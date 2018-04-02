Плита — единственный бытовой прибор, без которого не обходится ни одна кухня, ведь ни вредным микроволновкам, ни мультиваркам вряд ли удастся вытеснить ее с «насиженного» места. Но любое газовое оборудование устаревает или просто выходит из строя. Поэтому люди часто интересуются, как подключить газовую плиту в квартире самостоятельно, что для этого необходимо, и не грозит ли эта самовольная замена какими-нибудь наказаниями.

Имеем право или нет?

Это операция не столь сложна, поэтому справиться с ней может практически любой без особых проблем. Но есть тут одна закавыка — любое газовое оборудование является источником повышенной опасности. Так что самостоятельная установка плиты грозит вам как минимум штрафом от газовой службы. Потому подключать данное устройство могут только лицензированные организации. Для того, чтобы успешно установить прибор, есть несколько способов.

Специализированные магазины иногда имеют в своем штате квалифицированного мастера, способного без проблем решить этот вопрос. Можно посмотреть в техпаспорте плиты список тех организаций, которые имеют на это право. Если вы проживаете в небольшом городе или поселке, то выход один — обращение в районную газовую службу. Способ этот самый лучший, так как специалист сразу же проверит подключение и внесет необходимые изменения в документацию.

Но знание нюансов лишним не будет, потому вам предстоит не только приобрести нужные комплектующие, но и тщательно проследить за тем, как проводятся работы: к сожалению, нельзя исключать и недостаточную компетенцию мастера, особенно начинающего.

Знакомство с оборудованием

Для того, чтобы приступать к изучению процесса досконально, нужно познакомиться с главными действующими «лицами» грядущей операции.

Вертикальная труба, к которой присоединяется плита, называется стояком. Его ответвление, ведущее к прибору, зовут опуском. Далее находится кран, перекрывающий подачу газа. Если раньше применялись лепестковые, то теперь предпочтение отдается шаровым. Лучше при установке нового оборудования поменять и этот элемент. Дальше путь к плите продолжает или труба, или гибкий шланг. Еще у вас может быть газовый счетчик, он потребует пломбировки.

После этого можно вызывать мастера и готовиться к наблюдению и «мотанию на ус».

Какие инструменты используются?

ключи: газовый, разводной или рожковый;

отвертка, если требуется затягивать хомут;

уплотнитель — ФУМ или нить Локтайл;

прокладка, она идет в комплекте с прибором;

небольшой кусок ткани;

кисть или помазок, мыльная эмульсия.

С глаз долой, старая плита!

Избавляются от старого оборудования легко:

Перекрывается газовый кран, после чего для проверки пытаются зажечь конфорку. Откручивается контргайка. В случае с гибким шлангом манипуляции просты, если же прибор присоединен трубой очень давно, и к тому же она покрыта краской, усилий придется приложить достаточно. Иногда подводку ниже крана обрезают, а затем выкручивают. Плиту отодвигают от стены и отсоединяют.

Как заменяется кран?

Без небольшой утечки газа эта работа не обходится, потому скорость здесь крайне важна. Перво-наперво широко открывается окно. Затем выкручивается кран, но не до конца. Берется мокрая тряпка, кран быстро снимается, а отверстие затыкается.

Потом следует проверка состояния резьбы, на нее наматывается уплотнительная лента, вынимается тряпка-заглушка, прикручивается новый кран. В заключении мыльным раствором проверяется герметичность соединения.

Монтаж и подключение газовой плиты

Заключительная часть не вызовет особых затруднений. Сначала на резьбу гибкого шланга и на соединение газовой трубы наматывают ленту ФУМ. Затем гибкий шланг подсоединяют к опуску газовым ключом. Соединяя шланг с прибором, устанавливают прокладку с сеткой из металла. Затягиваются все соединения, в конце работы следует проверка их герметичности.

Если неисправностей и протечек не обнаружено, то открывают клапан подачи газа, проверяется работа конфорок, горизонтальность поверхности прибора и его устойчивость.

Иногда, если используются сильфонные шланги или изделия в металлической оплетке, возникает необходимость в установке диэлектрической муфты. Монтируют ее между краном и шлангом, эти соединения также уплотняются и проверяются на возможные утечки.

Как подключается плита к газовому баллону?

Дома в частном секторе не всегда имеют доступ к магистральным газопроводам, поэтому сжиженный газ — единственный выход из положения. Нередко хозяева отваживаются на самостоятельное подключение, потому лучше напомнить требования:

баллон должен находиться в 1,5 м от любых нагревательных приборов, в том числе и от плиты;

помещение, где располагается газовый баллон, должно быть хорошо проветриваемым, еще лучше, если на кухне оборудована вытяжка;

В отличие от обычной установки газовой плиты, здесь потребуется и бытовой газовый редуктор, понижающий давление в баллоне до приемлемого значения. Он крепится на баллон, требуется установить под его штуцер паронитовую уплотняющую прокладку. Резиновый шланг, присоединяемый к штуцеру редуктора, нужно обжать хомутом. Аналогичные действия предпринимаются и при соединении шланга к патрубку плиты.

Иногда газовые плиты, предназначенные для природного газа, отказываются хорошо работать на сжиженном топливе — конфорки начинают коптить. В таком случае поможет замена форсунок на изделия с меньшими размерами сопла.

Правила, обеспечивающие безопасность

Когда новая газовая плита с комфортом обосновалась у вас в кухне, стоит узнать, как продлить срок ее существования и оградить себя от неприятных и опасных эксцессов. Помогут в этом несколько пожеланий и советов.

ни в коем случае нельзя закрывать гибкий шланг, ведь необходима постоянная визуальная проверка на целостность;

не допускается никаких манипуляций со шлангами — запрещена покраска или оклеивание с целью придания более привлекательного внешнего вида;

проверяйте соединения на герметичность при малейшем подозрении на какие-нибудь неполадки.

Если следовать этим рекомендациям, то эксплуатация оборудования будет безопасной для домочадцев.

Как подключить газовую плиту в квартире самостоятельно, если хочется сэкономить, да и дожидаться мастера нет желания? Нетрудно. Однако следует помнить, что только правильная установка убережет вас от плохих последствий, а ее корректность должна в обязательном порядке быть проверена представителем газовой службы.

Принять решение поможет видео: