Частичный ремонт обоев

Когда в квартире живут маленькие дети или животные, стены, отделанные новыми обоями, находятся в постоянной опасности. Дело в том, что обои — прекрасная поверхность для рисования, а угол — удобное место для заточки когтей. Ремонт быстро потеряет свой первоначальный вид, если по всей квартире лохмотьями болтаются обои. Менять стену целиком — дорого и не хочется. Можно заменить или починить поврежденный участок.

Вариант 1 — чиним повреждения.

Когда обои оторваны целым куском, их можно приклеить с помощью ПВА или бордюрным клеем. Эту же операцию можно провести в случае, если оторвались несколько небольших кусочков. Отогните оторванный кусок, промажьте его как следует клеем и прижмите на место. Для клея лучше воспользоваться кисточкой. Излишки клея надо убрать влажной губкой. Пока клей высыхает в помещении нельзя устраивать сквозняк. От повреждений мокрую часть обоев можно оградить, поставив рядом стул или другой небольшой предмет мебели.

Вариант 2.

Иногда приклеить на место оторванный кусок невозможно. Или просто надо заменить часть испачканных обоев новым фрагментом. В этом случае пригодятся обрезки, оставшиеся после ремонта. Сначала приложите их к стене и подберите рисунок. Возможно, что на поврежденный участок понадобится не один фрагмент, а несколько. Это может случится из-за несоответствия рисунка или просто большой площади поврежденного участка. После примерки новых обоев сделайте разметку с помощью линейки. Аккуратно обведите тот участок, который надо удалить. Канцелярским ножом прорежьте обои по разметке, подкладывая линейку. Металлическим шпателем отделите обои от стены. Остатки клея и обоев легче снимутся со стены, если их пропитать водой с помощью губки. Мокрые кусочки надо удалить шпателем. Стену высушить. Затем надо промазать клеем приготовленную заплатку и крепко прижать её к стене. Если приклеить заплатку на ПВА, её будет очень трудно снять со стены при следующем ремонте. Поэтому, лучше использовать клейстер или обойный клей. Полосу осторожно распрямить и прогладить валиком или сухой тряпкой. Убрать излишки клея и высушить, не допуская сквозняка. Пока обои сохнут их надо оградить от контактов с помощью приставленной мебели. Такой частичный ремонт позволит вернуть комнате аккуратный внешний вид.