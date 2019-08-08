Близость загородного владения к газопроводу можно считать большой удачей. В этом случае задумываться о других вариантах отопления жилого строения нет смысла, ведь это топливо имеет немало преимуществ, а главное из них — его дешевизна, позволяющая минимизировать затраты на обогрев. Еще больше средств можно сэкономить, если обустроить газовое отопление в частном доме своими руками, однако задача эта нетривиальная, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать правила безопасности. Целесообразность самостоятельного выполнения всех работ — первая тема для размышления. И здесь важно сначала познакомиться с существующими вариантами обогрева газом, организацией отопления.

Виды газоснабжения

В первую очередь необходимо решить, какое горючее лучше использовать для отопления частного дома — магистральное или баллонное.

Магистральный газ — метан. Подключение к газопроводу наиболее безопасный, дешевый и логичный вариант, так как попутно появляется возможность установки экономичной и практичной кухонной плиты, обустройства теплых полов. Минусы — обязательное согласование действий с официальным органом — службой Газтехнадзора, регулярный контроль, так как правила пожарной безопасности, предъявляемые к магистральным системам, гораздо строже. Баллонное топливо — бутан плюс пропан (сжиженная углеводородная смесь — СУГ). Это решение не настолько дешево и удобно, так как подразумевает постоянную заправку баллонов газом: зимой емкости в 50 л хватает всего на несколько дней (2-3). Необходимо обустройство отдельного помещения для его хранения. Опасная близость с таким топливом подобна соседству с пороховой бочкой. Преимущество есть — это возможность самостоятельного контроля давления в системе.

Если газовой магистрали поблизости нет, то лучший выход — установка подземного (или непрактичного наземного, но с утеплением) резервуара-газгольдера, его объем выбирают в зависимости от площади отапливаемого жилого здания, его этажности:

до 200 м 2 оптимальны 3000 л;

оптимальны 3000 л; до 400 м 2 — 4800 л;

— 4800 л; при большем метраже — 6000-9000 л.

Есть и другие цифры: около 5000 л для 100-150 м2, более 6000 л для 200 м2, 9000-1000, если метраж превышает 300 м2.

Преимущества «газгольдерного» решения — простота в эксплуатации, редкая заправка (один-два раза в год), низкая взрывоопасность, отсутствие проблем с давлением в трубе. Если магистральный трубопровод находится на большом удалении от поселка, то газгольдер может обойтись даже дешевле, чем подключение к газопроводу.

Их плюсы и минусы

Любой из вариантов имеет достоинства, но не лишен недостатков.

Газовая рампа

Если для хозяев важна дешевизна и простота, то оптимальный выход — создание газобаллонной установки (рампы), состоящей из нескольких емкостей. Для этих целей необходим металлический шкаф, который монтируют снаружи здания. Согласования с инстанциями не потребуется, помощь профессионалов тоже. Но есть у этого способа один существенный изъян — сложность эксплуатации баллонной рампы. Хозяевам придется неустанно трудиться:

чтобы обеспечить нормальное (бесперебойное) отопление в течение 2-3 дней, покупать как минимум 4 емкости, причем всегда иметь в запасе еще две;

два раза в неделю ездить заправлять пустые резервуары, а значит, постоянно поднимать, переносить и транспортировать тяжелые баллоны;

сталкиваться с сотрудниками полиции, которые имеют право штрафовать за перевозку опасных грузов — емкостей под давлением — на обычном автомобиле;

подогревать шкаф зимой, так как испарение углеводородной смеси при низкой температуре прекратится.

Поэтому напрашивается один вывод: такое газовое отопление в частном доме своими руками сделать не трудно, но смысла особого нет. Это дорого и неудобно. Такой способ больше оправдан на дачном участке, где отопление не включают постоянно.

Подключение к магистрали

Если газовая сеть расположена в 200 м от жилого здания, то перед процедурой подсоединения к центральной магистрали необходимо собрать целый пакет документов. В него входит:

паспорт дома и планировка, включающая все объекты на участке;

документ, который подтверждает право на землю, — свидетельство собственности;

часть схемы поселка, на ней обязательно указывается расположение газопровода;

заявление на подключение;

расчет почасового расхода газа.

Примерный предварительный расчет часового потребления газа делают по формуле, где Q — тепловая мощность (кВт) агрегата (конвектора либо котла).

Документацию представляют в организацию, являющуюся поставщиком газа. После ее рассмотрения и одобрения хозяева получают технические условия для подключения, заказывают проект, который потом одобряет поставщик горючего. Следующий шаг — подготовка к основной работе. Это относится только к газовому оборудованию, устанавливаемому в доме. Прокладкой трубопровода и его подключением всегда занимаются представители специализированных фирм.

Удобство и экономия — неоспоримые достоинства такого подсоединения, однако и здесь есть недостатки:

традиционные бюрократические проволочки;

стоимость подключения, которая неоправданно высока;

полная зависимость от источника;

снизившееся качество топлива.

Как установка, так и замена газового оборудования означает обращение за разрешением в Горгаз, так как во втором случае также требуется вносить изменения в уже существующий проект.

Газгольдер на территории

Обустройство такого автономного обогрева требует больших затрат — как времени, так и сил. Весь процесс выглядит так:

После обследования ландшафта, анализа грунта готовят проект, который учитывает способ установки газгольдера — наземный либо подземный. Второй вариант предпочтительнее даже с точки зрения экономии места на участке. В обязательном порядке получают разрешение архитектурного бюро, согласовывают размещение с соседями по поселку. Выполняют земляные работы, заливают основание-якорь для емкости — железобетонную плиту. Производят монтаж «держателя газа», устанавливают указатель уровня, сбросный клапан, регулятор давления, манометры, краны, а также устройство, перекрывающая подачу топлива, если обнаружена его скоростная утечка. Обеспечивают антикоррозионную защиту. По траншее прокладывают пластиковый трубопровод, монтируют цокольный ввод с компенсатором удлинения. Разводят внутреннюю сеть, подключают систему горячего водоснабжения, колонки, котлы. Последний этап — наладка оборудования, заправка газгольдера.

Всю работу самостоятельно выполнить невозможно. Затраты на строительство немногим уступают подключению к магистрали. Есть и особенности, связанные с работами и емкостью для газа.

цистерна обязана иметь такой объем, чтобы его хватило на весь зимний период, при этом надо учитывать, что заполняют ее на 85%, оставшиеся проценты необходимы для отделения газовой фазы;

лучшая модель газгольдера — горизонтальная, так как зеркало испарения у нее втрое больше, чем у вертикального сосуда, рыть очень глубокий котлован тоже не придется;

очень дешевые модели газгольдеров приобретать не рекомендуется, потому что для них нередко используют емкости, уже побывавшие в эксплуатации;

некоторые работы оплачивают отдельно, поэтому при заключении договора нужно заранее выяснить, какие дополнительные затраты ждут хозяев.

Обогрев природным или сжиженным газом — варианты, требующие значительных финансовых ресурсов. Если говорить о минимальных расходах на эксплуатацию, то лидирует подсоединение к газовой магистрали, однако автономность и качество топлива — те достоинства, которых не отнять у газгольдера. Так как электричество значительно дороже по сравнению с обоими способами газового обогрева, то выбирать все равно придется из этих конкурентов.

Основные этапы организации и стоимость

Для создания эффективной системы придется пройти следующие этапы:

составить проект, обратившись к специалисту, так как эта работа подвластна только квалифицированному теплотехнику;

приобрести все необходимое — расходные материалы, агрегаты;

установить оборудование в здании;

получить разрешение, пригласить для присоединения топлива специалиста-газовика;

заполнить теплоносителем систему;

сделать пробный запуск — гидравлическое испытание под давлением;

начать эксплуатировать систему.

Цена всего оборудования, а также его эффективность будет зависеть от многих деталей. Необходимо заранее учесть:

мощность агрегатов: котла, циркуляционных насосов;

параметры будущих батарей отопления;

наличие в частном доме нескольких санузлов, джакузи, бассейнов;

возможность в скором будущем монтажа водяного теплого пола.

Все эти факторы анализируют еще на этапе создания проекта, который составляют в соответствии с принятыми нормами и правилами.

Газовое оборудование

Нагревает газ теплоноситель, а в его роли все-таки чаще выступает вода. Газовые котлы способны функционировать с любыми системами, по принципу действия их делят на три группы:

Атмосферные агрегаты, имеющие открытую камеру. Их работа обеспечивается благодаря естественной тяге в дымоходной трубе необходимой высоты (от 4 м и более). Воздух, необходимый для горения, затягивается в топку из котельной. КПД таких приборов составляет 86-90%. Турбированные котлы, оборудованные закрытой камерой, считаются белее экономными. Воздух поступает в топку с помощью вентилятора, который подсоединен к коаксиальному (более безопасному) дымоходу. В естественной тяге необходимости нет, а эффективность этих конструкций достигает 93-94%. Конденсационные генераторы тепла. Строением они похожи на предыдущие модели, исключение составляют конструкция горелки и форма теплообменника. В этом случае, благодаря использованию скрытой теплоты сгорания, КПД составляет 96%.

99% всех моделей могут работать одинаково эффективно как на сжиженной смеси, так и на природном газе. В таких агрегатах необходимо лишь заменить жиклеры горелки, а также немного изменить настройки автоматики. Исключения из этого правила — некоторые котлы зарубежных производителей.

Чтобы купить прибор, чья главная задача — отопление помещений, нужно следовать нескольким рекомендациям:

К расчетной мощности агрегата следует добавлять как минимум 20%. Если запланировано ГВС, то производительность лучше увеличить сразу вдвое. Теплогенератор выбирают в зависимости от особенностей здания. Если в нем уже оборудован дымоход, то логичнее приобрести атмосферный прибор. Когда трубы еще нет, то лучше купить аппарат с наддувом, так как монтаж дымохода обойдется дороже, чем покупка такой модели. Двухконтурного отопителя будет достаточно для одной точки водозабора. Для одновременного использования горячей воды в нескольких санузлах покупают одноконтурный котел и, вдобавок к нему, бойлер косвенного нагрева. Любые настенные агрегаты подойдут для обустройства напольного обогрева, включая систему водяного теплого пола.

Конденсационные котлы, имеющие самый высокий КПД, все же остаются менее востребованными. Причины — высокие цены и сложная электроника, покупка которой встанет в копейку в случае ее выхода из строя.

Дополнение, но не альтернатива

Это газовые камины или конвекторы, которые можно объединить в одну группу, так как работа их — сжигание газа и обогрев помещения — одинакова. Если полноценному камину обязательно требуется дымоход, то для конвекторного обогревателя, стоящего у стены (наружной), в ней делают отверстие для трубы.

Довольно дорогие камины расставить в каждой комнате не получится, обычно им украшают гостиные либо рабочие кабинеты. Конвекторы располагают в каждом помещении за исключением коридора, снаружи к ним подключают трубу газовой магистрали либо емкости с СУГ.

Такой вид отопления более целесообразно организовывать в небольших коттеджах, где располагаются 3-4 комнаты. В частных домах с большой площадью отопление котлами — единственное разумное решение.

Примерный расчет расхода газа за сезон

Чтобы получить искомую цифру, можно взять, например, тот же котел, имеющий производительность 20 кВт, с КПД, равным 92%, для площади здания 200 м2. Используя формулу, получают расход топлива — 2 м3 в час.

0,1 м3 газа в час требуется для обеспечения 1 кВт тепловой энергии. Весь отопительный сезон (6 месяцев) делят на две части: три холодных месяца плюс три очень холодных. Чтобы упростить вычисления, число каждого периода округляют до 100. В первый отрезок времени котел будет работать на половину своей максимальной мощности (либо на четверть), во второй — «на полную катушку».

За сутки первого периода расход будет составлять 10х0,1х24, второго — вдвое больше. Сложив эти цифры, получают искомое — 24х100+48х100. Общий расход будет равняться 7200 м3, однако эта цифра не может считаться ориентиром. Чаще истинный расход топлива гораздо меньше. Причин тому множество, одна из них — потепление климата.

Схемы газового водяного отопления

Газовое отопление в частном доме своими руками предполагает 4 варианта. Среди схем:

тупиковая двухтрубная;

«ленинградка» — кольцевая однотрубная;

лучевая (коллекторная);

гравитационная (самотечная).

Тупиковая двухтрубная схема довольно популярна, так как она универсальна, проста, ее монтаж не обещает каких-либо подводных камней. К радиаторам от источника тепла прокладывают две трубы — подающую и обратную. Если в здании несколько этажей, то систему делят на ветви, предназначенные для каждого этажа.

Этот вариант — самый лучший, если все внутренние работы планируется проводить самостоятельно. Разводки других типов гораздо сложнее: как при расчетах, так и для монтажа. Число батарей отопления в «ленинградке» ограничено, поэтому данный тип подходит только для зданий небольшой площади. Коллекторная лучевая система требует прокладки магистралей в полу. При монтаже самотечной разводки необходимо рассчитать определенный уклон обратного и подводящего трубопровода — как минимум 3 мм на метр. К тому же такая система будет неэффективна в домах, имеющих большую этажность и площадь.

Газовое отопление в частном доме своими руками привлекает домашних мастеров тем, что дает возможность сэкономить. Если опыт подобных работ есть, то можно приниматься за дело. Когда весь процесс совершенно незнаком, лучше доверить это дело профессионалам, которые знают о нем абсолютно все. Все операции, связанные с этим топливом, — прерогатива сотрудников газовых служб, самостоятельные действия, наоборот, не гарантируют безопасность жильцов.

Самое популярное, понятное и подробное видео можно посмотреть здесь: