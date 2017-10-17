Современное жилище сложно представить без лоджий, которые используются как функциональное дополнительное пространство. Для каждой конструкции, независимо от размера, реально найти идеальный вариант дизайна, который сделает её удобной частью квартиры или дома.

Тепло — звукоизоляционные задачи

Прежде всего, решается вопрос о том, будет ли благоустройство декоративным или конструктивным, которое потребует отделку изоляционными материалами. Ключом к оформлению небольшого пространства является фиксация его конкретного использования, например, как столовой, зимнего сада или комнаты для отдыха. Некоторым людям повезло жить на юге и, возможно, они располагают великолепными видами, которые открываются с их лоджий. В таком случае достаточно небольшого усовершенствования под место для еды.

Но для тех, кто живет в северных регионах и большую часть года видит заснеженные пейзажи, конструкция потребует значительной активности, ради которой не стоит экономить на материалах. Несовершенная теплоизоляция или гидроизоляция может впоследствии свести на нет отделку, повредить обстановку и в итоге вернуть все в исходное положение.

Для остекления вариант пластиковых стеклопакетов – лучший способ создать высококачественную тепловую и акустическую изоляцию. Очень часто рамы сдвигают на несколько сантиметров дальше поверхности фасада, чтобы дополнительно расширить площадь лоджии. Результат – чувство пространства и достаточно широкий подоконник, подходящий для рабочего места. Дизайн маленькой лоджии приобретает оригинальность, если использовать тонированные окна, витражи, лазерную гравировку или фотопечати.

В зависимости от проектного решения применение такого декора может быть фрагментированным или расположенным по всей поверхности. Кроме того, современные окна могут быть выполнены в любой цветовой гамме, имитировать разные сорта древесины.

Для изоляции полов предпочтителен пенополистирол, для стен и потолка – полистирол или техноплеск. Нагревательные приборы устаналиваются после того, как все трещины и зазоры будут тщательно обработаны. Высокими теплозвукоизоляционными качествами обладает вспененный полиэтилен. Прекрасным способом утепления лоджии является установка теплого пола (самый демократический выбор в плане затрат – инфракрасный пленочный пол), который позволить создать собственный микроклимат в помещении.

Отделка

Ожидаемое количество источников света, использование бытовой техники, тёплый пол влияют на объем монтажных работ.

Для облицовки отделочные материалы выбирают в зависимости от идеи использования лоджии или сочетают разные материалы, чтобы создать устойчивое покрытие:

пластиковые панели ПВХ;

панели МДФ;

влагостойкий гипсокартон;

пробковые панели;

штукатурка.

Для пола, в том числе с установкой системы теплого пола, используют керамическую плитку, доски, ламинат, линолеум, ковровые покрытия.

Учитывая скромные размеры лоджии, выбор светлой цветовой палитры будет предпочтителен. Он визуально расширит пространство. Хотя многое зависит от обстановки и общего декора, возможно, фон лучше будет выполнить в ярких оттенках.

Идеи использования лоджии

Застекленная лоджия превратится в изолированную уютную комнатку, защищенную от ветра, дождя, пыли, уличного шума. При выборе материалов домовладельцы руководствуются всем, что создает дополнительную изоляцию. Это качественная отделка, как интерьера, так и экстерьера, с использованием водостойких материалов. Дополнительно к вместительным полкам и стойкам или настенным шкафам лоджию можно обустроить мебелью небольшого размера. Уместно оснастить светодиодными прожекторами, повесить легко чистящиеся жалюзи или римские шторы.

Лоджия с теплым полом прекрасно подойдет для организации учебного помещения, в котором достаточно будет установить специально спроектированный компьютерный стол и стул. Настенные полки или шкафы позволят иметь все необходимое для работы или учебы под рукой. Конечно, такая лоджия потребует идеальной теплоизоляции и гидроизоляции, но конечный продукт выглядит очень органично.

Даже небольшую по размерам лоджию можно легко превратить в гостиную. Интерьер, как правило, включает стол и стулья, некоторые предметы декора, по возможности полки и подставки. Лоджия с высокими потолками подходит для размещения особых мест для хранения редко используемых предметов домашнего обихода или, например, спортивного инвентаря. Для максимальной функциональности использования такого пространства вывешивают стеллажи или навесные закрытые шкафы.

Панорамная лоджия требует особого подхода. Подобная конструкция может быть выполнена в стиле французского балкона, что позволит любоваться окружающими городскими пейзажами с высоты. Нет необходимости заставлять её мебелью, но наличие жалюзи желательно. Панорамный или «французский» тип часто организуется как зимний сад, который потребует установок для растений и где важен определенный микроклимат.

Лоджия, которая трансформируется в летнюю спальню, должна быть оборудована освещением и удобной кроватью. Желательно напольное отопление и наличие отопительных систем.

Лоджия, представляющая модифицированный балкон, встроенный в жилище, – отличный вариант, позволяющий увеличить квартиру на несколько квадратных метров, особенно когда стоит вопрос необходимости дополнительного жилого пространства. Дизайн маленькой лоджии, выполненный в едином стиле, объединит её с гостиной или спальней.

Лоджия может быть переделана в угловую кухню с парапетом (в виде барной стойки), который проходит по периметру. На нём удобно будет расположить посуду, а интерьер дополнить высокими стульями.

Узкий темный балкон подойдет для создания расслабляющего уголка в скандинавском стиле. Это достигается путем использования деревянных элементов и любых ярких цветов в отделке, которые создадут эффект хорошего освещения. Обстановка в этом случае минимальна, но важно продумать вечернее освещение.