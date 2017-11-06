Декоративное дерево на стене своими руками

Использование дерева как декоративного элемента на стене придаст дому органическое и уютное чувство, независимо от предпочтения нейтральному, классическому или дизайнерскому стилю. Стена станет яркой и интересной.

Идеи для декора мотивом дерева

Главный выбор использования символа природы заключается в том, чтобы преобразовать монотонное пространство. Конечно, прежде чем приступить к реализации замечательной идеи, необходимо определиться с некоторыми задачами:

выбор дизайна;

место расположения и размер декоративного объекта;

способ создания дерева и подходящие материалы.

Декоративное дерево на стене можно реализовать несколькими способами. Самые простые из них – трафарет и рисунок. Два решения идеально подходят для придания индивидуальности комнате. Оба простые, необходимо лишь вдохновение и немного терпения.

Существуют различные типы трафаретов разных размеров. Это может быть просто дерево скромного размера или украшенное цветущими ветками (для поклонников минимализма подойдет дерево с голыми ветками), или очаровательный пейзаж, дополненный бабочками, птицами, покрывающий всю стену. Прежде чем начать, нужно нарисовать на бумаге то, что потом будет воплощено на стене – сделать примерный план, который поможет определиться и с цветами. Их подбирают по вкусу, но они должны контрастировать с тоном стены и сочетаться с какими-то предметами в комнате (ковер, диван или, возможно, ваза).

Силуэт дерева, нарисованного на стене, создает определенную атмосферу и станет центром внимания, особенно если его украсить несколькими семейными фотографиями в рамках. Такое произведение, «Древо Жизни», заставляет задуматься, представляя взаимосвязь всей жизни.

Несложный способ – использовать виниловые наклейки (дизайн, подготовленный на специальной бумаге для переноса на любую поверхность), это дерево будет хорошо смотреться как в гостиной, так в фойе или коридоре.

Для сложного дизайна, например фрески, скорее всего, будет необходимым участие профессионального художника.

Всегда интересно смотрится декоративное дерево на стене на уровне двери, особенно если оно изображает дуб, создавая иллюзию сказочного лаза. Созданное рядом с диваном, оно словно приглашает отдохнуть в уютном местечке.

Декоративное дерево на стене – популярный элемент для детской комнаты. И здесь можно воссоздать объект декупажем. Для работы необходимы соответствующие материалы: декупажные карты, декупажный клей-лак, ножницы и плоская кисть 5 см. Ветви деревьев можно украсить стразами или использовать ткань для листьев, добавить птиц или другие мотивы, в зависимости от воображения.

Трехмерное декоративное дерево

Существует много уникальных идей, но одним из самых интригующих вариантов является включение 3D – искусства в дизайн. Сравнительно несложный метод – трехмерное изображение с применением трафаретов из гипсокартона. Материал, который доступен по цене, прост в работе и легко очищается, чаще всего используется для добавления текстуры. Превратить комнату в лес или джунгли, создав реалистичные деревья, можно с помощью фанеры и ажурной пилы (лобзика).

Необходимые инструменты и материалы:

фанера ½ дюйма (несколько листов);

прозрачный проектор;

лобзик;

шкурка шлифовальная;

акриловая краска;

доска дюймовка;

клей для дерева;

гвоздострел.

Эскиз дерева придумывают самостоятельно (используют шаблон) и переносят его с помощью проектора. Самый простой вариант состоит в том, чтобы разделить будущий декор на две части. Одна будет плотно прилегать к стене, имея вид дерева, а вторая располагаться перпендикулярно в центре плоской части, выступая в комнату. На ней хорошо закрепить несколько ветвей, создавая, таким образом, живое ощущение.

Элементы дерева вырезают из фанеры, используя лобзик (разрезанные края нужно отшлифовать, чтобы избежать осколков при сборке модели), и раскрашивают акриловой краской, нанося несколько слоев. Прежде чем приступить к сборке краска должна хорошо высохнуть (это может занять до суток).

Дальше вырезают несколько кусков дерева длиной 8 см и раскрашивают краской, соответствующей цвету ствола дерева.

Слой клея наносят на заднюю стенку фанеры и сильно уплотняют её к стене, выравнивая (нижний край с нижней частью стены). При необходимости крепят гвоздями.

Вторую часть вставляют к центру плоской панели, прикрепляя опорой. Для этого помещают один из деревянных кусков так, чтобы одна его сторона находилась заподлицо с плоской частью на стене, а другая была подкреплена против перпендикулярной части. Нижний край дерева должен опираться об пол.

Гвоздострелом два-три гвоздя забивают сквозь кусок дерева в плоскую панель, и ещё 2-3 гвоздями крепят его к перпендикулярной панели. Аналогичным образом поступают и с другими кусками дерева с интервалом в 15 см.

Потрясающие примеры декоративного дерева для современного интерьера – из металла. Например, стилизованное дерево из черного металла – исключительно гламурный объект. Или впечатляющее украшение, выполненное из кованого металла. Эстетический элемент может также играть роль и функционального продукта и превратиться в вешалку для одежды: компактный аксессуар найдет применение в небольших интерьерах как коридоры.

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