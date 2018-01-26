Как подключить вытяжку на кухне: действуем с умом

Ни для кого не секрет, что кухня в каждом доме является любимым местом: трудно представить себе хозяйку, которая не проводит здесь львиную долю свободного времени, и домочадцев, ежедневно прибегающих сюда, чтобы поинтересоваться, чем это так изумительно пахнет. Вот запахи, которые, к сожалению, не всегда бывают вкусными, зачастую и являются поводом задуматься о необходимости приобретения столь нужного устройства, как обыкновенная вытяжка. Но если решение уже созрело, не стоит сразу на все парах мчаться в магазин. Лучше собраться всей семьей, подумать о том, какая именно модель будет идеальной для вашего дома. И заодно заранее разобраться, как подключить вытяжку на кухне без суеты и лишней нервотрепки.

Немного о моделях

Все вытяжки делятся на 3 основные вида:

Классические (купольные) устройства. Такие системы соединяются с вентиляционным каналом, с помощью которого отработанный воздух и покидает кухонное помещение. Рециркуляционные (плоские) конструкции не требуют подключения к вентиляционной шахте, их работа автономна. Воздух очищается с помощью системы фильтров, а затем возвращается обратно. Комбинированные вытяжки. Преимуществом является их универсальность: такие устройства могут очищать воздух — как с помощью вентиляционного отверстия, так и самостоятельно.

Чаще всего выбор падает на 2 варианта: на классическую конструкцию или универсальную комби-вытяжку. Происходит это по понятной причине, ведь рециркуляционные системы неидеальны в том плане, что фильтры их довольно быстро загрязняются, поэтому приходится их часто менять. Однако для владельцев небольших кухонь вариант покажется предпочтительным, так как места рециркуляционные вытяжки крадут немного.

Вытяжные устройства выбираются и по способу монтажа, тут разнообразие продукции может поразить воображение неискушенного хозяина:

Встраиваемые. Их можно спрятать внутри кухонной мебели. К этому виду обычно относят плоские и купольные изделия. Настенные. Монтаж их производится непосредственно к стене над плитой. Это комби-вытяжки и классические. Островные. Идеально подойдут, если плита располагается в центре кухни. Монтируются вытяжки к потолку. Чаще всего они классические или комбинированные. Подвесные. Удобны тем, что крепятся к шкафам, располагающимся над плитами, снизу. Это вытяжки рециркуляционного типа. Угловые идеальны, когда плита находится в углу. Такие вытяжки бывают или купольными, или комбинированными.

Другие важные критерии

Габариты

Обязательным условием при покупке вытяжки должно быть ее строгое соответствие площади плиты, иначе устройство просто не сможет функционировать должным образом.

Мощность

Разные конструкции предполагают различия в мощности. Чтобы не попасть впросак, следует учесть несколько факторов. Определяется необходимая мощность таким методом:

принимается во внимание место, где расположен вентиляционный канал;

учитывается тип плиты;

особо важен диаметр вытяжного переходника, который должен соединить вытяжку с вентканалом.

Мощность вытяжки связана непосредственно с шириной этого переходника: чем она меньше, тем более серьезное устройство нужно приобретать.

Монтаж и основные правила

При установке любой конструкции важно не нарушать правила техники безопасности. Первое правило гласит, что между вытяжной системой и варочной поверхностью расстояние должно быть не менее 650 мм, но не более 900 мм. Если электрические плиты должны отстоять от нее на 650-700 мм, то для газовых расстояние увеличивается на 100-200 мм (750-900 мм).

Крепление вытяжки

Купив вытяжку, вы должны быть полностью уверены в комплектации, потому можно заранее удостовериться в наличии всех крепежных деталей. Вдобавок каждое изделие имеет в комплекте поставки инструкцию, благодаря которой с операцией крепления можно справиться достаточно легко. Единственное, что потребует от хозяина аккуратности при работе, — точность разметки будущих отверстий. Потому надо отмерить необходимое расстояние от поверхности плиты, затем правильно приложить модуль, наметить отверстия в необходимых местах. Только после тщательной проверки можно приступать к сверлению. Если делать все второпях, можно запросто испортить стены.

Подключение к вентиляции

Купольные и комбинированные системы требуют обязательной установки венткороба или воздуховода. Для соединения используются:

гофрированные металлические трубы, лучше, если их можно скрыть от людских глаз (коробом или мебельным фасадом);

пластиковые трубы, которые не нуждаются в камуфляже, потому как имеют симпатичный вид, и состоят из набора модулей, они позволят выбрать форму сечения на свой вкус.

Гофрированные трубы имеют еще один относительный недостаток: вытяжка с таким видом соединения может быть довольно шумной. Чтобы этого избежать, рекомендуется «гармошку» как следует растянуть перед установкой.

Для того, чтобы подключить трубу-переходник, стоит заранее приобрести решетку на вентканал с отверстием для переходника необходимой формы. Вытяжная труба крепится хомутами и герметиком с обеих сторон. Наверное, не стоит напоминать, что диаметры вентиляционного канала, выходного отверстия вытяжки и воздуховода должны быть одинаковы. Если последний имеет меньший диаметр, то вытяжке придется работать с чрезмерными усилиями, а это может привести к проблемам с вентилятором. Также возможно повышение уровня шума.

Подключение к электрической сети

Перед тем, как подключить вытяжку на кухне, надо заранее проложить для нее проводку. Лучше будет, если розеткой займется специалист. Но зачастую домашние умельцы предпочитают избегать вмешательства извне. Поэтому стоит напомнить некоторые требования:

Монтаж розетки производится или над навесными шкафами (отступ — 5 см), или в 20 см от вентиляционной шахты. Она должна находиться как минимум на расстоянии двух метров от уровня пола. Обязательно наличие заземления, сила тока которого более 15 А. Лучше, если провода будут иметь двойную изоляцию. Требуется 15-амперный узел розетки, предназначенной исключительно для вытяжки. Обязателен расчет суммарной мощности приборов (максимум 4 кВт), если подключение происходит не по отдельной линии.

Бережная эксплуатация вытяжной системы подразумевает постоянный уход за переходником. Его придется чистить два раза в год. В противном случае скопившийся на его стенках налет вскоре не позволит вашему приобретению так же эффективно работать, как и раньше.

Смотрите видео, и вы не пожалеете:

https://www.youtube.com/watch?v=a5pyuvONFhc