Все большее количество людей выбирает пластиковые конструкции, когда приходит время для смены старых дверей или окон. Такие изделия симпатичны, удобны, долговечны, надежны, к тому же отличаются адекватной ценой. Однако даже в работе нового механизма случаются сбои: нередко хозяева начинают замечать, что пластиковая дверь неплотно прилегает. Причин такого непорядка может быть несколько, но чаще проблему вполне под силу решить самостоятельно. Если створка отказывается хорошо открываться или закрываться, то надо ее заставить работать «прилично». Поможет решить проблему несложная регулировка. Но в том, как делать такую настройку, сначала нужно разобраться.

О дефектах и гарантийном сроке

Все двери из металлопластика отличает долговечность, но в их судьбу вмешивается очень большое количество факторов. К ним относят аккуратность владельцев, качество механизмов, корректная установка, температурный режим. Пластиковая дверь неплотно прилегает — один из возможных тревожащих признаков. Но как понять, что створка работает безукоризненно, что она пока не нуждается во вмешательстве хозяев или «сервисменов»? Дверь в нормальном состоянии обязана закрываться либо открываться без особых усилий, не притирать коробку в створе.

Примыкание, равномерное по всему периметру, — доказательство идеального состояния пластиковой конструкции. Отсутствие зазоров проверить довольно просто: для этого потребуется лист бумаги. Его зажимают между дверью и рамой, затем пытаются вытащить. Если нужно прикладывать некоторые усилия, то все в порядке. Когда обнаружены участки, где «аномалии» присутствуют, створка нуждается в настройке, так как нарушена геометрия. Свеча или горящая спичка при устроенном сквозняке также способны убедить в существовании проблемы.

Третий вариант теста на дефекты требует присутствия простого карандаша. Если возникли какие-либо подозрения на неровность полотна относительно коробки, то дверь плотно закрывают, а створку обводят им по периметру. Затем масштаб проблемы оценивают, открыв балкон и посмотрев на получившуюся линию. В этом случае на помощь придет уровень.

Если гарантийный срок еще не истек, то обязанность регулировки пластиковой конструкции — прерогатива сервисной службы той компании, которая занималась установкой оконно-балконного блока. Если есть желание сделать настройку самостоятельно, то его лучше подавить в зародыше.

Работа своими руками после истечения гарантии, наоборот, приветствуется, так как процедура эта достаточно проста. Однако необходимо иметь инструкцию, а также минимум инструментов. В этот набор входят шестигранные ключи (обычно на 6 мм), могут понадобиться отвертки — плоская, крестообразная, плоскогубцы.

Дверная фурнитура в помощь

Оба изделия — окно и оконно-балконный блок — абсолютно идентичны. Разница одна: это их размеры. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то прежде чем приступать к ее регулировке, необходимо разобраться с самой пластиковой конструкцией, с принципом ее работы. Важную роль в правильном функционировании окон и дверей играет стеклопакет, каркас из металлопластика, фурнитура — поворотно-откидная. Именно она чаще виновата, если возникают проблемы с закрыванием либо открыванием створки.

Балконная фурнитура — ленточный механизм, располагающийся по периметру конструкции дверного полотна. При повороте ручки начинают перемещаться цилиндрические запоры — цапфы. Их фиксацию гарантируют ответные планки. Полотно закреплено на раме надежными петлями, которые в состоянии выдерживать немалую нагрузку — стеклопакет с металлопластиковым каркасом.

Функции поворотно-откидной фурнитуры — обеспечение простой и быстрой настройки пластиковой конструкции, в которой предусмотрены регулировочные болты механизма. Они дают возможность:

поднимать или опускать створки;

регулировать горизонтальное положение двери;

менять — увеличивать, уменьшать — прижим полотна.

С помощью удобных регулировочных болтов и инструмента можно быстро устранить практически все проблемы, возникающие с балконной дверью. Главное — знать, как корректно делать такую работу.

«Капризы» пластиковых устройств

Так как балконные пластиковые двери разных производителей изготавливают по одной и той же технологии, регулировка всех конструкций проходит практически одинаково. Типичные проблемы могут быть решены несложной точечной настройкой.

Дверь отказывается плотно прилегать

Такие пластиковые конструкции хороши тем, что имеют достаточно высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то хозяева замечают, что звук начал попадать в квартиру с улицы, а от балкона тянет холодом. Вывод нередко бывает один — некачественная конструкция. Однако это мнение ошибочно: виноват только слабый прижим рамы к створке.

За него отвечают те самые цилиндрические цапфы, другой тип — овальный — называют эксцентриками. Большее их количество находится на вертикальных торцах: 4 элемента размещены с той стороны, где ручка, два — там, где располагаются петли. Всего один эксцентрик/цапфа располагается сверху — на ножницах, предназначенных для наклона двери.

Внутри каждой цапфы находится шестигранное отверстие, поэтому для регулировки пластиковой двери необходим аналогичный ключ — шестигранник. Эксцентрики для проворачивания требуют помощи плоскогубцев. Поворот элементов с рисками-отверстиями по направлению к резиновому уплотнителю гарантирует максимальный прижим, в обратную сторону — минимальный. Эксцентрики, расположенные вдоль полотна, обещают самый малый прижим, перпендикулярно ему — наоборот. Расстояние между крайними положениями составляет 2 мм, поэтому эффект от действий не замедлит сказаться сразу.

Ахиллесова пята всех пластиковых окон и дверей — практически полное отсутствие естественной вентиляции, однако самостоятельная регулировка цапф позволяет бороться с этим «вопиющим» недостатком. Летом прижим делают минимальным, в осенне-весенний период выбирают золотую середину, а «лютой» зимой двери настраивают на максимум.

Балконная дверь не хочет плотно закрываться

Довольно тяжелая конструкция может просесть, провиснуть. Первые признаки неполадки — трение полотна о раму. Такая неприятность все же дает возможность закрыть/открыть створку, однако владельцам приходится прилагать больше усилий, чем обычно.

В этом случае «лечение» тоже несложное: хозяев спасет регулировка верхней и нижней петель. Верхний элемент имеет регулировочный болт, который можно легко обнаружить, открыв дверь на 90°. Вращая его по часовой стрелке, верхний край створки притягивают к петле. Действуя против часовой стрелки, его отодвигают. Инструмент применяют аналогичный: это шестигранный ключ.

Нижняя петля тоже позволяет производить такую регулировку. Вращают болт при открытой двери, проверяют результат после каждых двух витков. Есть у нижней петли еще одна полезная функция: она дает возможность приподнимать либо опускать створку. Чтобы добраться до вертикального винта, расположенного в верхней части этого элемента, нужно снять декоративную накладку. Вращение по часовой стрелке створку приподнимает, против нее — опускает. Настройку можно делать как в режиме наклона, так и в закрытом положении.

При регулировке нужно избегать любых перекосов: проблема, исчезнувшая на одном участке, может появиться на другом. Поэтому первая задача хозяев — поиск точного места трения. После этого можно приступать к локальной настройке. Действовать надо осторожно, так как эффект будет виден всего после 2 витков болта. По результату оценивают направление для последующих действий.

Конструкция открывается в двух положениях

В такой проблеме тоже виновата некорректная настройка фурнитуры. Происходит она в таких случаях:

При наклоне не может зафиксироваться нижний угол полотна. Такая неприятность происходит, когда при повороте ручки в верхнее положение створка одновременно открывается и откидывается. Провоцирует проблему смещение низа полотна в сторону петли. Виновник некорректной работы — замок, находящийся в нижнем торце около ручки. Его задача — надежная фиксация угла в режиме наклона, однако она невозможна, если замок не может войти в ответную планку на раме. Чтобы устранить неполадку, нужно отрегулировать нижнюю петлю двери балкона — удалить полотно на несколько миллиметров от петли, приблизив его к «ответке». Дверь поворачивается и неожиданно наклоняется. В этом случае проблема в проседании створки, из-за него прижимная цапфа, находящаяся на ножницах, не в состоянии надежно зафиксировать верхний угол в режиме поворота. Она до ответной планки попросту не дотягивается. Поэтому полотно одновременно поворачивается и отклоняется. Чтобы решить задачу, необходимо приподнять закрытую дверь. В результате этих действий верхний эксцентрик окажется в пазу, а угол будет зафиксирован. Данная операция тоже подразумевает регулировку нижней петли. Достаточно всего нескольких витков, сделанных по часовой стрелке.

Все проблемы быстро решаемы, если хозяева заранее познакомятся с особенностями этих дверных и оконных пластиковых конструкций. Немаловажно правильное обслуживание балконной двери.

«Забастовка» дверной ручки

Разболтавшаяся ручка — одна из самых распространенных неисправностей, тревожащая владельцев тех балконных дверей, которые очень часто открывают. Приведение ее в порядок занимает у хозяев, как правило, минимум времени. Что касается инструментов, чаще для исправления хватает одной крестовой отвертки.

Между ручкой и рамой находится заглушка — пластиковая крышка. Сначала ее поворачивают в горизонтальное положение, открывая доступ к двум винтам, которые просто подтягивают. Если результат работы удовлетворяет, то заглушку возвращают на место. Когда неисправность устранить не удалось, поиски продолжают. Проблема нередко кроется в другом провокаторе: дело в трещине пластика, она может быть даже незаметной. Выход один — покупка новой фурнитуры. Если ручка работает, но проворачивается с трудом, то потребуется только ее смазка.

Износились дверные уплотнители

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то причиной может стать износ уплотнителей. Если гарантия на конструкцию уже закончилась, то работой по их замене придется заниматься самостоятельно. Без нее любые регулировки плодов не принесут. Покупать лучше уплотнитель от того же производителя, который изготовил установленную дверь.

Старую резину удаляют, поддевая материал шпателем. Посадочное место очищают от клея, остатков уплотнителя, затем поверхности пазов протирают и обезжиривают. Новый материал монтируют на клеевой состав, который заранее наносят на места креплений. При укладке уплотнителя следят, чтобы не образовывались неровности, имеющие складки. Чрезмерного натяжения резины также не допускают.

Как ухаживать за пластиковыми моделями?

Многие проблемы не появятся у тех владельцев, которые знают правила регулировки, постоянно обслуживают пластиковые конструкции. Если выполнять смазку даже раз в год (перед наступлением зимы), то исправная и долгая работа дверей и окон почти гарантирована.

Смазка уплотнителя

Периодическая смазка резины предохраняет ее от пересыхания и растрескивания. Пересохший материал охотно прилипает к раме, основным симптомом «болезни» становится неприятный звук, сопровождающий открывание дверей. При регулярном обслуживании уплотнителя элемент может служить до 10 лет. Если не заботиться о материале, то замена его будет требоваться каждые 2-3 года.

Первый шаг — очистка резинового уплотнителя от грязи, мусора, пыли. Силиконовую смазку наносят на высохший материал мягкой тканью либо губкой. Альтернатива — емкость, имеющая поролоновый наконечник. Аэрозоли не так практичны, потому что выше расход средства, а смазка будет оседать даже на местах, ей не предназначенных.

Как смазывать фурнитуру?

Отказ пластиковой конструкции открываться либо закрываться — признак отсутствия или недостатка смазочного материала. Самый удобный его вид — WD-40, так как состав умеет легко и быстро проникать в любые труднодоступные места.

Первым делом обрабатывают все замки, расположенные по периметру, обязательно тщательно смазывают механизм, где находится ручка. Петли и ножницы тоже не обходят стороной. После операции дверь закрывают, поворачивая ручку, дают возможность проникнуть смазке во все участки замка.

Ни самостоятельное обслуживание, ни регулировка механизмов балконной двери не вызовет затруднений, поэтому лучше раньше «намотать себе на ус»: регулярно проводимая первая операция даст шанс длительное время не встретиться со второй процедурой. Главное, что требуется от хозяев, — знание всех обязательных участков для смазывания, умение и желание досконально разобраться в работе конструкции.

Профилактика возможных неисправностей

Чтобы не столкнуться с необходимостью «лечения» лучше не допускать появления его симптомов. Подобных неприятностей можно избежать, если:

покупать качественную продукцию, ведь она гарант, что фурнитура и материалы, использовавшиеся для изготовления двери, будут так же надежны;

подбирать фурнитуру, подходящую характеристиками и размерами к выбранному типу двери, современные изделия рассчитаны на большой вес — от 100 до 130 кг;

приобрести специальный элемент-компенсатор — микролифт, предотвращающий провисание конструкции под собственным весом, если выбрана дверь с двухкамерным стеклопакетом;

купить дополнительную шину, которая ограничит открывание створки.

Контроль во время установки не обязателен, но желателен, так как спешка мастеров нередко сказывается на монтаже не лучшим образом. Поэтому не будет лишним знать, что:

равномерное, плотное прилегание коробки к дверной раме — условие обязательное;

открывание/закрывание не должно доставлять никаких проблем — оно обязано быть легким;

самостоятельная проверка уровнем даст владельцам шанс убедиться в правильности монтажа;

появление сквозняков при только что установленной двери — непозволительная «слабость»;

полуприкрытая створка, установленная ровно, не должна сама закрываться либо открываться.

Если пластиковая дверь неплотно прилегает, то в большинстве случаев такая неисправность довольно легко устраняется, однако при любой неполадке важен правильный диагноз, осторожные и внимательные действия, беспрекословное следование инструкции. Поэтому действующая гарантия — повод обратиться за помощью к специалистам, так как не исключен заводской брак или некорректный монтаж.

Как регулируют балконные двери компетентные люди, можно посмотреть в этом видеоролике: