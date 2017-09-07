Дизайн детской для двух мальчиков

Если вы смотрите данную статью, то, скорее всего, у вас два однополых ребенка – мальчики. Имея подлинный интерес к данной теме, дочитайте ее до самого конца и получите ответы на такие вопросы:

Правильная организация пространства детской комнаты;

Дизайн детской;

Создание дизайн-проекта;

Как создать проект с учетом безопасности для детей, учитывая возраст мальчишек.

Особенности организации пространства для деток

Создание дизайнерского проекта детской комнаты для парней одного возраста, погодок маленького возраста – это не сложно. Парни имеют общие интересы, у них зачастую совпадает распорядок дня. Куда сложнее разобраться с детьми, у которых побольше разница. Там уже у каждого свои потребности, которые, как правило, не совпадают. Но при планировании пространства стоит учитывать все особенности своих ребят. Новорождённому одной кроватки будет достаточно, 3-х летнему необходим свой безопасный уголок, а старшекласснику не просто свой угол, а место, где бы он мог уединиться или позвать друзей.

Стилевые решения

В первую очередь, самым важным является правильное распределение внутрикомнатного пространства и только потом стоит заниматься вопросом оформления. Это могут быть самые различные темы для дизайна детской, которые нравятся детям: герои фильмов и мультфильмов, морская тематика или космос. Это уже зависит от интересов и фантазии ваших мальчиков и ваших финансовых возможностей.

В случае если парни достаточно взрослые и осознанно хотят свое и разное, рассмотрите вариант оформления комнаты в двух разных стилях и угодите обоим. При выборе цвета, отдайте предпочтения холодным, более сдержанным тонам.

Личное пространство — важный момент

Когда вы будете обставлять детскую комнату, учтите тот факт, что дети достаточно быстро растут. Сегодня почитать книгу можно в любом месте, но через год-два, ребенок может захотеть просто поиграть в компьютер или провести время в социальных сетях и ему для этого понадобится свой уголок.

Если парни достаточно взрослые, то разделить пространство комнаты необходимо, так как это очень важно в подростковом возрасте. Это можно сделать хотя бы визуально (стеллаж, полки ширма и т.д.).

Пол, стены и наполнение комнаты

При оформлении комнаты стоит учитывать характер детей: если у вас подвижные, активные парни, то стоит предусмотрительно избавиться от острых углов или свести их количество до минимума. При оформлении комнаты всегда важно думать о безопасности, поэтому напольное покрытие может быть не самое красивое, но главное, надежное, чтобы дети детсадовского возраста не травмировались в ходе игры. Важно продумать все элементы, так как мелочей в таком деле не бывает. Исходя из вышеизложенного, при выборе покрытия отдайте предпочтение натуральным материалам, выбирайте паркет, паркетную доску или ламинат.

Для стен можно подобрать плотные обои под покраску (краску используйте экологически чистую). Не стоит использовать выпуклые фигуры.

Когда детская комната будет на этапе проектирования уделите внимание объему жилой площади, в которой должно расположится все необходимое. Ящики для белья и игрушек, шкафчики и рабочие поверхности стулья, кровати и т.д. Если комната небольших размеров, этот вопрос особо важен и требует детальной проработки. В комнате любых размеров обязательно должно быть игровое пространство. Прочитав все выше сказанное, возникает закономерный вопрос: «Где и как это все разместить»?

Одним из важных элементов является мебель, которая должна быть многофункциональной и компактной. В кровать может быть вмонтировано множество различных шкафчиков и ящичков или сама кровать прятаться в стену. Вместо дивана поставьте пуф или переносные игровые бескаркасные кубы. Используйте шкаф-купе максимально узкий, но в потолок тогда они сохранят необходимый объем. Используйте в дизайне в качестве рабочей поверхности подоконники, кровати должны быть двухъярусные или кровать-чердак со столешницей внизу.

При обустройстве комнаты для двух мальчиков на каждом этапе опирайтесь на мнение ребят, это позволит им чувствовать свою значимость, а это важно не только для оформления комнаты, но и для жизни.