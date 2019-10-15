У незаменимой бытовой техники, без которой невозможно даже представить нормальный быт, есть очень плохая привычка: она всегда ломается в самый ответственный, неподходящий момент. Нередко неприятный сюрприз преподносят первые помощники хозяев — утюги, внезапно отказывающиеся работать. Чтобы понять, какой именно элемент виноват в этой «забастовке», до внутренностей прибора сначала надо добраться, но именно этот простой этап часто становится камнем преткновения, так как разобрать утюг, попутно не сломав его, — задача не для слабых духом. Коварство этих простых устройств заключается в крепежных элементах, надежно скрытых от глаз. Поэтому мастеру, взявшемуся за такое нелегкое дело, нередко приходится демонстрировать чудеса смекалки.

Устройство современных утюгов

Есть множество производителей утюгов, однако конструктивно все модели отличаются мало. Форма, качество и количество запчастей, скорость нагрева у приборов может быть различным, но все они имеют в составе одинаковые узлы. Это:

Емкость для воды, предназначенной для отпаривания. Корпус, изготовленный из жаростойкой пластмассы, имеющий теплоизолирующую прокладку. Подошва, в которую встроен ТЭН. Эта рабочая поверхность имеет отверстия для выхода пара. Регулятор силы автоматической подачи пара. Сопло для выхода воды/пара. Термостат, позволяющий выбрать нужную температуру нагрева подошвы прибора. Электрический шнур для подключения к сети.

Если в устройстве этого вида бытовой техники нет ничего сложного, то в задаче под названием «как разобрать утюг» загадок и препятствий на пути мастера возникает великое множество. Благодарить за это приходится производителей, которые крайне негативно относятся к самодеятельности хозяев.

Виды электрических приборов

Это самая распространенная бытовая техника, поэтому и с поломками ее хозяева сталкиваются довольно часто. Утюги бывают трех типов.

Обычные, лишенные функции отпаривания. Сейчас они не так популярны, однако их небольшая стоимость и компактность позволяет использовать такие приборы в роли «походного» варианта, спасающего одежду в поездках. Проборы, имеющие отпариватель, — емкость для воды. На подошве этих удобных устройств есть небольшие отверстия, предназначенные для выхода пара. Данные утюги сейчас, наоборот, очень востребованы. Утюги с парогенератором — паровые станции. У этих приборов отдельный резервуар для воды, в него встроен нагревательный элемент, а пар к подошве утюга подается через специальный паропровод.

Приборы с отпаривателями — золотая середина, именно этим и объясняется их популярность. Ремонт таких устройств не слишком сложен, главное — «докопаться до истины» — найти виноватых в поломке.

Виды неполадок и их причины

Перед тем как разобрать утюг, не мешает познакомиться со списком более распространенных неисправностей, и с их возможными провокаторами.

Прибор не хочет включаться. В этом случае вина чаще всего лежит на сетевом шнуре, поврежденном в одном либо в нескольких местах. Утюг отключается самостоятельно. Это доказательство корректной работы термостата приборов, имеющих функцию автоматического выключения. Цель — защита от перегревания. Терморегулятор не работает. Причин может быть несколько. Среди них нагар, образовавшийся на контактах, повреждение биметаллической пластины, поломка стержня-штока. Прибор не нагревается. Виноват ТЭН. Замена этого элемента нецелесообразна в любом случае, так как он довольно дорог. Из утюга вытекает вода. Виноват клапан подачи жидкости на подошву, вернее, его поврежденные резинки. Самостоятельная их замена не удастся. Неудовлетворительная работа системы отпаривания. Эта неприятность — следствие использования некачественной воды. Оптимальна дистиллированная, очищенная или кипяченая. Не работает кнопка подачи пара. Сломалась (треснула) трубка, расположенная внутри.

Заранее узнав, какой узел можно обвинить в неполадке, есть шанс провести ремонт быстро и качественно, однако далеко не всегда данная операция заканчивается успехом.

Что потребуется для работы?

Чтобы не отвлекаться на поиски всего необходимого для работы, нужно заранее собрать около утюга целый набор различных инструментов и материалов. Для разборки и ремонта с большой долей вероятности понадобится:

изолента или термоусадочные трубки;

карандаш (грифель);

мультиметр (тестер);

наждачная бумага (малой зернистости);

ножницы;

отвертки — обычные и крестовые;

паяльник;

пластиковая (старая) карта либо широкий нож (для открывания защелок);

плоскогубцы (утконосы, «утиночки»).

Собрав все материалы, можно приступать к медленной и аккуратной разборке агрегата.

Как разобрать утюг?

Маленькие габариты бытового прибора в этом случае большой недостаток, а не достоинство: все крепежи «спрятаны» в тех местах, куда труднее всего добраться. Еще одна трудность — защелки креплений, изготовленные из пластика, их довольно легко повредить, поэтому требуется максимальная внимательность и аккуратность.

Приборы Бош, Браун, Филипс

Порядок разборки этих утюгов одинаков, так как конструкции очень похожи. Разборку мини-агрегатов осуществляют по типичной схеме.

Берут отвертку и откручивают два болта, «поселившиеся» на задней крышке прибора. Если клеммная коробка выглядит не лучшим образом (оплавлен шнур, перегорел контакт), то утюг дальше не разбирают. Снимают (поддевают) центральную накладку, которая идет к регулятору от задней стенки. Для этой операции вооружаются плоской отверткой. Снимают ручку регулятора температуры. На этом этапе действуют осторожно, потому что никак нельзя потерять пружинку диска переключателя. Вынимают блок управления и разъем нагревательного элемента, затем индикатор со шнуром питания. Здесь для поочередного отгибания защелок действуют длинной отверткой. Вытаскивают — вытягивают назад — всю электрическую часть, потом снимают заглушку распылителя. Винт, расположенный за ней, откручивают крестовой отверткой. Снимают подошву: отсоединяют 2 защелки, находящиеся в задней части утюга.

После определения и устранения поломки работы по сборке проводят в обратном порядке. Спешка при работе неминуемо приведет к поломке элементов прибора, поэтому действуют медленно и терпеливо.

Утюги Скарлет, Ровента

В этом случае алгоритм действий несколько отличается, поэтому действуют иным образом.

Сначала снимают защитный колпачок, расположенный в задней части утюга, скрывающий винт крепления. Делают работу ножом либо ножницами. Для откручивания винта, находящегося внутри, пользуются небольшими плоскогубцами-утконосами либо ножницами, так как головка крепежного элемента нестандартна — к ней не подойдет ни одна из отверток. Чтобы максимально облегчить возможные будущие работы, на место неудобного винта подбирают тот крепеж, головка которого подходит для отверток. Снимают крышку, что закрывает отверстие резервуара для воды. Берут крестовую отвертку, откручивают спрятанный там винт. Демонтируют верхнюю часть ручки, потом откручивают оставшиеся крепежи. Ножом извлекают ручку терморегулятора. Снимают верхнюю часть корпуса утюга, затем крестовой отверткой откручивают винты, удерживающие подошву прибора.

Закончив с последним этапом, приступают к поиску поломки. Самое главное при разборке прибора — аккуратность и плавность действий. Ни в коем случае нельзя тянуть рычажки, ручки и кнопки изо всей силы. Если что-то где-то упирается, то сначала необходимо исследовать все возможные препятствия, а потом отжать либо открутить их. Особо трепетного отношения требуют коварные защелки, так как эти хлипкие конструкции ломаются «с удовольствием» — элементарно и быстро.

Проверка элементов

Есть неисправности простые и сложные, с первыми можно справиться самостоятельно, вторые устранить уже не так легко.

Плавкий предохранитель

Он находится рядом с терморегулятором. Термопредохранитель оберегает подошву от серьезного перегрева. На небольшой прибор надевают защитную трубку. Она чаще имеет белый цвет. Проверка предохранителя — прозвон его контактов. Тестировать можно напрямую, сдвинув предохраняющую трубку, либо найдя контакты в цепи.

Если дело в термопредохранителе, то его выпаивают, отправляются в магазин, взяв его с собой, и покупают аналогичный прибор. Затем устанавливают его на прежнее место. Исключение из схемы предохранителя — большая ошибка, так как он способен уберечь дом от пожара.

Сетевой шнур

Его разрыв — еще одно распространенное несчастье. Симптомы повреждения — отказ утюга включаться, непостоянная работа устройства, недостаточное нагревание подошвы. В случае нахождения подозрительных участков шнур лучше заменить. Изоляция проблемных мест — второй вариант для ремонта, но он не оптимален.

Чтобы проверить догадку, шнур также прозванивают. В этом случае полная разборка не потребуется, так как будет достаточно снять заднюю крышку, чтобы получить доступ к клеммной колодке. Один щуп мультиметра прижимают к контакту вилки, другой — к проводу на колодке. Чтобы удостовериться в исправности всех участков провода, во время проверки его разминают либо пытаются сгибать, перекручивать.

Система разбрызгивания

В этом случае мастеру не придется искать ответ на вопрос, как разобрать утюг, так как проблема в большинстве случаев решается довольно просто. Если при наличии воды в резервуаре пар в обычных количествах образовываться отказывается, то, скорее всего, отверстия в подошве забились солями.

Очищают утюг от накипи так: в широкую жаропрочную посуду наливают раствор уксуса (на литр воды — стакан) или лимонной кислоты (на стакан — столовая ложка), помещают в нее утюг с регулятором пара, выставленным на максимум. Платформа обязана быть покрытой жидкостью на 1 см. Для того чтобы носик был ниже, под заднюю часть подошвы подкладывают монеты.

Емкость отправляют на конфорку, жидкость доводят до кипения, потом выключают на полчаса, и снова включают. Операцию повторяют 3-4 раза. Результат этой процедуры — очищения отверстий — будет виден сразу, однако некоторое время на белье могут оставаться следы, в них виноват выходящий осадок.

Второй способ более безопасный. В этом случае утюг разбирают до основания — подошвы. Ее также ставят на газ в емкости. Либо заклеивают снизу, а потом заливают один из предложенных растворов. Его меняют после полного остывания. Когда избавляются от накипи, подошву промывают чистой водой.

Еще две потенциальные неисправности — отсоединение трубки, через которую подается вода и деформация резервуара. В первом случае пар совсем не выходит из подошвы. Для исправления ситуации разбирают панель, на которой установлены кнопка впрыска, а все трубки и провода возвращают на законное место. При деформации (раздувании) либо разрыве емкости для воды выход один — покупка нового утюга.

Терморегулятор

Для его проверки необходимо отсоединить пластиковый корпус от подошвы. Регулятор температуры состоит из трех частей: двух пластин — биметаллической и контактной — и стержня, прикрепленного к ним. Первая пластина контактирует с подошвой. При нагреве она выгибается, при максимальной температуре размыкает контакты. Остывая, пластина снова возвращается в прежнее положение, заставляя подошву снова нагреваться.

Первый этап проверки — прокручивание в разные положения. Если щелчок есть, то регулятор в порядке. Теперь проверяют наличие электропитания — тестом контактов, которыми к регулятору подключен ТЭН. Если в режиме прозвона мультиметр издает писк, а в другом (крайнем) положении молчит, то, значит, все в норме.

Иногда контакты подгорают, окисляются либо слабнут. Чистят их наждачной бумагой либо пилкой для ногтей. Делают операцию осторожно, стараясь не сгибать пластины, не снимать большого слоя. Если регулятор потерял плавный ход и провернуть его удается с усилием, то его несколько раз вращают в разные стороны, используя плоскогубцы. Разработанный узел натирают графитовым стержнем карандаша. После всех ремонтных работ, но до сборки утюга снова проверяют контакт.

ТЭН

Это самая неприятная поломка, так как ТЭН производители нередко запаивают в один корпус с подошвой и резервуаром для воды. Поэтому неисправность в одном из этих узлов заканчивается покупкой нового прибора. Небольшой процент исключений есть: подошву можно спасти, если произошло сильное окисление контактов. В этом случае их ищут, зачищают, обжимают.

Проводят проверку ТЭНа, измеряя сопротивление. Для утюгов используют электронагреватели, имеющие сопротивление около нескольких десятков Ом, оно зависит от мощности. Более точную цифру находят в паспорте устройства. Если сопротивление находится в пределах 25-50 Ом, прибор исправен. Когда мультиметр показывает «бесконечность», дела плохи — нагревательный элемент перегорел, а большого смысла в его замене нет.

Техника безопасности

Паровой утюг — электроприбор, который к тому же контактирует с водой, поэтому осторожность при разборке такой опасной техники обязательна. Перед началом работ необходимо отключить утюг от электросети, и только потом слить всю воду. Если серьезные проблемы обнаружены именно в электрической части, то лучше сразу обращаться в сервисный центр.

Так как разобрать утюг не очень сложно, то многие считают своим долгом найти и исправить неполадку самостоятельно. Однако не во всех случаях это получается, поэтому иногда гораздо легче купить новый прибор, чем пытаться реанимировать старый своими руками. Это же относится и к его ремонту в мастерской. Затраты полностью оправдывают приобретение нового утюга, к которому хозяева уже должны относиться с «почтением». В первую очередь это касается рекомендаций производителей, а также использования для прибора максимально чистой воды.

Профилактика «утюжных» неполадок

Чтобы хозяевам не приходилось узнавать, как разобрать утюг, как его отремонтировать своими силами, лучше в точности соблюдать некоторые рекомендации, способные не допустить вероятных поломок. На долгий срок службы агрегата можно рассчитывать, если:

всегда проверять поверхность подошвы — удалять налипший мусор и мелкие ворсинки;

не чистить утюг совсем неподходящими составами — например, солью;

не допускать перегрева техники, не оставлять ее в одиночестве;

не пытаться чинить самостоятельно беспроводные приборы;

соблюдать рекомендации, которыми снабжены все вещи;

не гладить изделия с ворсом без марли, используя пар;

не оставлять утюг мокрым или влажным;

абсолютно не допускать его падений.

Чистота, постоянный присмотр и бережное обращение избавит от поломок и сэкономит деньги. А если все же неприятность случилась, то лучше сначала посмотреть, как разобрать утюг советуют опытные мастера. Например, корректную последовательность действий покажет этот видеоролик: