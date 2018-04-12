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Общие вопросы

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

12.04.2018
3 мин.
Общие вопросы
Содержание1. Недостатки железных печей и способ спасения2. Положительные качества кирпичного «одеяния»3. Подготовительный этап: выбираем правильный кирпич 4. «Фундаментальный» этап5. Как сделать идеальный раствор для кладки?6. Как возводится каменный «забор» вокруг печи?6.1. Данное видео позволит познакомиться с процессом:

Печь в бане — всему голова, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно будет людям там находиться. Если в давние времена такие обогреватели были только каменными или кирпичными, то теперь предпочтение чаще отдается чугунным и металлическим изделиям. Главная причина такой «опалы» кирпичного сооружения — слишком долгий его разогрев, так как комфортную температуру приходится ждать 4-5 часов. Но поговорка «время — деньги» сейчас актуальна как никогда. Однако и железная конструкция не без греха, который, к счастью, и можно исправить именно отвергнутым материалом. О том, как обложить железную печь в бане кирпичом, пойдет речь далее.

Недостатки железных печей и способ спасения

Дешевизна, быстрый нагрев и долговечность такого устройства все же перевешиваются несколькими минусами:

  1. Если в камере сгорания топливо на исходе, в помещении очень быстро снижается температура.
  2. Оптимальное ее значение поддерживать крайне трудно.
  3. Схожие проблемы касаются и влажности.
  4. Сильно нагретый металл грозит ожогами.

Понятно, что железная конструкция далека от идеала. Но выход есть, и он не слишком трудозатратен. Если соорудить вокруг нее кожух из кирпича, то такое «содружество» материалов сделает печь почти совершенством.

Положительные качества кирпичного «одеяния»

Из-за такой обкладки вы получите сразу несколько бонусов:

  • тепло будет распределяться равномерно, а температура станет комфортной;
  • кирпич, сохраняя тепловую энергию долгое время, позволит париться без необходимости закладки топлива несколько часов;
  • получение ожога от раскаленного металла больше не будет вам грозить.

Сложна ли такая работа? Не слишком, поэтому можно обойтись без приглашения печника, но перед тем, как обложить железную печь в бане кирпичом, надо познакомиться с кое-какими особенностями этого процесса.

Подготовительный этап: выбираем правильный кирпич

Чтобы подготовить материал, надо его приобрести, потому важно сделать выбор между 3 видами.

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

  1. Обычные кирпичи. Их существует 2 вида — керамический полнотелый и красный пустотелый. Если вы решили остановиться на этих, то следует учесть большую разницу между ними: пустое тело хуже держит тепло.
  2. Силикатные изделия. Основой их является гашеная известь. Такие кирпичи традиционно используются для облицовки фасадов, но для помещения с высокой влажностью и температурой они не годятся, так как эти «нечеловеческие» условия приведут их к быстрому разрушению.
  3. Шамотные кирпичи. Ими укладываются топливные камеры в печах, поэтому и для кожуха железной печки они подойдут великолепно. Минусами для кого-то могут стать их внешний вид и стоимость. Первое можно исправить облицовкой. Но если у вас такие кирпичи где-то «завалялись», со спокойной совестью воспользуйтесь ими.

Итак, победителем в номинации «качество и стоимость» является керамическое полнотелое изделие, поэтому и используют его чаще других кирпичей для строительства защитной стены банного обогревателя.

«Фундаментальный» этап

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Сначала необходимо сделать некоторые расчеты, которые помогут узнать, выдержит ли всю конструкцию половое перекрытие. Вес кирпичной ограды высчитывается так: масса одного изделия умножается на количество рядов и число кирпичей в одном из них. К полученному результату прибавляется вес печи и максимально заполненного бака.

Когда рассчитанный вес не больше 700 кг, то можно обойтись лишь установкой дополнительных лаг. Однако лучше все же принять меры и позаботиться о создании для сооружения негорючего основания, в качестве которого используются:

  • металлический лист, под него укладывается теплоизоляция;
  • жаропрочная керамика;
  • кирпичная кладка, насчитывающая 2 ряда.

Если масса превышает допустимый предел, то для потяжелевшей печи потребуется новый фундамент. Для этого придется разбирать полы, а затем рыть котлован, имеющий такую же глубину, как и банный. Основание должно быть больше размеров кирпичного кожуха на 25 см.

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Для любых печей фундамент заливается отдельно, минимальное расстояние от основного — 5 см. Оно требует теплоизоляции, в ином случае будут значительные теплопотери. Верхняя плоскость фундамента должна отстоять от поверхности пола на 14-15 см. Сохнуть основание должно примерно месяц. Затем на него укладывается несколько слоев рубероида, следом идут 2 ряда кладки — кирпичи скрепляются раствором цемента и глины, обязательно их смещение. На этом фундамент можно считать законченным.

Как сделать идеальный раствор для кладки?

Для кирпичного забора вокруг печи жестких требований не существует, но все-таки лучше использовать раствор из глины и песка. Некоторые считают, что можно ввести туда 20% цемента, но о целесообразности этого решения у каждого есть свое мнение.

Глина приобретается в магазине. Она смешивается с заранее просеянным песком 1:1, добавляется вода. Раствор не должен быть жидким, но и с мастерка он обязан соскальзывать охотно. Считается, что его лучше приготовить за 2-3 дня до начала работы, за это время он станет более эластичным. Это, естественно, относится к раствору без примесей цемента.

Как возводится каменный «забор» вокруг печи?

Сначала необходимо найти емкость для замачивания кирпичей, в которой они должны находиться не менее получаса. За это время делается разметка. Для нее можно использовать как нить, закрепленную на гвоздях, так и вертикальные бруски с распорками, твердо зафиксированные на поверхности. Между ними в 7 см от пола необходимо натянуть леску, она будет служить ориентиром при укладке каждого ряда, поэтому с каждым новым рядом ее придется поднимать.

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Если раствор не был приготовлен заранее, то для начального этапа его понадобится немного — полведра. Следует закрыть печь пленкой из полиэтилена, иначе потом придется ее отмывать. Кладка начинается с угла, кирпичи кладутся на постель, так как ложковый забор будет довольно тонким, что приведет к меньшей эффективности кожуха. Следить надо и за ровностью ряда, и за чистотой кладки. Толщина швов должна быть не менее 7 см, пустоты между кирпичами недопустимы.

Второй ряд начинают укладывать там же, где и первый, только теперь кладка начинается с половинки кирпича. Здесь уже требуется укрепление, для которого надо нарезать армирующую сетку полосками, ширина их — 5 см. На углах они связываются проволокой. Сетка покрывается раствором.

В третьем ряду делаются 4 отверстия, по 2 с противоположных сторон. Далее 5 рядов снова идут сплошные стены. У зольника и топки следует попрактиковаться насухо, потому что кладка может помешать открытию дверок. Проем оформляется стальными уголками, установленными с обеих сторон кладки. Верхняя часть перегородки также снабжается двумя окошками, которые обеспечат оптимальную циркуляцию воздуха.

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Количество необходимых проемов зависит от мощности печи: когда они велика, делается решетчатая кладка, а зазоры увеличивают до 10 см. Можно выбрать и самый практичный вариант — оставлять зазоры размером с кирпич, тогда такие температурные «пробки» можно вытаскивать и вставлять по мере необходимости.

Обычно кладка завершается, когда закрывается печка. Пока раствор не схватился, необходимо заняться расшивкой швов, которая обеспечит перегородке эстетичный вид. Сооружение следует оставить в покое до полного высыхания раствора.

Как обложить железную печь в бане кирпичом, если с подобными работами вы сталкиваетесь впервые? Самое важное условие — аккуратность, которая позволит даже дебюту стать удачным.

Данное видео позволит познакомиться с процессом:

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