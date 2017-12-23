Иногда возникают очень неприятные ситуации, когда чувствуешь себя совершенно беспомощным. Вот одной из таких, казалось бы, неразрешимых проблем является топтание на улице (особенно «приятное» зимней ночью) у собственного подъезда из-за такой мелочи, как магнитный ключ, потерянный или просто забытый дома. А если жизненно необходимо «просочиться» в нужный дом по делу? Для этих нередких случаев и надо вооружиться знанием, как открыть дверь домофона без ключа.

Существуют народные методы, самым простым из них является элементарный взлом домофона. Но он совсем не гарантирует дальнейшее пребывание на свободе. Иногда помогает простая физическая сила пары-тройки человек: необходимо лишь хорошенько дернуть дверь. Можно попытаться вызвать какую-нибудь квартиру, тогда, возможно, сердобольные соседи пустят замерзающего человека внутрь.

Но самый оптимальный способ побороть упрямый аппарат — ввести уникальный код, который мгновенно разблокирует дверь. Правда, каждая модель домофона предусматривает свой код, потому тут не обойтись одной универсальной комбинацией. Выход один: надо всегда носить с собой целый список, содержащий все известные варианты домофонов, и способы их перекодировки.

Открываем домофон Vizit

Самые непробиваемые и неудобные конструкции: коды для них многообразны, а необходимые клавиши * и # часто отсутствуют, и их заменяют буквы «С» и «К». Для очень старых моделей подойдут коды «12#345» и «*#4230», а для новейших устройств — «67#890» или «*#423».

Может помочь решить проблему доступ в меню, поэтому пытаемся это сделать:

набираем «#999»;

дожидаемся двух последовательных сигналов, затем набираем «1234», слушаем противный писк (неверный код превратит обычный сигнал в двухтональный);

если мы его не смогли услышать, идем другим путем, и набираем остальные стандартные мастер-коды: «11639», «12345», «6767», «3535» или «9999»;

потом вводится последовательность «2 — пауза — # — пауза — 3535», позволяющая разблокировать дверь при отсутствии ключа.

Клавиша «3» позволяет программировать домофонный ключ. После ее нажатия он прикладывается к домофону, нажимается «решетка», и остается лишь дождаться нужного сигнала, оповещающего о факте успешного внесения ключа в память устройства.

С помощью кнопки «4» ключ, наоборот, из памяти стирается.

«*» — выход из режима. Подтверждаются действия кнопкой «#».

Особенности взлома Cyfral

Если нужный вам подъезд имеет апартаменты, номера которых кратны числу 100, рекомендуют испробовать такую схему — «вызов – код 1 – вызов – код 2», где первый код означает номер такого жилища, второй — один из нескольких домофонных (7272, 7273, или 2323).

Для устройств, имеющих в маркировке буквы «М», может помочь комбинация, состоящая из: вызова – числа 41 – вызова – числа 1410». Бывает, что двери открываются после введения шести следующих цифр — 07054.

Модели с названием CCD – 2094.1M взламываются кодом «вызов – 0000». Если дверь и не подумала открыться, значит, у вас есть возможность войти в меню (загорается «ON»). После ввода цифры «2» дверь просто обязана открыться, но если на дисплее загорится надпись «OFF», то доступ так и не получить, так как коды изменились.

Устройства модели CCD – 2094M требуют введения «0000 – вызов». При возникновении сочетания «COD» надо вводить или «123456 – вызов», или «456999 – вызов». В кое-каких случаях на выручку придет код «123400 – вызов». Когда на экране возникнет «f0», ответьте числом «601».

Замечательный домофон под названием Eltis

Они открываются элементарно, достаточно попробовать один из следующих кодов:

вызов – число 100 – вызов – 2323;

вызов – число 100 – вызов – 7273.

Если вас постигла неудача, можно попытать счастья с кодами неуступчивых домофонов марки Cyfral.

Домофон Факториал

Часто он становится сюрпризом для хакера, потому как код этот изменяется сразу при установке. Но все равно можно рискнуть (ведь дело благородное) и попробовать ввести 6 нолей, или же 123456. В случае очередной неудачи придется нажать на «5», подождать, когда на экране высветится сообщение сервиса (3-5 секунд), затем ввести «180180 – вызов – «4» — вызов».

Домофоны Метаком

Вылечить от вредности такие домофоны легко. Стоит лишь ткнуть в кнопку вызова, а следом ввести номер, соответствующий самой первой квартире данного подъезда. Устройство ответит надписью «COD», потом можно вводить число 5702. Если действия закончились провалом, то стоит попробовать другое сочетание — «65535 — вызов – 1234 – вызов – 8». Если и это не помогает, упрямо пробуем другой: «1234 – вызов – цифра 6 – вызов – 4568».

Модель МК-20 М/Т взламывается следующими кодами:

вызов – число 27 – вызов – 5702;

вызов – цифра 1 – вызов – 4526.

Взламываем Rainmann

Модели с точкой слева открываются так: сначала нажимаем кнопку «ключ», вводим число 123456. Если на экран выскочила буковка «Р», то мы на правильном пути, так как зашли в сервис меню. Теперь остается только нажимать на цифры:

четверка блокирует дверь;

шестерка отключает домофон;

восьмерка открывает доступ к желанному подъезду.

Простой T-Guard

Способ хакинга этого домофона прост до неприличия: сначала нажимается кнопка вызова, потом 0000, затем быстро производятся сразу два нажатия на клавишу вызова. Вуаля, мы наконец-то попали в наш вожделенный подъезд.

Способ открытия домофона DomoGuard

Это устройство не так легко открыть, как предыдущие домофоны. Но где наша не пропадала? Начинаем с нажатия буквы «С», потом ждем писк. Когда он появится, нажимает комбинацию: «669900 – кнопка вызова», а дальше вбиваем номер квартиры, с которой начинается следующий подъезд (он на единицу больше последней квартиры этого). Дисплей ответит нам надписью «F—«. Значит, мы добрались до сервисного меню. Теперь, чтобы разблокировать дверь, набираем 080. Если же мы хотим ввести наш ключ в память, вводим код 333. Когда нужно отключить блокировку двери, набираем 071.

Способ для домофона Blink

Сервисные комбинации в этом случае бесполезны, так как это устройство принадлежит к аудио-домофонам. Потому мы не найдем ни клавиатуры, ни дисплея. Устанавливаются такие чудо-конструкции или в частных домах, либо в домах, где обитает консьерж. Зато нам поможет батарейка Д9-0,1, к примеру, «Крона». Лезем под нижнюю панель домофона, где располагаются фальшболты, имеющие странноватую форму. Это то, что нам нужно, ведь они идентичны разъему нашей «Кроны». Остается только приложить к ним батарейку — и мы попадаем в «святую святых».

Универсальный ключ — лучшее лекарство

Эти удивительные ключи могут открыть львиную долю различных марок домофонов. Ими пользуются курьеры, сантехники, почтальоны, врачи скорой помощи, и многие другие служащие, которым необходим постоянный доступ во все квартиры. Любой домофон просто считывает информацию, заложенную в таком ключе, сверяет с той, что заложена в прошивке, после чего открывается любая дверь в подъезд.

Плохо только, что ключ этот, увы, недоступен простым смертным. Поэтому и приходится правдами и неправдами добывать полезную информацию для несанкционированного доступа в свой же (или в чужой) подъезд. Но главное, что мы теперь знаем, как открыть дверь домофона без ключа.