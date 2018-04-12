Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Печь в бане — всему голова, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно будет людям там находиться. Если в давние времена такие обогреватели были только каменными или кирпичными, то теперь предпочтение чаще отдается чугунным и металлическим изделиям. Главная причина такой «опалы» кирпичного сооружения — слишком долгий его разогрев, так как комфортную температуру приходится ждать 4-5 часов. Но поговорка «время — деньги» сейчас актуальна как никогда. Однако и железная конструкция не без греха, который, к счастью, и можно исправить именно отвергнутым материалом. О том, как обложить железную печь в бане кирпичом, пойдет речь далее.

Недостатки железных печей и способ спасения

Дешевизна, быстрый нагрев и долговечность такого устройства все же перевешиваются несколькими минусами:

Если в камере сгорания топливо на исходе, в помещении очень быстро снижается температура. Оптимальное ее значение поддерживать крайне трудно. Схожие проблемы касаются и влажности. Сильно нагретый металл грозит ожогами.

Понятно, что железная конструкция далека от идеала. Но выход есть, и он не слишком трудозатратен. Если соорудить вокруг нее кожух из кирпича, то такое «содружество» материалов сделает печь почти совершенством.

Положительные качества кирпичного «одеяния»

Из-за такой обкладки вы получите сразу несколько бонусов:

тепло будет распределяться равномерно, а температура станет комфортной;

кирпич, сохраняя тепловую энергию долгое время, позволит париться без необходимости закладки топлива несколько часов;

получение ожога от раскаленного металла больше не будет вам грозить.

Сложна ли такая работа? Не слишком, поэтому можно обойтись без приглашения печника, но перед тем, как обложить железную печь в бане кирпичом, надо познакомиться с кое-какими особенностями этого процесса.

Подготовительный этап: выбираем правильный кирпич

Чтобы подготовить материал, надо его приобрести, потому важно сделать выбор между 3 видами.

Обычные кирпичи. Их существует 2 вида — керамический полнотелый и красный пустотелый. Если вы решили остановиться на этих, то следует учесть большую разницу между ними: пустое тело хуже держит тепло. Силикатные изделия. Основой их является гашеная известь. Такие кирпичи традиционно используются для облицовки фасадов, но для помещения с высокой влажностью и температурой они не годятся, так как эти «нечеловеческие» условия приведут их к быстрому разрушению. Шамотные кирпичи. Ими укладываются топливные камеры в печах, поэтому и для кожуха железной печки они подойдут великолепно. Минусами для кого-то могут стать их внешний вид и стоимость. Первое можно исправить облицовкой. Но если у вас такие кирпичи где-то «завалялись», со спокойной совестью воспользуйтесь ими.

Итак, победителем в номинации «качество и стоимость» является керамическое полнотелое изделие, поэтому и используют его чаще других кирпичей для строительства защитной стены банного обогревателя.

«Фундаментальный» этап

Сначала необходимо сделать некоторые расчеты, которые помогут узнать, выдержит ли всю конструкцию половое перекрытие. Вес кирпичной ограды высчитывается так: масса одного изделия умножается на количество рядов и число кирпичей в одном из них. К полученному результату прибавляется вес печи и максимально заполненного бака.

Когда рассчитанный вес не больше 700 кг, то можно обойтись лишь установкой дополнительных лаг. Однако лучше все же принять меры и позаботиться о создании для сооружения негорючего основания, в качестве которого используются:

металлический лист, под него укладывается теплоизоляция;

жаропрочная керамика;

кирпичная кладка, насчитывающая 2 ряда.

Если масса превышает допустимый предел, то для потяжелевшей печи потребуется новый фундамент. Для этого придется разбирать полы, а затем рыть котлован, имеющий такую же глубину, как и банный. Основание должно быть больше размеров кирпичного кожуха на 25 см.

Для любых печей фундамент заливается отдельно, минимальное расстояние от основного — 5 см. Оно требует теплоизоляции, в ином случае будут значительные теплопотери. Верхняя плоскость фундамента должна отстоять от поверхности пола на 14-15 см. Сохнуть основание должно примерно месяц. Затем на него укладывается несколько слоев рубероида, следом идут 2 ряда кладки — кирпичи скрепляются раствором цемента и глины, обязательно их смещение. На этом фундамент можно считать законченным.

Как сделать идеальный раствор для кладки?

Для кирпичного забора вокруг печи жестких требований не существует, но все-таки лучше использовать раствор из глины и песка. Некоторые считают, что можно ввести туда 20% цемента, но о целесообразности этого решения у каждого есть свое мнение.

Глина приобретается в магазине. Она смешивается с заранее просеянным песком 1:1, добавляется вода. Раствор не должен быть жидким, но и с мастерка он обязан соскальзывать охотно. Считается, что его лучше приготовить за 2-3 дня до начала работы, за это время он станет более эластичным. Это, естественно, относится к раствору без примесей цемента.

Как возводится каменный «забор» вокруг печи?

Сначала необходимо найти емкость для замачивания кирпичей, в которой они должны находиться не менее получаса. За это время делается разметка. Для нее можно использовать как нить, закрепленную на гвоздях, так и вертикальные бруски с распорками, твердо зафиксированные на поверхности. Между ними в 7 см от пола необходимо натянуть леску, она будет служить ориентиром при укладке каждого ряда, поэтому с каждым новым рядом ее придется поднимать.

Если раствор не был приготовлен заранее, то для начального этапа его понадобится немного — полведра. Следует закрыть печь пленкой из полиэтилена, иначе потом придется ее отмывать. Кладка начинается с угла, кирпичи кладутся на постель, так как ложковый забор будет довольно тонким, что приведет к меньшей эффективности кожуха. Следить надо и за ровностью ряда, и за чистотой кладки. Толщина швов должна быть не менее 7 см, пустоты между кирпичами недопустимы.

Второй ряд начинают укладывать там же, где и первый, только теперь кладка начинается с половинки кирпича. Здесь уже требуется укрепление, для которого надо нарезать армирующую сетку полосками, ширина их — 5 см. На углах они связываются проволокой. Сетка покрывается раствором.

В третьем ряду делаются 4 отверстия, по 2 с противоположных сторон. Далее 5 рядов снова идут сплошные стены. У зольника и топки следует попрактиковаться насухо, потому что кладка может помешать открытию дверок. Проем оформляется стальными уголками, установленными с обеих сторон кладки. Верхняя часть перегородки также снабжается двумя окошками, которые обеспечат оптимальную циркуляцию воздуха.

Количество необходимых проемов зависит от мощности печи: когда они велика, делается решетчатая кладка, а зазоры увеличивают до 10 см. Можно выбрать и самый практичный вариант — оставлять зазоры размером с кирпич, тогда такие температурные «пробки» можно вытаскивать и вставлять по мере необходимости.

Обычно кладка завершается, когда закрывается печка. Пока раствор не схватился, необходимо заняться расшивкой швов, которая обеспечит перегородке эстетичный вид. Сооружение следует оставить в покое до полного высыхания раствора.

Как обложить железную печь в бане кирпичом, если с подобными работами вы сталкиваетесь впервые? Самое важное условие — аккуратность, которая позволит даже дебюту стать удачным.

Данное видео позволит познакомиться с процессом: