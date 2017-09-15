Обустройство кабинета в квартире: от идеи до реализации

Работа на дому уже давно стала больше, чем тенденция. Когда она ограничивается такими задачами как проверка электронной почты и оформление документов, то небольшой стол в уголке кухни или спальни, вероятно, всё, что нужно. Но если работе посвящены долгие часы, проведенные за компьютером, необходимо выбирать пространство вне границ отвлекающих факторов домашней жизни, со сложной офисной обстановкой, которая позволит сделать кабинет удобным и привлекательным местом.

Пространство для рабочей зоны

Правильно спроектированный кабинет оснащен комфортными рабочими местами, хорошим освещением, оборудованием, включающим технологические объекты и предметы первой необходимости.

Первая задача заключается в определении пространства, которое станет рабочим. Оно не должно быть слишком большим, но достаточно свободным для перемещения: профессиональные дизайнеры определяют рабочую зону следующими масштабами: ширина=150 см, длина=210 см. Это может быть небольшая свободная комната, часть спальной комнаты, видоизмененная столовая, мансарда, кладовка, отапливаемая лоджия. Выбранное пространство необходимо оценить относительно источников естественного света и осветительных приборов, электрических розеток, кабельных и телефонных линий, которые необходимы для поддержки рабочих устройств.

Организация рабочего места

Дизайн рабочего места – это, прежде всего, организация пространства, позволяющая трансформировать его в производственную среду. Для создания рабочего настроения дизайнеры используют пропорции и масштаб (другими словами размеры и взаимосвязь предметов в комнате влияют на то, как себя чувствуешь, находясь в ней). Объекты организовывают таким образом, чтобы они смотрелись привлекательно, но при этом не теряли формальности. Они используются в качестве координационных центров, помогая сразу же квалифицировать цель – «это рабочая зона».

Эргономично разработанные кресла имеют решающее значение для удобной среды и здоровья. В настоящем времени производители кресел для компьютеров исследуют биомеханику сидения, что, конечно, облегчает жизнь людей, работающих за компьютером весь день.

Размер, форма, стиль стола должны удовлетворять индивидуальным потребностям. Иначе говоря, пользовательские столы выбираются по спецификациям.

Стол разомкнутой окружности (U-образной формы) с тремя отдельными секциями предлагает много места для работы в относительно ограниченном пространстве. Стороны можно зарезервировать для принтера, файлов или других необходимых предметов, среднюю часть – непосредственно для работы на компьютере.

Универсальные столы – L-образной формы и угловой – есть возможность разместить и в небольшом пространстве. Они позволяют свободно работать на компьютере, развернуться в кресле в сторону, чтобы ответить на звонок или подготовить бумажные документы. В некоторых L-образных столах на длинной стороне имеются выдвижные ящики с полками.

Прямоугольные столы, односторонние, могут быть встроены в уголок или оснащены ящиками и шкафами.

Медики предупреждают о том, чтобы не тратить слишком много времени сидя. И регулируемые столы для работы стоя приобретают большую популярность. В любом случае, не каждый человек захочет проводить стоя весь день, и дополнительно к нему регулируемый стул – необходимый предмет.

Принимают во внимание подставки для ног, эргономические инструменты для мыши, выполненные соответственно положению рук, мягкие клавиатуры, позволяющие снять напряжение, расслабиться запястьям. Выдвижная полка для клавиатуры также помогает уменьшить напряжение мышц. Цель состоит в том, чтобы работа была максимально удобной и безопасной для тела.

Стеллажи и полки предлагают достаточно места для хранения всего необходимого.

Цифровые устройства – основной фактор дизайна рабочего места. Но ничто так не делает кабинет загроможденным, как провода, свисающие отовсюду. При проектировании следует учитывать, как можно скрыть проводку и возможностей для этого достаточно, в первую очередь беспроводные маршрутизаторы.

Освещение

Наличие компьютерных мониторов затрудняет освещение кабинетов. Свет должен рассеиваться, а светильники располагаться так, чтобы избежать появления бликов на экранах (что может спровоцировать воспаление зрительного нерва). В идеале для настройки соответствующей атмосферы в кабинете необходим постоянный поток естественного света.

Стол размещают около окна. Прозрачные оконные шторы или жалюзи экранируют мониторы от бликов и чрезмерного солнечного света, не затеняя комнату. Усилить эффект естественного света поможет зеркало напротив окна (благодаря отражению – иллюзия двух окон) и стены светлого цвета.

Если естественный свет недоступен, то потребуется сочетание разных типов освещения, источников общего и локализированного освещения: встроенные и потолочные светильники, бра и подсветки.

Настольные лампы и торцевые подсветки фокусируют свет на рабочих поверхностях.

Акцентное освещение (прожекторы, бра-иллюминаторы) используют для выделения областей и определения границ комнаты.

Источники, воспроизводящие дневной свет, обеспечивают энергоэффективное освещение с полным спектром. Многие эргономичные светильники имеют диммерные переключатели, позволяющие контролировать количество света. При низком уровне освещения возможны негативные психологические эффекты, включая низкую производительность труда и даже депрессию. Для комфорта лучше всего использовать желтый свет. Во избежание бликов потолочное освещение не размещают непосредственно над мониторами. Наиболее важным фактором освещения является способность контролировать его яркость и интенсивность.

Цветовая палитра кабинета

Определенные цвета вызывают эмоциональные и физические реакции. Поэтому дизайн рабочего места принимает во внимание психологическое воздействие цвета. Так, зеленый, который считается нейтральным, способствует концентрации. Теплый желтый привлекает внимание, вызывает оптимизм. Но ярко-желтый оттенок может отвлекать и даже подавлять в кабинете. Красный используют, как правило, только как акцент, так как он связан с сильными чувствами. Серый, белый и цвет слоновой кости не отвлекают и хорошо сочетаются с акцентными оттенками, например с фиолетовым, стимулирующим воображение. На самом деле не существует строгой формулы для цветовых ассоциаций, и сочетание тонов зависит от пожеланий владельца. Если предпочтение ярким цветам, их используют, но компенсируют некоторыми приглушенными тонами.



В маленьком помещении лучше использовать светлые цвета, чтобы визуально расширить пространство. Акценты могут проявляться в предметах декора: красочные занавески, коврик, художественное оформление, которые привнесут хорошее настроение в комнату.

Приятные дополнения

Не менее важно, чем рабочая мебель, оборудование и освещение, декоративные предметы и аксессуары, которые делают рабочую зону более комфортной и функциональной. Например, белая или черная (классная) доска послужит для отображения памяток; кушетка или кресло, предлагающее место для отдыха. Всегда стоит потратить некоторое время, чтобы добавить личные акценты в пространство. Настенные часы, яркие подушки, комнатный цветок в красивом горшке рядом с рабочим столом или ваза со свежими цветами скрасят невыразительную атмосферу.

Главное, сделать пространство своим, отражающим личность и желания. Его декорируют любимыми предметами, памятными вещами, фотографиями в рамках, вывешенными на стену или установленными вдоль полок или других поверхностей, которые не отвлекают, но создают благоприятное впечатление, когда необходимо сделать паузу в работу.

Хорошо организованный кабинет выглядит профессионально, позволяет при необходимости даже проводить встречи с клиентами в собственном доме или квартире.