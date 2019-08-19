Любое творчество предполагает использование самых разнообразных материалов. Это относится и к лепке, для которой есть достаточно большой выбор подходящего сырья, его можно без особых проблем «добыть» в любом магазине. Однако у мастериц, обожающих делать забавные фигурки и необычные украшения, есть почти бесплатная альтернатива — холодный фарфор. Внешне он очень похож на глину или пластилин, но в отличие от первой не требует запекания или обжига. От мягкой пластичной массы, знакомой многим с «глубокого детства», он отличается относительно быстрым застыванием, обеспечивающим поделкам необходимую прочность. Она, наряду с невесомостью изделий, — причины, по которым нередко выбирают этот материал. Делают холодный фарфор своими руками.

Знакомство с фарфоровым сырьем

Оно было придумано в начале прошлого века: там, где тоже много обезьян, — в Аргентине, однако считают, что на востоке (в Японии) такая смесь известна уже около 5000 лет. Этот фарфор, отличающийся «холодностью», раньше имел определенный, классический, набор основных ингредиентов.

В него входил глицерин, клей ПВА, кукурузный (рисовый) крахмал, а также растительное масло. Понятно, что с оригиналом-фарфором у него мало общего, если не иметь в виду кажущуюся прозрачность и хрупкость изделий. Первоначально его использовали только для получения миниатюрных фигурок, имеющих много мелких деталей.

Сейчас из холодного фарфора лепят изделия разной степени сложности, а занимаются таким творчеством все — как взрослые, так и дети. Причины этой невероятной популярности — дешевизна сырья, простота рецептуры и приготовления, экологичность, высокий уровень пластичности, позволяющий создать фигурки почти «немыслимой», неземной красоты.

Рецепт и способы получения холодного фарфора

У каждого мастера, серьезно и давно занимающегося лепкой изделий из простого фарфорового материала, есть свои секретные пропорции и хитрости, которые он держит в секрете от других конкурентов. Для дебютанта фарфоровых холодных дел «фирменный» рецепт — дело наживное. Сначала рекомендуют приготовить и поработать с традиционным составом. Когда появится опыт, свои наблюдения, можно приступить к модификации сырья под свои потребности.

Для изготовления холодного фарфора не нужно суматошно собираться в магазин, потому что все компоненты есть практически в каждом доме. Среди них:

вода — 100 мл;

глицерин и крем для рук (обязательно белый) — по чайной ложке;

клей ПВА — 150 мл;

кукурузный крахмал — 150 г.

Для получения фарфора можно взять рисовый либо картофельный крахмал, однако такие изделия будут выглядеть сероватыми. Продукт из кукурузы гарантирует поделкам желтоватый оттенок, благодаря ему вещицы-цветы выглядят прозрачными, невесомыми, нежными. Для «приземленных» предметов — бижутерии, фигурок, украшений интерьера — вид и цвет этого порошка не так важен.

Традиционный метод — «по старинке»

Для приготовления холодного фарфора берут только старую кастрюлю, причина — липкость массы. Все ингредиенты (исключение — крахмал) смешивают в емкости, ставят на самый маленький огонь, постоянно помешивают. После того как получилась однородная масса, в состав вводят крахмал, но мешать не прекращают. В ином случае там, где большая температура, смесь будет пригорать, а в других местах останется не готовой. Размешивание продолжают, пока будущий фарфор не начнет собираться в комок, отставая от стенок кастрюли. После этого емкость снимают с огня.

Альтернатива постоянному пригоранию/помешиванию — приготовление смеси на водяной бане. В этом случае жертв даже от новой кастрюли не требуется: ее просто вынимают из воды периодически, тщательно размешивают содержимое и возвращают ее обратно. Такой способ позволяет избежать уплотнений и комочков, так как масса получается более однородной.

Горячее сырье выкладывают на полотенце, смоченное под холодной водой, и заворачивают. Кастрюлю с ложкой заливают водой и ставят на газ. Начинают вымешивать фарфоровое «тесто» через ткань. После остывания массы продолжают операцию голыми руками: чтобы состав к ним не лип, их посыпают крахмалом. На этом же этапе добавляют красящие пигменты, если запланировано цветное изделие.

Готов фарфор тогда, когда он перестает прилипать к рукам. Как и песочное тесто, его помещают в полиэтиленовый пакет, убирают на полчаса в холодильник. Не теряя времени, начинают отмывать кастрюлю. Лепкой занимаются только на следующий день, так как фарфору нужно время, чтобы дойти до оптимальной кондиции.

Приготовление в микроволновой печи

Холодный фарфор своими руками можно сделать гораздо быстрее. Редкая кухня в наше время не имеет удобного бытового прибора — СВЧ печи. Подойдет она и для приготовления сырья-фарфора, однако главное требование в этом случае — использование стеклянной посуды.

Сам принцип не отличается: ингредиенты смешивают так же, постоянное «терзание» теста ложкой тоже необходимо, поэтому периодически ставят таймер на полминуты, вынимают тесто, перемешивают и снова помещают обратно, не забывая опять установить время. Готовую массу вынимают и аналогично (руками) доводят до «правильной» консистенции.

Холодный фарфор без термической обработки

Такой вариант получения массы никак не сказывается на качестве, пластичности материала. При этом способе сначала берут крахмал и вазелин, пропорции — 2:1 соответственно. Компоненты тщательно перетирают, добавив немного соды (на кончике ножа).

Получают однородную массу, постепенно и небольшими порциями вводя клей ПВА до тех пор, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Затем ее также вымешивают руками, предварительно смазав их и рабочую поверхность любым кремом. Последнюю рекомендуют дополнительно посыпать крахмалом.

Если фарфор не получился идеальным

Не всегда фарфоровое тесто с первой попытки выходит идеальным, но в этом случае проблемы устранить довольно легко. Причины — переизбыток того или иного компонента, некачественный материал.

Фарфор отказывается приобретать нужную консистенцию. Вместо этого он охотно липнет к рукам, поверхности и пленке. Такие признаки могут говорить о том, что мастерица забыла про глицерин либо вазелин. Именно эти ингредиенты необходимы для устранения излишков влаги из клеевого состава. Благодаря им масса приобретает пластичность, перестает прилипать. Однако надо помнить: состав для холодного фарфора — такое же тесто, только несъедобное, поэтому и оно избавляется от липкости только после долгого вымешивания. Состав чересчур жесткий, непластичный, а кусочки от него отщипываются с трудом. Внутри видны белые вкрапления. Это симптомы переизбытка крахмала. Лечение — добавление ПВА. После вымешивания масса станет эластичной. Тесто, доведенное «до ума», убирают в пленку и помещают в холодильник. Минимальный срок — сутки. Масса слишком липкая, отказывается держать форму, поэтому невозможно ее тонко раскатать. Потенциальный виновник — клей ПВА, чрезмерно жидкий. Другая причина — малое время варки состава. В первом случае выход один — покупка качественного клеевого состава и новое приготовление массы. Если подозрение падает на короткую термическую обработку, то фарфор доваривают и снова проверяют. На готовом изделии после его высыхания появляются трещины. И в этом случае грешить можно на качество клея. Оптимальный состав для холодного фарфора — строительный вид ПВА, так как канцелярский слишком жидкий. Пластификатор в составе — бонус, так как эта добавка — почти стопроцентная гарантия получения достойного сырья, а значит, поделка будет качественной. Полуфабрикат не желает держать форму: углубления вскоре исчезают, а небольшие выпуклые элементы тут же норовят разгладиться. Лечится такая «болезнь» добавлением крахмала, достаточно небольшой порции порошка.

В подавляющих случаях эти недостатки можно быстро исправить. И это качество простого сырья тоже можно с правом отнести к списку его достоинств.

Сушка и окраска

Некоторым рукодельницам не нравится, что изготовленное изделие из фарфора чересчур долго сохнет. Срок зависит от размера поделки и может составлять от 1 до 5 суток. Этот недостаток можно устранить, если помогать процессу обыкновенным бытовым феном, поместить фигурку/украшение в микроволновку либо в духовку с минимальной температурой — слегка нагретую и выключенную.

Если факт долгой сушки не беспокоит, лучше события не торопить. В этом случае изделие необходимо время от времени переворачивать, чтобы обеспечить доступ воздуха ко всем его поверхностям. Перед работой необходимо учесть один немаловажный факт — готовая поделка немного теряет в размерах, поэтому изделия обычно создают немного больших размеров, учитывая их некоторую усушку.

Окрашивание

Здесь есть два варианта. Самый распространенный способ — добавление красящего состава во время вымешивания. Здесь совершенно не играет роли, какого вида берут краситель: можно примешивать как сухой (например, темперу), так и жидкий — акварель, акрил, гуашь.

Окрашивание готового изделия порошками не так популярно, но этот вариант позволяет использовать даже пищевые красители. Их наносят кистью, затем изделия держат над паром. Так пигмент быстро впитывается в поверхность, а цвет выглядит натуральным.

Сделать холодный фарфор своими руками несложно, ели придерживаться рецепта и рекомендаций. Масса эта податливая, качественная и недорогая. Она совершенно безопасна, а изделия получаются невероятно привлекательными. Чтобы поближе познакомиться с относительно новым сырьем, а также увидеть воочию весь процесс изготовления необычного вида «фарфора», рекомендуется сначала посмотреть один из наиболее просматриваемых видеороликов. Например, этот: