Как сделать вентиляцию в квартире: битва за воздух

На такое обыденное устройство, как вентиляция, человек порой просто не обращает внимания: в квартире тепло и уютно зимой, и прохладно в летний период. Но благоденствие зачастую резко заканчивается, когда хозяева решаются на установку новомодных стеклопакетов. Радость от шикарного вида новых окон быстро улетучивается, а на смену ей приходит ощущение какого-то дискомфорта: духота в помещениях и «дивные» ароматы из кухни и санузла, перманентно распространяющиеся по комнатам, буквально отравляют существование. Вот тут и приходит мысль о недостаточности циркуляции воздуха, а за ней — тяжкие думы о том, как сделать вентиляцию в квартире так, чтобы не было мучительно больно жить в ней и задыхаться от влажности и неприятных запахов.

О чем говорят санитарные нормы

Считается, что жилые помещения пригодны для нормального существования, если полный воздухообмен в каждом из них происходит дважды в течение часа. Такая вентиляция идеальна. И наоборот, если в квартире в холодное время года «гуляют» сквозняки, а температура стремится упасть ниже 18° (санитарная норма), то вентиляцию можно назвать избыточной.

Проверка состояния вентиляции

Перед тем, как «замышлять» переустройство вентиляции, необходимо убедиться в ее работоспособности (или наоборот). И уже по ситуации выбирать способы ее улучшения. Для теста подойдет кусочек обычной газеты. Итак, вырезаем полоску, длина которой составляет 20 см, а ширина — 2-3 см.

Затем подносим ее к нашей отдушине на 5-7 см, внимательно смотрим: если верхний конец полоски затягивается в отверстие или касается его, то система функционирует нормально. Ежели бумага не реагирует, или делает это почти незаметно, то вентиляция далека от идеала.

Тогда стоит проверить состояние вентиляционных ходов. Для этой операции придется открыть настежь и окна, и двери. Если бумажка стремится к отдушине, все в порядке. В ином случае вентходы серьезно засорены, и им нужна основательная чистка.

Таким же способом проверяются:

приток воздуха;

его способность свободно перемещаться по помещению.

В первом случае окна закрываются, а межкомнатные двери остаются распахнутыми. Во втором, наоборот, окна открываются, двери же закрываются.

Некоторые экстремалы проверяют качество работы вентиляции свечой или зажженной спичкой. Это делать запрещено: в ходах при определенных условиях может скапливаться горючий газ. Последствия столь необдуманных действий могут затронуть даже соседей (кусок стены, обрушенной при взрыве).

Если вентканалы далеки от идеала

В таком случае придется попробовать самостоятельно улучшить ситуацию. Для этого понадобится обычный сантехнический трос диаметром 8 мм, рабочий конец которого надо слегка «распушить». Этапы чистки:

Сначала снимаем решетку, на ее место наклеиваем двухсторонний строительный скотч. При его отсутствии заменяем плотной пленкой из полиэтилена. На центр ее добавляем пару полосок скотча обычного, фиксируем его крест-накрест.

Теперь в центре проделываем маленькое отверстие, диаметра 2 см будет достаточно. И проталкиваем трос вверх так далеко, как только можно. Вращаем его поступательными движениями, это позволит избавиться от грязи на стенках канала. Заканчивается операция чистки каналов «сбором урожая» с помощью пылесоса. Этап не предусматривает применение воды и моющих средств.

Особенности стеклопакетов

Если установлены не только стеклопакеты, но и металлическая дверь, то с приточной вентиляцией, роль которой раньше выполняли дверные и оконные щели, нужно основательно разобраться. Иногда специалисты сами заранее предлагают установку перепускного клапана приточной вентиляции, позволяющего воздуху свободно поступать в квартиру. Достоинством данного решения является и препятствование поступлению в помещения пыли и осадков.

Когда такого устройства окна лишены, выходом может стать резиновое уплотнение, вернее, его верхняя часть, которую вам предложат сделать съемной. При ураганном ветре или проливном дожде этот фрагмент снова устанавливается обратно. Но недостаток есть — надежность конструкции потребует от мастеров почти невозможного. Да и практичность решения находится под большим вопросом.

Беремся за систему настенной приточной вентиляции

Есть замечательный ответ на вопрос, как сделать вентиляцию в квартире без чрезмерных усилий. Этот способ хорош для домов с кирпичными стенами. Несмотря на его простоту, метод настенной вентиляции довольно эффективен. Используется в нем специальный модуль — вентиляторное устройство, позволяющее регулировать нужный объем воздуха, зависящий только от сезона, определенных погодных условий и жилплощади.

Что необходимо для работы

Набор инструментов минимален:

дрель, перфоратор;

насадка-удлинитель, длина которой равняется толщине стены;

два кольцевых сверла.

Установка и настройка

Они предполагают 2 этапа: сначала делается отверстие, затем занимаются электропроводкой.

Ищем оптимальное место для разметки: такой приточный клапан можно разместить как под потолком, так и над батареей. Второй вариант позволит немного повысить температуру нагнетаемого воздуха в холодное время года. От оконного проема будущая конструкция должна отступать как минимум на 50 см. Приступаем к сверлению отверстия. Здесь необходимо отметить важное условие — наш канал не должен быть параллелен потолку или полу: отверстие с внешней стороны стены обязано быть на 2-3 см ниже внутреннего. Расчет этот идеально подходит для длины в 50 см. Для укладки проводки делаем разметку линии, начиная от розетки и ведя ее к модулю. Канал оформляем перфоратором, затем электропроводку укладываем, не забывая о запасе провода, необходимого для подключения контактов. И, наконец, замазываем штукатуркой. Сначала удаляем из отверстия грязь, затем наносим туда клей и укладываем теплоизоляцию. Устанавливаем модуль на внешней стене, монтируем внутреннее устройство. После заделывания щелей вентиляцию подключаем к проводке, настраиваем систему.

У данного решения есть относительные минусы: денежные затраты и расход, хоть и малый, электроэнергии. Но неизмеримо больше у него плюсов — эффективность, защита приточной вентиляции от пыли с улицы и отсутствие шума. Да и замерзать такое устройство не будет даже в лютые холода.

Как поступить с вытяжной вентиляцией

Установки приточной вентиляции чаще всего вполне хватает для нормального воздухообмена. Если необходимо использовать и тепло отработанного воздуха, можно установить рекуператоры в вентиляционную систему. Но способ этот трудоемок и сложен, потому придется обращаться к профессионалам.

Чаще всего прибегают к монтажу вытяжного вентилятора в кухнях и санузлах, благо ассортимент подобных товаров велик. Для определения подходящего агрегата надо рассчитать мощность для каждого помещения, для этого объем санузла умножается на 7, кухни — на 10.

Каждому помещению — свой вентилятор

Для кухни не помешает вентилятор, оснащенный сеткой. Тогда хозяевам не придется опасаться мусора и насекомых. Сетки легко снять и промыть водой.

Ванная комната требует устройства с датчиком влажности. Умное устройство будет определять нежелательный уровень, а запускаться — при необходимости.

Туалет лучше оснастить вытяжным вентилятором с таймером. Тогда он сам будет выключаться после запуска через определенный промежуток времени.

Нюансы установки

Она не представляет сложности: все нужные манипуляции описаны в инструкции к прибору. Но для функционирования этих вентиляторов обязательна электроэнергия. Если модель снабжена автоматикой, фиксирующей изменение температуры или влажности, подключать его необходимо к распределительной коробке. Аппараты с более простой конструкцией предполагают подключение к цепи выключателя света. Такие вентиляторы подходят для туалетов и ванных комнат.

Как видите, все работы по монтажу вентиляции в квартире можно сделать, не прибегая к помощи извне. Помогут справиться с проблемой несколько приточных клапанов, а усилят их эффективность вытяжные вентиляторы.

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