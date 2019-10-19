Любой хозяин, планирующий строительство деревянного дома или бани из массива, первым делом задумывается о технологии его возведения. Сейчас очень популярны три метода: русская, канадская, норвежская рубка. Скандинавский способ чаще используется в Западной Европе, однако в последнее время он находит все больше сторонников и на российских просторах: не только на севере, но и там, где тепло. Особенность норвежской рубки, отличающая ее от традиционной русской технологии, — использование для строительства лафета (полубруса) — бревна, у которого до ровной поверхности стесаны противоположные стороны. Есть у скандинавской технологии и еще несколько отличий, делающих сооружения уникальными, — красивыми, прочными, теплыми.

Что такое рубка?

В нашем случае это не надстройка на палубе, а технология строительства зданий. Она заключается в соединении углов пиломатериала — круглых бревен, полубруса (лафета) — с помощью врубок. Существует довольно большое количество разновидностей этих методов, но главные (популярные) из них — русская, канадская и норвежская.

Русская рубка самая простая в исполнении, поэтому она до сих пор остается востребованной, несмотря на появление новых технологий. Однако минусов у нее много: в чашу (место соединения бревен) попадает вода, стыки элементов приходится уже через год конопатить, чтобы минимизировать теплопотери. Из-за неплотного крепления влажные бревна начинают «крутиться».

Норвежская и канадская технология очень похожи, их отличие в пиломатериале: в заокеанской технологии используют полубрус (лафет), во второй — бревна. Общее между ними — наличие замка, благодаря этому «изобретению» со временем происходит самозаклинивание элементов.

Характеристики лафета

На изготовление полубруса идет дубовая, еловая (редко), кедровая, лиственничная и сосновая древесина. Бревна должны иметь определенный диаметр — 280-600 мм, возможен и больший размер. Для норвежской и канадской рубки используют определенные бревна — их диаметр — 280-450 мм. Пиломатериал берут естественной влажности.

Чтобы предотвратить образование трещин, в материале еще во время сушки делают продольные пропилы — сверху и снизу. После завершения строительства здания и усушки древесины, длящейся 4-5 лет, средняя усадка стен, сооруженных из лафета, составляет 50 мм для одноэтажной постройки и 150 мм — для здания в 2 этажа.

Полубрус можно изготовить самостоятельно, однако лучше его раскрой заказать на пилораме, где сначала с бревен срезают боковые стороны, а затем стесывают кору. Эту операцию — окорение — делают вручную электрорубанком. Полуфабрикат, подготовленный к вырубке замков, имеет следующие размеры: ширину 200-240 мм, высоту — 280-450 мм. Стандартная длина лафетов составляет 6100 мм.

Достоинства норвежского метода и минус

С тем, что у скандинавской технологии много плюсов, трудно не согласиться. И первое преимущество — высочайший показатель теплосбережения. Ее гарантирует сложный, продуманный до мельчайших деталей, норвежский замок. Возможность образования зазоров при такой рубке практически полностью исключена, а значит, отсутствует главная угроза — попадание внутрь воды и воздуха.

Второй фактор — высота лафета, благодаря которой для строительства одноэтажного здания потребуется всего от 10 до 12 венцов. Минимальное количество соединений — синоним герметичности постройки. Теперь о других достоинствах.

Одинаковая толщина стен, она обеспечивает не только отсутствие теплопотерь, но и хорошую звукоизоляцию. Если сравнивать деревянные стены с кирпичной кладкой, то преимущество первых очевидно: толщина деревянной конструкции, составляющая 200 мм, имеет точно такие же технические характеристики, как кирпичная стена толщиной в 1000 мм. Чтобы доказать правоту достаточно привести показатели теплопроводности: у древесины — 0,15, у перфорированного кирпича — 0,63 Вт/(мK). Существенная экономия. В этом случае сокращение затрат гарантирует отсутствие дополнительных работ, так как нет необходимости в утеплении деревянных стен, во внутренней и внешней их отделке. Эти конструкции и без облицовки выглядят безукоризненно. Траты на пропитки-антисептики и иные материалы можно во внимание не принимать. Ровная поверхность внутренних стен. Она не крадет полезную площадь у помещений. В этом случае не требуется сложных манипуляций, связанных с прокладкой любых коммуникаций. Гладкие деревянные поверхности значительно облегчают монтаж любой мебели — полок, шкафчиков, а также ее расстановку. Прочность. Норвежская рубка гарантирует максимальную надежность строений: конструкции получаются устойчивыми и жесткими, так как деформация полностью исключается. Это заслуга бревен, заклиненных под собственным весом. Экологичность, если сравнивать не с другими технологиями рубки, а с постройками из клееного бруса.

Если оценивать все преимущества, то не будет лишним отметить скорость строительства, которое не требует ни ожидания усыхания бревен, ни усадки. Эти процессы не окажут существенного влияния на конструкцию.

Недостаток у норвежской рубки один — требовательность к строителям, так как необходим тщательный подбор, подгонка бревен, а выпиливание шипов — очень трудоемкая ручная работа, которая у мастера займет много времени. Некомпетентность в этом случае приведет к заметным погрешностям, качество строения сильно пострадает.

Минусом можно назвать и трещины, появляющиеся после стесывания в мягком слое древесины, однако их недостатком считать трудно, так как на долговечность норвежских построек они не влияют никак.

Норвежская рубка: надежный замок

Замковое угловое соединение лафета — главный секрет успеха норвежского изобретения. Для такого замка характерна минимальная продуваемость, поэтому прямое попадание воздуха извне в помещение практически исключено. Отсутствие открытых швов — причина, по которой отпадает необходимость в регулярном конопачении, требующемся по мере усыхания древесины.

Неоспоримое преимущество норвежского замка — его самозаклинивание под тяжестью нагрузки. От русской чаши, имеющей округлую форму, норвежский замок отличается очень сильно: его профиль клиновидный (трапециевидный). Во время усыхания древесины после окончания строительства конструкция постепенно проседает, самоуплотняется и заклинивается.

Особенность норвежской технологии — угловые (треугольные) затесы в соединениях, их делают таким образом, чтобы при усыхании древесины открывающиеся щели снова задавливались под весом стен и крыши. Последняя в норвежском доме массивная, она составляет одно целое со стенами.

«Осы» (слеги и конь) врубают во фронтон, тоже выполненный из полубруса (или бревен). Они обычно имеют большие выносы. Покрывают такие крыши дерновой кровлей либо натуральной черепицей. Потолок делают так, чтобы слеги оставались на виду. Интерьер получается необычным, интересным, однако такое решение приводит к большим расходам на отопление.

Построенный (вырубленный) дом дополнительной отделки не требует. Можно тщательно отшлифовать стены, а затем покрыть их прозрачным лаком. Но современные тенденции — подчеркивание фактуры материала — делают этот этап излишним, поэтому древесину необходимо только «обновлять» антисептическими пропитками раз в пятилетку.

Последовательность работ

Если представить схему строительства-рубки упрощенно, то в нее включено всего несколько пунктов. Первый — изготовление проекта сруба. Основная работа состоит из нескольких шагов. Однако если подсчитать все технологические этапы только одной укладки в сруб, то их набирается внушительное число — 33.

Подготовка полубруса из бревен: спиливание боковых поверхностей, снятие коры и остругивание рубанком. Укладка пиломатериала в сруб. Этот процесс долог и трудоемок. В местах соединений чертят систему линий, образующих будущий контур чаши. Корректность проверяют несколько раз, производя повторные замеры. Сначала теслом (плотничьим топором) выбирают паз лафета, за ним — клиновидный замок. В последнюю очередь делают потайной шип, входящий в паз нижнего полубруса.

Соединение надежно и долговечно, «живое» доказательство тому — церковь-ставкирка в Урнесе, сооружение было срублено примерно в 1140 году. Установлено, что самое старое из бревен церкви, в свою «бытность» деревом, начало расти в 765 году. Однако чтобы добиться достижения такого почтенного возраста постройкой, сейчас мастерам придется сильно потрудиться.

Норвежская рубка — сложная задача для новичков, поэтому на строительство уйдет огромное количество времени: как на подготовку, так и на саму работу. Минимальный срок, отводимый только на укладку венцов, составляет две недели, а сколько времени потребуется на возведение всего дома, не сможет предсказать никто. И в этом случае лучше заранее трезво оценить свои силы, а также подсчитать вероятные затраты времени.

Чтобы посмотреть на российско-норвежский дом, и послушать, что говорят профессионалы, можно уделить немного внимания этому видео: