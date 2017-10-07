Воплощаем девичьи грезы: комната для подростка

Переходный период от маленькой девочки к юной леди не бывает легким. Многое меняется в её жизни – симпатии, потребности, желания и даже сама личность. Конечно, дизайн комнаты для девочки, которой семь лет, не может соответствовать вкусам и потребностям девушки-подростка.

Перед родителями встает непростая задача оборудовать пространство так, чтобы оно была стильным и функциональным, а главное – отвечало ожиданиям ребенка. Очень важно учитывать её вкусы, стиль, который она предпочитает, цветовую тематику, прежде чем решать какой будет комната для девочки. Но только предлагать, а не диктовать свои предпочтения!

Цветовые эффекты

Первое с чего следует начинать – определиться с цветом стен. Мебель и декоративные объекты любого цвета будут хорошо смотреться на фоне светлых и нейтральных оттенков. Но при желании можно экспериментировать со смелыми, яркими цветами, которые придадут характер комнате. Электрический лайм, сочный оранжевый, страстный фиолетовый или ярко-розовый делают не только сильное заявление, но и придают атмосфере праздничность, игривость. На одной или нескольких стенах, чтобы визуально расширить пространство, рисуют широкие горизонтальные полосы, для создания иллюзии высоких стен – вертикальные полосы.

Для образования контраста с яркими стенами крепят плинтус и оформляют глянцевой белой краской. Следует отметить, долгое восприятие насыщенных цветов оказывает определенное влияние на психику, они могут выступать как активные раздражители. Хорошая идея обклеить одну стену в обои нейтрального цвета и даже если они будут с большими рисунками, воздействие монохромных тонов не оказывает негативного эффекта.

Стены также можно покрыть художественной росписью (возможно, что-то цветочное или гламурное), использовать трафареты, наклейки, или оформить причудливыми обоями, которые безраздельно захватывают внимание.

Отличное решение – использовать фотообои с видом самых известных городов в мире – Эйфелева башня Парижа, небоскрёбы Нью-Йорка, пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Декоративные акценты

В подростковом возрасте девочки склонны к экспериментам по отношению к себе. Это касается одежды, обуви, цвета волос, и, конечно, комнаты. Модные тенденции диктуют причудливые принты и узоры в оформлении декоративного текстиля: точки, полоски, шевроны, графические цветы, эффект теней.

В течение нескольких сезонов в тренде в дизайне интерьера остаются благородные мерцающие металлы. Небольшого количества золота, серебра или меди достаточно, чтобы сделать пространство поистине элегантным. Нежный блеск золота или серебра на текстиле, стильные осветительные приборы, интерьерные аксессуары, элементы в конструкции зеркала (зеркало является обязательным элементом в спальне любой девушки). Шторы и постельные принадлежности выбирают с разными рисунками и принтами, в зависимости от предпочтений и общего настроения комнаты.

Мебельные фантазии

Независимо от того, какой стиль будет использован в интерьере, существуют основные правила расположения мебели. В маленьком помещении её расставляют линейно, в просторной комнате – в форме подковы, когда кровать находится в центре, а предметы обстановки размещают вокруг неё. Стол должен находиться таким образом, чтобы на него правильно направлялся естественный свет. Шкаф, особенно высокий, ставят в стороне от окон, чтобы он не создавал затененности.

В небольшой по размерам комнате доступное пространство максимизируют красивыми и функциональными предметами мебели. Предпочтение кровати-трасформеру (подъемная кровать, которая удобно складывается в вертикальный шкаф), оставляющей середину комнаты незагроможденной и открытой, или кровати с приставным изголовьем (с модулями для хранения). Визуально расширить пространство помогают некоторые хитрости, которые, к тому же, акцентируют современную атмосферу. Спинку кровати выкрашивают металлической серебреной краской; на выдвижные ящики обычного комода наклеивают зеркальные плитки.

Дизайнерские стили

Многие эксперты, от психоаналитиков и дизайнеров интерьеров до представителей духовенства, педагогов и сексологов высказывают мнение относительно комнаты подростка как пространства, представляющего культурную сущность, способствующего развитию личности и даже такового радикального явления как преобразование. Она играет видную роль в социализации подростков и формировании их самобытности.

Комната подростка должна выглядеть как независимая мини-квартира, где он проводит большую часть времени с комфортом. Это место, где он любит делать что-то по-своему, выражать себя в каждой детали интерьера. Комната для девочки, организованная совместно, – прекрасная возможность для родителей узнать больше о своем подросшем ребенке.

Среди самых популярных стилей для декорирования комнаты для девочки-подростка:

Шебби-шик. Эко-стиль. Скандинавский. Поп-арт. Хай-тек (высоких технологий). Панк-рок.

Декорирование комнаты в стиле шебби-шик подходит для девочек с романтической натурой, которые любят винтаж. Белый цвет является ключевым элементом стиля, но использование цветовой палитры розовых и голубых оттенков, которые замечательно сочетаются с белыми и серыми тонами, способствует внешнему виду.

В определенной степени этот стиль можно назвать бюджетным, поскольку есть возможность восстановить некоторые старые предметы из домашнего архива или находки блошиного рынка и использовать их в качестве декораций. Несложно самостоятельно преобразовать в антикварную старую мебель, используя методы декоративной отделки, имитирующей мрамор или экзотические сорта древесины. Применяя методы искусственного состаривания, преобразить различные предметы декора.

При оформлении в эко стиле используют джутовые коврики, плетеные стулья, резные деревянные полки, керамические и бамбуковые декоративные предметы. Лучшая основа для эко – нейтральная палитра и натуральные цветовые комбинации.

Комната в скандинавском стиле – не столь женственная, в отличие от шебби-шика, но светлое пространство создаёт ощущение тепла и комфорта. В отделке стен используется синий цвет, который подходит к минималистской обстановке – мебели, возможно, белого цвета.

Определяющие особенности поп-арта:

яркие, сочные цвета;

использование новых производственных технологий и таких материалов как пластик и акрил;

изображения из популярной культуры и рекламы (конечно, совершенно нет необходимости покупать оригинальные произведения Уорхолла или Лихтенштейна, на самом деле создать поп-арт пространство помогут интерпретации популярных сегодня мотивов);

сильный графический акцент (вдохновение из графических романов);

дерзкая, не очень серьезная и в какой-то степени насмешливая эстетика с забавными аксессуарами.

Современное поколение не мыслит своей жизни без гаджетов, а маркетологи-электроники, работающие на подростковую аудиторию, создают их ярких цветов и с разными наворотами. Чтобы обеспечить модернистский контекст в создании изысканной высокотехнологичной комнаты:

стены выкрасить в глубокий серый цвет;

на стену повесить телевизор с плоским экраном;

под игровыми консолями разместить черные полки;

компьютер или ноутбук обеспечить письменным столом: серебристым металлическим со стеклянным верхом или черным деревянным с серебристой отделкой. Он должен быть достаточно большим, чтобы разместить iPod, зарядные устройства и доки;

при декорировании кровати и окон используют текстиль в палитре черного, серого и серебристого цвета;

дополнят картину подушки красного цвета или ярко желтое кресло-мешок.

Наконец, для нонконформистских девушек. Ведь не все чувствуют себя принцессами, мечтают о длинных платьях и принце на белом коне. Комната девочки в стиле панк-рок отражает бунтарский характер. Как известно, панк-рок появился в середине 1970х годов в Великобритании и затем распространился по Атлантике в США. В основе декора – дух восстания, что позволит оставаться верным оригинальной философии панк-рока.