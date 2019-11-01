Любой оконный проем, лишенный занавесок, выглядит очень непривычно — неопрятно, сиротливо, голо. Поэтому подбор удачных штор — первое, чем надо заняться после переезда или ремонта. Балкон в квартире — большой плюс, однако именно он нередко вызывает затруднение, когда дело доходит до его оформления. Быстро решить задачу мешает «некрасивость» — асимметричность оконно-дверного блока, необходимость гарантировать удобный выход в помещение, радиаторы, часто находящиеся около него. Еще больше дело осложняется, когда он находится в гостиной, ведь главная комната в доме требует особого подхода. Не любая ткань годится для таких проемов, однако ситуацию всегда спасает правильно подобранный тюль для зала с балконной дверью.

Плюсы и минусы тюля

Эта симпатичная ткань «прописалась» в квартирах давно и надолго, так как достоинств у материала совсем немало. К ним с полным правом относится:

большой ассортимент, позволяющий выбрать любой вид ткани — гладкий, с узорами или выбитым рисунком, с оборками или драпировками;

воздушность и легкость, они дают возможность повесить тюль без «вмешательства» сложных креплений;

простота создания необычной драпировки благодаря невесомости материала, который позволяет использовать причудливые оборки;

свето- и воздухопроницаемость, визуально увеличивающая пространство, не препятствующая естественной вентиляции;

долговечность, износостойкость, несмотря на кажущуюся хрупкость;

защита помещений от пыли;

простота ухода.

Некоторые преимущества тюля одновременно являются и его недостатками. В эту категория можно отнести:

полупрозрачность, которая не скрывает происходящее в комнате от любопытных глаз;

невозможность сделать полное затемнение из-за сетчатого полотна;

невесомость, позволяющая ткани развеваться при порывах ветра;

охотное собирание пыли, особенно в летнее время года;

необходимость бережного ухода — ручной стирки.

Превратятся ли достоинства в недостатки, зависит лишь от особенностей комнаты, где будет повешен тюль, и условий эксплуатации занавесок.

Виды тюлевых тканей

Критериев для выбора тюля есть несколько. Первый — материал, который идет на его изготовление. Ассортимент довольно велик. Для производства этого декоративного текстиля используют следующие виды сырья:

Батист. Ткань отличается эластичностью, так как представляет собой смесь из волокон полиэстера, хлопка и шифона. Жаккард. В этом плотном рельефном материале только два вида нитей — полиэстеровые и хлопковые. Капрон. Это невероятно прочная, эластичная и практичная синтетическая ткань, однако из-за экологической неблагополучности она потеряла свои лидирующие позиции. Хлопок. Натуральный и довольно плотный материал, имеющий матовую поверхность. Шелк. Такая ткань прочна, эластична. Она мягкая и безупречно гладкая, «умеет» переливаться при любом освещении. Шифон. Раньше такой материал производили только из шелковых нитей, теперь шифоном называют натуральные, смесовые, искусственные материалы. Основы ткани — вискоза, полиамид либо полиэстер, хлопок, шелк.

Самый капризный тюль из этого списка — натуральный хлопковый материал. После стирки он садится, достаточно быстро начинает желтеть. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, рекомендуют покупать тюль с «добавками» — с шелковыми, шифоновыми нитями. Они гарантируют большую эластичность, износостойкость.

Следующий критерий — структура тюля. Самые распространенные виды:

кисея — отдельно висящие нити;

кружево — классический вариант: узор может быть как вышитым, так и набитым;

паутинка — хаотично переплетенные нити;

плотный тюль — материал с однородной структурой, какие-либо украшения отсутствуют;

сетка — ткань, имеющая мелкие, средние или крупные ячейки.

Виды занавесок для балконного окна

Тюль для зала с балконной дверью — давняя традиция, такой вид оформления остается популярным и сейчас. Что касается материала, для штор, которые будут находиться непосредственно у дверного проема, нужно выбирать прочные, износостойкие виды ткани, такие полотна, что не очень охотно впитывают пыль и грязь, относительно легко отстирываются.

Массивные и пышные драпировки у балкона неуместны, это сильно усложнит их эксплуатацию. Для небольших залов, где не хватает солнечного света, выбирают занавески-вуали. Другой интересный и практичный вариант — нитяные шторы, дающие возможность беспрепятственного доступа на балкон без постоянного «терзания» ткани.

Требование к шторам у балкона

Оформление центральной комнаты с лоджией или балконом предъявляет свои претензии к материалу, поэтому перед покупкой не мешает познакомиться с некоторыми рекомендациями.

Такие «гостевые» комнаты априори предполагают, что в них не должно быть дефицита пространства и естественного освещения, однако тюль для зала с балконной дверью не должен мешать передвижению, потому что это «подсобное» помещение достаточно функционально: там хранят вещи, нередко сушат белье, просто отдыхают. Максимальное количество пыли требует от ткани практичности, за тюлем придется постоянно ухаживать, так как материал, являющийся единственной преградой, вынужден собирать все грязь на себя. Балкон на северной стороне допускает использование менее плотных занавесок. Южная сторона, наоборот, нуждается в более серьезной защите от солнечных лучей. Такие же требования выдвигаются для гостиных квартир, расположенных на нижних этажах. Застекленные балконы и лоджии вносят свои ограничения. В этом случае зал не спасет даже солнечная южная сторона. Здесь будут оптимальны невесомые, очень тонкие изделия, пропускающие максимальное количество солнечных лучей. Соответствие стилю интерьера зала — последнее, но немаловажное условие. Самая большая комната в квартире, предназначенная для приема гостей, не может позволить, чтобы занавески в ней выпадали из общего ансамбля. Они могут стать его дополнением, либо ярким, но уместным акцентом.

Самые главные факторы, играющие роль всегда, — обеспечение свободного доступа к балкону, степень освещенности зала, тюль, рассматриваемая как дополнение интерьерного решения. Принимая их во внимание, легче найти тот вариант, который впоследствии не разочарует.

Балконный блок и его оформление

Тюль для зала с балконной дверью диктует свои правила, так как необходимо ориентироваться только на особенности конструкции оконного блока. Занавески не должны мешать свободному выходу на балкон. Комфортное использование прилегающей к нему территории — второе обязательное условие.

Если игнорировать эти требования, то тонкий тюль рано или поздно порвется: поспособствуют этому ЧП постоянно открывающиеся створки. Чтобы предотвратить такую ситуацию, есть несколько логичных выходов:

Многоуровневое оформление. Два отдельных полотна вешают на двухрядный карниз либо на 2 отдельных. Расстояние между ними делают максимальным. Ряд для дверного тюля располагают ближе к комнате. Поможет монтаж крюка на стене около двери балкона. Используя подхват, занавеску на нем можно закрепить на весь день. Блок балкона, оборудованный широким подоконником, требует двух полотен, разных по длине. Короткое вешают у окна, длинное — напротив двери. Полное остекление балкона и двери отвергает этот вариант, так как маленькие шторки в этом случае будут выглядеть неуместными. Здесь оптимален длинный текстиль. Если лоджия (или балкон) часто остается открытой, то лучший выход из положения — одна длинная тюлевая занавеска. Выход на балкон декорируют основной присобранной гардиной, тюлем закрывают окно с подоконником. Аналогичный вариант используют, когда эти помещения присоединены к гостиной — вовсе лишены оконно-дверного блока.

Еще одна возможная комбинация — рулонные (римские) шторы на балконной двери, а тюль у окна. В последнее время становятся все более популярными асимметричные решения, которые смотрятся довольно свежо, оригинально. Вдобавок такие изделия упрощают «путешествия» на балкон.

Украшение закрытого балкона

Сейчас многие квартиры имеют балконы и лоджии, превращенные в функциональные застекленные помещения, которые используют по-разному. В этом случае самым лучшим решением тоже становится оформление окон тюлем.

Подбирают полотна, учитывая размеры балконов, а также стилевые решения. Для небольших пространств лучше предпочесть короткие изделия, которые не достают до пола, делая помещения визуально просторнее. Там, где метраж способен вызвать зависть, будут уместны даже полноценные длинные занавески.

Сочетание тюля и штор

Иногда возникает почти неразрешимая проблема: купленная портьерная и гардинная ткань, смотревшаяся «сногсшибательно» в магазине, почему-то блекнет после того, как ее вешают на законное место. И здесь становится понятно, что материалы не смогли «подружиться». Чтобы избежать такого казуса, необходимо учитывать и габариты помещения, и его интерьер.

Небольшой метраж комнаты и низкий потолок — достаточное основание, чтобы отдать свой голос простой конструкции штор. Теплые оттенки делают зал более солнечным. По этой причине такие изделия рекомендуют для комнат, находящихся на северной стороне. Вертикальный рисунок занавесок способен зрительно «возвысить» низкие потолки помещения. Портьеры, сшитые из натуральной ткани, требуют аналогичного тюля: синтетика в этом случае будет выглядеть «белой вороной». Цвет штор должен соответствовать не обоям, а цвету мебели, фактура ткани может повторяться на других предметах обстановки, или на декоративных элементах. Помимо красоты для штор немаловажна функциональность, поэтому удобство и способность защищать от света и посторонних глаз — главные условия.

Принты, продублированные на шторах и тюле, не приветствуются. Есть основное правило, которого нужно придерживаться. Оно касается сочетания гардинной и портьерной ткани: если тюль имеет яркий разноцветный рисунок, то ткань для портьер обязана быть однотонной и достаточно легкой. И, наоборот, яркие фактурные портьеры — достаточный повод, чтобы выбрать в «компаньоны» простой полупрозрачный материал. Белый тюль — классический вариант, практически всегда беспроигрышный. Другие цвета — бежевый, золотистый, пудровый — требуют тщательного выбора портьерной ткани.

Цветовое тюлевое решение

Выбирая тюль для зала с балконной дверью, необходимо помнить, что цвет имеет большое влияние на то, как будут воспринимать интерьер: далеко не каждая модель, увиденная в магазине, способна хорошо выглядеть в конкретной комнате.

При оформлении окна зала тюлем лучше придерживаться светлой гаммы, удачно сочетая белый цвет с выбранными оттенками. Если интерьер выдержан в определенных цветах, то не рекомендуют большое изобилие красок, которое перегрузит окна балкона. Однотонные светлые оттенки нередко вполне самодостаточны. Темных цветов необходимо избегать, единственное исключение — небольшие полосы-разграничители или не слишком крупные узоры на тюле.

Потенциальные «коллеги» тюля

В залах, которые максимально освещены, одной занавески из тюля бывает недостаточно. Традиционный вариант с портьерами, обожающими собирать пыль, устраивает не всех, однако сейчас появился относительно большой выбор других интересных конструкций.

Римские шторы. Их достоинства — стильность, практичность, возможность использовать в любой комнате квартиры. Если говорить о балконном блоке, то здесь идеально расположение отдельных занавесок для окна и двери. Жалюзи. Это классический вариант, который можно использовать даже там, где не всегда уместны тюлевые занавески. Рулонные шторы — еще одна разновидность, которая в одиночестве в просторном помещении выглядит не лучшим образом. Дополнение к ним — тюль для зала с балконной дверью — способно спасти ситуацию. Японские шторы — самая модная конструкция-новинка, однако такое необычное оформление подойдет не для каждого интерьера.

Если эти варианты кажутся хозяевам не слишком подходящими, то альтернативой могут быть интересные нитяные шторы. Считается, что такая кисея упрощает выход на балкон, но ярые оппоненты утверждают, что она будет липнуть ко всему, с чем соприкасается.

Уход за тюлем: рекомендации

Чтобы тюль для зала с балконной дверью прослужил как можно дольше, но не потерял привлекательного вида, необходимо правильное обращение с этим воздушным материалом:

Ткань лучше стирать вручную, в крайнем случае, в стиральной машине при деликатном режиме. Максимально возможная температура — 40°, функцией отжима пользоваться не рекомендуется. При стирке тюля важно отмерять правильное количество моющего средства, так как его избыток неминуемо приведет к появлению желтых пятен. Причина — нехватка воды во время полоскания. Любые резкие механические действия в состоянии разрушить структуру волокон материала, плохо повлиять на яркость цветных узоров. Сушка естественным образом — наилучшее решение для изделий из тюля.

Есть некоторые рекомендации, касающиеся самого процесса стирки.

Как стирать?

Если говорить об идеале, то для каждого вида тюля существует свой метод стирки, однако можно воспользоваться другим способом, универсальным.

Сначала тюль снимают с карниза и встряхивают, чтобы освободить материал от пыли, которая еще не успела впитаться в волокна. Потом полотно помещают на 30-40 минут в теплую воду без моющего средства. Ее температура — 30-40°. Этот этап позволит впитавшейся грязи размокнуть. Порошок не лучший вариант, предпочтительнее использовать жидкое моющее средство. Его очень тщательно размешивают в воде, затем в нее аккуратно погружают ткань. Интенсивно тереть и выкручивать тюль для зала с балконной дверью нельзя, в противном случае возможна ее деформация, которая в гостиной будет особенно бросаться в глаза. Ткань после деликатного полоскания не отжимают, а вешают на веревку. Когда вода почти перестает капать, ее отправляют на карниз, где она и высохнет спустя несколько часов. Если дать ей высохнуть на веревке полностью, то разглаживание ее отнимет много времени.

Как гладить?

Иногда эта операция необходима, так как в некоторых местах ткань все же остается мятой. При глажке изделий нужно придерживаться нескольких рекомендаций:

тюль в слегка влажном виде лучше поддается утюгу;

максимальная температура для глажки таких изделий — 120°;

марля в виде «прокладки» между утюгом и материалам необходима;

пульверизатор — потенциальный виновник появления разводов от капель воды.

Чтобы выбрать подходящий тюль для зала с балконной дверью, потребуется немного больше времени для поисков, однако эти «затраты» обязательно окупятся, так как дадут возможность выбрать красивый, функциональный и практичный материал.

Что нужно учитывать при выборе штор? Ответ даст это интересное и познавательное видео: