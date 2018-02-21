Любое строительство собственного дома обходится хозяевам в довольно ощутимую сумму, потому всегда очень хочется избежать неоправданных трат, но сделать жилье максимально благоустроенным. И в этом с успехом помогает мансардная крыша, позволяющая одноэтажному дому приобрести второй этаж, хоть и не совсем просторный. Но иногда с лихвой можно обойтись и этим изящным решением. Поэтому нам совсем не помешает разобраться, как сделать мансардную крышу дома своими руками, ведь этот способ поможет сэкономить финансы, которые пригодятся для других, более важных дел.

Предстоящий трудный выбор

Приступая к такому плану самостоятельно, все же стоит заручиться поддержкой опытного человека, так как будущая конструкция довольно сложна и массивна. Да и выбрать оптимальное решение не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Существует несколько типов мансардных крыш, но более популярны двускатные и ломаные. Схемы их строения различны, а чтобы остановиться на той, что будет идеальна для вас, надо познакомиться с обоими вариантами поближе. Но сначала надо разобраться с видами стропильных систем.

Какой вариант стропильной системы подойдет?

Всего их существует пара — висячая и наслонная. Та или иная выбирается в зависимости от расположения несущих стен дома.

Висячая конструкция называется так подозрительно, потому что стропильная система вынуждена опираться только на внешние стены дома, так как других капитальных перегородок в нем попросту нет. Использование такого варианта возможно лишь в том случае, когда расстояние между стенами не превышает 8 метров, иначе фундамент может не справиться с большой нагрузкой. Для ослабления ее применяются такие элементы, как подкосы, ригели, затяжки и бабки. Висячая система предполагает использование в качестве балок перекрытия бревна или бруски, сечение которых как минимум 100х200 мм. Именно из-за особых требований надежности мансардного пола рекомендуется все расчеты производить мастеру, хорошо знакомому с такой работой. Наслонная конструкция, напротив, опирается не только на внешние стены, она держится еще и на капитальных перегородках, располагающихся внутри здания. Потому задолго до постройки дома следует обдумать вид фундамента, который бы предусматривал возможность возведения таких перегородок. Из-за прочности такая система более выигрышна для мансарды. Возможны здесь и комбинации, если речь идет о ломаном варианте крыши: тогда боковые стропила имеют наслонную конструкцию, а коньковые — висячую.

Если дом еще только в проекте, вы сможете самостоятельно решить, какой вариант считаете более предпочтительным.

Типы мансардных крыш

Чаще выбирают из двух вариантов — двускатной и ломаной. Второй тип популярен у тех, кто героически решает сделать мансарду самостоятельно. Этому есть простое объяснение: помещение благодаря ломаной крыше приобретает значительно большую площадь. В то время как комната под двускатной все же больше походит на чердак. Еще «сломанная» крыша хороша тем, что свесы позволяют обрести дому очень привлекательный вид.

Но на этом достоинства не ограничиваются: такие крыши служат защитой от осадков как верхним частям стен, так и фундаменту. Есть и небольшая ложка дегтя — они увеличивают парусность, которая при сильном ветре может быть достаточно опасной. Потому при расчете размеров свесов обязательно нужно учитывать погодные условия в местности.

Проектирование

Для создания проекта крыши мансарды приглашение профессионала можно считать обязательным. Да, вы способны работать с компьютерными программами, но только человек достаточно грамотный в строительном деле сможет рассчитать все параметры и не погрешить против документа СНиП, который называется «Нагрузки и воздействия».

Самым важным пунктом при выборе подходящего проекта становится требуемая высота вашего помещения под крышей. Она не может быть меньше 2,2 метров. И здесь преимущество на стороне ломаной крыши, ведь она способна внушительно расширить жилое пространство. Боковые стропила должны иметь наклон в 60°, угол же коньковых выбирается исходя из пожеланий хозяев и особенностей местного климата.

Мауэрлат — основа крыши

Первым этапом, который во многом влияет на надежность и незыблемость конструкции, является закрепление мауэрлата. Материалом для него служат достаточно крепкие доски или брус. Крепятся эти доски по длинным стенам дома. Они помогут равномерно распределить нагрузку — как на стены, так и на фундамент.

Если строение бетонное, то мауэрлат фиксируется металлическими шпильками, вмурованными в балке. При кирпичной кладке роль шпилек выполняет отожженная проволока, намертво закрепленная в ней. Деревянные стены требуют крепления деревянными же нагелями. Брус рекомендуется основательно гидроизолировать, лучшим материалом послужит рубероид.

Если запланированная мансарда настолько велика, что практически повторяет размеры дома, то опираться она должна на мощные балки, что укладываются поперек стен. Они крепятся аналогично мауэрлату, не забывайте, что им гидроизоляция так же необходима. Количество опор и стропильных пар должно совпадать.

Опорная конструкция

Начинается данная операция укладкой опор для стоек, чье симметричное расположение относительно оси дома является аксиомой. Шириной мансарды будет расстояние между ними. Сначала на фронтонах крепятся П-образные арки. Сечение опор и стоек должно быть одинаковым.

Необходимо контролировать вертикальность стоек отвесом, перемычки между ними стоит проверять на горизонтальность. Размеры последующих арок должны точно совпадать с первыми, потому придется проверять вырастающую конструкцию с помощью шнура, натянутого и зафиксированного между ними.

Для фиксации стоек арок используются гвозди, металлические скобы или же шиповые соединения. Для вертикальности стоек при последующей эксплуатации зачастую дополнительно устанавливаются раскосы. Верхние концы арок соединяются перемычками.

Стропила

В случае с ломаной крышей мансарды используются два вида стропил. Это нижние, соединяющие мауэрлат со стойками или поперечными опорами, чьи концы вынесены далеко за пределы дома, и верхние, венчающие собой арочную систему.

После тщательной разметки мауэрлата, стропила фиксируются от фронтона. Если мансарда имеет свесы, то в нижней части стропильных ног делается вырез, горизонтальная часть которого должна опираться на мауэрлат. Они закрепляются гвоздями, скобами, для надежности конструкции добавляется крепеж из обожженной проволоки, диаметр которой может достигать 4 мм.

Вариант с коньковым брусом

Он жизненно необходим, если длина дома более 8 м. В таком случае по центру фронтонов нужно установить дополнительные стойки, на которые затем монтируется наш брус. Не стоит и тут забывать про проверку горизонтальности и вертикальности. Высота таких стоек обязана быть строго выверена, так как от них зависит угол наклона коньковых стропил.

Верхние элементы могут быть соединены с помощью крепежных накладок из металла или дерева, болтами или врубкой. Чтобы избежать ошибок, лучше сначала сделать подгонку первой пары, а затем использовать как шаблон, демонтировав ее.

Конец — делу венец

Остается установить обрешетку, уложить гидроизоляционный материал, оставив место для вентканалов. Затем кладется кровля, внутри мансарду паро- и теплоизолируют, после чего монтируют обшивку.

О том, как сделать мансардную крышу дома своими руками, легко узнать из многочисленных роликов, один из которых можете посмотреть даже у нас.

Смотрите на здоровье!