День рождения и Новый год — те самые праздники, которых ждут с особым нетерпением. Совсем не важен возраст, ведь они любимы и детьми, и взрослыми. Знаменательное событие хочется запомнить надолго, поэтому без фотографий не обходится ни одно торжество. Чтобы снимки получились веселыми, красивыми, но естественными и запоминающимися, лучше преждевременно организовать фотозону. Оригинально оформленное место не только необходимый элемент для фотосессии. Это декорация, способная до неузнаваемости преобразить любую комнату, а значит, поднять настроение хозяевам, гостям и, особенно, — имениннику или имениннице.

Фотозона на день рождения своими руками: выбор вида

Тематика значения не имеет. Главное, чтобы она пришлась по душе виновнику торжества. Приветствуются креативные идеи, воплощенные с чувством юмора.

Баннер, устроившийся на каркасе

Это конструкция называется стенд-фоном либо пресс-воллом. Если раньше его уделом была «работа» на раутах и официальных встречах, то теперь этот баннер — желанный гость в любом доме. Такой фон несложно соорудить своими руками. Каркас собирают из деревянных брусьев, особо старательные мастера используют надежные металлические трубы. На эту основу натягивают полотно, фон на нем рисуют самостоятельно или заказывают в типографии.

Плюс этого «основательного» решения — небольшие затраты на изготовление, возможность аренды, легкость транспортировки особого вида — баннера-ширмы. Минус — парусность, не дающая использовать конструкцию при сильном ветре.

Тантамареска — «дырявый» баннер

Этот стенд — прекрасная возможность представить себя другим человеком благодаря прорезям для головы. Таких отверстий может быть несколько или столько, чтобы хватило и для хозяев вечеринки, и для их гостей. Эти баннеры нравятся взрослым и детям, однако больший восторг вызывают у последней возрастной категории.

Сюжеты для таких фотографий разнообразны. Можно нарисовать понравившуюся картину, но легче найти ее в высоком разрешении и отнести для печати в типографию. Минус тантамарески в том, что стенд скрывает наряды, однако во время всеобщего веселья об этом недостатке редко вспоминают.

Фотозона с универсалом — бумажным декором

Это наиболее популярный вариант. Причина тому — большое количество украшений, которые сооружают из этого простого податливого материала. Главный плюс бумажного декора — возможность его использования в дальнейшем даже в другом «амплуа». Из разноцветной бумаги получаются невероятно красивые растения, распустившиеся цветы, всевозможные помпоны, шарики, веера и гирлянды.

Возможно, что дебютные изделия потребуют на изготовление много времени, но с приобретением опыта работа пойдет быстрее. Намного проще «вырастить» цветы из обычных салфеток, собирая их в гармошку, перетягивая ниткой и приклеивая на картонные кружки. Точно так же делают цифры для юбилея.

Ленты или новогодние гирлянды

Воздушную конструкцию, оформленную разноцветными лентами, создают из любого гнущегося материала, например, из пластиковых труб. Такое большое сооружение обычно располагают в саду, оно понравится именинникам любого возраста, но особенно детям. Легкий ветер, слегка развивающий ленты, оживит статичные фотографии. В квартире украшение можно повесить на перекладину, положенную между шкафами одинаковой высоты.

В помещении стену, предназначенную для фотозоны, украшают гирляндами, их сочетают с тканевым оформлением. Новогоднее украшение могут заменить ленты и банты, гавайские бусы, развешенные рядами вертикально, а роль огоньков или подсветки способны исполнить обычные лампочки.

Шарики: почти обязательный атрибут

Редкий праздник может обойтись без воздушных шаров, ведь они «визитная карточка» торжества. Вариантов оформления есть множество. Можно все стену для фотозоны завесить шариками, соединенными между собой, либо соорудить затейливую фигуру.

Пользуются успехом разноцветные гелиевые шары, парящие в воздухе. К воздушной стене нередко крепят надувные цифры, особенно популярен этот вариант, когда виновник торжества справляет юбилей. Однако во всем нужна мера. Лучше не выбирать слишком яркие шарики, в этом случае праздничная одежда гостей на снимках попросту потеряется.

«Цветущий» стенд для прекрасных дам

Такое оформления само по себе является главным украшением, достойным подарком даже на юбилей. Наиболее эффектной эта фотозона будет для тех, кто родился осенью или зимой, когда природа «радует» серостью и слякотью.

В роли декоративных элементов выступают искусственные цветы, но лучше отдать предпочтение живым растениям. Для этого бутоны в цветочном салоне обработают специальным составом, который поможет красоте радовать именинниц как можно дольше.

Тематический забор

Если нет настоящей ограды, из досок сооружают небольшой фрагмент, который можно раскрасить в любой подходящий цвет. Украшают псевдозабор цветами, бутафорией или предметами гардероба. Морская тема требует рыбок и якоря. Если в дом нагрянули пираты, то без Веселого Роджера, сундуков с сокровищами и пальм праздник может быть испорчен.

Использование рамок для фото

Прием прост, но успехом он пользуется неизменно. Если день рождения празднуют дома, то гостям вручают рамки и просят позировать. Когда торжественное мероприятие проходит на свежем воздухе, багеты различной формы подвешивают на ветках либо веревках.

Ныне популярная меловая доска

Если раньше эти предметы можно было увидеть только в школах или ВУЗах, то теперь доски нередко становятся фоном для фотографий. Их украшают цветами из бумаги, пишут поздравления, пожелания, или рисуют забавные картинки.

Место «дислокации» и правила оформления

Расположение зависит от наличия свободного места, от желания именинника, времени года. Идеалом можно назвать фотозону, организованную в отдельной комнате, банкетном зале либо на лоне природы — например, в саду, парке. В первых двух случаях ни ветер, ни дождь, любящий портить настроение в самый неподходящий момент, не будут помехой. В последнем, если погода не намеревается преподносить сюрпризы, решение провести фотосессию на природе обеспечит красивый естественный фон, хорошее настроение, ощущение комфорта и простора.

День рождения для ребенка и взрослого требует несколько разных подходов к оформлению, но общие правила существуют:

Конструкция, предназначенная для фотографирования вне стен дома, должна быть достаточно устойчивой, чтобы не упасть в самый неподходящий момент из-за возможных порывов ветра. Баннер, изготовленный для помещений, не должен препятствовать перемещению гостей, иначе вполне возможна та же непредвиденная ситуация, которая станет причиной конфуза виновника «катастрофы». Скромность и гармония нужны при оформлении фотозоны именинников в возрасте, молодые парни и девушки могут сами решить вопрос о количестве декораций, реквизита. Если отмечается день рождения ребенка, то ограничений может не быть совсем.

Материалы для фотозоны с каркасом

Многие родственники не горят желанием обходиться обычной стеной, которую просто украшают. Они правы, ведь каркас для фотозоны сделать не слишком трудно, а выглядит он гораздо выигрышнее. Его можно легко перемещать по квартире, выносить в сад, если за окном солнечная погода, позволяющая сделать великолепные снимки. Крепить декор на такую конструкцию тоже элементарно.

Из чего собирают рамку для фотозоны?

Сооружение, выполненное из деревянного бруса, имеет неоспоримые преимущества. Это надежность, небольшая цена, возможность прикрепить к каркасу практически любой элемент декора. Опоры для нее изготавливают из того же материала или сваривают из металла. Крепят полотно на конструкцию строительным степлером.

Каркас, сделанный из фанеры, прочен, доступен, позволяет вырезать любую фигуру. Если не устраивают стандартные размеры листового материала (1525х1525 или 1220х2440), то прикрепить их друг к другу легко, если использовать бруски и саморезы. Материал дает возможность покраски, оклеивания обоями, пленкой, бумагой. Так же просто на фанерный каркас крепят различные украшения. Альтернатива этому материалу — пенокартон либо листы ПВХ, но их хрупкость — самый большой недостаток.

Из деревянного бруса и фанеры рекомендуют сооружать ширмы, части которых соединяют мебельными петлями. Плюс конструкций — возможность сложить их после праздника. Опоры для них тоже не нужны. Типичные размеры для панели 2000х3000 мм, их хватает в большинстве случаев.

Фотозона на день рождения — замечательный повод, чтобы соорудить что-нибудь необычное, способное привести в восторг гостей и удивить близких. Любой предмет в руках креативного мастера может превратиться в уникальный декоративный элемент.

Со способами украшения фотозоны на день рождения можно познакомиться здесь: