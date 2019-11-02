Многие квартиры заставляют хозяев ломать голову над тем, как сэкономить пространство, которого почему-то всегда не хватает. Чтобы максимально рационально использовать свою жилплощадь, владельцы применяют разные усовершенствования, раздвижные двери на балкон — один из популярных вариантов. Они практичны, удобны, почти бесшумны и привлекательны внешне. Чтобы решить вопрос о целесообразности установки такой конструкции, лучше сначала познакомиться с ними поближе: узнать о видах раздвижных дверей, о плюсах и минусах решения, о материалах, идущих на их изготовление. Только полностью разобравшись в вопросе, можно принимать окончательное решение: быть им в квартире или не быть.

Преимущества и недостатки

Идеальных, безупречных конструкций не существует, у каждой есть как плюсы, так и минусы. Поэтому сначала нужно рассмотреть, какие преимущества имеют раздвижные двери на балкон, затем познакомиться с их слабыми местами. От традиционных распашных дверей эти конструкции отличаются кардинально: благодаря роликовым механизмам они двигаются по двум направляющим, расположенным сверху и снизу. Поэтому некоторые плюсы их совершенно очевидны.

Оригинальность. Если сравнивать раздвижные двери с привычными, то необычный дизайн — первое, что привлекает владельцев квартир. Так как на балконах и лоджиях в последнее время находятся полноценные мини-комнаты, играющие роль зоны для отдыха, кабинета или оранжереи, прозрачные двери сделают помещение частью пространства, к которому оно прилегает. Максимум света и воздуха. Большая площадь остекления — то, что привлекает в первую очередь, так как ахиллесова пята небольших помещений в многоэтажных зданиях — острый дефицит света. Проветривание в этом случае тоже гораздо удобнее, потому что не нужно распахивать вечно мешающую дверь балкона. Длительный срок эксплуатации. Раздвижные двери довольно легко починить: в случае поломки быстро заменяют только неисправный элемент, а не всю конструкцию. Считается, что такие двери будут служить хозяевам не менее 50 лет. Так ли это, покажет только время.

Другие преимущества тоже позволяют рассматривать раздвижные двери на балкон как достойную замену неудобных и устаревших моделей. Среди них:

зрительное увеличение пространства, его ощутимая экономия;

большой ассортимент, дающий возможность выбора для любого интерьера;

удобство, простота использования дверей, безопасность для детей, экологичность;

высокие уровни звуко-, теплоизоляции, но они зависят от приобретенного стеклопакета;

возможность установки замка, дополнительных механизмов для безопасной эксплуатации.

Самые большие плюсы — простота работы механизмов и современный вид конструкции. Однако существуют и минусы. Страшны ли они? Об этом судить будущим владельцам. Недостатками считают:

обязательное прогревание дверного проема из-за запотевания стекол;

необходимость регулярной очистки панорамных окон;

важность дополнительной защиты от яркого света;

высокая цена самых качественных моделей.

Есть одно большое препятствие — необходимость разрешения на снос оконно-дверного блока. Иногда приходится избавляться и от радиаторов, расположенных около балкона. Чтобы получить «высочайшее соизволение» — одобрение, — хозяева квартиры должны быть готовы столкнуться с «хождением по мукам». Узаконивание перепланировки — обязательный этап, иначе владельцев ждет штраф и почти каторжная работа по восстановлению первоначального вида дверей балкона.

Виды раздвижных систем

Раздвижные двери на балкон бывают двух типов — холодные и теплые. «Призвание» первых — защита от атмосферных явлений — от дождя, сильного ветра, снегопада. Звукоизолирующие качества их тоже на высоте, однако сохранять тепло они не в состоянии. Теплые раздвижные конструкции замечательно справляются и с этой работой.

Профиль

Виды дверей классифицируют по материалу профиля, что идет на их производство.

Алюминий. Это самый популярный материал: он относительно недорог, практичен, долговечен и легок. Для того чтобы обеспечить отличные технические характеристики, раздвижные конструкции изготавливают из «утепленного» алюминия. Он представляет собой два профиля, между которыми находится полиамидная вставка. Поливинилхлорид. Его усиливают стальным армированием. Для остекленного балкона или лоджии хватит однокамерного стеклопакета. Если помещение «продуваемо всеми ветрами», то оптимален будет трехкамерный профиль, двухкамерные стекла. Дерево. Это самый привлекательный и дорогой вариант, однако его лучше выбирать для балконов, надежно защищенных от всех «мокрых подарков» природы.

Материал-новинка — стеклокомпозит, состоящий из стекловолокна (70%) и твердых смол (30%). Этот кандидат сейчас приобретает популярность из-за симпатичной «внешности», малого веса, завидной прочности, хорошей теплоизоляции (благодаря термовставке) и экологической чистоты. Доступная цена — еще одно достоинство стеклокомпозита.

Типы раздвижных конструкций

Их называют по-разному: купе, панорамными, портальными, французскими. Существует несколько типов раздвижных дверей, поэтому у желающих получить такое удобное «изобретение» есть довольно большой выбор.

Слайдинговые, скользящие, двери. Это «параллельно-сдвижная» классика, максимально экономящая пространство квартиры и балкона, применяющаяся в шкафах-купе. Двери-створки просто, почти бесшумно и плавно передвигают по направляющим. Наклонно-раздвижные. Это идеал для небольших балконных проемов. Створку такой двери сначала вытягивают вперед, а потом сдвигают. В этом случае ручку поворачивают в сторону, дверь тянут на себя, затем легко перемещают. Здесь возможен режим проветривания. Подъемно-раздвижные. Из названия понятно, что дверь придется сначала слегка приподнять, а затем открывать. Делают это поворотом ручки, после чего снизу выдвигаются ролики, также перемещающиеся по направляющим. Этот вариант подходит для широких проемов (10 м). Конструкции-гармошки, чаще пластиковые — самый непрактичный вариант, который имеет право на жизнь только там, где лишние метры можно «разбазаривать», так как их некуда девать. Достоинство такого варианта — возможность открыть проем на всю его ширину.

Выбор раздвижной конструкции зависит от метража квартиры. Небольшое пространство требует простейшей модели, максимально экономящей место. Там, где есть простор, возможны любые варианты, кажущиеся более удобными.

Стекла для дверей

Материалы, которые вставляют в алюминиевый, деревянный, пластиковый и стеклокомпозитный каркас, тоже отличаются своими характеристиками. Есть такие виды:

закаленные, их трудно разбить, но если несчастье случилось, то травмы хозяевам не грозят: стекло распадается на мелкие осколки, лишенные острых краев;

многослойные противоударные, они защищены многослойной прозрачной пленкой, которая не дает стеклу разлететься на мелкие кусочки;

электрохромные, имеющие пульт для контроля и регулировки светопропускной способности стеклянных изделий;

энергосберегающие стекла из закаленного материала с прозрачным покрытием, блокирующим и отражающим тепло отопительных приборов в комнату.

Другие кандидаты — самоочищающиеся, солнцезащитные, узорчатые стекла. Так как ассортимент довольно широк, любой в состоянии найти самый удачный, на его взгляд, вариант.

Как сделать выбор?

Здесь роль играет не только свободное пространство: важна величина балкона, его утепление или отсутствие благоустроенности, размеры оконно-дверного блока, интерьер квартиры.

Маленькая комната — повод задуматься о приобретении слайдинг-двери. Если в помещении метров, наоборот, хватает, а балкон достаточно просторен и хорошо утеплен, то можно «замахнуться» даже на гармошку. Любителям классики лучше остановиться на деревянных моделях, изготовленных из дуба, сосны. В этом случае на производство идет клееный брус, противостоящий влажности и перепадам температур. Необычный интерьер, в котором преобладают яркие цвета, предполагает покупку пластиковых конструкций, ассортимент которых позволяет найти самый подходящий оттенок.

Приобретая раздвижные двери на балкон, всегда надо учитывать климатические условия, поэтому всестороннее изучение моделей, предлагаемых разными производителями, — условие необходимое.

Перед установкой

Если хозяева решились на самостоятельный монтаж дверей, то им не мешает сначала познакомиться с главной «грязной» трудностью этой непростой операции. Это подготовка дверного проема. Первый шаг — демонтаж оконно-дверного блока и сегмента, остающегося под ним. От бетонной стены избавляются, выбирая в «помощники» стенорезную машину, имеющую функцию алмазной резки. В этом случае необходимы круги с диаметром от 300 мм. Альтернативы — отбойный молоток, мощный перфоратор со специальным зубилом, либо болгарка с «бетонным» диском.

Один из вариантов — сверление сквозных отверстий по разметке с последующим выбиванием кусков между ними кувалдой. Кирпичную стену убирают любым инструментом. Очищенный проем освобождают от мусора, устраняют дефекты, обрабатывают грунтовкой. Демонтируют порог и выравнивают уровень обоих помещений — комнаты и балкона. После этого приступают к установке. Однако лучше оставить «кесарево кесарю»: профессионалы сделают любую работу качественнее.

Этапы монтажа

Их последовательность не зависит от вида раздвижной конструкции. После демонтажа сначала точно определяют место расположения обеих направляющих — верхней и нижней.

В проеме (или к стене, если такой монтаж требуется некоторым моделям) дюбелями, саморезами крепят рельсы, на которые затем загоняют ролики. На края направляющих устанавливают стопоры. Нижний профиль крепят к полотну таким образом, чтобы был обеспечен нормальный контакт между ними. Пластину, удерживающую дверь на весу, прикручивают к верхней части створки, затем фиксируют дверь снизу, предотвращая ее шатание и возможную деформацию. Устанавливают оставшуюся фурнитуру.

Раздвижные двери на балкон — самое рациональное решение, имеющее множество плюсов и всего один, но существенный недостаток: это неизбежность согласования своих действий с надзорными ведомствами, если хозяева живут в многоквартирном доме. Однако владельцам лучше смириться с необходимым «злом», в противном случае несущие стены скоро придется заносить в «красную книгу».

Увидеть процесс можно в этом видеоролике: