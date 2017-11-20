Как покрасить стены правильно и без хлопот

Ремонт всегда отнимает много сил и времени, поэтому, к моменту его начала люди начинают испытывать дискомфорт и находятся в стрессовом состоянии. Но еще больше негативных эмоций они испытывают в том момент, когда спустя непродолжительное время после глобальной реконструкции на свежевыкрашенных стенах появляются трещинки и потертости.
Разочарование усиливается в тот момент, когда владельцы квартир понимают, что причиной тому стало несоблюдение элементарных требований. И чтобы вы никогда не повторяли чужих ошибок, мы написали статью о том, как покрасить стены правильно, чтобы они не теряли своих эстетических качеств в течение долгих лет.
Подготавливаем инструменты
Всем известно, что для покраски вертикальных и горизонтальных поверхностей всегда используются кисти, валики и специальные пульверизаторы. Но далеко не все знают, какие модели лучше выбирать для осуществления ремонтных работ своими руками. Итак, начнем с элементарных, но очень важных критериев выбора:
- Если вас ожидает большой объем работ и внушительная площадь обрабатываемых поверхностей, стоит искать оптимальные варианты с длинными ручками и сменными шубками (речь идет сейчас о валиках).
- Для гладких стен покупайте инструмент с коротким ворсом, а при наличии шероховатостей лучше воспользоваться валиком с ворсом средней длины. В случаях с ярко выраженной текстурой целесообразно применять «шубки» с густой длинной «шерстью».
- Ручка должна быть легкой, а ее размер можно считать удачным, если вы спокойно дотягивайтесь до потолка. При этом помните, что, чем тяжелее изделие, тем чаще придется делать перерывы, поскольку руки будут быстро уставать.
- Для труднодоступных мест купите небольшую кисточку или узкий валик. Они пригодятся при обработке гипсокартонных конструкций.
- Обзаведитесь специальной ванночкой, не промачивайте инструмент в ведре или тазу.
Внимание! Никогда не покупайте дешевые модели на вспененной основе. Пористое основание способствует образованию пузырей.
Теперь о кисточках. Они могут иметь натуральный и нейлоновый ворс. Если вы используйте краску на водной основе, лучше пользоваться вторым вариантом. Синтетические материалы практически не впитывают жидкость, а значит, изделие не теряет своей формы даже после длительных манипуляций. Для составов на основе растворителя приобретите кисть с натуральным ворсом, она будет делать уверенные мазки без разводов.
К сведению! В магазине не стесняйтесь трогать товар. Если вы заметите и найдете в упаковке признаки потери ворса, не несите его на кассу, лучше продолжайте поиск оптимального варианта.
В каком жилом помещении нет розеток, плинтусов, радиаторов отопления, гардин и окон? «Девственных» в этом плане комнат просто не существует. И для защиты их от загрязнений во время покраски стен обклеивайте все попадающие на вашем пути предметы малярным скотчем. Он защитит от пятен краски, да и удаляется в течение нескольких секунд после окончания работ, не оставляя после себя остатки клея и грязные следы.
Немного о красках
Придя на рынок строительных материалов, можно удивиться необычайно широкому ассортименту продукции. Существует огромное количество разновидностей, среди которых очень важно выбрать оптимальный состав.
Итак, подбираем краску исходя из того, в каком жилом помещении вы хотите преобразить интерьер.
- Зал и спальня – в этих комнатах вы проводите максимум своего свободного времени, поэтому смесь должна быть экологически чистой. Отлично зарекомендовали себя матовые эмульсионные краски. С их помощью при умелом обращении с валиком можно спрятать неровности и маленькие дефекты. Цвет получается глубоким и насыщенным.
- Детская комната. Здесь лучше использовать легкосмываемые акриловые краски. Обязательно при покупке найдите на этикетке пометки типа «Eco Label» и «Голубой Ангел». Они свидетельствуют о полном отсутствии вредных для здоровья компонентов.
- Санузел и кухня. В этих помещениях, как известно, наблюдаются резкие температурные скачки и повышенная влажность. Согласно санитарным нормам, в ванных комнатах наносят влагостойкие латексные или акриловые краски с добавлением противогрибковых компонентов. Для кухни же выбирайте составы, которые имеют высокие показатели устойчивости к загрязнениям.
Как покрасить стены без привлечения профессионалов?
Конечно, для ремонта квартиры можно оплатить услуги специалистов, но зачем тратить семейный бюджет на процедуру, которую можно выполнить собственноручно? Ниже мы привели небольшой список с рекомендациями, которые помогут вам сделать запланированную покраску безукоризненно хорошо.
- Помните, что весь процесс состоит из трех этапов: грунтовка, наложение основы, обеспечение финишного покрытия.
- Перед тем, как начать работу, хорошенько встряхните кисть, чтобы избавиться от пыли и выпавших волосков.
- При погружении в краску ворс должен «испачкаться» примерно на треть. Излишки смеси удалите, аккуратно проведя инструментом по внутренней стороне банки. Держите в руках его так, будто обираетесь что-то писать на бумаге.
- Все манипуляции начинайте в углах помещения, вокруг дверных проемов или розеток. Только после того, как будут окрашены все проблемные места, можно начать обработку стен с помощью большого валика.
- Вы когда-нибудь покупали специальную ванночку? Если нет, расскажем, как она выглядит. Это неглубокая пластмассовая емкость с ребристой поверхностью. По ней нужно прокатывать шубку, чтобы с инструмента не стекала лишняя краска. Совершайте W-образные движения по стене, чтобы состав лег равномерно и без просветов.
- Слой должен наноситься сверху вниз. Это поможет избежать потеков.
- Помните, что первый слой никогда не ляжет идеально, поэтому часто специалисты рекомендуют делать несколько слоев.
- Повторяйте процедуру промачивания валика всякий раз, когда видите, что на шубке уже недостаточно смеси.
- Обязательно застилайте пол клеенкой или специальным материалом, который продается в любом строительном магазине. Как бы вы ни старались работать аккуратно, потеков и пятен вам не удастся избежать.
- Все огрехи корректируйте только после полного высыхания первого слоя. Временной интервал ожидания зависит от качества используемой продукции и ее состава и в среднем составляет примерно 12 часов.
- Не выкидывайте инструмент. Тщательно вымойте его. Не исключено, что валик может вам пригодиться во время следующего ремонта.
- После нанесения второго слоя дождитесь его полного высыхания и оцените качество работы. Вполне возможно, потребуются некоторые доработки.
- Уберите весь мусор, освободите розетки и подоконники от малярного скотча, сложите полиэтиленовую пленку, которая лежала на полу. Окрашивание стен завершено, можно заносить мебель и вешать шторы и занавески.
Согласитесь, что ничего сложного в описанном нами процессе нет, поэтому после прочтения этой статьи вы можете спокойно приниматься за выполнение масштабных преобразований на пути к уюту и комфортной обстановке в доме. Помните, что все рекомендации, изложенные выше, обязательны к исполнению и соблюдению, иначе задуманное мероприятие может привести к не самым благоприятным последствиям. Будьте аккуратны и никуда не торопитесь, и тогда сделанный собственными руками ремонт будет радовать вас на протяжении долгих лет.