Самоделки для дачи и огорода своими руками: простор для деятельности

С приходом весны жизнь в уикенды в городах замирает, ведь масса народа отправляется в сторону своего второго дома — на дачу, где всегда найдется, чему посвятить время. Можно заняться грядками, или посидеть на солнышке, но некоторые гениальные дачники предпочитают другое, полезное, времяпрепровождение — они изобретают разнообразные чудо-вещи — самоделки для дачи и огорода своими руками, способные и деньги сэкономить, и существенно облегчить нелегкий дачный быт.

Дача — кладезь необходимого материала

Дачный участок является своеобразной Меккой, куда стекаются кучи старых, но все еще крепких вещей, выбросить которые рука все-таки не поднимается. Среди накопленного «богатства» чаще всего можно найти предметы старой мебели, одежду и обувь, посуду и множество разнообразного «барахла». Но есть и те изделия, которым не так везет, свою жизнь они заканчивают в мусорных баках. Это относится к пластиковым бутылкам, автомобильным шинам, различным материалам, оставшимся невостребованными после ремонта.

Народные умельцы так не разбрасываются подручными материалами, потому что умеют каждому из них найти применение, а значит, и вдохнуть вторую жизнь. Причем из-под их рук выходят не только симпатичные украшения для дачного участка, но и вещи, которые способны иметь практическое значение. О них мы и поговорим сначала.

Практичность — превыше всего

Ненужные вещи могут с помощью «очень умелых ручек» превратиться в предметы, без которых в дачном хозяйстве трудно обойтись.

Автомобильный скат, превратившийся в пуфик

Работа эта довольно простая, да и материалов для нее не нужно много. Кроме ската необходимы два куска фанеры, что-нибудь из плотной одежды, или толстая веревка. Из фанеры вырезаются 2 круга, диаметр их должен быть на 4 см меньше диаметра ската. Крепятся они снизу и сверху саморезами. Если для изготовления пуфика выбрана плотная ткань, то необходимо добавить к списку еще и поролон, из которого вырезается круг для будущего сиденья таких же размеров. Одежда сначала распарывается, затем из нее шьется чехол. Если же используется канат или веревка, то ими по кругу обклеивается скат.

Пластиковые бутыли, спасающие урожай от засухи

Подойдет тем дачникам, что не имеют возможности часто бывать на даче. Необходимо брать объемные бутылки, лучше всего — пятилитровые. В них нужно проделать 2 ряда отверстий с шагом в 2-3 см, а затем вкопать каждую на равном удалении от 4 кустов таким образом, чтобы дырочки были на уровне корней. Затем надо налить воду, а бутылки закрыть крышками.

«Аккуратистам», что предпочитают красивые грядки, понравится их оформление этими бутылками. Для того, чтобы грядки выглядели более весело, бутылки можно использовать разных цветов. Для прочности в каждую емкость надо до половины насыпать песок. После выкапывания траншеи просто укрепите бутылки донышками вверх, затем присыпьте землей. Если такой вариант не устраивает, можно покрасить ограду водоэмульсионной краской.

Ванна, превратившаяся в цветник или пруд

Сделать из ванны цветник совсем несложно. В качестве дренажа подойдет керамзит или же битый кирпич, сверху надо насыпать субстрат, и посадить растения. Снаружи такую «клумбу» можно покрасить веселой краской, или же обклеить цветными стеклышками.

Обустройство мини-пруда из ванны довольно простая задача, главное — выкопать яму, поместить ее туда, по периметру вкопать шифер, возвышающийся на 20 см от поверхности земли. На его краях закрепить разрезанный шланг, а затем всю конструкцию устелить полиэтиленом, и залить воду. Периметр украшается камнями, а сам прудик можно населить водными растениями.

Дерево: качели и мебель на любой вкус

Качели нравятся и малышам, и взрослым. Если у вас на участке где-то «скучает» старый стул, то превратите его в качели, отпилив ножки. После этого останется покрасить изделие и закрепить его на суку с помощью веревок. Если вы любите возиться с деревом, можно изготовить новые качели из древесины, оставшейся после строительства.

Замечательная мебель получается из обычных деревянных поддонов. Для придания ей необходимой мобильности стоит приобрести для такого «гарнитура» мебельные колесики. Пеньки и жерди могу стать превосходным материалом для изготовления оригинальной дачной мебели, и полет фантазии иногда помогает изготовить настоящие шедевры.

С металлом вы не расставайтесь!

Если на даче нашли приют старые неработающие металлические агрегаты, то сделать из них полезные вещи не составит труда. Бачок стиральной машины с успехом заменит мангал: для этого понадобится лишь болгарка да несколько ножек, роль которых можно возложить на штыри. Если вам необходимо сделать коптильню, то достаточно будет на бочку или ведро прикрепить сетку.

Но чаще всего металл используется для каркаса парников и теплиц. Этот вид работ крайне популярен. Сделать такой «скелет» можно с помощью сварочного аппарата, или без него — монтировать трубы или профиль с помощью болтов или саморезов. Если электросеть для сварки слаба, то проще всего будет арендовать дизель-генератор.

Самоделки для дачи и огорода своими руками: украшение

Оригинальные решения, украшающие участок, невероятно разнообразны. Например, из пластиковых бутылок получаются замечательные беседки, симпатичные заборы и просто уникальные изделия.

Строим необитаемый остров из пластиковых бутылок

Обязательным атрибутом дачи для большого семейства является песочница, а для того, чтобы маленькие разбойники не заскучали, им необходим свой «остров сокровищ», поэтому без пальм не обойтись. Да, и их делают из столь многогранных бутылок из пластика. Стволы изготавливаются из металлических прутьев, длина зависит лишь от высоты планируемого «дерева». Можно установить их в углах песочницы, или же в ее середине.

Затем основание обкладывается камнями и заливается бетоном. У бутылок необходимо отрезать дно и насадить их на пруты. Если есть вероятность, что «пираты» могут опробовать ствол на прочность, лучше дополнительно проклеить его составляющие между собой.

Для кроны дерева берутся зеленые бутылки, а также на каждую пальму уйдет 6 кусков жесткой проволоки. У бутылок отрезается дно, затем они режутся вдоль, но необходимо оставить у горловины расстояние в 2 см. Эти «ветки» насаживаются на проволоку, которая крепится к стволу.

Крышки пластиковых бутылок: выбор терпеливых

Такое украшение дома приведет к тому, что на него будут, как на диво, любоваться все прохожие без исключения. Но и крышек, и труда понадобится немало. Крепят их по-разному: к зданию из дерева их прибивают тонкими гвоздями, можно использовать клей, иные делают 4 боковые перпендикулярные отверстия в крышках, чтобы протянуть две проволоки. Трудоемкий процесс хорош тем, что узоры можно менять, если душа потребует перемен.

Самоделки для дачи и огорода своими руками — слишком огромная тема, потому мы затронули лишь толику способов и материалов: кажется, что наши русские умельцы приспособили для этого все вещи мира. Поэтому и вы сможете изобрести что-нибудь свое, ведь главное в этом деле — вдохновение и фантазия.

В этом видео вы увидите целый ряд чудесных вещей:

https://www.youtube.com/watch?v=O4QjZhgTgKc