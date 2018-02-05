Не всегда жилище радует своих хозяев. В первую очередь это касается вещей, непосредственно могущих оказать влияние на здоровье проживающих в доме. Вот плесень наряду с грибком и является огромной проблемой, появляющейся не так редко, как этого бы хотелось. И дело вовсе не в том, что хозяева не следят за помещением: при определенных обстоятельствах она может нанести визит и тем, у кого пылинке некуда упасть. Но как вывести плесень со стен, которая отравляет существование домочадцев в самом буквальном смысле?

В магазинах вы можете найти много спасительных препаратов, способных довольно результативно и быстро изничтожать ненавистное «нечто», но существует у них одно опасное свойство — высокая токсичность, что обычно и отпугивает людей, заботящихся о своем здоровье. К счастью, существует и другие, безопасные, средства, позволяющие устранить плесень, избравшую местом жительства вашу ванную, туалет или другое помещение.

Почему появляется плесень?

Прежде чем ответить на вопрос «почему», надо объяснить, что такое черная плесень. Виновниками появляющейся «красоты» являются вездесущие микроорганизмы, которые могут облюбовать для себя место в вашей квартире — на полах, коврах или стенах. Не гнушаются они ни мокрой древесиной, ни потолочными плитами. Особенно часто плесень выбирает местом жительства санузлы, потому как не мыслит своего существования без влажной среды. Поэтому даже ковер, непросохший после попадания на него жидкости, может стать излюбленным местом локализации этих микроорганизмов.

Нужно сказать, что черная плесень не одинока, есть еще и другие ее «расцветки», например, желтовато-зеленоватые, синие и бурые. Из них самой «ароматной» является все же первая, которую не всегда можно легко распознать. Симптомом ее появления может стать аллергия или иные проблемы с дыханием. Если они появились, следует незамедлительно проветрить дом.

Как вывести плесень со стен: первая помощь

Если вы все же смогли обнаружить врага, срочно одевайте резиновые перчатки, а сами облачайтесь в защитный костюм, покрывающий все тело. Следующим шагом должно стать плотное закрытие вентиляционных решеток. При наличии вентилятора его необходимо включить, если он отсутствует, стоит распахнуть настежь окна.

Затем приготовьте мыльный раствор и щедро смочите им пораженные места. Тщательно обработайте их шпателем или щеткой с жесткой щетиной, которые после этих действий придется сразу убрать в мусорный мешок и хорошо запаковать. Точно так же поступите и с другими использованными материалами.

Теперь можно приступать к обработке дезинфицирующими средствами (о них — ниже). Наносить их надо на все «заплесневелые» поверхности. В завершении процедуры промойте место поражения горячей водой, и оставьте ее до полного высыхания.

Чем убить плесень?

Есть множество продуктов, которые помогут решить проблему, выбор остается за вами. Самые простые и безопасные:

Уксус. Первым дешевым средством, которое есть в любом доме, является обыкновенный уксус, причем быть он может 5%-ным. Даже такой слабый раствор способен расправиться с львиной долей всех вирусов и бактерий. Для операции понадобится пульверизатор. Если вы не переносите его кислого запаха, добавьте пару капель эфирного масла. Лучше не выливайте остатки уксуса, а держите его наготове на случай очередного вторжения черного неприятеля. Лимонная кислота. Лучше всего подойдет для плитки. На стакан воды потребуется одна столовая ложка. Можно на поверхность ее или распылить, или протереть тряпкой. Масло чайного дерева. Сей продукт завоевал право называться самым эффективным средством против плесени. Поможет оно и в случае онихомикозов, при перхоти и педикулезе. Потому лучше, чтобы такое средство всегда было дома. Для устранения плесени необходимо смешать масло с водой (1:1), перелить в пульверизатор, хорошенько потрясти, затем распылить на места поражения. Экстракт семян грейпфрута имеет как достоинства, так и недостатки. Первым является отсутствие запаха, вторым — необходимость искать его в магазинах, специализирующихся на здоровом питании, или вовсе онлайн. Для приготовления такого чудо-средства понадобится от 15 до 25 капель и два стакана воды.

Следующая категория не так хороша, ее лучше использовать, если вышеперечисленные не выполнили свои обязанности:

Аммиак. Разводится с водой в соотношении 1:1. После распыления необходимо выждать 2-3 часа, и только потом хорошенько промыть водой. Отбеливатель. В этом случае на литр воды берется 1 стакан жидкой хлорки. Минусы есть: его неспособность избавить от болезни пористые материалы дополняется весьма агрессивным поведением, что не позволяет использовать его для ковровых покрытий. Перекись водорода. Достоинством является то, что она не требует разбавления и более безопасна, чем отбеливатель. Недостаток — риск испортить перекисью некоторые материалы. Залив ее в распылитель, обрызгайте участок, затем оставьте на 10 минут. Бура — нетоксична, но с плесенью, поселившейся на ковре, ей не справиться. Потому более подойдет для твердых покрытий.

Как вывести плесень со стен при особо тяжких преступлениях?

Увы, но эти способы позволят выиграть поединок плесенью, если ее вызвали стихийные бедствия: мороз или потоп. Если же она, незамеченная долгое время, буквально «процветала» в вашей квартире, то от этого «подарка судьбы» будет избавиться крайне затруднительно. Тут причинами могут быть трещины в стене дома, из-за которых влага проникает внутрь, а также плиты низкого качества.

Если этот случай ваш, то придется выигрывать битву с микроорганизмами радикальными методами. Тут невозможно ограничиться только манипуляциями, описанными выше, а значит, вам предстоит полностью избавляться от всех отделочных материалов, где локализуется ненавистная плесень. Необходимо это для адекватной оценки масштабов урона и выяснения причины, которая его вызвала.

Причины и их устранение

Ваши действия будут различаться в зависимости от виновника такой ситуации.

Если вся тяжесть преступления ложится «на плечи» избыточной влажности, то бороться надо полной гидроизоляцией и внешним утеплением помещения. Обычно это касается квартир, соседствующих с подвалом. Потому необходимо их, с одной стороны, хорошо проветривать, с другой — добавить в помощь отопительные приборы или кондиционер.

Если виновата протекающая крыша, или стена с дефектами (конденсат или промерзание), то придется заняться внешним их утеплением. Вода, постоянно текущая по стене, должна подвигнуть вас на требования нормальной организации слива. Ну и крышей тоже придется заняться специалистам.

Нужно обработать поверхность наждачной бумагой. После тщательной и неоднократной (4-5 раз) очистки фунгицидным раствором необходимо нанести на стену в несколько слоев антигрибковую грунтовку, например, Антисепт, которая не только успешно противостоит микроорганизмам, но и способна улучшить сцепление стройматериалов. Только не забудьте перед этой операцией вооружиться респиратором и открыть все окна и двери. Потом приходит черед штукатурки и шпаклевки. После этого можно приступать к поклейке обоями.

Как вывести плесень со стен? Нелегко, если она давно поселилась в вашем доме. Но непобедимых врагов не бывает. Не зря говорил один известный корсиканец, что главное — ввязаться в битву.

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