Как сделать вентиляцию в погребе: бережем запасы и себя

Без такой конструкции может обойтись редкий хозяин, поэтому погреб под домом, в гараже или на даче является довольно популярным сооружением, ведь в нем хранятся дары природы, выращенные собственными руками, и консервы, изготовленные из них. Для того, чтобы столь полезное помещение функционировало нормально, в нем необходим определенный микроклимат. Его может обеспечить лишь вытяжка, а значит, о том, как сделать вентиляцию в погребе, надо задуматься задолго до строительства здания. Правда, можно такую систему оборудовать и после его возведения.

Как устроена вытяжка в погребе?

Вариантов, которые обеспечивают поддержание оптимального микроклимата, существует несколько. Бывает естественное вентилирование и искусственное, когда в процесс вовлекаются специальные вентиляторы. Если же воспользоваться и дополнительными устройствами, то эффективность воздухообмена значительно повысится.

Главными элементами вентиляции в погребе, да и не только в нем, являются трубы, чаще всего используют две:

Приточная. Она отвечает за поступление свежего воздуха, поэтому нижний ее конец располагается в 40-50 см от пола хранилища, а верхний приподнимается над уровнем земли. Вытяжная. Она должна быть расположена в противоположном углу, нижнее отверстие трубы находится под потолком погреба, в верхнее должно значительно выступать над скатом крыши. Из-за того, что в ней обычно скапливается конденсат, ее утепляют, а нижний конец снабжают краном для его слива.

Вспомогательным оборудованием являются дефлекторы, вентиляторы, козырьки и заслонки. В некоторых случаях есть необходимость и в дополнительных конструкциях.

Естественная вентиляция и ее установка

Естественный вид вентиляции является самым простым, но эффективным в не самых сложных случаях. Из плюсов можно отметить:

простоту установки, так как чрезмерных усилий вы счастливо избежите, да и времени много на работу не понадобится;

универсальность, потому что такую систему можно устроить даже после завершения строительства здания;

экономичность решения очевидна — затраты здесь минимальны.

Существенные минусы тоже присутствуют: во-первых, температурный режим при этой системе не будет поддаваться регулировке, во-вторых, при равенстве температуры внутри подвала и снаружи с циркуляцией возникнут проблемы.

Что необходимо: трубы и вычисления

Самыми главными элементами являются трубы. Их понадобится две. Материалы могут быть разными, но в последнее время лидерами становятся поливинилхлоридные изделия, которые обошли в этом соревновании как асбестовые, так и оцинкованные трубы: они легки, долговечны и недороги.

Если вентиляцией занимаются профессионалы, то они используют сложные расчеты и заумные формулы, которые при самостоятельной работе ни к чему. Потому ознакомьтесь со следующей методикой.

Примем за аксиому, что для 1 м2 нужна площадь сечения трубы в 25 см2. Например, размер погреба — 3х3 м. Площадь его, соответственно 9 м2. Исходя из нашего соотношения-аксиомы, площадь сечения трубы составит 225 см2 (Т = 9х25 = 225).

Радиус канала высчитывается с помощью формулы S = πR² — R2 = S/π, и вот что у нас получается:

225/3,14 = 71,65

После извлечения корня получается 8.48, а наш диаметр будет вдвое больше — около 17 см. Эта формула не учитывает величину интенсивности воздухообмена, но этих вычислений вполне достаточно для начинающего домашнего мастера.

Приступаем к операции «Естественная вытяжка»

После того, как трубы нужного диаметра поступили в ваше распоряжение, можно приступать к работам.

Сначала в угол помещается вытяжная труба, нижний конец которой должен быть расположен от пола в 140-150 см. Если ваш погреб является автономным строением, то вытяжка выводится через отверстие в потолке. Когда помещение устроено под жильем, вытяжную шахту можно разместить в том месте, где находится общедомовой канал. Приточная труба монтируется в противоположном углу. Она должна располагаться к полу гораздо ближе — в 40-50 см. Верхнее отверстие должно возвышаться над поверхностью земли на 60-80 см. В отдельно сооруженном погребе труба выводится на крышу, но она должна быть ниже вытяжной. В погребе под жилым помещением труба выводится через стену. После завершения монтажа необходимо тщательно заделать раствором все пустоты, эти места после высыхания следует покрасить. Теперь трубы нужно оборудовать заслонками, с их помощью легко регулировать интенсивность воздухообмена. Наружные части воздуховодов оборудуются козырьками, обеспечивающими защиту — как от осадков, так и от нашествия различной «живности». Для утепления труб, которое способствует уменьшению образования конденсата, используют или минвату, или эковату, возможны и другие варианты. На нижней части вытяжного канала крепят кран для слива жидкости.

Принудительная вентиляция: оборудование и расчеты

Принудительная разновидность вентиляции отличается лишь тем, что здесь используются элементы, заставляющие воздушные массы двигаться. Эта роль чаще всего достается вентиляторам, способным избавить помещение от запахов и чрезмерной влажности. С такой работой замечательно справляются вентиляторы, имеющие среднюю мощность. Ими обычно оборудуется вытяжной воздуховод, иногда этого требует и приточный.

Количество вентиляторов и их монтаж в обеих трубах зависит только от площади помещения. Если она велика, то необходимо установка оборудования и в вытяжном, и приточном канале. Причем режимы их работы могут быть разными. Таким образом можно с успехом отрегулировать температуру и влажность в погребе.

Иногда с ролью принуждающего устройства отлично справляются дефлекторы, которым не требуется электричество. Такими приборами оснащаются верхние части вытяжных труб. В их работе используется сила ветра. Благодаря дефлектору воздух в каналах становится разреженным, отчего вентиляция улучшается.

Такое оборудование можно сделать своими руками, но стоит помнить, что эффективным будет то оборудование, чей диаметр в два раза больше, чем диаметр вентканала.

Расчеты диаметра вентканалов и вентиляторов

Что касается диаметра труб, то расчеты здесь аналогичны тем, что используются при сооружении естественной вентиляции.

В случае с вентиляторами и дефлекторами есть правило: если погреб имеет объем от 16 до 32 м3, то подходящим диаметром для оборудования будет 10-20 см. Кратность воздухообмена в этом случае будет идеальной — 1 м3/ч.

Отличие в монтаже принудительной системы вентиляции — в установке в одном или обоих каналах вентиляторов или в прикреплении на них дефлекторов.

Комбинированная вентиляция: дорого, но эффективно

Комбинированный воздухообмен подходит абсолютно для всех помещений: в нее входят не только вентиляторы, но и система климат-контроля, которая полностью автоматизирована. Данный вид вентиляции нужен погребам-аристократам, в которых хранится вино. Для поддержания оптимальной температуры в таких помещениях понадобится установка сплит-системы, но это подвластно только специалистам.

Чтобы лучше понять, как сделать вентиляцию в погребе, нужно изучить особенности вашего помещения, а затем подобрать самый лучший вариант из возможных.

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