Бортики в кроватку своими руками: материалы и варианты мягких стен

Перед рождением малыша у родителей появляется множество забот, ведь маленькому человеку нужно купить немало вещей, и все они жизненно необходимы. Например, не обойтись без кроватки, на первых порах являющейся для младенца настоящим домом. Ее тоже хочется обустроить со всем комфортом, поэтому для защиты приобретают мягкие бортики-бамперы, обязанные защитить малыша от твердых прутьев и сквозняков. Такие изделия можно купить или заказать, но некоторые будущие мамы идут непроторенными тропами — решают сшить бортики в кроватку своими руками. Если есть швейная машинка, а также минимальные навыки работы с ней, то идея вполне осуществима.

Аргументы «за» и «против»

К этому аксессуару некоторые родительницы имеют претензии, поэтому лучше заранее оценить их обоснованность. Но сначала лучше изучить список достоинств бортиков. Кроме выполнения защитных функций мягкие изделия помогают:

сохранить тепло в кроватке, где новорожденный проводит львиную долю времени;

превратить «жилище», похожее на тюремную камеру, в уютное гнездышко;

развивать, развлекать малыша благодаря продуманному дизайну;

уберечь различные маленькие предметы от падения на пол.

Главные недостатки тканевых бортиков кроватки — собирание пыли, отсутствие обзора, однако первая проблема решается регулярной стиркой. Вторая и вовсе надумана, так как через первые полгода, когда зрение ребенка станет сфокусированным, а иммунитет окрепнет, бортикам можно найти другое применение.

Виды бортиков-бамперов

Все возрастающая популярность привела к появлению большого количества разных моделей, и число их продолжает неуклонно расти. Все бортики в кроватку можно разделить на такие виды:

Сплошные бамперы — не очень толстые прямоугольные подушки, размеры которых соответствуют стенкам спального места. К ним пришивают кармашки для разных мелочей. Отдельный комплект маленьких подушечек, одинаковых по размеру, закрывающих все стороны. Материалы для обивки комплекта часто бывают разного цвета и рисунка. Низкие бортики. Их изготавливают как сплошными, так и в виде набора подушек. Отличие только одно — маленькая высота такого «забора», облегчающего взрослым «слежку». Бортики бомбон (бонбон) — одеяла, являющиеся кусками ткани, к которым пришиты крохотные подушечки. Достоинства — красота, мягкость наряду с упругостью. Валики — изделия, напоминающие конфеты «батончики». Они могут быть длинными, окружающими весь периметр, либо короткими, предназначенными для каждой стороны. Косы. Самые новомодные бортики. Необычность и относительная простота изготовления делает эту разновидность чрезвычайно привлекательной.

Необязательно останавливаться на каком-то одном виде, возможно сочетание нескольких типов бамперов. Например, к обычным бортикам добавляют валики, каждый аксессуар в этом случае будет защищать определенную сторону кроватки.

Предпочтительные материалы

К ним предъявляют достаточно жесткие требования, так как маленький человечек беззащитен перед многими опасностями.

Лучшие ткани

Поэтому искусственные ткани — табуированные материалы, так как синтетика нередко провоцирует аллергические реакции, влекущие за собой большие неприятности со здоровьем, которые могут «аукнуться» в будущем. Поэтому натуральность ткани — требование, выполняющееся исключительно всеми.

Прочность, экологическая чистота, способность «дышать» — плюсы хлопковых тканей. Ассортимент вероятных претендентов — бязь, лен, ситец, фланель. Перед раскроем стирка обязательна, так как усадка ткани — расплата за ее натуральность.

Варианты наполнителя

Первые кандидаты на роль наполнителя бортиков — поролон и синтепон. Оба вида отличаются мягкостью, способностью удерживать тепло, эластичностью. Минус поролона — долгое высыхания, это надо учитывать, ведь стирать изделия придется часто.

Другие варианты — периотек, полиэфир, холлкон, холлофайбер. Все материалы достаточно хорошо сохраняют форму, долговечны, гипоаллергенны, нетоксичны, поэтому каждый из них не принесет вреда младенцу. Перья и пух под запретом. Причины — высокая доля вероятности аллергической реакции, любовь клещей и других подобных микроорганизмов.

Что необходимо для шитья бортиков?

Первый шаг — определение модели, создание чертежа либо поиски готовой схемы. Затем следует перенесение выкроек на бумагу — миллиметровку, газеты, обои. На этом же этапе обдумывают способ крепления бамперов к стенкам кроватки. Часто используемые варианты — завязки либо липучки. Если предусматривают съемные чехлы, то в дополнение приобретают необходимое количество молний.

Независимо от выбранного типа бортиков понадобятся инструменты для шитья и типичные швейные материалы:

булавки;

декоративные элементы;

ленты-завязки;

мелок либо сухой обмылок;

наполнитель;

нитки;

ножницы, нож;

сантиметр;

ткань.

Чтобы примерно рассчитать количество материала, периметр детской кроватки умножают на запланированную высоту изделий. Результат умножают на 2, получают приблизительное число, так как необходимо добавить ткань на припуски и дополнительные декоративные элементы (например, оборки, мебельные пуговицы, которые обтягивают тканью).

Высокие бортики-бампера

Кроватка в этом случае имеет стандартные размеры 60х120 см. Чтобы сшить высокие бортики, готовят выкройки:

4 прямоугольника с размерами 43х63 см, где «лишние» 3 см обеспечивают припуски на швы с каждой стороны — по 1,5 см;

4 детали для боковин (43х123 см);

полоски с размерами 15х180 мм, если запланировано украсить кроватку оборками.

Из этих выкроек-прямоугольников ножом либо ножницами вырезают 4 куска наполнителя.

Выкройки для материала переносят на выстиранную и выглаженную ткань, фиксируют булавками, которые закрепляют перпендикулярно будущему шву. Обводят мелом, оставляя припуски на швы, вырезают, сметывают с изнанки, сострачивают 3 стороны. Вывернув на лицевую сторону, в детали помещают наполнитель, прострачивают последнюю. Если предусматривается молния, то ее лучше вшить до заполнения.

Последний этап — фиксация завязок или липучек на все бортики. Когда собираются украсить изделия оборками, поступают по-другому. Между двумя кусками ткани с трех сторон пришивают присобранные полоски. Если молния не нужна, то последний декоративный элемент добавляют после вставки наполнителя.

Бортики — набор подушек

Это отдельные элементы, которые между собой не закрепляют, а фиксируют только на рейках кроватки. Для набора готовят такие выкройки:

4 детали для подушек, располагающихся с торца — 55х75 см, где 5 см припуск, оставленный для швов и набивания подушек;

4 шаблона для больших подушек, предназначенных для одной из боковых сторон кроватки, размеры их аналогичны;

6 маленьких деталей, для другой боковины, их размеры — 45-55 см;

28 узких полосок для завязок — 8х30 см.

Разрезают наполнитель, все элементы должны соответствовать размерам разных подушек. Выкроенные заготовки из ткани сшивают с 3 сторон, вкладывают куски мягкой «начинки», снабжают изделия молниями, упрощающими стирку. Пришивают завязки. Если выбраны липучки, то их фиксируют как по периметру, так и по диагонали.

Бортики-валики

Это симпатичные и не слишком сложные изделия. Форма бортиков подразумевает, что постоянное давление на них будет приводить к деформации, поэтому лучший наполнитель для таких изделий — холлофайбер, не теряющий форму.

Длина этих элементов для стандартной кроватки аналогична ее размерам — 60 и 120 см. Предпочтительная ширина — 12 см. Исходя из этих цифр, вырезают детали — прямоугольники 40х60 см и 40х100. Для торцов в обоих случаях нужны круги, диаметр их с припуском на швы — 13 см.

Прямоугольники сшивают длинными сторонами. К одному отверстию пришивают круг полностью, к другому — частично, чтобы оставить место для набивки. Хватит 5-7 см. Изделия выворачивают на лицевую сторону. После наполнения холлофайбером отверстия зашивают, либо снабжают молнией подходящих размеров.

Бортики-«плетенки»

В этом случае особое требование предъявляют к материалам: ткань должна быть достаточно плотной, поэтому идеальным станет хлопковый велюр, оптимальным наполнителем снова будет холлофайбер. Для изготовления одной косички, длина которой около 120 см, необходим килограмм этого материала.

Сложность изделия зависит от количества прядок. Типичный вариант — 3, но не все ищут легких путей, и выбирают 4. Их количество влияет на длину изделия. В последнем случае на длинную сторону стандартной кроватки коса из 4 прядей будет состоять из элементов, имеющих длину 147 см. Цифру получают, умножая 120 на 1,22 (коэффициент). Ширина, которая необходима, — 19 см.

4 разноцветные пряди соединяют швом, затем складывают пополам, снова сшивают. Полученный рукав надевают на отрезок трубы длиной не менее 150 см. Другим куском, меньшего диаметра, в прядь набивают наполнитель. Дальнейшие действия — распарывание закрытого конца ткани, потом — зашивание обоих. Плетение начинают с соединения 1-й и 3-й пряди. Пару концов, оставшихся свободными, скрепляют нитью. На длину изделия в большей степени влияет натяжение, которое можно регулировать по желанию.

Бортики в кроватку своими руками — подходящая тема, позволяющая разгуляться фантазии. Например, подушки, входящие в набор бортика, могут иметь разную расцветку, форму и декор. Наиболее популярны изделия-животные — совы, лоси, кони и кошки. В изготовлении валиков для кроваток лидерами являются длинные змеи.

Со всеми подробностями увлекательной работы можно познакомиться, если посмотреть это видео: