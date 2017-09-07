Интерьер ванной в скандинавском стиле

Ванная комната – это особое помещение в квартире, где можно уединиться, снять напряжение и морально отдохнуть. К тому же, здесь каждый человек обязательно проводит определенное количество времени в день, проводя гигиенические процедуры.

Важно, чтобы это пространство было комфортным и функциональным, но в то же время эстетичным и оригинальным. Для того чтобы создать такой дизайн интерьера, нужно подойти к решению вопроса ответственно и не бояться воплощать свои креативные решения и настоящие желания.

Скандинавский стиль в интерьере пользуется особой популярностью. Он эргономичен, практичен и изысканно смотрится. Такой стиль предпочитают VIP-персоны и звезды шоу-бизнеса.

Особенности скандинавского стиля в интерьере ванной комнаты:

Пастельные тона и светлые оттенки;

Натуральные материалы – камень, дерево;

Яркие, контрастные акценты – полотенца или элементы декора;

Простота и минимализм;

Большое количество зеркал, предпочтительно прямоугольной формы;

Хорошее освещение, дневной свет, светодиодные лампы, софиты;

Гармоничное сочетание классики – черный и белый цвет в дизайне интерьера подчеркнет сдержанность и элегантность

Скандинавский стиль в дизайне интерьера – это много пустого места, высокоорганизованное пространство, правильно расставленная мебель, гармонично подобранная сантехника. Минимализм и функциональность — главные составляющие данного стиля. Светлые тона и яркие вкрапления всегда смотрятся достойно. Такая цветовая гамма всегда актуальна.

Правильный выбор мебели и сантехники в скандинавском стиле ванной комнаты

Интерьер викингов обусловлен минимальным заполнением пространства, наличием только нужной мебели и сантехники. Корзина для белья, органичные шкафчики и функциональные полки помогут дополнить интерьер.

Скандинавский стиль тяготеет к минимализму, соответственно, в ванной комнате такого типа устанавливается лишь необходимая мебель и сантехника. Полки и корзины для белья дополняют интерьер викингов. Дизайнеры акцентируют внимание на том, что каждое полотенце должно находиться на определённом расстоянии друг от друга.

Сантехника, устанавливаемая в такой ванной, должна быть высококачественная и дорогостоящая. Однако никаких золотых вкраплений быть не должно, ведь только естественность приемлема в этом стиле. Изюминкой любого интерьера станут подвесные унитазы и раковины. Лёгкость и воздушность данных элементов не позволят загромождать ванную комнату.

Скандинавский стиль предполагает наличие, непосредственно, самой ванной, удобной и надёжной, а также удачным вариантом станет многофункциональная душевая кабинка, дополнительные опции которой помогут расслабиться после тяжелого рабочего дня или просто порадуют, поднимут настроение и помогут выполнить релаксирующую функцию.

Сам декор должен быть практичным и отвечать всем стандартам. Отличительными чертами являются зеркала, большое количество света. Немного мебели, но вся должна быть нужной и практичной. Минимальная заполненность пространства, вещи должны быть исключительно самые необходимые. Приветствуются натуральные, экологически чистые материалы. В интерьере таких ванных комнат логично смотрятся цветы.

Самый главный цвет скандинавского стиля – белый. Это воплощение элегантности и строгости. Дополняют его пастельными тонами и яркими вкраплениями. Тогда образ получается законченным.

Достаточно утончённо смотрится интерьер, выполненный в нежно-голубых или бирюзовых тонах. Креативные элементы дизайна ванной комнаты в обычной квартире превратят ее в чертоги снежной королевы.

Множество деталей (ручек, кранов, полочек) изготавливаются из нержавеющей стали, ведь подобные вещи применяются не только в стиле хай-тек, но и в скандинавском. Также приветствуются стеклянные ниши и перегородки. Зачастую в ванной комнате устанавливаются прозрачные душевые кабинки, что позволяет визуально сохранить масштаб комнаты в целом.

Скандинавский стиль ванной комнаты подойдёт для людей с различными финансовыми возможностями. Важно правильно рассчитать масштаб требуемых затрат и свои материальные возможности. Современные магазины модной сантехники могут предложить разнообразные варианты ванн, душевых кабин, раковин и унитазов по доступной цене. Эргономичность и комфорт ванной комнаты, оформленной по правилам такого стиля, порадуют родных и близких.