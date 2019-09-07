Новый год — единственный, уникальный праздник, масштабная подготовка к которому начинается задолго до его наступления. Преображаются улицы, витрины магазинов и учреждений, квартиры, дома, учебные заведения. Особенно радостно эта работа происходит в школе, ведь впереди детей ждут подарки, сюрпризы, новогодняя елка и долгожданные каникулы. В это время решают важный вопрос о том, как украсить класс на Новый год, как преобразить фойе, коридоры и пришкольную территорию. Каждый учитель и его команда хочет, чтобы их второй дом был самым нарядным и сказочным, а способов осуществить задуманное есть великое множество.

Идеи оформления класса

В конце года в школах наступает горячая пора контрольных, олимпиад, подготовительных мероприятий к встрече Нового года. В этот период всем (преподавателям, ученикам) хочется привнести в атмосферу ощущения волшебного праздника, поэтому первоочередной задачей становится украшение собственного «жилища» — классной комнаты. Есть несколько способов добиться желанного результата:

запастись большим количеством мишуры и дождика, развесить декор на стены и/или прикрепить на потолок, но этот вариант предполагает поиск средств;

поставить настоящую «вкусно пахнущую» елку, повесить на нее небьющиеся игрушки, принесенные из дома;

пойти другим путем: дать детям задание нарисовать картины на новогоднюю тему, затем выбрать самые симпатичные и развесить на стены;

предварительно вымыв окна, сделать на них рисунки, используя традиционную «краску» — разведенную зубную пасту;

украсить доску, стены и занавески самодельными гирляндами, бумажными снежинками.

Есть еще несколько возможностей декорирования класса: как традиционных, так и пришедших к нам с запада.

Парты, учительский стол

Для оформления рабочего места школьника хватит одной приклеенной снежинки. Для стола преподавателя тоже ни к чему изготавливать множество украшение. Будет достаточно одной картонной елочки.

Для получения небольшого украшения на листе картона рисуют трапецию, у которой очень узкая верхняя сторона. Боковины склеивают, в низу конуса отрезают лишнее, после чего приступают к декорированию «дерева»: картон обматывают цветными нитками, крепят на них крохотные кусочки ваты, снежинки или бусинки.

Это не единственный возможный вариант. Материалом для новогоднего дерева становятся:

Прищепки. «Ствол» вырезают из плотного картона, а на него крепят первый ряд прищепок, потом следующий и т. д. Деревянные изделия красят гуашью зеленого цвета. Разноцветные, пластмассовые модели тоже будут смотреться необычно. Цветная бумага. На ней рисуют несколько одинаковых фигур-треугольников, затем их вырезают. По боковым частям ножницами делают «ветки». Фигурки складывают пополам и приклеивают друг к дружке. Мишура. После изготовление картонного конуса не него спиралью наклеивают мишуру.

Декорирование доски

Без украшения этого предмета не обойтись, ведь он на виду всегда и у всех. Однако из-за постоянного использования доски есть некоторые ограничения:

все элементы для оформления должны быть небольшими, не слишком объемными;

они обязательно должны надежно фиксироваться, чтобы не упасть в самый неподходящий момент;

предпочтение лучше отдавать предметам, привлекающим внимание, но не слишком ярким.

Бумажные полоски

Самый простой вариант — разноцветная бумажная гирлянда. Листы картона нарезают на полоски. Их ширина 2 или 3 см, длина — примерно 10. Сначала склеивают концы первой полоски, затем в нее продевают следующую, с которой поступают так же. Работа со следующими элементами аналогична.

К доске (по периметру либо только сверху) самодельную гирлянду крепят скотчем или кнопками. Дополнительным украшением могут стать снежинки, небольшие рисунки, изображение циферблата со стрелками, приближающимися к цифре 12.

Спасительница — вата

Элементарный способ украсить доску, но затратить на это минимум средств — обычная вата. Из нее делают сосульки либо скатывают маленькие шарики (1-2 см), стараясь, чтобы они были почти одинаковыми, лучше круглыми. Нитку, продетую в иголку, смачивают в клее и, не мешкая, нанизывают на нее «комочки снега», потом равномерно распределяют их по всей длине.

Для высыхания такой самодельной гирлянде выделяют несколько часов. Это украшение подойдет не только для доски: оно будет замечательно выглядеть на окнах, двери и в проеме. В этом случае таких нитей делают несколько.

Шарики из бумаги

Здесь первый этап работы — нарезание бумаги на полоски — ничем не отличается от предыдущего рецепта. Правда, можно сделать их немного уже — шириной не 2-3, а в 1 см, длину тоже каждый имеет право подкорректировать.

Сначала из нескольких деталей делают звездочку, скрепляя их в центре клеем, затем концы их по очереди склеивают. Следующий элемент делают таким же образом. Работу ведут до тех пор, пока не будет достигнута запланированная длина гирлянды. Нанизывают шарики ни нитку, леску, тонкую проволоку либо шпагат.

Классические фонарики

Это гирлянда — наследие СССР. Элементы для нее делать еще легче, так как в основном приходится орудовать только ножницами. Для соединения краев фонариков используют скотч или клей. Заготовка для этого украшения — прямоугольный лист бумаги.

Его сгибают поперек, это место хорошо заглаживают, пользуясь карандашом либо ручкой. С места сгиба начинают нарезать сантиметровые полоски, не доходя до противоположного края 15 мм. Нарезанный лист разгибают, а противоположные концы склеивают, получая цилиндр. Соединяют фонарики полосками-ручками, вырезанными из такой же бумаги. Их приклеивают сверху изделий.

Елка, «выросшая» на стене

Не во всех классах есть возможность «пригласить» настоящую лесную красавицу, а Новый год без главного символа встречать совсем неинтересно. В этом случае положение нередко спасает небольшой свободный участок стены, который украшают стилизованным деревцем, изготовленным из бумажных полосок.

Чтобы сделать новогодний символ, необходимо приобрести:

бумагу, лучше оберточную;

конфетти;

клей;

нитки;

скотч.

Из инструментов понадобятся только ножницы.

На выбранном участке стены отмечают очертания будущей ели — треугольник. Приступают к нарезанию одинаковых полосок, каждую из которых затем склеивают таким образом, чтобы получилась капелька, но сверху был оставлена небольшая свободная полоска. Начиная с основания фигуры, скотчем крепят ряды полосок, сужая их с каждым ярусом. Из двух прямоугольных листов делают два веера. Их крепят на вершине деревца в форме круга. Из конфетти (замена им — маленькие кружочки из картона) и нитки делают праздничные гирлянды, которые приклеивают к «дереву».

Украшение на потолок

В этом случае самое важное условие — безопасность школьников, поэтому висячие украшения просто обязаны быть легкими, почти невесомыми.

Объемные звезды

Одной из лучших идей можно считать потолок, декорированный 3D-звездами. Они красивы, необычны, чрезвычайно эффектны. Для изготовления объемного декора потребуется:

бумага — белая либо цветная;

карандаш;

клей;

линейка;

ножницы;

степлер.

Пошагово создание новогодней звезды выглядит так:

Из бумаги вырезают несколько одинаковых квадратов: например, 6. Можно меньше или больше. Элементы дважды складывают по диагонали, получая небольшие треугольники. С одной из сторон рисуют полосы, находящиеся от сгиба на расстоянии 1 см. Затем параллельно основанию этих треугольников делают прорези до полоски, они такой же (1 см) ширины. Треугольники разворачивают. Внутренние полоски прикладывают друг к другу, а остальные выворачивают в противоположную сторону. Первые приклеивают к последним, фиксируют клеем. Аналогично поступают со всеми элементами звезды. Сначала соединяют по 3 детали: их приклеивают боковыми сторонами и в нижней части. Потом 2 заготовки из 3 лепестков соединяют вместе: используют клей и степлер.

Бумажные шары-помпоны

Это не менее интересный, воздушный вариант декорирования потолка. Для одного украшения понадобится:

гофрированная бумага — 8 листов размером 25х50 см;

крепкая нить (леска, шнур).

Процесс создания невесомого шара проходит так:

Так как гофрированная бумага очень тонка, работу начинают со складывания всех листов ровной стопкой. Если приобретена более толстая бумага, то каждым листом занимаются по отдельности. После тщательного выравнивания, стопку складывают гармошкой, операцию обязательно начинают с узкого края. Каждый сгиб аккуратно приглаживают. Используя трафарет (или от руки), слегка скругляют края получившейся гармошки. В середине ее связывают ниткой или шнуром, но конец не обрезают, так как с его помощью изделие будет крепиться к потолку. Распушают шарик, распрямляя, разделяя все бумажные слои: сначала одну сторону, потом вторую. Фиксируют такие изделия на разной высоте. Если вместо нити взять прозрачную леску, будет создаваться впечатление, что шары парят в воздухе.

Основательный декор — напольный

Так как стены в любом классе всегда заняты, то остается одна подходящая поверхность — пол. И в этом случае, если место позволяет, можно сделать объемное украшение — снеговика.

Снеговик из стаканчиков

Самый интересный способ — использование одноразовых стаканчиков. Чтобы сделать фигуру, состоящую из 2 шаров, нужны:

степлер и суперклей;

«горы» такой пластиковой посуды — минимум 300 штук (по 200 мл) потребуется для фигуры высотой около метра;

колпак или цилиндр, шарфик (бумага, картон, мишура);

картонная красная «морковка» для носа;

бумага для глаз и рта;

елочные шарики — для пуговиц.

Стаканчики крепят друг к другу степлером. Сначала присоединяют элементы вокруг первого, получая первый круг: для туловища он состоит из 25 стаканов, для головы — из 18. Потом продолжают работу, крепя следующие ряды (сверху и снизу) в шахматном порядке, пока не получатся шары. Их не завершают до конца: нижний элемент (снизу) для придания снеговику устойчивости, верхний (тоже в нижней части)— для удобства его соединения с «туловищем».

Скрепляют элементы суперклеем, любой дефект простителен: он потом все равно спрячется под шарфиком. На голову одевают колпак, приклеивают глаза и рот, фиксируют нос. Изнутри детали-почти-шары соединяют прочной нитью, которую натягивают. Цель этой операции — обеспечить устойчивость снеговика. Иной способ — крепление игрушки к большому листу картона.

Снежная скульптура из ниток

Если создание популярного персонажа из пластиковой посуды отнимает немало времени, то этот способ прост и довольно быстр. Для создания снеговика нужно иметь:

нитки белого цвета (например, мулине);

вазелин, клей ПВА;

пару воздушных шариков.

С изготовлением такого снеговика справиться нетрудно. Сначала надувают шарики разного размера: поменьше для головы, больше — для туловища. Их щедро смазывают вазелином. Нитки смачивают в клее, наматывают в произвольном порядке, но так, чтобы больших пустот между ними не оставалось.

Готовые изделия оставляют сохнуть сутки. Потом воздушные шарики сдувают либо прокалывают. Получившиеся шары склеивают, снова ждут положенное время, затем «рисуют» лицо снеговика, используя, бисер, бусины, черные пуговки и картонную морковку.

Украшение двери

Самый элементарный вариант преобразить классную дверь — приклеивание открыток, на которых изображены всем известные персонажи — Дед Мороз, Снегурочка. Можно найти забавную картинку символа будущего 2020 года — крысы. Еще одна знаменитая фигура — снежинка. Клеить изображение необходимо по всему периметру двусторонним скотчем, так картинка не порвется и не отклеится.

Альтернатива довольно простому решению — нарядный рождественский венок. Его делают из:

небольших веточек, которые сплетают в обруч, обвязывают крепкими нитками или проклеивают;

еловых лап, ими закрывают некрасивую голую основу;

шишек, которые крепят к венку с помощью тех же ниток.

Если самостоятельное изготовление не вдохновляет, то можно найти подходящий магазинный вариант — искусственное изделие, декорированное крохотными игрушками.

Преображение окон

Новый год невозможно представить без снега, поэтому самым любимым украшением все же остаются снежинки, а к ним добавляются другие атрибуты.

Сначала вырезают снежинки, домики, окруженные сугробами, или Деда Мороза с внучкой, снеговика или оленя. Трафареты вырезают. Разводят белую зубную пасту таким образом, чтобы получилась консистенция негустой сметаны. Этим несъедобным продуктом смазывают все бумажные элементы, затем сразу приклеивают их к окну, дают время на подсыхание, после этого трафарет аккуратно удаляют. Приклеивание картинок — более простой способ. В этом случае ледяные кристаллы вырезают из тонкой белоснежной бумаги. Приклеивают их по-разному: используют двусторонний скотч или раствор белого мыла. В первом случае после удаления снежинок окно протирают одеколоном, во втором картинку снимают, а стекло моют горячей или теплой водой.

С помощью кусочков ваты, наклеенных на скотч, подоконник можно покрыть «снегом». Красиво разложенная мишура, маленькие елочки или игрушки дополнят новогоднюю картину.

Советы детям и родителям

Для любого оформления помещения существуют свои правила. Есть они и для декорирования школьных классов.

В классной комнате для младшеклассников не должно быть стеклянных елочных игрушек, так как при игре есть риск пораниться разбившимся изделием. Если запланирована елка, то украсить ее лучше конфетами в блестящих обертках, мандаринами, еловыми шишками или самодельными снежинками. Соблюдение меры — требование необходимое. Декор обязан быть красивым и праздничным, однако вычурные модели кричащих цветов вполне могут стать причиной внезапной невнимательности ребят. Возраст школьников тоже имеет значение. Старшеклассникам придутся по душе необычные поделки, малышам больше понравятся симпатичные, яркие украшения. Если площадь класса никак не может позволить себе настоящую елку, то ее в состоянии заменить икебана, в которой присутствуют еловые ветки. Когда нет ни ели, ни ее веток, ароматизировать класс помогут эфирные масла хвойных деревьев, но здесь необходима умеренность. Собрание, посвященное украшению класса, позволит выслушать идеи детей, чья фантазия может подсказать оригинальный и неожиданный способ преображения школьной комнаты. Все новогодние украшения должны крепиться только в присутствии взрослых, особенно те, что будут находиться высоко.

Чтобы придумать, как украсить класс на Новый год, не нужно самому быть гением. Любой образец, увиденные на бескрайних просторах сети, может поспособствовать рождению новой идеи. И в этом случае неоценимую помощь могут оказать наглядные пособия. Например, видео, расположившееся здесь: