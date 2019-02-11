Ключница своими руками: как избежать наказания за забывчивость

Есть в быту небольшие, но необходимые предметы, которые в самый неподходящий момент так и норовят пропасть. К этой категории по праву можно отнести ключи. Чтобы избежать их долгих, мучительных поисков перед выходом из дома, испорченного на весь день настроения, необходимо отвести замковым инструментам законное место «жительства». Лучший вариант — ключница своими руками. Решение смастерить изделие самостоятельно имеет много плюсов: выбор модели зависит лишь от высоты полета фантазии хозяев, недостатка в идеях, материалах не существует. Бюджетность собственного произведения искусства не последний довод.

Материалы: от простых к сложным

Недостатка в них нет, так как приспособить для ключницы можно все что угодно, однако чаще мастера смотрят в сторону:

картона — простого, дешевого материала, главный минус которого недолговечность;

кожи, не нуждающейся в особой обработке, ее предпочитают те, кто тяготеет к шитью;

фанеры, иногда требующей серьезной работы — филигранного владения электролобзиком;

дерева, являющегося универсальным материалом, долговечным, если обезопасить его от нашествия вредителей, влаги, провоцирующей гниение;

металла, массивные изделия из которого требуют специального оборудования.

Виды ключниц: варианты есть, их не счесть

Выбор большой, поэтому хозяевам придется поломать голову. Домик для ключей бывает:

Карманным. Это небольшой кошелек, предназначенный исключительно для ключей. Плюсы решения: предохранение одежды от потенциальных дыр, а гаджетов — от царапин. Настенным. Его располагают около входной двери, на уровне глаз. Конструкция может быть любой, но крючки в большинстве случаев — атрибут необходимый. Настольным. Такая ключница имеет любую форму, она зависит только от желаний хозяев и стиля интерьера. Обычно их покупают в магазинах или используют разнообразные вазочки. Скрытым от глаз за дверцами мебели для прихожей. Этот вариант прост, но имеет минус — про спрятанные ключи также легко забыть.

При большом богатстве выбора фаворит, не сдающий позиций, все же есть: более популярны изделия, крепящиеся на стену. Лучшим материалом по праву считают дерево.

Настенные ключницы из дерева

В идеях недостатка нет, ведь дерево в моде всегда. Творческие люди изготавливают изделия из тех материалов, которые оказались под рукой.

Использование доски

Деревянная модель будет выглядеть органично почти в любом интерьере. Достоинство его — легкость придания ключнице любой формы, размера. Самый простая конструкция состоит из небольшой дощечки, к которой прикрепляют крючки. Ими могут быть старые ключи, изогнутые ложки, вилки или обычные покупные изделия.

Простой небольшой доске придают оригинальную форму, например, вырезают забор или какое-либо животное. Поверхность шлифуют наждачной бумагой, покрывают несколькими слоями лака или окрашивают, обшивают тканью. Для декорирования ключницы используют оригинальные крючки, различные фигурки, приклеиваемые между ними.

Ветки, сучья в интерьере

Если хозяева люди творческие, то будущую уникальную ключницу могут разглядеть в предмете, найденном во время прогулки. Красивым, уникальным элементом интерьера станет ветка необычной формы. Ее ошкуривают, чтобы избежать появления нежданных соседей — жуков-древоточцев.

В ветке просверливают 2-3 отверстия для крепления к стене и для держателей ключей, диаметр их должен быть меньше резьбы крючков. Изделие обрабатывают морилкой, после ее высыхания ветку снова шлифуют мелкозернистой наждачкой. Последний этап — покрытие лаком: глянцевым или матовым.

Деревянная рамка: картина с ключами

Это простое, но оригинальное решение «ключевой» проблемы. Подходит как старое, так и новое изделие. Можно изготовить ее самостоятельно. На рамку наносят орнамент, ее просто красят либо лакируют, выбор отделки зависит от интерьера.

Крючки фиксируют в верхней части рамы: при плотной древесине пользуются дрелью, в противном случае их ввинчивают без помощи инструмента.

Березовый, дубовый, осиновый спил

Для такой ключницы подойдет любое дерево, форма также неважна, но многие предпочтение все же отдают овальной. Сначала спил обрабатывают наждачной бумагой, покрывают морилкой либо темным лаком, сушат. После второй полировки наждаком приступают к декупажу.

Для работы выбирают бумажную салфетку с понравившейся картинкой, нижние слои отделяют. Сначала клей наносят на спил, аккуратно прижимают к нему разглаженную салфетку, наносят лак. Крючки крепят на срез или в нижней части получившейся ключницы.

Деревянные дощечки: строгость и красота

Трудно представить дом или дачу без этого подручного материала. Доски для ключницы своими руками используют любой длины, ширины и толщины. Фигуры зависят только от фантазии хозяев. Для обработки применяют шлифовальную машинку, масло, краску, лак, морилку. Возможен обжиг дерева паяльной лампой, однако работа требует навыков и осторожности.

Комбинированная ключница

Делать отдельную ключницу не всем по вкусу, так как не устраивает малая функциональность изделия. Поэтому часто его совмещают с полками, предназначенными для хранения мелких вещей. Заслуживает внимания полочка, в которой обычные крючки заменены магнитами, выступающими над поверхностью на несколько миллиметров. Такое решение оригинально и удобно.

Другие интересные идеи

Фантазия человека границ не знает, поэтому количество вариантов растет день ото дня.

Фанера

Следующий удобный материал для ключниц — фанера. Привлекает простота работ из-за малого веса, ровной поверхности, стандартных размеров. Наиболее популярна ключница, изготавливаемая вместе с брелками. Вырезанные в фанере, они совмещаются с пазами. Единственная сложность — вырезание лобзиком фигурок.

Толщина фанеры должна быть менее 10 мм, еще понадобятся кольца для ключей с цепочками. Шаблоны, приготовленные заранее, переносят на фанеру. Фигурки осторожно вырезают лобзиком, срезы обрабатывают наждачной мелкой бумагой. В фигурках сверлят отверстия, вставляют в них концы цепочек. Отделку выполняют по желанию. Подходящий выбор — кожа.

Закрытый домик для ключей

Этот вид ключницы достоин называться произведением искусства. Помимо обычных материалов для работы с деревом приобретают еще и крепежи для дверок. Начинают с эскиза, все детали вырезают в точном соответствии со схемой. После обработки наждачкой следует покрытие лаком, необходимо три слоя.

Собирают элементы так, чтобы саморезы были не видны. Затем следует монтаж дверок. На последнем этапе сборки добавляют замок и крючки. Для оформления используют разные способы декорирования. Например, покраску или технику декупажа.

Детский конструктор

Если в доме есть дети, то для фиксации ключей выбирают необычный вариант, где ключницей являются элементы конструктора Lego. Планка будет исполнять роль настенного основания, брелок — маленький кирпичик. Для украшения подойдут человечки, которых лучше закрепить на модуле клеем.

Планка с шариками

Изящное решение, подходящее к любому стилю интерьера. В качестве элементов используют небольшой брусок с поперечными прорезями, деревянные шарики, имеющие разные размеры, цепочки, толстые нити, кожаные полоски. В шариках-брелках делают узкие сквозные отверстия. В них продевают нити, концы их в шариках фиксируют узелками.

Ключи на липучке

Разные цвета крепежных лент, продающихся в магазинах, станут настоящим украшением прихожей. Каждый член большой семьи будет иметь свой красивый брелок, спутать который с другими невозможно. Местом для хранения станет небольшая доска — деревянная или из фанеры.

Карманный футляр: удобство, минимум труда

Массивные связки ключей требуют такого вида ключницы. Сшить ее просто, если заранее запастись всем необходимым. Нужны такие материалы:

небольшой кусок плотной кожи и шнурок, вырезанные из старой куртки, сумки, рюкзака;

такой же по размерам кусок замши, предназначенный для подкладки;

кнопка, клей (ПВА), принадлежности для шитья, шило, кольцо и/или мини-карабин.

Сначала делают выкройку, вырезают заготовки, ориентируясь на размер связки. Кожаную деталь с внутренней стороны промазывают ПВА, аккуратно прикладывают замшу. После схватывания клея выравнивают края изделия, сшивают боковины либо с небольшим шагом (5 мм) делают проколы, через них пропускают шнурок. Фиксируют кнопку и карабин для ключей либо кольцо.

Ключница своими руками — хорошая идея для начала оригинального оформления дома, поэтому каждый вариант достоин внимания, он обязательно найдет своего почитателя.

Это видео познакомит вас с изготовлением удивительной ключницы: