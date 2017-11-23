Украшения своими руками: панно на стену

Чтобы сделать интерьер квартиры оригинальным, вовсе не обязательно покупать дорогие аксессуары. Вполне возможно обойтись собственными силами и подручными средствами.

Например, сделав панно на стену своими руками, и поместив его на видном месте, вы не только внесете изюминку в оформление комнаты, но и сможете удивить гостей, сообщив о том, что эту красоту вы изготовили собственноручно.

Каким может быть панно

Вариантов изготовления настенного панно бесчисленное множество. Разнообразие материалов, из которого его можно выполнить, дает простор для полета фантазии. Это украшение комнаты может быть из бумаги, дерева, керамической плитки, ткани, зеркала, меха, стекла, пластика, да вообще из чего угодно.

Размеры панно тоже могут быть разными. Они зависят от размера комнаты. В основном, панно служит в качестве украшения, либо главного акцента в интерьере.

Техника, в которой выполняется настенное панно, может быть абсолютно любой: резьба по дереву или вязание, вышивка или чеканка, макраме, мозаика, декупаж и пр.

Панно может представлять собой сюжетное или абстрактное изображение, а может быть просто набором геометрических фигур или линий.

Тематика картины подбирается для каждого помещения индивидуально. Например, на кухне будет уместно изображение на «съедобную» тему, гостиную может украсить оригинальное панно из семейных фотографий, а для детской подойдет яркое и забавное украшение из фетра с милым сюжетным рисунком или изображением любимого мультгероя.

Как правильно разместить настенное панно

Для того чтобы панно в интерьере не «потерялось», а стало его истинным украшением, размещая этот декоративный элемент в комнате, следует соблюдать несколько простых правил.

вешать панно нужно примерно на уровне глаз (около 170 см от пола);

ничто не должно отвлекать внимание от вашей композиции, поэтому постарайтесь расположить ее так, чтобы на стене рядом с ней было свободное пространство. Никаких картин или фотографий поблизости от панно помещать не стоит.

зеркальные панно требуют особо тщательного выбора места расположения. Во-первых, поверхность, на которую планируется закреплять такое изделие, должна быть идеально ровной, чтобы избежать искажений изображения.

А во-вторых, свет (как естественный, так и искусственный) должен падать прямо на панно. Тогда оно будет смотреться красиво и гармонично и в полной мере выполнять свою роль декоративного элемента.

Как изготовить панно на стену своими руками

Рассмотрим несколько вариантов изготовления настенного панно из разных материалов.

Из соленого теста

Соленое тесто как нельзя лучше подходит для нашей цели. Оно пластично, хорошо разминается, может быть окрашено в любые цвета. В высушенном виде становится прочным и твердым. Если покрыть готовую композицию лаком, то она прослужит много лет.

Если вы решили выполнить настенное панно из соленого теста, то:

сначала хорошо продумайте сюжет и композицию вашего произведения. Затем подготовьте основу, на которую будет крепиться картина. Приготовьте соленое тесто. Для этого смешайте в глубокой миске

2 стакана муки,

1 стакан мелкой поваренной соли,

полстакана теплой воды,

1 ст.ложку растительного масла. Вместо него можно взять обычный косметический крем для лица или рук, либо сухой клей для обоев. Тесто должно получиться упругим и плотным. Если оно липнет к рукам, добавьте еще немного масла, если слишком мягкое и вязкое — стоит добавить муки. Чтобы получить цветное тесто, воспользуйтесь пищевыми красителями.

Вылепите из теста детали панно, соберите их воедино, закрепив на основе. Просушите готовую композицию в духовке в течение 1 часа при температуре не более 80 градусов. Высушенное изделие можно окрасить при помощи акриловых красок, гуаши или акварели, а затем покрыть лаком.

Из ткани

Для изготовления панно из ткани годится практически любая материя, имеющаяся в вашем доме, будь то мешковина, фетр, ситец или даже шелк.

Есть очень много способов для создания тканевого панно. Какие-то из них подходят даже новичкам, а некоторые под силу лишь профессионалам. Рассмотрим наиболее простые варианты.

Фетр

Совсем несложно выполнить симпатичное панно из разноцветного фетра. Для этого нужно:

нарисовать или распечатать из Интернета подходящую картинку (например, забавных зверюшек); подготовить трафареты зверюшек, переведя их изображения с картинки на плотный картон и затем вырезав их по контуру ножницами; разметить выкройки на ткани, обведя картонные фигурки карандашом; вырезать заготовки по контуру и приклеить их на основу в соответствии с выбранной картинкой.

Мешковина

Довольно часто используется в качестве декоративного элемента или основы для настенных панно.

Натянув кусок мешковины на красивую, декорированную раму, можно получить самое простое панно.

Элементы декора из мешковины — цветочки, ленты, бантики, будут уместны в интерьере, оформленном в эко-стиле или деревенском стиле.

Ткань с рисунком

Можно изготовить панно на стену в технике батик, нарисовав на ткани акриловыми красками задуманный рисунок. Затем материал следует натянуть на раму, закрепив с обратной стороны степлером.

Из керамической плитки

Не самый быстрый способ создания панно, требующий усидчивости и кропотливости. Зато результат может быть поистине великолепным.

Разноцветные осколки керамической плитки нарезают стеклорезом на небольшие элементы.

Основу очищают от грязи и пыли, карандашом наносят на нее выбранный рисунок.

Затем на «жидкие гвозди» в соответствии с рисунком приклеивают по цветам подготовленные элементы, оставляя между ними зазоры примерно в 2,5 — 5 мм.

По желанию можно добавить в композицию другие декоративные элементы (ракушки, бусины, камешки).

После того, как будет выложена полностью вся картина, на нее резиновым шпателем наносится специальная затирка. Она заполняет оставленные ранее промежутки между кусочками мозаики.

Излишки затирки убирают влажной губкой, панно просушивают в течение нескольких часов, затем помещают на подготовленное место.

Из фотографий

Семейным фотографиям не обязательно пылиться в альбоме. Из них можно сделать прекрасное настенное панно, которое украсит интерьер вашей гостиной и будет напоминать о счастливых моментах вашей жизни.

Есть разные варианты такого панно.

Можно купить несколько рамок разных форм и разместить их на стене в хаотическом порядке, разумеется, предварительно вставив в них фотографии.

Можно сделать рамку самому в форме квадрата или прямоугольника, разделенного реечками на более мелкие прямоугольники, в которые поместить фотографии.

Можно просто создать на стене коллаж из фото, соединив их в каком-либо порядке без всяких рамочек. Фотографии не обязательно должны быть вашими, можно взять художественные фото.

Из зеркал

Зеркальные панно в последнее время становятся все более популярными.

Если вы не боитесь трудностей, то можете попытаться сделать зеркальное панно на стену своими руками. Однако, это вовсе не простое занятие.

Некоторые операции обработки зеркал в домашних условиях выполнить просто невозможно. Например, вы не сможете самостоятельно сделать на зеркале фацет, для этого требуется специальный станок.

Поэтому наиболее разумным решением будет заказать изготовление зеркальной плитки в компании, занимающейся стеклом и зеркалами. Там части панно вырежут по вашему эскизу и размерам, обработают края, пронумеруют детали, и тогда вы сможете поклеить их на свою стену.

Есть еще много вариантов

Для человека с фантазией и руками, растущими из нужного места, нет ничего невозможного. Сотворить украшение интерьера можно из чего угодно, было бы желание и время.

В статье рассказано всего лишь о нескольких способах изготовления настенного панно, но существует, по меньшей мере, еще несколько десятков других способов, которыми вы также можете воспользоваться, украшая свой дом.