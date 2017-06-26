Установка металлических дверей. Как установить?

Установить дверь своими руками достаточно просто, достаточно знать основные правила и некоторые тонкости, присущие этому делу. Существует множество причин, наталкивающих на решение такое решение. Правильный монтаж входной двери гарантирует её надежность и длительный срок эксплуатации. Для этого не лишним будет знать:

1. Чем металлические двери лучше деревянных?

2. Как выбирать?

3. Правила монтаж, инструменты, материалы;

4. Разборка старой дверной конструкции;

5. Установка входных дверей. Способы.

Чем металлические двери лучше деревянных?

Металлические двери более прочные, долговечные в сравнении с деревянными. Огромное разнообразие способов отделки и стоимость, позволяют удовлетворить любые пожелания. Отличная звукоизоляция.

Как выбрать?

Покупая товар, необходимо удостоверится в его качестве, в отсутствии каких либо изъянов. При осмотре предлагаемой в магазине двери нужно обратить внимание на толщину металла (желательно от 2 миллиметров). Желательно, что бы замок запирал штырями по всем сторонам. Необходимо уделить внимание качеству антикоррозийного покрытия, особенно важна пороговая зона, она должна быть сделана из нержавейки.

Очень важно проведение точных замеров дверного проема, не забывая о том, что между коробкой и проемом должен остаться технологический зазор от 15 до 25 миллиметров.

Правила монтажа, инструменты, материалы.

Установка.

Устанавливается четко в уровень. Неправильная установка может привести в негодность даже качественную покупку. Особую важность в процессе имеет внимательность и серьезный подход.

Необходимые инструменты и материалы: болгарка, строительный ломик, перфоратор, уровень, отвес, кувалда, молоток, клинья, рулетка, анкера, пена.

Разборка дверной конструкции.

Демонтаж конструкции с разборными петлями. Двери широко открывается, использую ломик, подтолкнуть вверх. Снимая конструкцию имеющую не разборные петли, следует откручивать шурупы, крепящие их к коробке.

Снятие коробки.

Деревянная разборная, демонтируется путем снятия и раскручивания крепежей, распилом боковых стоек на две часть и их удалением из проема. Для этого понадобится строительный ломик.

С металлической коробкой возникнет чуть больше сложностей. Понадобится болгарка. Перед демонтажем ей разрезаются крепящие пруты.

Способы установки.

1. Подходит в случаях установки вровень со стеной. В проем вставляется дверь, выравнивается. Положение нужно зафиксировать заостренными деревянными клиньями, дверь опять выравнивается. Проделываются отверстия для прутьев. Проверяются технические параметры эксплуатации двери и замка. Зазоры заполняются пеной, которая остается высыхать сутки, а после срезаются излишки.

2. Подходит в случаях существования каких-либо откосов или ширина стены слишком велика. В таком случаи использование монтажных пластин невозможно. Понадобится сварочный аппарат. Дверную конструкцию следует установить так же, как в первом способе. Просверлить боковые стойки, по три на каждой из сторон. Вбить в них анкера и приварить их концы к коробку. Заделать зазоры пеной.

Следуя вышеперечисленным пунктам, можно выбрать качественные металлические входные двери. Установить их не обращаясь за помощью, сэкономив при этом собственные средства, будучи уверенными, надежности монтажа.

Одному человеку очень тяжело устанавливать дверную конструкцию из-за её веса и внушительных габаритов. По этому, желательно подыскать помощника. Вдвоем справится будет намного проще, а имея хоть малый опыт и знания в строительной сфере, процесс не окажется непосильным.