Все предметы рано или поздно приходят в негодность, особенно если речь идет о вещах, которыми владельцы квартир пользуются очень часто. Межкомнатные двери не являются исключением. Казалось бы, что может быть проще, чем купить новое изделие в магазине? Но в погоне за бешеной прибылью и экономией материалов производители изготавливают очень красивые двери, но в результате очень часто страдают экологичность и качество. А в некоторых моделях и вовсе отсутствует натуральная древесина, отчего эстетические данные портятся сразу после первой же серьезной нагрузки.

Подготавливаем все необходимое чтобы сделать входные двери своими руками из дерева

Вы должны быть готовы к тому, что сделать входные двери своими руками из дерева не так легко, как кажется на первый взгляд. Понадобится много труда, времени, терпения, и, конечно, материалов и инструментов. Если говорить точнее, выбор качественных деталей – половина успеха в этом нелегком деле. Итак, для работы вам понадобятся:

Ручная фрезерная машина. С ее помощью вы сможете придавать элементам профильный вид. К тому же, вам придется изготавливать большое количество пазовых соединений. Ручная циркулярная пила. Ее обязанностью будет вырезание главных частей из деревянного массива. Болгарка со специальным кругом для шлифовки дерева. Ею вы умело доведете «до ума» все заготовки. Дрель или шуроповерт понадобятся вам, когда настанет время конструировать дверное полотно. Измерительный инструментарий – линейки, уровни и другие полезные штучки. Стамеска, киянка, молоток.

Теперь о древесине. Их понадобится немного, но необходимо подобрать только качественный материал, способный служить верой и правдой в течение долгих лет. Подготовьте следующее:

Доска размером 40*100 мм. Она должна быть сухой и оструганной. В общей сложности у вас уйдет примерно 6 метров материала. Выбирайте доски немного большего размера, чтобы у вас был запас на прорезку торцов. ЛДСП. Она будет вставлена внутрь полотна. При покупке убедитесь, что она не отличается по цвету с доской. Хотя некоторые умельцы специально выбирают контрастный оттенок, так дверь смотрится очень стильно. Длинные конфирматы, клей ПВА, лакокрасочные составы. Все это понадобится для декорирования основы.

Пошаговая инструкция

Итак, начнем запланированные работы. Тщательно изучите каждый пункт нижеописанного списка, чтобы хорошенько запомнить каждый этап работы:

Доску распилите на необходимое количество частей. Для этого используйте болгарку со шлифовальной насадкой.

Возьмите в руки фрезер и набор фасонных фрез. Округлите все углы досок, но без усердия, сохраняя четкость линий и плавность переходов. Поменяйте фрезу и сделайте паз шириной, которая будет равна толщине ЛДСП. Для этого выберите подходящий торец доски и найдите его середину. Оптимальная глубина паза – 15-20 мм.

Теперь настал черед работы с ручной дисковой пилой. Концы всех четырех досок подрежьте под углом в 45 градусов. Соблюдайте точный угол отрезки, иначе заготовки можно будет просто выкинуть. Для измерения используйте транспортир. Помните, что все элементы конструкции в самой длинной ее части должны иметь те же параметры, что и ширина изготавливаемой двери.

Если приобретать ЛДСП нужных размеров, этот пункт можно опустить. В противном случае придется делать замеры. Ориентируйтесь на ширину полотна и двух подготовленных досок. Из первого показателя отнимите второй, и прибавьте к этому результату глубину проточенного паза.

Теперь приступайте к предварительной сборке. На ЛДСП легкими ударами киянки набейте доски. Пока не нужно использовать клей. После выполнения этого этапа проверьте качество своей заготовки. Убедитесь, что нет зазоров и отклонений от геометрических стандартов. При желании установите конфирматы. Для этого просверлите отверстия сверху и снизу дверного полотна. Снова разберите конструкцию.

Вырежьте отверстия для навесов и ручек.

Советы по декорированию

Этот этап мы не стали делать очередным пунктом списка, поскольку этот вопрос заслуживает более детального рассмотрения. Если при четком выполнении всех шагов вы допустите ошибку при декорировании, дверь не будет радовать вас своей красотой и привлекательным внешним видом. Некоторые специалисты утверждают, что если у вас нет определенных навыков и опыта, эту часть работы лучше доверить профессионалу. Некоторые владельцы квартир отдают свои заготовки в мебельный цех для ламинирования и шпонирования. Также можно рассмотреть вариант с маляром, кстати, автомобильные также могут сослужить вам хорошую службу. Оптимальным способом украшения для новичков все-таки по-прежнему остается покраска.

Для проведения качественных манипуляций вам потребуется специальный компрессор и пульверизатор. Но и тут вы можете столкнуться с одной непреодолимой проблемой. Подобное оборудование стоит очень дорого, а его покупка целесообразна только в том случае, если вы планируете на протяжении долгих лет работать с древесиной и изготавливать из нее разные предметы быта и декор для дома. Если же ваши старания имеют разовый характер, задумайтесь о прокате или взятии в аренду на небольшой срок. А лучше всего, конечно, обратиться к профессиональному маляру.

Но перед тем как вы приступите к обработке дверного полотна, помните одно золотое правило: использование подобного оборудования не гарантирует равномерное покрытие краской. Здесь, опять-таки, нужна сноровка, опыт и наличие необходимого набора навыков и знаний.

Для начала поэкспериментируйте на каком-нибудь куске древесины, и тогда уже начнете понимать, как нужно водить инструментом, чтобы цвет выглядел насыщенным и ложился равномерно. Мы не сомневаемся, что вы все сделаете правильно, и в скором времени в вашем доме будут красоваться красивые межкомнатные двери, изготовленные собственными руками.