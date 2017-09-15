Личный кабинет: как организовать рабочее пространство

В век технологий характер занятости сильно изменился. Все больше людей используют возможности для работы на дому и важно, чтобы рабочее пространство сочетало в себе практичность и креативность, мотивировало, поощряло и помогало оставаться организованным.

Расположение личного кабинета

Дизайн кабинета в квартире – принципиальная тема, ведь задача связана с ремоделированием дома. Не всегда легко найти нужное место и включить его в домашнюю среду. Оно должно обеспечивать психологический и физиологический комфорт, охватывать динамичные и привлекательные концепции, повышающие производительность и стимулирующие на профессиональные подвиги, вместе с тем отражать вкус и индивидуальность пользователя.

Функциональный домашний офис можно разместить в любом месте квартиры, не жертвуя для него слишком много квадратных метров – в спальне, гостиной, кухне, даже в ванной комнате. В жилых пространствах иногда имеются уголки, которые часто игнорируются. Зачастую они используются для хранения редко используемых предметов или в качестве дополнительных зон отдыха. Но эти мертвые углы можно переделать под небольшие офисы. Правда, следует учитывать, что, как правило, они лишены естественного освещения, поэтому правильно спроектированное искусственное освещение – принципиальная задача. Если размер комнаты позволяет, мини-офис отделяют шторой-разделителем, раздвижными перегородками (или другими конструкциями для зонирования).

При проектировании кабинета применимы и нетрадиционные пространства. Легко превратить в рабочую зону встроенный шкаф в кладовке. Достаточно сдвинуть стол, повесить полки и установить потолочный светильник. В небольшой офис можно трансформировать часть широкого коридора, ради чего к стене поставить складной стол, добавить удобное кресло, оформить несколькими полками для хранения рабочих материалов.

Стильный декор

Одним из преимуществ является то, что дизайн кабинета в квартире позволяет придать новое настроение всему интерьеру. Например, выбрав для офисной обстановки полки необычной формы (геометрической, ассиметричной, полка-комод, трансформер и так далее), разместив декоративные объекты из тонированного стекла, цвет которых сочетается с тоном интерьера. Замечательно декорировать рабочий уголок абстрактным искусством, которое полностью изменит внешний вид комнаты. Его просто интегрировать в дизайн кабинета в квартире в любом стиле, учитывая спектр цветов, используемых во фрагменте абстрактной живописи.

Особое внимание уделяют эргономичной мебели. Мебель-трансформер, консольные столы и складные столешницы не только сэкономят площадь, но и добавят оригинальности в обстановку. Разумеется, выбранные предметы должны соответствовать стилю, цвету и размеру комнаты, не отвлекая на себя излишнее внимание. Остроумным и не банальным решением является использование подоконника, который превратится в функциональный стол при добавлении небольшой U-образной полки.

Конечно, рабочий уголок более эффективен, когда он портативен и обходится без бумажных документов. Но если без них не обойтись, то понадобятся шкафы для хранения документов и дополнительного оборудования (принтеров, измельчителей бумаги, электрические компоненты и т.п.). Хорошее решение для спальни и гостиной, в которой имеется рабочее пространство – модульная мебель.

Существуют разные способы стилизации домашнего офиса, но главное придерживаться дизайна, который работает с индивидуальными потребностями.

Акцентное зонирование

Одна из возможностей сделать дом удобным – зонирование или разделение комнаты на отдельные функциональные зоны, для чего используют перегородки (стационарные или мобильные), ширмы, мебель, освещение, текстиль. Просто достичь визуального эффекта разделения жилого пространства путем окраски стен в разные цвета или с помощью напольного покрытия разных текстур.

Кодирование цветом – самый простой способ зонирования. Можно добиться отличного результата при правильном выборе цветов и текстур отделочных материалов, смело используя обои, декоративную штукатурку и панели в одной комнате. Цвет рабочей зоны должен отличаться от остального жилого пространства, но обязательно выбирают цветовые схемы, которые дополняют друг друга ради общего эстетического эффекта и при этом важно, чтобы все объекты в комнате гармонично сочетались друг с другом, создавая единую целостность. Офисную среду, как правило, выделяют коричневым, фиолетовым или оранжевым цветом. В целом, когда основной тон темный или приглушенный, используют яркое выделение, если преобладающий любой светлый цвет, рабочую зону акцентируют темными тонами.

Для более определенной границы рабочего пространства используются правильно размещенные комнатные растения или книжные стеллажи. Совсем не обязательно, чтобы предметы соответствовали размерам от пола до потолка – низкие разделители частот помогают достичь лучшего эффекта. Например, мобильные шкафы, тумбы на колесиках, доступные в разных размерах и конфигурациях выделяют обозначенное пространство в течение дня, которое «открывают» после завершения работы, переместив их в другое место.

Идеальная альтернатива для устройства кабинета – чердак, предлагающий частное пространство и значительную эксклюзивность. Конечно, прежде чем превратить его в модный и оперативный домашний офис, понадобиться время для ремонта и вероятны значительные финансовые издержки, так как большинство чердаков – темные и одинокие «пещеры», не пригодные для жилья. Но этот большой проект имеет множество преимуществ, и, прежде всего, он отдален от отвлекающих факторов.