Собираясь возводить свои «хоромы», надо обязательно тщательно обдумать все детали будущего дома. Далеко не последнее место в огромном списке необходимых вещей принадлежит оптимальному обустройству всех помещений, в которых долгое время будут все домочадцы. А значит, необходимо позаботиться о комфорте и уюте. И тут на первое место с большим отрывом выходит важнейшая система, без которой трудно представить любое строение, — вентиляция в подвале частного дома.

Почему она важна?

Подвал выполняет самые необходимые для человека «обязанности»: он сохраняет продукты питания, овощи и разнообразные соления. Некоторые же хозяева вообще трансформируют его в спортзал или бильярдную. В обоих случаях здесь жизненно необходим свежий воздух, в противном случае потенциальная пища попросту «падет от рук» сырости и плесени, а такой спортзал никак не позволит сохранить здоровье: вдыхая споры плесени, ведь «спортсмен» этот способен заработать лишь астму или аллергию.

Если присовокупить возможность взрыва или пожара, которые может спровоцировать опасная концентрация углекислоты, что выделяется при отоплении, и фундамент с несущими балками, не переносящие чрезмерной влажности, необходимость вентиляции становится полностью обоснованной.

Роль продухов

Вентиляция в подвале частного дома должна серьезно обдумываться задолго до закладывания фундамента. Если хозяева хотят пойти простым путем, то для них можно посоветовать простейший выход, не требующий огромных финансовых вложений. Это так называемая система «продухов», а за этим странным словом скрываются элементарные отверстия в цоколе. Прикрываются они и со стороны подвала, и снаружи, поэтому запасы на зиму не пострадают от поползновений на них насекомых и грызунов.

Эффективность работы такой системы полностью зависит от силы и направления ветра, а также от температуры внешней среды. А в организации ее присутствуют некоторые нюансы. Например, общая площадь отверстий обязательно должна составлять 1/400 от площади вентилируемого помещения. Надо принимать во внимание и такие факторы:

глубина фундамента;

особенности грунта и опасная близость почвенных вод;

роза ветров;

количество осадков в различные сезоны;

перепады температур, как суточные, так и годовые.

В регламенте учтен даже размер отверстия:

диаметр не менее 12,5 см;

площадь более 50 см².

Для эффективности системы вентиляции хватит пары отдушин с каждой из сторон строения. Ежели дом планируется возвести в низменной местности, или он будет иметь достаточно мудреную конфигурацию, то количество продухов рекомендуется увеличить до двух на каждые 4 метра.

Когда фундамент располагается и под внутренними стенами, то для продухов необходимо устроить дополнительные конструкции. Такая вентиляция может управляться с помощью задвижек, установленных на продухи: летом их можно открывать полностью, а зимой в зависимости от температуры воздуха на улице.

Минусом этой системы является ее малоэффективность в домах, больше напоминающих царские хоромы. Она не спасет хранящиеся продукты, потому может быть использована лишь для дополнительного воздухообмена. Основная же работа в таком случае возлагается «на плечи» двухтрубной системы вентиляции.

Одна труба хорошо, а две — лучше

Эту конструкцию называют приточно-вытяжной. Включает она два воздуховода: первый обеспечивает приток свежего воздуха, второй выводит наружу отработанный. Вытяжная труба обязана располагаться выше притяжной. Последнюю не стоит устанавливать вплотную к стене, хорошо, если расстояние будет в 20-50 см.

Приточная труба. Ее нижний конец должен находиться в 50 см от пола, верхний же должен возвышаться над уровнем почвы на расстояние в 1 м. Вытяжная труба. Ее нижний конец от пола удален на 150 см, верхний обязан выходить за конек крыши на 50 см.

Размещаются воздуховоды в противоположных сторонах дома. Иное решение грозит появлением застойных зон, так как движение воздуха будет затрагивать только одну сторону подвала. В этом случае также предусмотрена система заслонок, регулирующая движение воздушных масс.

Трубы для устройства приточно-вытяжной конструкции используются пластиковые, их диаметр колеблется от 10 до 15 мм, выбор зависит только от площади вашего подвала: например, если он имеет 40 м², то подойдет диаметр в 12 мм.

Если хозяин не боится трудностей в обустройстве своего «детища», то он может отдать предпочтение другому материалу для воздуховодов — дереву. Но придется поработать рубанком, потому как внутренняя поверхность обязана быть идеально гладкой. Овчинка выделки стоит: в таких трубах не будет скапливаться конденсат. Сверху на концах воздуховодов устанавливаются зонтики, предохраняющие от осадков и регулирующие тягу.

В том случае, если подвал не может похвастаться большой площадью, можно обойтись единственным деревянным вентиляционным каналом, разделенным изнутри на два отсека: первый будет служить для притока, а второй вытягивать воздух. В особо холодные зимы рекомендуется эту конструкцию полностью закрывать.

Идеальная вентиляция в подвале частного дома способна заменять весь объем воздуха 2 раза в час.

Принудительная вентиляция

Иногда не способна помочь ни естественная, ни принудительно-вытяжная система. Нередки случаи, когда:

Подвалы очень велики (более 40 м²), и конденсат, образующийся на стенках вытяжной трубы, замерзает. Если зима особенно морозная и снежная, то просвет может и вовсе исчезнуть.

На подвал решили возложить тяжкое бремя — сделать его сауной, мастерской или спортзалом. Тепло и большое количество свежего воздуха — непосильная задача для вышеперечисленных систем.

Тогда приходится оборудовать принудительную вентиляцию, при которой воздух с улицы подается механически, затем фильтруется, подогревается, и только после этого подается в подвал. Эта система непроста для установки и дорога, ведь возникает необходимость приобретать:

вентканалы и диффузоры;

воздухозаборники и воздухоотводы;

камеры для смешивания воздушных потоков;

нагнетатели (когда принудительная вентиляция рассчитана на обслуживание всего дома).

Минусы и плюсы

Начнем с минусов:

невероятная сложность монтирования;

высокая стоимость.

Закончим плюсами:

не страшны любые погодные условия;

возможность выбрать нужный режим и ни о чем не беспокоиться.

Варианты

Первый

Понадобится или один вентилятор, или два (при большой площади). Прикрепляются они на внутренний просвет вытяжки для ее усиления. Результатом работы вентиляторов становится разрежение воздуха, а приток его обеспечивает приточный канал. Второй прибор уравновесит баланс оттока и притока.

Провернуть такую операцию может любой хозяин, имеющий даже небольшой опыт в строительстве. Управлять системой легко, требуется лишь один выключатель.

Но есть момент, который необходимо учитывать: так как цокольные этажи имеют повышенную влажность, электрооборудование должно работать от 36 V и обязано иметь предохранители.

Второй

Источником принудительной тяги может быть ветер. Поэтому здесь понадобится особый дефлектор, устанавливаемый на наружный конец вытяжки. Если ветер начнет бить в один бок устройства, то во втором давление возрастет многократно, что и приведет к усилению тяги.

Оба метода сочетают как естественную, так и принудительную вентиляцию. Схемы установки труб в этих случаях не меняются, зато трубы для таких систем должны быть уже в диаметре примерно в полтора раза.

Самостоятельное решение проблемы

Первым способом для знакомства обычно становится система продухов, что вполне оправдано, если подвал не поражает воображение своими размерами. Для проделывания «дырок» отлично подойдет алмазное сверло. Минимальная высота отверстий — по меньшей мере — 30-35 см от поверхности земли, диаметр же зависит от площади подвала.

Приточно-вытяжная конструкция требует предварительного составления проекта, который позволит легко определиться с покупкой нужных материалов. Затем приходит черед пробивания отверстий и каналов для труб. Рекомендуют сначала сделать канавки в фундаменте, а после приступать к установке воздуховодов. К стене трубы монтируются хомутами.

Тестируем вентиляцию

Эта операция аналогична той, что делают мастера, проверяя вытяжку в квартирах: надо просто поднести к отверстию лист бумаги. Помогут и приборы, которые устанавливаются рядом с приточным воздуховодом: уличный термометр и психрометр (измеритель влажности). Если подходящей температурой для хранения продуктов считается 3-5 °C, то для подвала, который собирается стать сауной или спортзалом, она должны быть в пределах от +17 °C и до +21 °C.

Если вентиляция работает неважно, узнать о неполадках достаточно легко, это:

капли конденсата на потолке, стенах;

спертый воздух;

неаппетитные запахи;

наличие плесени;

гаснущая спичка.

Когда такие симптомы налицо, заслонки и люк необходимо держать открытыми сутки. Помогут от этой неприятности ящик с опилками, солью или содой (влажность), покраска известкой (плесень). После данных процедур необходимо увеличить интенсивность воздухообмена.