Как подключить газовую плиту: осторожность превыше всего

Из всех видов бытовой техники, обосновавшейся на кухне, только два из них жизненно необходимы. Невозможно представить дом, лишенный холодильника. Второе важнейшее устройство — плита, чаще газовая, удобная в работе и безотказная, экономичная, проверенная временем. Но любой агрегат рано или поздно выходит из строя, поэтому требуется его замена. Некоторые «рукастые» хозяева, стремящиеся все делать своими руками, решают обойтись без вызова мастера, так как подключить газовую плиту не слишком сложно. Единственное условие — строгое соблюдение техники безопасности, ведь этот вид топлива подобен пороховой бочке. Но его трудно обеспечить непрофессионалу, если не знать тонкостей.

Незнание повлечет наказание

Газовые системы — зона повышенной опасности, работать с которой должны сотрудники, имеющие лицензию на такую деятельность. Самовольное подключение запрещено. Этот поступок грозит штрафом, однако его можно избежать, если после завершения работы сразу вызвать специалиста, который обязан проверить ее корректность.

Другая возможная кара — отключение газа, поэтому сначала нужно взвесить все риски, и только потом принимать решение. В случае первичного присоединения устройства к газовым коммуникациям вызов специалиста с лицензией обязателен, так как новый агрегат требует регистрации. Впоследствии сотрудники газовой службы будут его проверять на предмет утечки каждые полгода.

Как выбрать место для газовой плиты?

Оптимально расположение прибора около газовой трубы. Если выбрана другая «дислокация», то такое решение нуждается в разрешении, получаемом у сотрудников Горгаза.

Ровный пол — первое условие, обеспечивающее удобство приготовления пищи, иначе процесс готовки на перекошенной варочной поверхности усложнится. Если есть регулировочные ножки, проблему решить легко. Когда эти элементы отсутствуют, заменой послужит кусок плотного картона, прокладка из ДСП, деревянная планка.

Легкий доступ ко всем узлам агрегата позволит быстро устранить любые неполадки. Между стеной и плитой всегда оставляют зазор. Размеры его прописаны в инструкции, прилагаемой к модели, соблюдение этого расстояния — обязательное требование к эксплуатации. Устройство, имеющее подсветку, эелектродуховку либо пьезоподжиг, предполагают наличие розетки в непосредственной близости от плиты.

Разновидности газовых шлангов и уплотнителей

Операция «как подключить газовую плиту» начинается задолго до основной работы — с выбора герметичной подводки, которая должна быть гибкой, но обладать достаточной прочностью. Его сделать нетрудно, так как разрешенных моделей для газового оборудования всего три:

Резиновые рукава — фавориты из-за небольшой цены. Они изготовлены из вулканизированной резины, которая армируется текстильной нитью. Срок службы — 10 лет. Недостатки: отсутствие надежной защиты от повреждений острыми предметами, растрескивание при слишком долгой эксплуатации. Резиновые с оплеткой из металла. Наличие прочного защитного кожуха — причина повышения цены. Срок эксплуатации изделий такой же, как у предыдущих шлангов. Минус — отсутствие возможности увидеть повреждения резины, поэтому за рубежом их практически не используют. Сильфонные рукава, сделанные из нержавейки. Сверху нанесено покрытие из ПВХ. Средний срок службы таких изделий — 25 лет, они очень прочны. Эти рукава разрешены повсеместно. Главный минус — самая большая цена, однако такие шланги не потребуют замены длительное время.

Наиболее популярны простые шланги, так как сильфонные и резиновые подводки с оплеткой требуют наличия еще одной специальной детали, защищающей от вполне реальных блуждающих токов, — диэлектрической муфты.

Выбор надежного уплотнителя — немаловажная задача. Герметичность обеспечивается двумя материалами, другие не рекомендуются, так как неспособны выдерживать ежедневную нагрузку.

Нить Локтайт 55 (Великобритания, Германия). Это герметизирующее резьбовое уплотнение применяют для водо- и газопроводов. Волокно состоит из высокопрочных нитей, обеспечивающих мгновенную герметизацию в условиях максимально сильного давления. Продается уплотнитель в удобных пластиковых контейнерах. Фум-лента (Россия, Италия, Китай и др.). Эта пленка из политетрафторэтилена (ПТФЭ), ранее его использовали в оборонной промышленности. Сейчас Фум-ленту применяют для герметизации различных инженерных коммуникаций. В газовых системах она ценится за высокую прочность, пластичность, антикоррозийные качества.

Сам процесс и его этапы

Любые подобные работы требуют наличия под рукой всего необходимого. Это:

ключ — газовый, разводной;

шланг и шаровой кран, если старый пришел в негодность;

отвертка;

прокладка, идущая в комплекте с газовой плитой;

уплотнитель;

уровень;

кисточка и мыльный раствор.

Демонтаж старого агрегата и замена крана

Перед тем как подключить газовую плиту, нередко приходится делать несколько операций — демонтировать старую и менять кран. Отсоединение плиты, отслужившей свой срок, проводят так:

перекрывают кран, после чего проверяют конфорку на отсутствие газа;

отсоединяют старую подводку — сначала от опуска, затем от прибора.

Нередко требуется замена крана, но эта операция должна проводиться быстро, к тому же нужно подготовиться — найти материал для временной заглушки, перекрывающей доступ газа в кухню. В этой роли используют мокрую ткань, зауженную пробку либо то и другое: просто заматывают бутылочную «затычку» мокрой тряпкой. Если в трубе внутренняя резьба, сразу ставят новый вентиль. В противном случае процесс замены выглядит так:

Включают режим принудительной вентиляции, либо распахивают окна, либо форточки, устраивая сквозняк. Купленный кран фиксируют в положении «закрыто», на наружный патрубок наматывают уплотнитель. Демонтируют старый вентиль, производят очистку отводной резьбы, не мешкая прикручивают новый, с уже намотанным уплотнителем. Если опуск имеет внешнюю резьбу, герметик быстро наматывают на нее, убирают импровизированную заглушку, монтируют кран. Чтобы избежать случайных ударов, на губки ключа наматывают изоленту. Проверяют корректность соединения мыльным раствором. Отсутствие пузырьков — желанный результат. Если утечка есть, то шаровой вентиль снимают, заглушку возвращают на место, на резьбу наматывают еще один слой. Операцию повторяют.

Если куплена подводка, требующая диэлектрической муфты, то ее устанавливают после вентиля, процесс аналогичен, исключая необходимость заглушки для газа.

Подсоединение шланга

Сначала прибор ставят на подготовленное для него место, прикручивают регулируемые ножки, тестируют уровнем на горизонт. Если они не предусмотрены, ровную поверхность обеспечивают самодельными прокладками. Не должно быть крена и раскачиваний.

Метод подсоединения крана к шлангу не отличается от работ с монтажом вентиля. На резьбу подматывают уплотнитель, гайки затягивают ключом. Здесь не помешают некоторые навыки: если слишком пережать, можно повредить прокладку, а результатом станет утечка. Недокрученная накидная гайка тоже будет причиной поступления газа в помещение. Герметичность проверяют той же мыльной пеной, однако свободный конец подводки во время тестирования закрывают пальцем.

Даже малый угол перегиба газового шланга под запретом. Он должен быть в подвешенном состоянии, но без малейших признаков натяжения. Когда все условия соблюдены, а диагностика не выявила «мыльных» проблем, можно вызывать газового мастера, обязанного оценить результат самодеятельности, а затем вынести вердикт.

Подключение плиты к газовому баллону

Появление топлива в баллонах значительно облегчает быт жителям дачных поселков. Как подключить газовую плиту вдали от цивилизации? Сам процесс ни на йоту не отличается от обычной установки в многоквартирных домах. Но есть некоторые правила и рекомендации. Если выбрано подсоединение своими руками, то нужно учитывать такие требования:

Минимальное расстояние между газовой плитой и баллоном с топливом — 1500 мм. Оптимальный вариант — его вынос за пределы жилого помещения, однако доступа к емкости для посторонних быть не должно. Давление газа в баллоне выше, чем в стандартном газопроводе, поэтому использование понижающего редуктора обязательно. Некоторые модели уже оснащения набором регулируемых редукторов. Кухня в доме должна иметь качественную вытяжку, достаточную для газовой плиты.

Так как подключить газовую плиту не составляет труда даже для хозяев, не имеющих подобного опыта, процесс этот все же надо тщательно контролировать, ведь утечка газа — причина многих трагедий. Нередко мастера газового оборудования, проверяющие работу непрофессионала, делают много замечаний, которые на их взгляд важны.

Тонкости подключения можно увидеть, если ознакомиться с этим познавательным роликом: