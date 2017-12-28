Вопрос о том, как сделать угловой диван своими руками, волнует многих хозяев, у которых эти самые конечности расположены в правильном месте. Действительно, без диванов мы уже давно не можем представить нормальной жизни: без него неудобно смотреть телевизор, да и для необходимых вещей место найти не так-то просто, особенно когда квартира или дача не могут поразить воображение своими размерами. В этом случае угловой диван будет настоящим спасением — помощником шкафа и кладовки.

Ищем преимущества

Изготовление дивана не предполагает каких-то особых знаний, потому такими товарами изобилуют все мебельные магазины. Но самостоятельное решение такой немаловажной задачи обеспечит вам ряд ощутимых преимуществ.

Достаточно сходить в магазин и полюбоваться на цены этих диванов. После этого желание покупать исчезнет навсегда. А если добавить, что собственноручный предмет мебели будет иметь и отменное качество, то аргументов против не останется вообще. Многое зависит от материалов изделия, и тут вы сами себе ОТК, потому продукция, выпущенная в свет, не будет изобиловать ни сучками, ни задоринками. Возможность побыть в роли первоклассного дизайнера. Хозяин знает свою квартиру вдоль и поперек, а значит, выберет форму и размер лучше всякого прохожего специалиста. С будущей перетяжкой вашего детища проблем не будет, а вы сэкономите и на этом дорогостоящем «удовольствии». Последнее, но самое важное — неимоверная гордость и удовлетворение результатом своего труда.

Какие материалы предпочесть

Важнее всего надежность будущего дивана, значит, на первое место выходит выбор качественных материалов. Нам понадобятся:

сосновый брус, сечение которого 30 на 50 мм;

ДВП и ДСП;

фанера из березы (толщина 5 и 15 мм);

гвозди, деревянные саморезы и длинные шурупы;

синтепон (140-170 г/дм);

поролон (толщина 20 и 40 см, плотность как минимум 30 кг/м3);

ватин;

два вида клея, столярный и специальный — для поролона;

крошка поролона и обивочная ткань;

ножки для мебели (высота 5 см);

механизм для подъема софы;

лак.

Не стоит экономить на своей мягкой мебели, поэтому для скрепления деталей нужны исключительно «кудрявые гвозди», иначе новый диван начнет радовать хозяев звуками очень скоро. Клей также обязателен, но перед его нанесением необходимо удостовериться, что собрана мебель правильно, в противном случае придется попотеть с разъединением деталей, и не факт, что вы выйдете победителем. Лак нужен для покрытия неламинированных плит, иначе в воздух будет выделяться формальдегид.

Готовим рабочие инструменты

Для успешного решения задачи понадобится набор столярных инструментов:

ручная пила;

стусло;

электродрель с регулируемой скоростью;

степлер;

швейная машина;

остро наточенный нож.

Сложности в процессе изготовления могут возникнуть при распилке фанеры или ДСП, поэтому лучше к списку присовокупить циркулярную пилу. В ее отсутствие можно найти лучший выход из ситуации: снять размеры и заказать распил там, где будете приобретать материалы. Такой вариант хорош, когда процесс изготовления намечается в квартире, а чрезмерно мусорить не хочется.

Изготовление

Не стоит во время дебюта пытаться соорудить что-то очень экстравагантное, поэтому отдайте предпочтение дивану простой формы. Найдите для будущего изделия идеальное место и начните с создания проекта, в котором будут указаны и нужные размеры, и все необходимые детали.

Подлокотники

Нам нужны 2 подлокотника следующих размеров: длина — 90 см, ширина — 29 см, высота — 55 см. Берем крупную деталь ДСП и пару длинных брусов, вкручиваем шурупы, направляя их от большой детали к маленьким. Шаг такого крепления обязан быть не менее 20 см. В каждом бруске должны находиться 4 шурупа, а в торцах по 2.

После этого прибиваем ДВП. Для этого этапа берем гвозди 2х25, необходимый шаг 10-15 см. Если вы задумали изделие особой прочности, то вдобавок к гвоздям нужен столярный клей. Теперь прикручиваем накладку из ДСП, она обязана находиться на одном уровне и с верхней, и с нижней гранью.

После этого приходит очередь оклейки подлокотника поролоном, только предварительно стоит обработать напильником грани верхних элементов конструкции. Задняя же стенка поролоном не оклеивается, там его заменяет ватин.

Собираем наш каркас: левая часть

Первым делом надо соединить две левые детали, изготовленные из ДСП. Делаем это с помощью фанерной накладки. Используются шурупы 30 мм, а также клей. Каждая половина должна крепиться четырьмя шурупами. То же самое делаем с правыми каркасными деталями. Затем прикрепляем на обоих вертикальный задний брус и соединяем тремя продольными. В торец закручиваются по 2 шурупа, затем соединение промазывается клеем, но это не относится к переднему из них. Далее прикручиваем пару стоек, делаем стяжку.

Теперь на наш каркас прикрепляем лесенку, собранную из бруса. Делать это лучше саморезами. По краям ее к ДСП прикручиваются бруски. Верхний продольный брус лесенки должен быть плотно подогнан к нижнему.

Для рамы сидения нужен особо качественный брус, особенно это касается длинных деталей. Если такой сучок располагается более чем на 40% всего сечения, его лучше отложить до лучших времен. Точность сборки рамы проверяется измерением ее диагоналей, длина которых должна быть идентична.

Вставляем раму в каркас, для чего придется ослабить крепеж переднего бруса. После все поверхности промазываем клеем, фиксируем шурупами, а для торцов продольных брусов берем шурупы, длина которых может достигать 90 мм.

Фанера крепится на клей и саморезы. Не забываем про шаг в 20 см. Если в качестве обивки выбрана тяжелая и плотная ткань, то в фанере делаем отверстия через 30 см, диаметр их — до 20 мм. ДВП на спинке закрепим клеем, а заодно и гвоздями с широкими шляпками. Наконец, наклеиваем подушки из поролона. Верхний слой его, предназначенный для сидения, должен быть цельным, нижний же может быть сборным, но нельзя допускать появления пустот.

Собираем правую часть

Самая главная часть работы позади. Остается заняться компоновкой элементов этой части, но не забывать, что низ здесь играет роль ящика для белья, а плита ДСП покрывается лаком.

Крепеж деталей нам уже знаком, и детали из ДСП снова скрепляем с помощью фанерных накладок. Детали фиксируем, основываясь на чертеже, а по периметру прикручиваем бруски, на которых в дальнейшем будут находиться ящики. Тут и могут пригодиться сучковатые бруски, отложенные ранее. Прибиваем ДСП в качестве дна.

Теперь надо заняться механизмом подъема: разметить отверстия для крепежа, а затем просверлить их. Используются мебельные болты. Они должны быть видны со стороны, где расположен брус. Поролоновые подушки клеятся так же, как в левой части: сверху цельные куски, а нижние — сборные.

Запоролониваем каркасы

Первым шагом должно быть снятие мерок со всех поверхностей. Для оклеивания сидений необходим материал, имеющий толщину в 100 мм. Если таковой отсутствует, придется склеивать несколько листов различной толщины, но сделать это так, чтобы обязательно образовалась нужная нам.

Приходит черед обивки

Данный этап должен начинается также с измерений. После приходит черед изготовления лекал из газет или старых обоев. Ткань для дивана укладывается изнанкой наверх, а на припуски оставляются 5 см, если же материал имеет осыпающиеся края, отступ надо оставить больше.

Затем все вырезанные куски переносятся на будущую мебель, тщательно скрепляются булавками, а затем прямо на диване соединяются (сметываются) контрастной нитью. После этого чехол снимается, лишняя ткань обрезается, а швы тщательно прострачиваются на машинке, иногда не мешает сделать несколько швов.

Затем изделие выворачивается и снова примеряется. Если обнаружились нежелательные складки, то можно использовать утяжки, но отверстия должны быть сделаны заранее. Для них используется капроновый шнур, из которого делаются петли, пришивающиеся к обивке также заранее.

Для того чтобы диван служил дольше, между поролоном и обшивкой уложите агротекстиль, он уменьшит степень истираемости материалов. А зафиксировать его поможет степлер: надо пристрелить к нему обивку.

Последний штрих — крепеж ножек для мебели. С ними после проделанного титанического труда проблем возникнуть не должно.

Теперь вы знаете, как сделать угловой диван своими руками. Только не следует начинать практику с чрезмерно сложных вариантов, ведь любая неудача запросто выбьет мастера-новичка из колеи. Если же не уверены в своих силах или мешает лень, то и начинать такую авантюру ни к чему, ведь каждое новое дело требует внимания и усидчивости.