширмы;

канцелярский нож;

карандаш, линейку;

дрель (шило);

моток шнура, лучше декоративного;

акриловую краску в баллончиках естественного «околобамбукового» цвета — бежевую, болотную либо светло-бежевую, серо-зеленую, желто-коричневую, хаки и т. п.

Первый этап — придание псевдобамбуку натурального, естественного вида и аутентичного цвета.

Все трубки обрезают: их делают разной длины, чтобы такая изгородь смотрелась более интересно. Каждый «бамбуковый» элемент красят отдельно. Лучше заранее приобрести несколько разных оттенков, краски можно смешивать, чтобы все «стебли» немного отличались друг от друга. После того как краска высохнет, приступают к соединению трубок. Сначала на 150-200 мм отступают от нижнего края каждой, затем проделывают сквозные отверстия. Закончив работу с нижним рядом, делают второй: на этот раз расстояние откладывают от уже проделанных отверстий в трубках. Продевают в оба ряда будущего забора шнур. Стараются максимально плотно соединить все трубы. Завязывают веревку таким образом, чтобы обезопасить ширму от развала: например, делают несколько узелков.

Такое изделие весит немного, скатать его в рулон и убрать/переместить в другое место тоже не составит труда, зато «живая» изгородь, появившаяся в доме, способна украсить почти любой интерьер.

Перегородка из досок

Эта ширма будет выглядеть более основательно, а благодаря плотности, массивности изделие способно в некоторой мере приглушать звуки. Эта деревянная конструкция способна служить стендом, на котором можно закрепить рисунки, фотографии, различные небольшие поделки.

Самым оптимальным материалом для нее станут доски из легкой древесины. Лучше брать широкие, но тонкие изделия. Возможная замена — панели МДФ — способна упростить задачу, поставленную перед мастером. Для работы надо приготовить:

доски (панели) — 3 штуки, их длина 1800 мм, ширина 450 мм;

тонкий листовой синтепон — 3 куска с размерами 500х2000 мм;

такое же количество (три) отрезов плотной ткани (тоже 500х2000 мм);

акриловую краску и кисти;

грунтовку;

декоративные мебельные гвозди;

клей;

ленту для обивки;

мебельные петли;

молоток;

ножницы;

степлер;

шуруповерт.

Если в хозяйстве оказались подходящие доски другого размера, под него надо заранее подогнать отрезы наполнителя и ткани, учитывая, что некоторое количество материала потребуется для подгиба на створки.

Сначала подготавливают материал. Наружную часть досок обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания поверхность окрашивают. Синтепон укладывают на ровную поверхность, отрезают полосу, ширина которой несколько больше размера створки-доски. Материал крепят с помощью степлера. Излишки, оставшиеся по бокам, отрезают ножницами. Переходят к плотному материалу. Вырезают точно такие же полосы из ткани. Узкие полотна прикладывают к синтепону, хорошо натягивают, заламывают края, затем степлером «пристегивают» ткань к деревянной заготовке. По краям створок-полуфабрикатов крепят обивочную ленту: сначала ее для надежности сажают на клей, затем дополнительно вбивают небольшие декоративные гвозди. Шаг между ними — не менее 50 мм. Первые две панели, подготовленные таким образом, кладут рядом «лицом» вниз, выравнивают обе по нижнему краю. Отступив 100 мм от верха и низа, крепят петли. Аналогичным образом «расправляются» с третьей доской-створкой. Декорируют поверхность готовой ширмы, используя такие же гвоздики, которые вбивают согласно придуманному (подсмотренному) рисунку.

Эта конструкция будет гораздо тяжелей, зато такое массивное изделие не будет пропускать свет, а также сможет защитить от сквозняков.

Ширма для фотосессий

Фотографироваться или запечатлевать других любят все, но не каждая квартира может позволить без боя отобрать у себя целый угол, предназначенный для такого «фотобаловства». В этом случае самое практичное решение — создание ширмы-профессионала, которая будет появляться на свет, когда она необходима. Для изготовления нужно собрать большой набор инструментов и материалов. В него входит:

акриловая белая (серая и черная) краска;

белая краска для дерева (альтернатива — лак);

клей для сетки на водной основе (ПВА);

брус;

дрель;

мебельные петли;

металлические уголки-скобы;

ножницы;

кисти;

противомоскитная сетка;

саморезы;

степлер.

Для праздничной ширмы можно придумать много украшений, но одно используют неизменно при всех торжествах: это любимые всеми блестки. Размеры конструкции зависят от того, насколько велика семья, как много гостей приглашают радушные хозяева, поэтому данный вопрос лучше решать сообща. Но не забывать, что большая конструкция даже в сложенном виде будет занимать довольно много места.

Так как работа по изготовлению подрамников уже была описана выше, то можно сразу переходить к другим этапам работ.

Сделанные рамы красят в белый цвет. Если прятать дерево желания нет, то створки покрывают несколькими слоями лака. Ориентируясь на размеры рам, вырезают куски москитной сетки. Обязательно оставляют припуски. Их раскладывают на рамы, натягивают, затем фиксируют степлером. Материал, выходящий за периметр створок, отрезают ножницами. Рамы укладывают горизонтально, предварительно подослав газеты или другой материал для защиты пола. Потом наносят клей, ждут его высыхания. На полотне белой краской рисуют различные узоры, для создания теней используют черную либо серую. Высохшую сетку в нескольких местах смазывают клеем, затем обильно посыпают блестками. Полностью готовые створки соединяют с помощью мебельных петель и саморезов.

Так как сделать ширму своими руками довольно просто, самое главное для хозяев — определиться, какая именно модель в квартиру (в дом, на дачу или в сад) подойдет лучше всего. И в этом случае не мешает поближе присмотреться к некоторым моделям, которые неизменно пользуются популярностью. Одну из них можно «лицезреть» в этом видеоролике: