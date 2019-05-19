Самостоятельное декорирование дома — увлекательное занятие, которое в последнее время привлекает все больше людей. И это вполне логично, ведь у каждого есть разнообразные подручные материалы, по желанию хозяев превращающиеся в удивительные творения. Если «чешутся» руки, есть стремление получить уникальную вещь, оживляющую и украшающую интерьер, можно проштудировать вопрос, как сделать люстру своими руками. Светильники всегда притягивают взоры, а те, что сделаны самостоятельно, способны удивить даже самых притязательных хозяев и их гостей. Этот вид «рукотворчества» не так прост, но справиться с задачей поможет внимательность, терпение и аккуратность.

Выбор ламп и материала

Многие подручные материалы при всех достоинствах имеют одну ахиллесову пяту: она крайне негативно настроены к высокой температуре. Ее боится бумага, картон, нитки, пластик, поэтому важно, чтобы подобранные лампы имели низкую температуру нагрева. В этой категории есть два достойных претендента — люминесцентные и светодиодные элементы. Плюсы:

впечатляющая продолжительность «жизни»;

минимальный нагрев стеклянной части;

ассортимент оттенков, позволяющий выбрать нейтральную, теплую или холодную лампу.

Единственный минус энергосберегающих источников света — высокая цена, однако красота всегда требует каких-то жертв. Провод к цоколю лучше подключать электрику, так как самостоятельные действия дилетанта нередко приводят к неприятностям. Самый простой путь для изготовления самодельных ламп — старые каркасы. Если их нет, то для основания необходимо выбирать прочный, но одновременно легкий материал.

Совершенно неожиданные предметы могут быстро перевоплотиться в удивительные абажуры или плафоны. Самые элементарные материалы — бумага, картон. Работать с обоими легко, так как время, затрачиваемое на их трансформацию, минимально.

Люстры из металлических полосок, стеклянных или зеркальных осколков благодаря ослепительному блеску всегда имеют превосходный вид. Деревянные или тканевые изделия — гарантия гармонии, особого уюта. Кружевные абажуры изящны и невероятно красивы.

Но армия потенциальных претендентов на звание люстры гораздо шире. С неизменным постоянством любители и профессиональные дизайнеры обращаются за помощью к таким предметам:

банкам, бутылкам — стеклянным, пластиковым;

коробкам, посуде;

веревкам, бусам, ниткам, тесьме;

кружеву, бумажным салфеткам;

веткам деревьев, мелким камешкам;

игрушкам, воздушным шарикам;

дискам CD, DVD.

Этот список можно расширить, так как почти в любом материале, являющемся кандидатом на свалку, человек, имеющий воображение (богатое или не очень), может разглядеть большой «потенциал». Однако если в голове родилась идея, то необходимо постараться представить, как будет выглядеть помещение с новой люстрой. Учесть придется как интерьер комнаты, так и общую стилистику дома.

Абажур-глобус

Такая люстра будет замечательно смотреться в детской комнате. Трудозатратным ее изготовление тоже назвать очень трудно. Будет нужно запастись:

глобусом (или только его верхней половинкой);

патроном;

дрелью, сверлом-коронкой.

С помощью коронки в верхней точке полусферы делают отверстие для патрона. Его вставляют на место, для надежности фиксируют. Похожую люстру делают из обеих половинок глобуса, но в этом случае в нижней части вырезают довольно большое отверстие.

Плафоны из стеклянных банок

Люстры, изготовленные из простых толстостенных банок, всегда выглядят необычно, свежо. Для их изготовления можно найти емкости, имеющие рельефный узор. Тогда светильник будет вовсе неподражаемым. Для работы нужно подготовить:

банки с винтовыми крышками;

гвозди, молоток;

электрический патрон с проводом;

краску в баллончике.

Первый этап — подготовка банок. С помощью гвоздя и молотка в крышках делают отверстия, расположенные по кругу. Его диаметр соответствует диаметру цоколя. Затем образовавшуюся фигуру выдавливают. Вставляют туда патрон.

Патрон и крышку красят в выбранный цвет. Особенно эффектно выглядит краска-спрей «золотистый металлик». После ее высыхания вворачивают лампочку, завинчивают крышку, крепят «светило» на место.

Подобным образом используют стеклянные бутылки, однако здесь требуется отрезать их донышки. Делают это с помощью стеклореза, нагревания над огнем и последующего принятия бутылкой очень «холодной ванны». Операция иногда требует повторения. Другой путь — обращение в мастерскую, где режут зеркала и стекла.

Шампуры в роли лампы

Это следующая оригинальная конструкция, которая не требует много времени. Минимален и набор необходимого материала. Это:

деревянные шампуры для шашлыка;

разноцветные ленточки из органзы;

клей.

Из палочек выкладывают квадратный «колодец», но можно выбрать другую, совершенно необычную форму. Элементы соединяют клеем. Высоту люстры выбирают сами «доморощенные» мастера, они ориентируются на высоту потолков и количество купленного материала.

Верх светильника заклеивают укороченными палочками произвольно — параллельно либо крест-накрест. В центре оставляет свободное пространство для патрона. После высыхания изделия на концах перекрещивающихся шампуров завязывают ленточки. Считается, что большее их число обеспечит наилучший вид люстры. Крепят к крючку ее теми же ленточками.

Бабочки, летящие на свет

Это вариант-хит, причины этому — потрясающий внешний вид, быстрое изготовление эффектной люстры, минимальный набор простых материалов. В созидательный процесс можно с легкостью вовлечь подрастающее поколение.

Основой служит любая старая люстра. Если таковая отсутствует, то каркас для светильника сооружают самостоятельно. С его ролью справится металлический либо деревянный обод, детские обручи небольшого диаметра или круг из толстой проволоки, обычно делают 2-3 мотка. Идеальную форму обеспечит цилиндрический предмет подходящих размеров: например, не слишком маленькая кастрюля.

Трафарет можно купить, или сделать его самостоятельно из пластика, картона. Необычно смотрится люстра, когда бабочки на ней имеют разные размеры, поэтому лучше сделать несколько шаблонов — больших, средних, маленьких. Бумага для вырезания обязана быть достаточно плотной, но не слишком притягивать пыль. Например, бархатный вид — самый худший выбор. Перенеся очертания на бумагу, начинают вырезать фигурки канцелярским ножом либо острозаточенными маленькими ножничками (без закругленных концов). Нанизывают бабочек на прозрачную леску или капроновую нить. Другой способ — фиксация их силиконовым клеем. Готовые нити прикрепляют к обручу-каркасу, который декорируют по своему усмотрению: например, обклеивают теми же бабочками. Более трудоемкий, но интересный способ — использование в качестве каркаса шара из проволоки. В этом случае его крепят к подвесу, взятому из люстры. Бабочек «расселяют» с помощью клеевого пистолета.

Наиболее выигрышно смотрятся белые бабочки, но иногда и разноцветные элементы заставляют комнату заиграть новыми красками. Насекомые — лишь один вариант для подобной люстры. Их могут с тем же успехом заменить звездочки, снежинки, цветочки.

Листва из пластиковых бутылок

Люстра, собранная из листиков различных оттенков — практичный вариант, обладающий (кроме экономичности) еще одним достоинством, — очень эффектным внешним видом. Необходимо найти разноцветные пластиковые бутылки, но и тара одного цвета поможет создать изделие, привносящее в дом ощущение праздника.

Сначала занимаются подготовкой трафаретов-листьев, их форма может быть различной, размеры тоже. Бутылки избавляют от горлышек и нижней части. На серединки переносят шаблоны, вырезают листву острыми ножницами. Паяльником слегка оплавляют края заготовок. Им же, соблюдая осторожность, «рисуют» прожилки. Несколько сквозных отверстий у основания листьев делают нагретым шилом либо толстой иглой. Крепят элементы на отрезках тонкой проволоки так, чтобы получилась пышная листва. Прикручивают их к каркасу старой люстры, придают более эстетичную форму — овальную либо округлую.

Такие изделия также выглядят воздушными, легкими. Они красивы без всякого дополнительного декорирования, и в этом их главное достоинство.

Белоснежные пластиковые лепестки

Этот способ заполучить в квартиру уникальное изделие тоже прост и довольно бюджетен, так как одноразовые ложечки доступны, не грозят хозяевам разорением, а получившаяся люстра дает простор для декорирования.

Для изготовления светильника понадобится элементарный набор, в него входит:

пластиковая емкость из-под питьевой воды (5-6 л);

столовые одноразовые ложечки;

патрон, взятый из старой люстры;

клей для пластмассы;

нож.

Здесь основой для творчества является банка. Ее освобождают от этикетки, моют, отрезают дно, затем сушат, либо протирают насухо. Следующие шаги:

От пластиковых «заготовок» отрезают ручки (держала), но оставляют около 10 мм у так называемого черпала. Операцию приклеивания начинают с самого низа пластиковой банки. Каждый ряд крепят оставленными перемычками-хвостиками. Между полученными кругами из «лепестков» не должно оставаться пустого пространства. Внутрь бутылки помещают патрон, фиксируют его на каркасе. Если запланирована люстра под потолок, то чаша для нее делается также из черпал, наклеенных вокруг горлышка бутылки.

Дальнейшее декорирование зависит от задумки хозяев. Изделие можно оставить белоснежным, но некоторые хозяева предпочитают расписывать плафоны акриловой краской. Более простой вариант — использование аэрозольного типа.

Пластиковая люстра без фигурок

Это самый быстрый способ получить изделие, до конца не догадываясь о том, что в итоге получится. Основа такого светильника — большая пластиковая бутыль, объем которой стартует от 5 л. Сначала ее лишают дна. Дальнейшие действия довольно интересны.

По всей поверхности тары рисуют одинаковые кружки, их диаметр — 15 мм. Вырезают их ножом либо маленькими ножницами. Потом переходят к бутылкам, предназначающимся для декоративных элементов. У них тоже отрезают дно, затем заготовки нарезают вертикальными полосками почти до горлышка. Ширина их — 5-10 мм. Эти полуфабрикаты нагревают над конфоркой, так как тепло придает изделиям по-настоящему футуристический вид. Заготовки, побывавшие в тепле, вставляют горлышками в отверстия банки-основы. С внутренней стороны их фиксируют крышками.

Затем на большом горлышке закрепляют патрон с проводом, вешают под потолком. Энергосберегающая лампа в этом случае — единственно возможный вариант.

Воздушный шар из ниток

Такой абажур будет выглядеть совершенно невесомым, а материалы, необходимые для его создания, обычно встречаются почти в любом доме. Понадобится:

метр (или более) шерстяной плотной нити, замена — джутовая веревка;

пара воздушных шариков;

патрон;

вазелин;

маркер;

ПВА, кисточки для нанесения вазелина и клея.

Сначала надувают шарик. Его размеры зависят только от желаемого диаметра будущей люстры. Сверху и снизу рисуют две окружности, это ориентиры, показывающие, где будут заканчиваться нитки.

Все поверхность шара смазывают вазелином. Затем начинают наматывать на нее нитки, предварительно хорошо смачиваемые клеем. Следят за тем, чтобы не пересекать границы, нанесенные маркером. Плотность намотки целиком зависит от предпочтений хозяев. Получившийся воздушно-нитяной шар оставляют сушиться на сутки. Затем, убедившись в его готовности, из изделия извлекают «внутренности»: воздушный шарик прокалывают (либо сдувают, развязывая нитку) и удаляют. Если обнаружена деформация, то внутри надувают второй. Он позволит снова расправить абажур. В верхнее отверстие вставляют патрон, затем фиксируют его.

Здесь простор для фантазии тоже велик. Воздушный абажур украшают аэрозольной краской, декорируют бусинами, «снежинками» — пенопластовыми крошками, теми же бабочками из бумаги. Таким же образом делают люстры из кружева. Наиболее эффектно смотрится конструкция из композиции шаров разных размеров.

Дерево плюс чашки

Такие деревянные планки с чашками вместо светильников идеально вписываются в помещение, оформленное в стиле лофт, модерн, хай-тек. Чтобы изготовить оригинальную люстру с 3 светильниками, готовят набор необходимых вещей, в него входят:

3 чашки и столько же блюдец;

деревянная доска, ширина — 200-250 мм;

прокладки из резины;

дрель, сверло для кафеля;

рулетка;

кусачки, молоток, отвертка;

антисептик, грунтовка либо лак;

краска, кисть;

3 лампочки.

Древесину обрабатывают составом против грибка. Сверлят отверстия для чашек, минимальное расстояние между будущими светильниками — 100 мм. Если есть желание, деревянный элемент покрывают несколькими слоями морилки, лакируют либо красят.

В чашках и блюдцах делают отверстия для патронов. Люстру собирают и подвешивают под потолком. Такой осветительный прибор одинаково хорошо смотрится в любой комнате, однако посуда в составе изделия «виновата» в том, что чаще такое освещение делают для рабочей зоны в кухне.

Люстра в ретро-стиле

Многие интересуются, как сделать люстру своими руками без большой потери времени. Вот ответ. Такие светильники были модными в 60—х годах прошлого века, но не зря новым называют хорошо забытое старое. Эту люстру сделать не составляет труда, а выглядеть она будет уместно, например, в кухне. Потребуется:

каркас для абажура;

тесьма трех цветов (на выбор) для декорирования;

крючок для вязания;

ножницы.

Первую тесемку привязывают к нижнему кольцу абажура так, чтобы остался хвостик не менее 50 мм. Затем натягивают ее на верхнее, перекидывают через него и возвращаются к нижнему ободку. Такие действия заканчивают, когда готова треть сектора, предназначенная для одного из 3 цветов.

Первую тесьму закрепляют. Со второй работают так же, не забывая при фиксации материала в начале оставить аналогичный хвостик. Такие же действия производят и с третьим цветом. После завершения «переплетных» работ оставшиеся отрезки-хвостики прячут между тесемками снизу. Сверху вставляют патрон, вешают плафон на место.

Так как сделать люстру своими руками довольно просто, то и идей существует просто неприличное множество. В этом факте можно убедиться, просматривая фотографии, которых буквально не счесть. Однако авторы некоторых интересных моделей с радостью делятся секретами, выкладывая видеоролики. Вот один из примеров: