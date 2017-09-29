Боремся с засором канализации подручными средствами

Засор канализации является распространенной проблемой для владельцев разного типа жилья. И в большинстве случаев от этой неприятности можно избавиться самостоятельно, не вызывая специалистов на дом. Знание некоторых способов избавления от засоров в трубах унитаза, раковины на кухне или ванной поможет быстро и без лишних затрат устранить неприятность.

Как устранить засор в унитазе

В канализационной трубе засоры возникают в большинстве случаев из-за оседания фекальных масс на стенках трубы. Это происходит, несмотря на постоянный слив воды. Все равно, часть налета постоянно оседает на трубе и уменьшает со временем ее просвет. Для прочистки трубы канализации существует несколько способов:

Использование специального троса. Залив в трубу химикатов. Применение машин для прочистки труб.

Работа с применением троса актуальна тогда, когда необходимо убрать загрязнения со стенок трубы и избавиться от самого засора. Трос представляет собой шнур со специальной насадкой. Он вводится в трубу круговыми движениями, иначе можно оставить некоторые загрязненные участки без внимания. Когда шнур наталкивается на засор, необходимо поступить одним из способов: либо протолкнуть засор канализации далее, до более большого диаметра, либо вытащить его наружу.

Трос не является эффективным средством для очистки минеральных отложений на стенках труб, поэтому эту процедуру нужно повторить несколько раз. При работе с пластмассовыми трубами нужно быть аккуратными, так как их можно легко повредить.

Использование химических средств также легко помогает устранить засоры. Из подручных средств часто используется сода и уксус, которые берут в соотношении: половина пачки на стакан. Сначала из трубы сливается вода, затем засыпается половина пачки соды и наливается туда же стакан уксуса. Эти вещества хороши тем, что удаляют любые типы отложений. Берегитесь сами при этом, потому что в трубе образуется опасный для органов дыхания газ.

Смесь должна находиться в трубе около полутора часов. Затем все нужно хорошо промыть водой. При необходимости операцию повторяют. Есть и готовые смеси, которые также эффективно устраняют засор канализации. Например, средство «Крот», «Тирет» и другие. Они выпускаются в виде порошка, геля или жидкости, которые заливаются в трубу. Время воздействия порядка 2 часов, после чего все хорошо промывается водой.

Надолго средства оставлять в трубах нельзя, так как это может нарушить их целостность.

Чистка труб на кухне

Подручные средства, которые есть в каждом доме, помогут устранить засор и на кухне. Он может образовываться из-за скопления жира от мытья посуды, остатков еды и волос. Все они образуют ком, через который плохо проходит вода. Для устранения засоров в кухонных трубах используются:

Химические средства. Вантуз. Сода с уксусом.

Устранение проблемы при помощи химических средств дает хороший результат. Сейчас можно выбрать любое из них, производители предлагают широкую линейку эффективных средств. Можно использовать даже «Доместос», налив несколько колпачков в слив. Немного подождав, нужно пролить трубу водой. Иногда помогает пролив горячей водой без использования химикатов. Это возможно в случае небольшого засора.

Использование вантуза – это механическое воздействие на засоры. Вантуз представляет собой приборчик с насадкой и ручкой. У всех, наверное, в доме он есть. Насадка приставляется к сливному отверстию, и ручкой производится несколько движений. При этом в трубе создается поток воздуха, который проталкивает загрязнение.

Сода с уксусом применяется в случае возникновения серьезных проблем. Действия с этими веществами производятся так же как и в случае борьбы с загрязнениями трубы унитаза.

Другие причины и способы устранения засоров

Бывают случаи, когда плохой проход воды по трубам связан не со скоплением разных образований в них. Есть еще и специфические условия проживания людей в регионах с холодным климатом. При установке наружной канализационной системы обычно принимается во внимание глубина промерзания грунта. В разных регионах она различная.

Если при монтаже была допущена ошибка, то при низких температурах воздуха вода может просто замерзнуть в трубах. Это плохо сказывается на состоянии самих труб.

Как бороться с этим явлением? Необходимо запустить в трубу трос. Когда нащупаете обледенение, то примерно отмеряете это расстояние от стены дома. Так можно обнаружить место, где нужно делать прогрев. Прогревание можно производить несколькими способами: