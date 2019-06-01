Диванные подушки своими руками: простые способы украсить милый дом

Если есть страстное желание сделать интерьер своего дома уютным и оригинальным, без интересных запоминающихся элементов не обойтись. К таким симпатичным аксессуарам относятся декоративные подушки, способные мгновенно изменить восприятие любой комнаты — гостиной, спальни, детской или кухни. Прелесть таких мелочей в том, что каждая хозяйка, имеющая даже минимальный опыт «общения» со швейной машинкой, может без особого труда создать эти незамысловатые изделия. Диванные подушки своими руками — отличный способ освежить интерьер, получить уникальную вещь, которая может превратиться в отличный и практичный подарок для родных и друзей.

Вопросы, требующие обдумывания

Чтобы первый опыт не омрачился появлением «блина комом», каждая рукодельница обязана определить для себя лучшие материалы для будущих диванных подушек. Выбор идеала зависит от функций, которые будут выполнять эти аксессуары, поэтому сначала рекомендуют ознакомиться со списком потенциальных кандидатов — текстиля и наполнителей, а также с требованиями к ним.

Диванные подушки, использующиеся для сна, обязаны быть прочными, практичными, удобными. Таким изделиям обязательно нужна съемная наволочка. Элементы декора. В этом случае подушка может иметь нестандартную форму. В качестве украшения возможно использование любых материалов.

Какой текстиль будет лучшим?

Для подушки, которая будет выполнять свои прямые обязанности, шьют красивую наволочку, однако объемных декоративных элементов в этом случае избегают. Самое лучшее решение для нее — натуральные ткани, так как важна гипоаллергенность, умеренная мягкость, удобство стирки. Например, подойдут:

байка;

батист;

бязь;

креп-сатин;

перкаль;

хлопок;

шелк.

Другой, альтернативный, способ получить эксклюзивную наволочку — вязание, позволяющее выбрать пряжу и ее расцветку по своему желанию.

Если подушки будут использоваться постоянно, то предпочтительнее смотреть в сторону смесовых или чисто синтетических материалов (акрил, флис — лидеры симпатий). Они нетребовательны к уходу, прочны, способны долгое время сохранять яркую расцветку. Для пошива чехла подойдет практически любая обивочная ткань, даже кожа — искусственная либо натуральная.

Как выбрать наполнитель?

Именно от этого материала зависит долгожительство диванных подушек, их внешний вид. К набивке этих изделий требования особые: материал не должен сбиваться в комки, плохо держать форму. По этим причинам из списка «соискателей» выбывают вата, перо, поролон, пух, синтепон и шерсть. Также не рекомендуют недолговечные растительные материалы — волокна бамбука, лузгу гречихи, опилки, травяные сборы.

Победители номинации — самые практичные объемные материалы:

Силиконовые гранулы. Этот материал — оптимальное решение для подушек, «живущих» в детской комнате. Они не намокают, легко извлекаются из чехла, так же просто засыпаются обратно через даже крохотное отверстие. Еще один бонус — возможность быстрой ручной стирки. Холлофайбер — листовой либо в гранулах (синтепух). Обе разновидности наполнителя отлично держат форму, сохраняют тепло, неприхотливы в эксплуатации и долговечны. Листовой материал имеет относительный недостаток — большую цену, но его главное достоинство — незаменимость для создания подушек хитроумной формы.

Каждый волен выбирать «свой» материал для набивки, но всегда принимают во внимание интенсивность эксплуатации диванных подушек, простоту стирки или чистки. Очень важна гипоаллергенность, если в доме есть маленькие дети либо люди, склонные к таким неадекватным реакциям организма.

Чем декорировать подушку?

При выборе способа украшения в первую очередь надо думать о практичности. Наволочка либо чехол, изобилующий хрупкими украшениями, будет невозможно стирать без боязни лишиться одного из них. Существуют типичные и более разумные способы декорирования этих аксессуаров:

аппликации — самый простой путь получить эксклюзивную вещь;

сочетание разных расцветок, игра на контрасте (пэчворк);

вышивка гладью или, лучше, крестиком;

вязание (спицами либо крючком);

банты, буфы, оборки, рюши;

бахрома, кисточки, кружево.

Подушки, которые имеют замысловатую форму, сами по себе могут стать украшением, они не нуждаются в дополнениях. Планируя декорирование, нельзя пренебрегать одним правилом: большое количество украшений неминуемо сделает вещь образчиком безвкусия, поэтому только умеренность — путь к созданию идеала.

Шитье простой подушки: легче не бывает

Такое элементарное изделие требует совсем немного времени на изготовление, когда в доме есть швейная машинка. Но и если она отсутствует, то задача осуществима: важна только аккуратность при работе со швами. Чтобы минимизировать шанс «запороть» материал, много внимания уделяют ниткам. Здесь нужно следовать правилам.

Чтобы швы готового изделия не бросались в глаза, оттенок швейных ниток и ткани должен быть идентичным. Если возможность точного подбора остается недостижимой мечтой, выбирают более темный тон, так как более светлая пряжа будут очень заметна. Толщину ниток подбирают, ориентируясь на вид ткани. Слишком тонкие волокна поставят под сомнение прочность швов, толстые будут рвать материал. Этим же требованиям обязана соответствовать пряжа, выбранная для декора. Если используют швейную машинку, то одинаковая толщина верхней и нижней нитки — условие обязательное. К ним необходимо подобрать иголку, соответствующую размерам приобретенной пряжи.

Сама работа не труднее подготовки. Сначала определяют подходящий размер диванной подушки. Для квадратных изделий стандарты таковы: 40х40, 50х50 или 60х60 мм, для прямоугольных, которые идеальны для сна, — 40х60, 50х70 мм.

Готовят выкройку, используя миллиметровую бумагу, обои или газету: вырезают квадрат либо прямоугольник (возможный вариант — треугольник), оставляя припуски на швы (1 см). На ткани, вывернутой на изнаночную сторону, сложенной пополам по долевой нити, лист фиксируют булавками, очерчивают контуры мелком. Вырезают заготовку, затем сшивают 3 стороны, обрабатывают их оверлоком, «зигзагом» или вручную. Закладывают наполнитель. Отверстие зашивают потайным швом либо заранее дополняют молнией. Аналогичным образом изготавливают наволочку.

Как сделать подушку-валик?

Такое декоративное изделие может выполнять главную роль, так как его охотно используют в качестве бортиков для детских кроваток, дополнительной помощи для комфорта беременных. Изготовление валиков также возможно без швейной машинки. Данные размеры не являются обязательными: каждая хозяйка вольна выбирать свои.

Сначала на бумаге чертят две одинаковые заготовки — круги, имеющие диаметр 20 см, добавляют сантиметр на припуски. Готовят чертеж основной, прямоугольной, детали. Ее длина 61 см, на припуски добавляют уже 2 см, получая цифру 63. Ширина — 20 см плюс 1 см на те же швы. Вырезав заготовки, к большему куску пришивают молнию, она должна находиться с большей стороны. Затем пристрачивают боковины. После обработки краев швов, выворачивают изделие на лицевую сторону, внутрь помещают наполнитель.

Если есть желание, боковины можно украсить. Например, тесьмой с помпонами.

«Съедобная» подушка-пончик

В этом случае для нижней и верхней детали выбирают ткани резных цветов, например, шоколадного и кремового оттенка.

Разноцветные полотна скрепляют вместе булавками, намечают центр, там с помощью чашки либо небольшой тарелки сначала рисуют внутренний, небольшой круг, затем — внешний. Сделать его можно альтернативным способом — карандашом и ниткой (шпагатом), зафиксированной в центре. По внешнему кругу прокладывают строчку, выворачивают полуфабрикат на лицевую сторону. Набивают изделие наполнителем. Внутренний край соединяют горячим клеем.

Чтобы придать «пончику» большую натуралистичность, из разноцветных шнурков нарезают полоски. Опалив концы, их так же, как и внутренний край, приклеивают. Делают операцию на «шоколадной» стороне.

Объемная «мохнатая» подушка

Для создания этого интересного изделия необходима неосыпающаяся мягкая ткань. Выкройку и вырезание деталей делают обычным способом, размеры и форма тоже зависит лишь от мастерицы. Далее начинают действовать иначе.

Берут восковой мелок, которым на одной из деталей чертят сетку с ячейками, имеющими стороны 2-3 см. Из такой же ткани вырезают полоски (1,5-10 см). Эти заготовки присборивают, перпендикулярно прикладывают к расчерченным линиям, затем пришивают на машинке. Заутюжив бахрому на левую сторону, аналогично оформляют остальные ряды. Заключительные этапы — сшивание обеих деталей — объемной и задней, набивка подушки наполнителем.

Если хочется большей «пушистости», то таким же образом декорируют вторую заготовку. В этом случае подходящим материалом для обивки станет даже поролон либо синтепон.

Делать диванные подушки своими руками несложно, если выбрать способ, который не требует особой усидчивости, однако существуют техники более трудные, где долготерпение — необходимая добродетель. Например, для изготовления этой подушки оно точно понадобится: