Хозяева квартир, имеющих балконы или лоджии, уже несколько десятилетий успешно превращают эти помещения в полезные и функциональные зоны. Объединение с кухней либо жилой комнатой, перевоплощение бывшей кладовки в гардеробную, зимний сад, мини-кинотеатр, спальня — варианты, ставшие более-менее привычными. Однако это далеко не полный список: фантазия человеческая границ не знает, поэтому новые идеи рождаются постоянно. Одно из новых веяний — сауна на балконе своими руками. На первый взгляд, такой апгрейд кажется слишком смелым, почти безумным. Однако с ним обязательно надо познакомиться поближе, чтобы понять, стоит ли овчинка-баня выделки.

Преимущества и минусы балконной сауны

Русскому человеку больше по душе влажная парилка, однако сухой пар финской сауны — наиболее предпочтительный, практичный и логичный вариант для небольшого помещения, ведь она не требует печки с дровами, которые займут много места и «разведут грязь». Этот вариант для балкона идеален, что подтверждают отзывы многих «банно-балконных первопроходцев». Среди преимуществ самостоятельного строительства компактной парилки:

возможность получить свою бесплатную баню;

максимально быстрый нагрев помещения;

минимальные финансовые затраты;

эффективность маленькой сауны;

отсутствие дров и золы;

небольшие размеры.

Самый главный плюс — несомненное удобство: «своей» парной можно воспользоваться в любое время. Сауна на балконе своими руками — идеальный выход для тех домочадцев, которые предрасположены к сезонным простудным заболеваниям, так как инфекции легко находят себе новых жертв и в общественных банях.

Большой минус один: невозможность получения полноценного помывочного узла. Проблемы в этом случае становятся нерешаемыми задачами: хозяевам не удастся сделать надежное подведение воды, удаление стоков — второй камень преткновения. В этот список можно занести накладность и опасность такого варианта, ведь вода станет потенциальным виновником затопления соседей. Однако отсутствие моечного помещения — недостаток, не слишком пугающий банных энтузиастов, ведь путешествие из парной в ванную комнату не отнимет много времени. К тому же такой «побег» чрезвычайно развлечет остальных жителей квартиры.

Основные требования, правила

Сауна на балконе своими руками — в какой-то степени авантюра, поэтому прежде чем приступать к серьезному обдумыванию предстоящей работы, необходимо ознакомиться с некоторыми требованиями и правилами. Их не очень много, они не слишком сложны, но жизненно важны.

Парилка, устраиваемая на лоджии или балконе, просто обязана быть максимально облегченной. Эти конструкции многоэтажных домов могут выдержать только определенную нагрузку, заложенную проектом. Поэтому абсолютно никаких дополнительных «большегрузов» эти помещения не приемлют — ни кирпичей, ни блоков, ни других «тяжеловесов». Согласование с соседями. К ним нужно относиться трепетно и по-дружески, иначе можно не только нарваться на словесные угрозы, но и стать героями кляузы, отправленной в органы надзора. Разбирательство с системой потреплет нервы и кошелек, поэтому лучше заранее обсудить все с «близкими» людьми, гарантировать им дальнейшую спокойную жизнь и заручиться поддержкой. Деревянная сауна, устроенная на балконе, — потенциальная угроза пожарной безопасности. Инспекция крайне негативно относится ко всем видам «захламления» важного помещения для эвакуации жителей в случае пожара. В некоторых многоэтажных домах предусмотрены лестницы и лазы. Если они будут перекрыты, то быстро покинуть квартиры жильцы уже не смогут. Компактность электрического отопительного оборудования для мини-сауны подразумевает качественное утепление не только кабинки-парной, но и всего балкона. Хорошая древесина очень важна для небольшого помещения. Так как материала на конструкцию уйдет немного, для маленькой сауны можно купить самые качественные породы дерева.

Если хозяева после прочтения этого списка не видят особых затруднений, а сооружение продолжает оставаться idee fixe, то можно и нужно приступать к дальнейшим действиям.

Перед началом банных дел

Если владельцев квартиры «обуяло» желание устроить на балконе сауну, то у них есть два пути:

Купить и установить готовую конструкцию. Некоторые компании производят такие мини-кабинки. Максимальная их ширина составляет 800 мм, высота — 2000 мм. Такие маленькие парилки обычно снабжаются понятной инструкцией. Вариант отличается удобством, но за него приходится отдавать немалую сумму. Сауна на балконе своими руками — способ, требующий от хозяев поиска материалов высокого качества, гораздо больших временных и физических затрат. Однако он дает возможность получить оптимальные размеры парилки, а результат, при правильном подходе к строительству, не разочарует. Несомненная выгода этой операции — еще одно достоинство.

Прежде чем устраивать из балкона зону для оздоровительных процедур, нужно составить план переоборудования небольшого помещения. В нем необходимо учесть:

нагрузку, которая будет возложена на перекрытие;

возможные варианты укрепления балкона;

тепло-, паро- и гидроизоляционный этап работ;

что все применяемые материалы обязаны быть пожаробезопасны.

Если планируется кардинальная реконструкция, то необходимо согласовать свои действия: подготовить все бумаги, затем отнести их в архитектурное бюро и БТИ, получить «добро» от санинспекций, пожарников и т.п. Когда нет желания заниматься этой волокитой самостоятельно, обращаются в юридическую фирму, она сделает работу относительно быстро, избавит владельцев от длительных и мучительных походов по инстанциям.

Материалы для балконной сауны

Изобретать второй велосипед не придется, так как для банного мини-сооружения используются те же материалы, которые обычно применяют для утепления, гидро-, пароизоляции больших «коллег». Поэтому необходимо заранее «затариться» типичным строительным набором. В него входит:

герметик;

гидроизоляционная плотная пленка;

металлизированный скотч;

минвата, пенополистирол, пеностекло, или пенофол для утепления сауны изнутри;

монтажная пена;

пенопласт либо пеноплекс — для наружного утепления;

фанера;

фольгированный тонкий пароизолятор.

Главные критерии при выборе материалов для сауны на балконе — высокое качество и пожаробезопасность. Традиционный отделочный материал для любой бани — древесина. Лучший вариант — вагонка, изготовленная из лиственных пород дерева. Хвойные растения, выделяющие смолу, для нормальных бань и мини-саун использовать не рекомендуют. Причина — выделение смолы, это вещество не только сильно пахнет, но и не лучшим образом действует на кожу.

Среди претендентов на звание материала для саун находятся:

Абаши. Эта древесина отличается малой теплоемкостью, поэтому ее рекомендуют использовать для изготовления полков, их маленькие размеры владельцев не разорят. Дуб. Если есть возможность, то такое благородное дерево будет уместно выбрать на роль внутренней обшивки парилки. Канадский кедр. Эта древесина успешно используется многими производителями, которые специализируются на изготовлении инфракрасных малогабаритных саун. Липа. Материал-универсал, который у нас традиционно выбирают для оформления бань: как для внутренней отделки, так и для сооружения сидений-полков. Ясень. Некоторыми свойствами эта древесина очень напоминает дуб. Плюсы — выразительная фактура и красивый рисунок, вагонка, иногда «выбрасываемая» в продажу по очень привлекательной цене.

Хвойные кандидаты — ель, сосна — совсем не подходят для внутренних работ, однако они могут пригодиться для наружной обшивки, либо, в крайнем случае, имеют право претендовать на роль монтажных реек.

Подготовка балкона

Тотальное остекление открытого балкона, если оно еще отсутствует, — первый необходимый шаг. Для обустройства сауны надо выбирать крепкие рамы с двухкамерными-трехкамерными стеклопакетами, чтобы «предбанник» был максимально утепленным. Парилка имеет глухие стены: обычно домашние «умелые ручки» создают или отдельный каркас, или встраивают сауну с одного края балкона.

Слишком узкий балкон может потребовать расширения. Делают его, вынося плиту перекрытия. Так как даже деревянная сауна значительно увеличит вес конструкции, в некоторых случаях наружное укрепление ее подпорками жизненно необходимо.

Утепление

Главные подготовительные работы — гидроизоляция и утепление поверхностей — потолка, стен и пола.

Подготовка пола

Операция «Сауна на балконе своими руками» начинается с утепления пола. Самый образцовый материал для этого — пенополистирол. Работы проводят в такой последовательности:

На основание с помощью дюбелей крепят лаги из бруса (30х40 мм). Их высота обязана совпадать с толщиной материала. Между деревянными элементами укладывают листы пенополистирола. Их наклеивают на слой гидроизоляции, либо обходятся без этого состава. Зазоры между утеплителем и брусом заполняют герметиком, затем на пенополистирол укладывают второй слой гидроизоляции. Для финишной отделки используют уже упомянутую вагонку.

Утепление стен, потолка

В этом случае можно использовать пеностекло, пенофол либо тоже отдать эту «должность» пенополистиролу.

Работа со стенами:

Сначала изготавливают каркас, на который будут крепить утеплитель. Максимальный шаг между соседними планками составляет 500 мм. В пространство между брусом помещают теплоизоляционный материал, рулонный прибивают гвоздями, плитный не закрепляют. Сверху фиксируют пароизоляцию. Сверху монтируют ту же вагонку.

Достойным конкурентом может стать фольгированный пенополиэтилен, материал тонкий, поэтому идеальный для небольших, узких балконов. Крепят его покрытием наружу, сверху набивают рейки, а уже на них — вагонку.

Утепление потолка проходит аналогично, но небольшая разница все-таки есть. В этом случае используют только тонкий утеплитель. Все остальные этапы неизменны:

Набивают каркас, в пространство между деревянными планками укладывают теплоизолятор. Затем фиксируют пароизоляцию, за которой следует финишная отделка.

Эти подготовительные работы обычно проводят быстро и довольно просто, никаких сложностей они вызвать у мастера не в состоянии.

Коммуникации: проводка с вентиляцией

Сауна на балконе своими руками требует проводки электрических коммуникаций, операция это для бани считается самым ответственным этапом, в этом случае соблюдение правил техники безопасности — необходимость.

Для освещения нужны приборы закрытого типа, полностью защищенные от влаги: например, класса IP54. Оптимальны точечные светильники, имеющие высокий уровень влагоустойчивости. Устройство УЗО в электросети обязательно для исключения короткого замыкания:

ставят щиток с автоматом (25 А);

делают разводку проводов в электроточки;

все кабели помещают в гофрированные трубы.

Главное правило, гарантирующее безопасность людей: выключатели и розетки должны находиться снаружи «коптилки», но на балконе, светильники — внутри парилки-сауны. Монтируют их на задней стене, обычно в углу, чтобы приборы не мешали сидящим.

Вентиляция — вторая необходимая система. Такие работы проводят во время теплоизоляции балкона и на этапе отделки мини-сауны. Вентиляционное отверстие делают в наружной стене, в ее верхней части. Оптимальный диаметр его — 300 мм.

Стенками вентиляционного канала чаще становится кусок металлической гофрированной трубы. Все щели тщательно заделывают герметиком. В роли заглушки выступает кусок пенопласта, материал вырезают точно по размерам вытяжного отверстия. К нему приклеивают деревянный круг, к которому можно прибить такую же ручку.

Сауна на балконе своими руками

Первый этап — определение размеров — к этому моменту уже должен быть пройден. Что касается рекомендаций, идеальным считают помещение шириной от 800 мм, высотой — от 2100 мм, однако решать этот вопрос только хозяевам мини-сауны.

Изготовление каркаса

Пошагово весь процесс выглядит так:

Брус для каркаса крепят к стенам, используя для проверки вертикальности и горизонтальности уровень. Рекомендованный шаг между элементами — 400 мм. Сначала будущие стены парилки обивают листами фанеры, на них крепят гидроизоляционную пленку. Внутренне утепление проводится аналогично утеплению балкона, однако для кабинки сауны обязательно используют фольгированный теплоизоляционный материал. Пароизоляцией, имеющей алюминиевое покрытие, оклеивают мини-парилку снаружи, стыки закрывают металлизированным скотчем. Вагонку крепят на каркас внутри и снаружи. Последние этапы — установка двери из массива дерева, фиксация на ней внешней защелки.

Если решено использовать инфракрасные светильники, то вместо дерева для двери можно использовать стекло.

Установка печи

Самый безопасный прибор для сауны — печь с ТЭНом. Такой обогреватель для небольшого помещения должен ему соответствовать, самодельные отопительные установки не смогут гарантировать ни бесперебойную работу, ни безопасность людей и квартиры.

Компактная модель мощностью от 4 до 4,5 кВт — идеальное оборудование для парилки на балконе. Печь монтируют на стену у выхода, подключают ее к отдельной розетке через УЗО. Деревянные прочные перила около прибора устраивают обязательно. Это барьер, предохраняющий от травм в тесном помещении. Для защиты стен и пола к поверхностям крепят огнеупорные материалы — металлический лист и керамическую плитку соответственно. Замена — асбестовый картон. Максимально допустимый вес камней, засыпаемых на решетку, — 15 кг.

Альтернатива этому прибору — более экономичные инфракрасные обогреватели, который в народе называют «искусственным солнцем». Их монтируют по периметру мини-сауны.

Банные полки

Так как сауна на балконе своими руками — строительство скромных масштабов, то и большого количества ярусов в небольшой «коробке» быть попросту не может. Максимальное их число — два. Высота нижнего полка выбирается по желанию хозяев, второй должен находиться от него на расстоянии 400-500 мм.

Лучший материал для сидений — липа, которую пропитывают маслом либо воском. Все лакокрасочные материалы для парилок под запретом. Полки сооружают с помощью стоек-брусьев, которые соединяют перекладинами. На этот каркас настилают доски, хорошо отшлифованные, имеющие закругленные углы. Обязательно оставляют зазоры между элементами, обычно это расстояние — 10-20 мм.

Последний этап — прикрепление к стене вешалок и термометра. Если метраж позволяет, то увлекаться загромождением помещения лишними предметами — столиками или стульями-креслами — все равно не стоит: балкон, ставший баней, вряд ли потерпит дополнительные тяжести. На этом можно считать работы завершенными.

Сауна на балконе своими руками — не такое масштабное строительство, поэтому справиться с задачей можно довольно быстро: иногда на это сооружение мастера тратят всего несколько дней. Главная работа заключается в правильном проведении электропроводки. Если необходимые навыки отсутствуют, то лучше позволить профессионалам делать свое благое, но опасное дело.

Безумие или реальный комфорт? Решать этот вопрос вправе только сами владельцы квартиры. Все зависит от многоэтажного здания, его «года рождения», метража и состояния балкона или лоджии. И от силы желания обзавестись собственным «оздоровительным центром».

Как выглядит конструкция, какие «препоны» ждут на пути к цели, можно узнать из этого ролика: