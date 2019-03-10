Вигвам детский своими руками: радость для детей и взрослых

Вигвам не роскошь, а средство уединения, место для игр с друзьями, спальня в спальне, и просто модное украшение интерьера детской. Индейское жилище можно купить в магазине, но многие родители не любят ходить проторенными тропами, поэтому решают сделать несложное сооружение самостоятельно. «Построить» вигвам детский своими руками по силам практически всем, но сначала надо определить его дизайн, сделать выкройку, подготовить «строительные» материалы и все необходимые инструменты. Ребенок будет рад необычному шалашу, а взрослые — тому, что он счастлив.

Вигвам и его популярные разновидности

Сооружение это практичное и простое. Оно состоит из каркаса и тканевого чехла. Необходимое дополнение к вигваму — мягкое покрытие, например, подушки или овечья шкура. Всевозможные конструкции, объединенные этим названием, все же имеют отличия.

Упрощенное сооружение — хороший выход, если хочется удивить ребенка, но времени катастрофически не хватает. На каркас просто крепят полотно, распределяют, фиксируют. Классический и строгий индейский дом, который можно преобразить, если использовать оригинальную ткань, аппликации, помпоны, флажки или гирлянды. Вигвам с окнами. Их бывает даже несколько. Если в квартире такое решение ни к чему, то для игр на природе оно пригодится, ведь ребенок сможет наблюдать из укрытия за приближением «вражеских племен». Есть еще одна разновидность конструкций, ее называют так же, однако это сооружение не может считаться полноценным индейским жилищем.

Небольшие рекомендации

Задумав изготовление необычного подарка ребенку, надо учесть, что:

конусовидная форма — главная особенность вигвама;

деревянные опоры, перекрещивающиеся сверху, обязательны;

настоящий индейский шалаш в миниатюре должен украшаться бисером, соответствующими орнаментами, кожаными ремешками, камешками, перьями, скальпами врагов (по желанию).

Материалы для индейского дома

Обязательное условие — натуральные ткани. Это может быть хлопок или мешковина. Не менее важный момент — место, где вынужден располагаться будущий вигвам. Если сооружение будет постоянно находиться под крышей, подойдет любой легкий материал.

Когда в проекте разборное изделие, предназначенное для путешествий на дачу, в загородный дом, лучше выбрать материал плотнее. Например, сукно. В этом случае необходимо сделать сетчатый полог, защищающий от насекомых. Окна, если они задуманы, тоже снабжаются антимоскитной сеткой.

Второй необходимый материал для вигвама — наполнитель (синтепон, поролон) для создания коврика для пола. Шалаш, выезжающий на природу, подразумевает наличие мягких подушек, так как с твердой землей тонкий слой наполнителя не справится.

Для каркаса надо запастись деревянными рейками (брусом) или трубами из пластика. Их количество зависит от выбранной модели. Скрепляют конструкцию достаточно прочными веревками, для украшения могут понадобиться еще несколько недорогих материалов.

Вигвам с пятью стойками: индейский дом без шитья

Такое сооружение делается легко, но и долговечность данного «строения» остается под вопросом. Для изготовления вигвама нужны такие материалы:

4-5 м ткани — кружевной, а также хлопчатобумажной (можно брать разные небольшие куски);

5 длинных (180 см) деревянных реек;

шпагат;

скрепки.

Четыре рейки крепко связывают попарно, пятую вставляют между ними, снова хорошо фиксируют шпагатом всю конструкцию. Узким и длинным куском хлопчатобумажной ткани верхушки всех реек по отдельности «камуфлируют». Спрятав все деревянные элементы, конец полосы помещают внутри реек. Ткань закрепляют скрепками, так как они позволят быстро разобрать конструкцию, но не повредить ткань.

В низу веревочного узла проводят аналогичную операцию перевязывания, однако здесь используют кружевную материю. Концы ее также крепят скрепками. Затем начинают обматывать обоими видами ткани каркас: сначала х/б, потом кружево. Однако вход, располагающийся между парой связанных палок, оставляют открытым.

Хлопчатобумажной тканью обматывают каждую рейку, сначала первую, после нее переходят к следующей. Крепление аналогичное, это те же скрепки. Последний этап — украшение вигвама кружевом. В качестве «коврового покрытия» используют шкуры животных, подушки либо одеяла.

Вигвам на «треноге»: выкройки, ленты, «дверь»

Для его сооружения необходимо подготовить:

ткань, натуральная, дышащая — несколько метров;

материал другой расцветки для окантовочной ленты, аппликаций;

не слишком толстый синтепон;

3 бруса (200х200 мм), их длина около 2 метров;

клеенка из полиэтилена либо ватман;

ножницы;

маркер;

мелок, карандаш;

сантиметр.

Каркасные стойки соединяют веревкой, отступив от их верха примерно 20 см. Разводят опоры на желаемое расстояние, ориентируясь по ним, измеряют диаметр будущего коврика.

На ватмане рисуют выкройку. Она представляет собой равнобедренный треугольник, его высота 180 см, основание — 120. Чертеж вырезают, фиксируют на ткани булавками, оставляют припуски на швы (1-2 см). Понадобится 3 такие детали. Их вырезают поочередно.

Затем делают выкройку окружности для коврика вигвама: желаемый диаметр делят пополам, отмеряют эту длину на веревке или прочной нитке и привязывают на ее конце карандаш. Закрепив другой конец пальцем (или иголкой) в центре ватмана, чертят карандашом окружность. Затем ее вырезают, оставив припуски.

С помощью выкройки-круга получают 3 детали: две делают из ткани, одну из наполнителя. Для будущих карманов, призванных фиксировать стойки, делают 3 квадратных куска со стороной 10 см. Подготавливают ленты для завязок — их ширина 8 см, длина — 15. Вырезают полосу для окантовки коврика. Сшивают обе половинки круга-коврика, вложив меду ними синтепон. Пришивают кармашки, окантовывают изделие вырезанной полоской.

До соединения деталей для стенок по желанию изготавливают аппликации, их пришивают до соединения полотнищ. На куске, который будет «фасадом», делают пару вертикальных разрезов, заменяющих дверь. Края окантовывают лентой, над «проемом» пришивают ленты: 2 с изнаночной стороны, и 2 с лицевой. Это решение позволит сворачивать ткань в рулон, чтобы она не мешала «входящим».

Стенки сшивают, обрабатывают низ, сверху оставляют свободное место для кончиков стоек. Одевают полог на каркас, фиксируют опоры в кармашках.

Надежный классический вигвам с 6 «ногами»

Для осуществления задуманного надо приобрести или подготовить такой набор материалов и инструментов:

ватман или калька;

веревка, дрель;

длинная линейка (рулетка);

кусок ткани (3х1,5 м), 6 тесемок, их длина — от 30 до 40 см;

6 пластиковых труб или реек, длина — 160-180 см,

ткань для подушки — синтепон либо поролон.

В будущих опорах каркаса сверлят отверстия, отступив от концов минимум 20 см. Диаметр их аналогичен толщине веревки. Ее продевают в отверстия, соединяют элементы каркаса не очень плотно. «Ножки» разводят широко, но так, чтобы их концы образовали окружность. Найдя идеальное положение, веревкой, находящейся в отверстиях, его фиксируют. Затем дополнительно обвязывают перекрестье деталей.

Для получения накидки длинный отрезок ткани складывают в квадрат со стороной в 1,5 метра: правую узкую сторону полотнища соединяют с левой (А). Теперь из этого прямоугольника делают треугольник, соединяя нижние углы с верхними (Б). Это положение фиксируют булавками либо иголками.

От нижнего острого угла отступают 8-10 см, ставят метку. С помощью линейки, нитки, шнура (или на глаз) чертят дугу. От прямого угла отступают 5-6 см, повторяют предыдущую операцию. В соответствии с разметкой ткань отрезают и разворачивают (В, Г).

Полотно накидывают на каркас, распределяют, на время фиксируют (например, кнопками). С изнанки в тех местах, что соприкасаются с опорами, ставят вертикальные метки. От них до пола должно быть 15-20 см. Чехол снимают, к каждой отметке пришивают тесемку. Она будет привязываться к опорам вигвама.

Далее обрабатывают края. На верхней «горловине» делают перпендикулярные разрезы, их глубина — 1,5 см, ширину доводят до 2 см: вырезают по 1 см с каждой стороны надреза. Полученные насечки сгибают на изнаночную сторону, затем несколько раз прострачивают. Низ и участки входа обрабатывают с подгибом в 1,5 см. В верхней части горловины чехол соединяют строчкой, ее длина — от 20 до 25 см. Тент надевают на каркас, тесемки привязывают к стойкам.

Вымеряют диаметр необходимой подушки внутри вигвама. На ватмане делают выкройку, которую переносят на 3-5 слоев синтепона. Потом вырезают 2 детали из ткани для подушки, не забывая оставить припуски в 2 см. Сложенные слои синтепона в нескольких местах прошивают крест-накрест, но нитку не натягивают. Ткань для подушки стачивают, оставляя место для того чтобы поместить наполнитель. Его вставляют, прорезь зашивают.

Вигвам детский своими руками соорудить несложно. Необязательно мастерски орудовать иголкой. Затратив немного времени, можно получить оригинальный домик. Немалую радость ребенку такое изделие принесет обязательно. Весь процесс можно подсмотреть на многочисленных видео, одно из самых лучших находится здесь: