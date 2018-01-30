Как отреставрировать стул своими руками: спасение

Кажется, в каждом доме есть вещи, выкинуть которые буквально не поднимается рука. Вот именно к такой категории относятся старые стулья, прослужившие хозяевам верой и правдой столько лет, что без них уже стало как-то непривычно. А если они еще достаточно крепкие, а дело лишь в стертой местами обивке? О том, как отреставрировать стул своими руками, многие знают не понаслышке, но они мастера, берущие за свою работу такие деньги, что на них можно купить один, а то и пару стульев. А зачем переплачивать, если в этой роли так хочется выступить самим?

Становимся столярами

Первым шагом в освоении новой профессии станет избавление нашего «пациента» от неустойчивости, ведь со временем дерево ссыхается, а соединения по системе шип-паз страдают больше всего. Начинать их разборку надо с раскачивания шипа, но делать это следует без лишнего энтузиазма, иначе можно что-нибудь сломать. Одновременное постукивание по узлу молотком должно ускорить процесс. Когда операция завершилась успешно, паз нужно очистить от присохшего клея и пыли. Поможет в этом или стамеска, или нож.

Заранее надо побеспокоиться о клее. Лучше, если вы купите один из следующих: Клейберит, Titebond, ПВА-Момент-Столяр. Клеем промазывается и гнездо, и шип, наносится тонкий и ровный слой. Затем узел собирается и зажимается в струбцинах. В таком зажиме изделие должно оставаться минимум 3 часа. Все сколы и отверстия заполняются смесью опилок и клея.

Если ножка «болит»

Довольно часто повреждениям подвержены цапфы (узкие верхние части). Тогда их нужно обмотать бинтом, промазывая клеем каждый его слой. Если ножка просторно сидит в гнезде, потребуется ее расклинить. Для этого в цапфе (в торце) делается щель, в которую вбивается деревянный клин, тонкий, но широкий. Перед тем, как вставить ножку на место, стенки гнезда надо промазать клеем.

В случае с совсем «древними» стульями дело несколько усложнится: помимо перекладин между ножками под сиденьем находятся цапфы, а детали не только соединены шипом, но и проклеены. Если здесь ослабел шов, то просверливается небольшое отверстие, куда впоследствии с помощью шприца вводится клей. Когда все дело в шипе, придется при сборке стула с шипом вбивать щепку, щедро смоченную клеем.

Удаляем покрытие

Можно воспользоваться обычной наждачной бумагой, только разной зернистости. Начинать надо с крупного зерна, меняя на более мелкое в процессе ошкуривания. Если такой метод кажется неудобным, возьмите шлифовальную машинку. Не надо удалять покрытие слишком усердно, нужно только получить гладкую поверхность. Лак хорошо удаляется ацетоном, для получения результата надо тщательно протереть стул. Покрытие исчезнет, останется лишь натуральный цвет.

Отделка

Прежде чем приступать, необходимо загрунтовать поверхность. Но для этой операции надо вооружиться перчатками, а также респиратором. Еще лучше, если вы будете производить все действия на свежем воздухе. Грунтовка выбирается в зависимости от нужного результата: если дерево впоследствии покрывается только лаком, то необходима бесцветная, в других случаях можно взять белую.

После нанесения пары слоев стул должен подсохнуть. Затем он обрабатывается мелкозернистой шкуркой. Для придания блеска применяется восковой бальзам, после которого изделие полируется щеткой. Красят стул два раза, второй слой наносится на подсохшие поверхности. Наконец, наступает черед лакового слоя.

Разбираем и перетягиваем сиденье

Нам будут необходимы следующие инструменты:

отвертка;

мебельный степлер со скобами;

один кусок поролона: толщина не менее 5 см (или два, но по 3 см);

ткань — для подложки и обивки.

В качестве наполнителя может быть использован ватин или синтепон.

Сначала извлекается сиденье, и снимается обивка: крепления и скобы удаляются. Затем надо вытащить рамку и удалить старый наполнитель. Вырезается ткань: подложечная по размеру сиденья, для обивки нужно оставить припуски до 6-8 см. Подложка устанавливается в пружину, пристреливается к рамке степлером. Потом укладывается наполнитель, и приходит черед обивки. Ткань фиксируется степлером. Этот этап обязательно требует помощника.

Чтобы узнать, как отреставрировать стул своими руками, нужно попробовать всего один раз. И созерцание чудесным образом преобразившегося предмета потянет вас на новые подвиги.

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