Если вы затеяли ремонт и в качестве покрытия для стен выбрали жидкие обои, то вам не лишним будет узнать некоторые особенности их применения. Из этой статьи вы узнаете можно ли наносить жидкие обои на обои, которые были поклеены ранее. Также мы расскажем, как правильно наносить этот материал, и какая подготовка требуется для стен перед его нанесением. Но прежде хотелось бы остановиться на том, что вообще представляют собой жидкие обои.

Жидкие обои: красота, удобство и полет фантазии

Жидкие обои—это финишное декоративное покрытие, которое может применяться как для стен, так и для потолка. Продаются обычно в виде сухой сыпучей смеси, расфасованной в полиэтиленовые пакеты. Перед применением смесь следует развести водой в соответствии с инструкцией.

Жидкие обои соединили в себе свойства и обычных рулонных обоев, и декоративной штукатурки, и красок. Они приятны на ощупь, по-другому их называют шелковой штукатуркой. Некоторые путают их с обычной штукатуркой, но между этими материалами есть существенная разница: в состав жидких обоев, в отличие от штукатурки, не входит песок. Они состоят из волокон целлюлозы с добавлением волокон шелка или хлопка, красителей, фунгицидов, клея, пластификаторов. Кроме того в состав жидких обоев могут входить различные декоративные наполнители: блестки, перламутр, минеральная крошка, слюда и др.

Жидкие обои по составу основных компонентов подразделяются на:

целлюлозные;

шелковые;

шелково-целлюлозные;

хлопковые.

Самыми долговечными, но и самыми дорогими из представленного списка являются шелковые. В процессе эксплуатации они не выгорают и не изменяют цвет, т.к. обладают хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Шелково-целлюлозные и целлюлозные жидкие обои стоят дешевле, но прослужат гораздо меньше. По декоративным свойствам они также уступают своим шелковым собратьям.

Чем хороши жидкие обои

Преимуществ у этого материала очень много:

в первую очередь, это, конечно, их долговечность и устойчивость к выгоранию;

кроме того, благодаря своей структуре жидкие обои могут выровнять стены и замаскировать трещины;

они обладают пылеотталкивающими свойствами;

немаловажный их плюс заключается в том, что они наносятся совсем без стыков;

обладают звукоизолирующими свойствами;

а еще они позволяют вам проявить всю свою фантазию при оформлении собственного дома. Благодаря жидким обоям, если пожелаете, вы сможете нарисовать абсолютно любой рисунок на свой вкус.

Недостатки

высокая цена;

хорошо впитывают воду, поэтому их не рекомендуют применять в помещениях с повышенной влажностью;

долго сохнут (до 48 часов).

Какие поверхности подходят для нанесения жидких обоев

Если ваши стены уже были покрыты жидкими обоями, то вы смело можете нанести на них новые, предварительно очистив от пыли и грязи.

А можно ли наносить жидкие обои на обои обычные, рулонные? Здесь ответ однозначный: ни в коем случае. Стену обязательно следует тщательно очистить от старых бумажных обоев, иначе они могут размокнуть и отвалиться вместе с новым покрытием.

На окрашенную краской поверхность наносить жидкие обои тоже не стоит. Предварительно следует зашпаклевать поверхность шпатлевкой или гипсом.

На штукатурку наносить жидкие обои можно, но сделать это будет нелегко, т.к. оштукатуренная поверхность будет впитывать влагу. Поэтому, прежде чем приступить к нанесению жидких обоев, окрашенные стены шпаклюют, выравнивают, а затем грунтуют.

Деревянная поверхность может деформироваться от влаги, если на нее нанести жидкие обои. Поэтому ее сначала нужно загрунтовать и затем покрасить краской на водной основе. То же самое касается и поверхностей из ДВП.

Поверхность из гипсокартона также следует предварительно зашпаклевать и окрасить краской. Лучше всего, если она будет белого цвета. Чтобы саморезы не просвечивали сквозь жидкие обои, их нужно тщательно зашпаклевать.

Жидкие обои могут прослужить вам очень долго, если вы правильно их нанесете. Надеемся, наши советы помогут вам в этом. Дерзайте, призовите на помощь все свои творческие способности, создавайте на стенах неповторимые рисунки, и ваш дом станет еще красивее и уютнее!