Как покрасить стены правильно и без хлопот

Ремонт всегда отнимает много сил и времени, поэтому, к моменту его начала люди начинают испытывать дискомфорт и находятся в стрессовом состоянии. Но еще больше негативных эмоций они испытывают в том момент, когда спустя непродолжительное время после глобальной реконструкции на свежевыкрашенных стенах появляются трещинки и потертости.

Разочарование усиливается в тот момент, когда владельцы квартир понимают, что причиной тому стало несоблюдение элементарных требований. И чтобы вы никогда не повторяли чужих ошибок, мы написали статью о том, как покрасить стены правильно, чтобы они не теряли своих эстетических качеств в течение долгих лет.

Подготавливаем инструменты

Всем известно, что для покраски вертикальных и горизонтальных поверхностей всегда используются кисти, валики и специальные пульверизаторы. Но далеко не все знают, какие модели лучше выбирать для осуществления ремонтных работ своими руками. Итак, начнем с элементарных, но очень важных критериев выбора:

Если вас ожидает большой объем работ и внушительная площадь обрабатываемых поверхностей, стоит искать оптимальные варианты с длинными ручками и сменными шубками (речь идет сейчас о валиках). Для гладких стен покупайте инструмент с коротким ворсом, а при наличии шероховатостей лучше воспользоваться валиком с ворсом средней длины. В случаях с ярко выраженной текстурой целесообразно применять «шубки» с густой длинной «шерстью». Ручка должна быть легкой, а ее размер можно считать удачным, если вы спокойно дотягивайтесь до потолка. При этом помните, что, чем тяжелее изделие, тем чаще придется делать перерывы, поскольку руки будут быстро уставать. Для труднодоступных мест купите небольшую кисточку или узкий валик. Они пригодятся при обработке гипсокартонных конструкций. Обзаведитесь специальной ванночкой, не промачивайте инструмент в ведре или тазу.

Внимание! Никогда не покупайте дешевые модели на вспененной основе. Пористое основание способствует образованию пузырей.

Теперь о кисточках. Они могут иметь натуральный и нейлоновый ворс. Если вы используйте краску на водной основе, лучше пользоваться вторым вариантом. Синтетические материалы практически не впитывают жидкость, а значит, изделие не теряет своей формы даже после длительных манипуляций. Для составов на основе растворителя приобретите кисть с натуральным ворсом, она будет делать уверенные мазки без разводов.

К сведению! В магазине не стесняйтесь трогать товар. Если вы заметите и найдете в упаковке признаки потери ворса, не несите его на кассу, лучше продолжайте поиск оптимального варианта.

В каком жилом помещении нет розеток, плинтусов, радиаторов отопления, гардин и окон? «Девственных» в этом плане комнат просто не существует. И для защиты их от загрязнений во время покраски стен обклеивайте все попадающие на вашем пути предметы малярным скотчем. Он защитит от пятен краски, да и удаляется в течение нескольких секунд после окончания работ, не оставляя после себя остатки клея и грязные следы.

Немного о красках

Придя на рынок строительных материалов, можно удивиться необычайно широкому ассортименту продукции. Существует огромное количество разновидностей, среди которых очень важно выбрать оптимальный состав.

Итак, подбираем краску исходя из того, в каком жилом помещении вы хотите преобразить интерьер.

Зал и спальня – в этих комнатах вы проводите максимум своего свободного времени, поэтому смесь должна быть экологически чистой. Отлично зарекомендовали себя матовые эмульсионные краски. С их помощью при умелом обращении с валиком можно спрятать неровности и маленькие дефекты. Цвет получается глубоким и насыщенным. Детская комната. Здесь лучше использовать легкосмываемые акриловые краски. Обязательно при покупке найдите на этикетке пометки типа «Eco Label» и «Голубой Ангел». Они свидетельствуют о полном отсутствии вредных для здоровья компонентов. Санузел и кухня. В этих помещениях, как известно, наблюдаются резкие температурные скачки и повышенная влажность. Согласно санитарным нормам, в ванных комнатах наносят влагостойкие латексные или акриловые краски с добавлением противогрибковых компонентов. Для кухни же выбирайте составы, которые имеют высокие показатели устойчивости к загрязнениям.

Как покрасить стены без привлечения профессионалов?

Конечно, для ремонта квартиры можно оплатить услуги специалистов, но зачем тратить семейный бюджет на процедуру, которую можно выполнить собственноручно? Ниже мы привели небольшой список с рекомендациями, которые помогут вам сделать запланированную покраску безукоризненно хорошо.

Помните, что весь процесс состоит из трех этапов: грунтовка, наложение основы, обеспечение финишного покрытия. Перед тем, как начать работу, хорошенько встряхните кисть, чтобы избавиться от пыли и выпавших волосков. При погружении в краску ворс должен «испачкаться» примерно на треть. Излишки смеси удалите, аккуратно проведя инструментом по внутренней стороне банки. Держите в руках его так, будто обираетесь что-то писать на бумаге. Все манипуляции начинайте в углах помещения, вокруг дверных проемов или розеток. Только после того, как будут окрашены все проблемные места, можно начать обработку стен с помощью большого валика. Вы когда-нибудь покупали специальную ванночку? Если нет, расскажем, как она выглядит. Это неглубокая пластмассовая емкость с ребристой поверхностью. По ней нужно прокатывать шубку, чтобы с инструмента не стекала лишняя краска. Совершайте W-образные движения по стене, чтобы состав лег равномерно и без просветов. Слой должен наноситься сверху вниз. Это поможет избежать потеков. Помните, что первый слой никогда не ляжет идеально, поэтому часто специалисты рекомендуют делать несколько слоев. Повторяйте процедуру промачивания валика всякий раз, когда видите, что на шубке уже недостаточно смеси. Обязательно застилайте пол клеенкой или специальным материалом, который продается в любом строительном магазине. Как бы вы ни старались работать аккуратно, потеков и пятен вам не удастся избежать. Все огрехи корректируйте только после полного высыхания первого слоя. Временной интервал ожидания зависит от качества используемой продукции и ее состава и в среднем составляет примерно 12 часов. Не выкидывайте инструмент. Тщательно вымойте его. Не исключено, что валик может вам пригодиться во время следующего ремонта. После нанесения второго слоя дождитесь его полного высыхания и оцените качество работы. Вполне возможно, потребуются некоторые доработки. Уберите весь мусор, освободите розетки и подоконники от малярного скотча, сложите полиэтиленовую пленку, которая лежала на полу. Окрашивание стен завершено, можно заносить мебель и вешать шторы и занавески.

Согласитесь, что ничего сложного в описанном нами процессе нет, поэтому после прочтения этой статьи вы можете спокойно приниматься за выполнение масштабных преобразований на пути к уюту и комфортной обстановке в доме. Помните, что все рекомендации, изложенные выше, обязательны к исполнению и соблюдению, иначе задуманное мероприятие может привести к не самым благоприятным последствиям. Будьте аккуратны и никуда не торопитесь, и тогда сделанный собственными руками ремонт будет радовать вас на протяжении долгих лет.