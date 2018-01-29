Как сделать вентиляцию в гараже эффективной?

Как сделать вентиляцию в гараже? Именно этот вопрос первым возникает у любого автовладельца. И неспроста, ведь наш гараж коренным образом отличается от «автодома» в любой другой стране мира. Мы храним в нем не только средство передвижения, но и дары природы, выращенные на даче. Здесь находят пристанище горы необходимых запчастей и инструментов для ремонта: как машины, так и дома. К тому же многие хозяева средств передвижения очень любят в гаражах устраивать посиделки с друзьями.

Поэтому вентиляция здесь жизненно необходима?

Но в этом уверены не все владельцы гаражей. И совершенно зря. Последствия отсутствия нормальной вентиляции скажутся очень скоро, ведь она помогает:

избавляться от влаги, которая образуется при попадании в помещение мокрой грязи, налипшей на днище машины, дождя или снега;

препятствовать коррозии;

защищать человека от токсичных испарений;

сохранять продукты питания — овощи и заготовки.

Наличие любой вентиляционной системы спасет человека и автомобиль от многих проблем.

Виды возможного воздухообмена

До того, как сделать вентиляцию в гараже, следует узнать о необходимой мощности воздушного потока, от него полностью зависит безопасность человека и техники. Минимальным показателем, прописанным в СНиП, является постоянный приток свежего воздуха в 180 л/час. Это российская норма. Западные правила строже вдвойне (360 л/час), потому как гараж там приравнивается к жилому помещению. На них и ориентируется большинство наших автовладельцев. Впрочем, вам принимать решение о необходимости тех или иных норм.

Существуют 3 вида:

естественная;

комбинированная;

принудительная (механическая).

Именно из них вам предстоит сделать оптимальный выбор.

Естественная вентиляция

Очень популярная система у владельцев гаражей, потому что ее устройство не предполагает особых финансовых трат, да и работа не слишком сложна. Суть естественного воздухообмена в том, что потоки проникают и выбрасываются через два отверстия — приточное и вытяжное, — оборудованные в диаметрально противоположных сторонах помещения.

Для работы вам понадобятся:

болгарка;

перфоратор;

трубы;

решетки или колпаки.

Стадии монтажа

Расчет площади вентканалов. Если гараж имеет размеры 6 х 3 м, то диаметр каждого канала должен быть 13-14 см. Берем перфоратор и проделываем с помощью него отверстие для приточной трубы. Располагается оно в 10-15 см от плоскости пола. Переходим к противоположной стене и устраиваем вытяжное отверстие, отмерив 10 см от потолка. Устанавливаем наши каналы. Минимальная высота части вытяжной трубы, виднеющейся над крышей гаража, составляет 50 см. Выше — лучше. Заделываем герметиком зазоры, образовавшиеся между трубами и стенами. Внешние концы труб закрываем решетками. Устанавливаем на вытяжку защитный колпак.

Реализация естественной схемы проста, но надо иметь в виду, что в летний сезон воздухообмен будет недостаточным. Поэтому стоит обдумать следующее решение.

Принудительная (механическая) вентиляция

Такая схема достаточно эффективно справляется со своими обязанностями. Расчета площади здесь не требуется, ведь основную работу выполняют встроенные вентиляторы. Объема поступающего воздуха будет достаточно для гаража любого размера. Зато придется приобретать недешевое оборудование, а система требует наличия электроэнергии.

Для подземных вариантов механическая система единственный вариант вообще. Хороша она в зимний период, так как позволяет оснастить гараж специальным оборудованием для подогрева морозного воздуха. Состоит она из:

приточной установки, включающей фильтр, вентилятор и электрический калорифер;

вытяжного оборудования, которое может быть представлено двумя вентиляторами или канальным вентиляционным устройством.

Замечательным вариантом принудительной вентиляции является установка моноблочной системы: два блока, составляющие единое целое, выполняют сразу все необходимые функции — поставляют свежий воздух, обрабатывают его и вытягивают. Расходы электроэнергии минимальны, потому что выработанное тепло используется для обогрева поступившего воздуха.

Комбинированная вентиляция

Ее можно назвать достойной заменой принудительной системы, так как комбинированная вентиляция совмещает естественную (приток и вытяжка), но отток воздуха происходит с помощью вентилятора, помещенного в воздуховод. Отработанный воздух выталкивается прочь вытяжкой, а его место занимает свежий, поступивший через приточный канал.

Плюсом такой конструкции является возможность выбора произвольного места: как для вытяжки, так и для притока. Они могут располагаться даже рядом на одной стене. Расчет площади воздуховодов идентичен тому, что применяется при естественной вентиляции. Также комбинированный вариант позволяет сэкономить еще больше электроэнергии, нежели принудительная разновидность.

Вентиляция подвала гаража

Гараж, имеющий подвальное помещение, требует отдельного разговора, так как там обычно хранятся съестные припасы. Можно выбрать любой из трех видов воздухообмена. Чаще всего используется естественная вентиляция, а монтаж такой системы делается с помощью обычных пластиковых канализационных труб. Есть и специфические правила для погреба:

по возможности избегайте множества ненужных изгибов вентиляционных каналов;

вытяжную трубу необходимо утеплить во избежание образования конденсата;

один диаметр для всех труб;

обязательны колпаки для предохранения от осадков.

Конец приточного воздуховода располагается от пола на расстоянии 50 см, вытяжная труба берет начало под самым потолком погреба. Расположение их в углах — противоположное.

Лучшим выбором для зимнего периода считается принудительная вентиляция, потому как с воздухообменом в погребе дело обстоит не слишком хорошо. Механическая система устранит этот пробел.

Вентиляция и металлический гараж

Тут методы аналогичны тем, что используются в обычных гаражах. Единственное, надо обратить внимание на расположение приточных отверстий, которые устраивают сверху. Если они будут в опасной близости от ворот, то в ваш гараж смогут просочиться злоумышленники. Потому приточные отверстия в гараже обязательно должны иметь решетки.

Такие боксы не имеют смотровых ям, из-за этого можно ограничиться лишь приточным каналом, дополнительный приток воздуха обеспечат притворы. На металлических поверхностях часто появляется конденсат. Для предотвращения его рекомендуется утепление пола в такой последовательности: рубероид, бетон, линолеум.

Познакомьтесь с вариантом, представленным на видео: