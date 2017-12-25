С тех пор, как в умелых руках дизайнеров оказалась поливинилхлоридная пленка, ремонтные работы буквально вышли на новый уровень: появились натяжные и навесные потолки, позволяющие не тратить много времени на их установку, и в то же время совершенно преобразить любое помещение.

Натяжные покрытия довольно быстро приобрели популярность, но инженерная мысль не стала почивать на лаврах, она пошла еще дальше: в результате полета чьей-то фантазии миру явились двухуровневые потолки. А у дизайнеров возникла возможность изобретать конструкции просто невиданной красоты.

Потому-то все больше людей задумываются о реализации этой замечательной идеи, но они и понятия не имеют о том, как делают двухуровневые натяжные потолки. Однако собственными руками эту чудную конструкцию можно соорудить за 4-5 часов работы, да особой грязи в помещении разводить не придется. Но перед тем как приступить к таким наполеоновским планам, необходимо тщательно разобраться со всеми нюансами.

Плюсы или минусы?

Нельзя приступать к делу немедленно, надо сначала задуматься о целесообразности такого решения. Принимаем во внимание следующие причины, по которым вам стоит так поступить:

Ваш потолок далек от совершенства, но такое положение дел все же не устраивает. С другой стороны, нет желания долго заниматься его исправлением. Хочется внести свежую струю в обыденность существования. Вам не повезло с верхними соседями, которые так и норовят затопить квартиру. Если планируете дополнительно утеплить помещение, то вариант натяжных потолков для вас. Не устраивает внешняя проводка, значительно портящая интерьер.

Если же присутствуют эти факторы, то надо основательно подумать:

Помещение отапливается крайне нерегулярно. У вас маленькие дети, которые любят различные баталии (с применением разнообразного оружия) и всякие проделки. Вас не пугает стоимость материала, но смущают затраты на дополнительный инструментарий и монтаж. Вызывает опасение трудоемкая работа.

Особенности двухуровневой конструкции

Натяжной потолок состоит из поливинилхлоридного полотна и каркаса. После монтажа никаких швов не наблюдается, несмотря на то, что цельное полотнище — результат сварки частей. Установка таких изделий эстетична и удобна. Особенно впечатляюще они выглядят, если помещение просторно и имеет высокие потолки. Материалом полотна может быть как виниловая пленка, так и ткань, они подразделяются и по структуре: поверхность может быть матовой или глянцевой.

Выбираем проект

Прежде чем приступать к масштабной операции, необходимо задуматься о планировке двухуровневого потолка. Разнообразие возможных конструкций просто захватывает дух: формы могут быть круглыми, куполообразными, спиральными или арочными. Поэтому много времени понадобится для определения гармоничных сочетаний и форм, и предпочтительных цветов. Выбор этот не должен диссонировать с концепцией интерьера комнаты.

Советуют дизайнеры:

лаконичный интерьер и цветовое решение комнаты не позволяет оформлять двухуровневый потолок сложной формы и с обилием элементов декора;

натяжные полотна с фотопечатью подходят для помещений с высокими потолками и большими окнами;

полотна с различными изображениями подходят исключительно для нижнего яруса;

глянцевая пленка на обоих уровнях отлично смотрится в гостиных, допускаются сочетания ярких цветов с пастельными;

замечательно выглядит потолок, когда используется комбинация белой матовой и глянцевой пленки;

нижний ярус обычно занимает большую площадь;

приветствуется межуровневая подсветка.

Технические требования

Полотно закрепляется на пластиковых или алюминиевых багетах. Есть общие требования к монтажу потолка:

обязательная зачистка старого потолочного покрытия;

применение после очистки антисептических грунтовок;

из-за возможного провисания полотна запрещено монтировать сильно нагревающиеся приборы (светильники, вентиляция и т. д.).

Монтаж

О необходимых материалах нужно подумать заранее. Нам понадобятся:

Профиль (или багет). Определенный тип конструкции требует и различного вида багетов (пристенного, потолочного, соединительного). Один багет имеет длину 2,5 метра, для его разрезания необходима УШМ (болгарка). Пленочное или тканевое полотно. Двухуровневые потолки предполагают спаивание кусков. Тепловая пушка. С ее помощью полотно фиксируют. Нащельник. Между стеной и навесным потолком остается небольшая щель, которую и закрывает этот декоративный элемент.

Первым этапом монтажа является разметка для будущего потолка. Для ускорения процесса необходим строительный уровень или лазерный нивелир. Отметки делаются в углах комнаты, затем соединяются с помощью малярного отбивочного шнура.

После разметки наступает очередь крепления U-образного профиля. Делается это дюбелями и перфоратором. Аналогичный профиль устанавливается и на потолке. При необходимости криволинейной формы он через промежутки 3-4 см надрезается по всей длине, после чего ему легко придаются нужные очертания.

Когда профиль закреплен, надо заняться прикреплением так называемых опусков, которые изготавливаются из отрезков профиля. Обязательно следите, чтобы они были одной длины, потому как от этого будет зависеть горизонтальность плоскости потолка второго уровня. Интервал этого крепежа — 25-30 см.

Затем нам понадобятся два U-образных профиля и их отрезки, из которых надо собрать короб так, чтобы на выходе получилась конструкция, напоминающая трубу прямоугольного сечения (скручивают саморезами). Теперь получившийся результат крепится к опускам, для чего используем саморезы, получившие название «клопик».

Прикрепляется короб широким несущим профилем. Обязательной является проверка всех вертикалей и горизонталей. Далее так собираем весь каркас, расположенный по периметру помещения. К коробу будет крепиться багет. Необходимо тщательное его крепление, так как полотнище при остывании натягивается, что грозит большими нагрузками.

Теперь приходит черед проведения электропроводки. Не стоит напоминать, что расположение светильников надо предусмотреть заранее. Провода надо фиксировать на потолке, чтобы они не соприкасались ни с гипсокартоном, ни с пленкой.

На очереди обшивка гипсокартонными листами. Если форма потолка криволинейная, то все манипуляции стоит производить на полу. Саморезы же надо вкручивать так, чтобы они были утоплены в материал, иначе при шпаклевании с ними могут возникнуть проблемы.

Шпаклевание должно начинаться со швов, которые предполагают использование сетки, и углублений, оставленных саморезами. Необходимо позаботиться и об идеальных углах, для этих целей подходят перфорированные уголки. После застывания материала короб вдобавок обрабатывается шлифовальной теркой. Потом надо отметить места для встроенных светильников (если они запланированы), просверлить отверстия, после чего поверхность короба можно грунтовать, оклеить обоями или покрасить. На этом работы с потолком нижнего уровня закончены.

Крепеж натяжного потолка

Способов крепления полотна существует три — гарпунный, штапиковый и клиновый. Чаще всего предпочтение отдается первому из этого списка. А гарпуном называют специальный крючок, привариваемый на станке по краям полотна. С помощью его и происходит крепление натяжного полотна к профилю.

Самым большим преимуществом этого способа является возможность демонтажа потолка, чего нельзя себе позволить при выборе остальных методов. Кройка полотна специфична: оптимальным будет размер, который на 7% меньше, чем площадь потолка.

При клиновом способе, наоборот, полотно выкраивается больше необходимого. Оно отрезается уже после натяжки. Штапиковый метод схож с ним, однако разнится способ крепления: пленка фиксируется на профиле специальной лентой, обеспечивающей идеальное натяжение.

Для придания большей эластичности материалу его нагревают до 60 °C с помощью тепловой пушки. Фиксация же начинается с противоположных сторон полотна: сначала один угол, потом другой, а следом оставшиеся. Придется основательно повозиться с последним углом.

Полотно крепится через каждые 8 см. Все складки убираются при помощи строительного фена. Потом, когда полотно начнет остывать, все неровности исчезнут. Останется лишь закрыть щели нащельником и прорезать отверстия для осветительных приборов. Заклеить края их надо термоизоляционными кольцами. Если светильник расположен над натяжным потолком, свет будет освещать всю его площадь.

Если рассказ о том, как делают двухуровневые натяжные потолки, не показался слишком страшным, то вам остается лишь проверить все на практике. Пусть от вас потребуется терпение и внимательность, зато новый красивый потолок, сделанный, к тому же, своими руками, будет радовать вас и ваших домочадцев очень долгое время.