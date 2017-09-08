Маленькие хитрости большого ремонта: дизайн гостиной в хрущевке

Выбрать дизайн гостиной в хрущевке является непростой задачей для владельцев этого типа жилья. Необходимо обустроить главную комнату в доме так, чтобы она была красивой, комфортной и функциональной. Если сделать все правильно, согласно заранее составленному плану, то получится великолепный результат.

План работ

План для выполнения работ в гостиной нужно составлять для того, чтобы по окончании ремонта не разочароваться в результате. Необходимо:

Определиться с ролью этого помещения. Будет ли это только гостиная, или пространство будет совмещать несколько зон. Решить, нужна ли перепланировка с использованием перегородок для выделения отдельных зон. Выбрать соответствующую стилю дизайна мебель. Произвести измерение помещения будущей гостиной, учесть расположение перегородок, оконных и дверных проемов. Распределить всю мебель на плане с учетом ее размеров. По необходимости нужно подкорректировать количество предметов мебели, если оно делает пространство сильно загроможденным. При этом целесообразно выбрать раскладные и встроенные конструкции. Не забываем учесть все особенности помещения, и используем специальные приемы, которые позволяют его расширить, как визуально, так и фактически.

Планируя дизайн гостиной в хрущевке, стоит не забывать, что это жилое пространство в старых постройках. Поэтому нужно обязательно заменить двери и окна на современные конструкции.

Советы по дизайну гостиной комнаты в хрущевке

Комнаты в хрущевках отличаются небольшими размерами, низкими потолками, часто проходными комнатами. Поэтому создание комфортного интерьера здесь бывает затруднительным. Но работа по дизайну маленького пространства интересна, дает возможность разработчикам проявить свою индивидуальность. Знание эргономики и правильное ее применение в данном случае позволяет получить превосходный результат.

Небольшие советы по преображению маленькой гостиной:

Визуально увеличить высоту потолка помогут двухуровневые конструкции. Если сделать ступенчатый переход от стены к потолку и оформить стены и потолок одним цветом, то он будет сглаженным и незаметным. При этом создается эффект продолжения стены вверх. Не стоит использовать при низких потолках массивные и длинные люстры. Хороший эффект окажут точечные светильники. При использовании натяжных потолков лучше выбрать глянцевые поверхности, это касается и других покрытий. Такие приемы позволяют увеличить высоту потолка. Расширить пространство главной комнаты в квартире можно, объединив ее с другими помещениями, а также с балконом. В этом случае можно выделить зоны, отделив их перегородками, установив арки, колонны или стойки. Снос перегородок и установка их в другом месте позволяет зонировать некоторое пространство. Не забывайте о шторах и ширмах. При помощи которых выделяется в отдельное пространство место для сна или занятий. Если все эти действия произвести невозможно, то делаются сквозные проемы в стенах. Это визуально делает комнату просторней.

Специальные приемы для оформления маленькой гостиной

Увеличить пространство маленькой гостиной можно не только при помощи конструктивных элементов, таких как перегородки, арки и колонны. Разные стилистические приемы также сделают свое дело. Вот некоторые из них:

Применение в отделке светлых тонов, использование одного пастельного цвета в оформлении стен и потолка. Зеркала в интерьере и другие отражающие поверхности. Подбор невысокой и не массивной мебели. Тонкие в решетку спинки кресел и стульев подойдут очень хорошо. Установка как можно меньшего количества шкафов. Отделка стен обоями и другими материалами с вертикальным рисунком.

Стили дизайна гостиной в хрущевке

Маленькое пространство не стоит загромождать множеством мебели и декора. Не все стили интерьера соответствуют этому условию. В современном дизайне существует несколько подходящих для хрущевок стилей:

Классический стиль сочетает в себе дорогую отделку, простоту и элегантность. Современный стиль предполагает простую функциональную мебель и однотонную отделку. Стиль хай тек отличается строгостью линий и наличием в интерьере стекла и металла.

Особенности освещения

Освещение в комнате для гостей с множеством функций также должно быть разнообразным. Лучше использовать несколько источников освещения. Расширяют пространство и используются в качестве дополнительного освещения точечные светильники. Если хочется иметь в гостиной люстры, то стоит повесить приборы с плоскими плафонами, расположенные близко к потолку в горизонтальной плоскости.

Для создания интимной и уютной обстановки существует большое разнообразие бра, которые можно выбрать соответственно стилю дизайна.