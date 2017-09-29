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Боремся с засором канализации подручными средствами

29.09.2017
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Сантехника
Содержание1. Как устранить засор в унитазе2. Чистка труб на кухне3. Другие причины и способы устранения засоров

Засор канализации является распространенной проблемой для владельцев разного типа жилья. И в большинстве случаев от этой неприятности можно избавиться самостоятельно, не вызывая специалистов на дом. Знание некоторых способов избавления от засоров в трубах унитаза, раковины на кухне или ванной поможет быстро и без лишних затрат устранить неприятность.

Как устранить засор в унитазе

В канализационной трубе засоры возникают в большинстве случаев из-за оседания фекальных масс на стенках трубы. Это происходит, несмотря на постоянный слив воды. Все равно, часть налета постоянно оседает на трубе и уменьшает со временем ее просвет. Для прочистки трубы канализации существует несколько способов:

  1. Использование специального троса.
  2. Залив в трубу химикатов.
  3. Применение машин для прочистки труб.

Работа с применением троса актуальна тогда, когда необходимо убрать загрязнения со стенок трубы и избавиться от самого засора. Трос представляет собой шнур со специальной насадкой. Он вводится в трубу круговыми движениями, иначе можно оставить некоторые загрязненные участки без внимания. Когда шнур наталкивается на засор, необходимо поступить одним из способов: либо протолкнуть засор канализации далее, до более большого диаметра, либо вытащить его наружу.

Боремся с засором канализации подручными средствами

Трос не является эффективным средством для очистки минеральных отложений на стенках труб, поэтому эту процедуру нужно повторить несколько раз. При работе с пластмассовыми трубами нужно быть аккуратными, так как их можно легко повредить.

Использование химических средств также легко помогает устранить засоры. Из подручных средств часто используется сода и уксус, которые берут в соотношении: половина пачки на стакан. Сначала из трубы сливается вода, затем засыпается половина пачки соды и наливается туда же стакан уксуса. Эти вещества хороши тем, что удаляют любые типы отложений. Берегитесь сами при этом, потому что в трубе образуется опасный для органов дыхания газ.

Боремся с засором канализации подручными средствами

Смесь должна находиться в трубе около полутора часов. Затем все нужно хорошо промыть водой. При необходимости операцию повторяют. Есть и готовые смеси, которые также эффективно устраняют засор канализации. Например, средство «Крот», «Тирет» и другие. Они выпускаются в виде порошка, геля или жидкости, которые заливаются в трубу. Время воздействия порядка 2 часов, после чего все хорошо промывается водой.

Надолго средства оставлять в трубах нельзя, так как это может нарушить их целостность.

Чистка труб на кухне

Подручные средства, которые есть в каждом доме, помогут устранить засор и на кухне. Он может образовываться из-за скопления жира от мытья посуды, остатков еды и волос. Все они образуют ком, через который плохо проходит вода. Для устранения засоров в кухонных трубах используются:

  1. Химические средства.
  2. Вантуз.
  3. Сода с уксусом.

Устранение проблемы при помощи химических средств дает хороший результат. Сейчас можно выбрать любое из них, производители предлагают широкую линейку эффективных средств. Можно использовать даже «Доместос», налив несколько колпачков в слив. Немного подождав, нужно пролить трубу водой. Иногда помогает пролив горячей водой без использования химикатов. Это возможно в случае небольшого засора.

Боремся с засором канализации подручными средствами

Использование вантуза – это механическое воздействие на засоры. Вантуз представляет собой приборчик с насадкой и ручкой. У всех, наверное, в доме он есть. Насадка приставляется к сливному отверстию, и ручкой производится несколько движений. При этом в трубе создается поток воздуха, который проталкивает загрязнение.

Боремся с засором канализации подручными средствами

Сода с уксусом применяется в случае возникновения серьезных проблем. Действия с этими веществами производятся так же как и в случае борьбы с загрязнениями трубы унитаза.

Другие причины и способы устранения засоров

Бывают случаи, когда плохой проход воды по трубам связан не со скоплением разных образований в них. Есть еще и специфические условия проживания людей в регионах с холодным климатом. При установке наружной канализационной системы обычно принимается во внимание глубина промерзания грунта. В разных регионах она различная.

Если при монтаже была допущена ошибка, то при низких температурах воздуха вода может просто замерзнуть в трубах. Это плохо сказывается на состоянии самих труб.

Боремся с засором канализации подручными средствами

Как бороться с этим явлением? Необходимо запустить в трубу трос. Когда нащупаете обледенение, то примерно отмеряете это расстояние от стены дома. Так можно обнаружить место, где нужно делать прогрев. Прогревание можно производить несколькими способами:

  • просто проливать трубы кипятком;
  • если не помогает, то снаружи накрыть обнаруженное место тряпками и налить на них кипяток;
  • если материал канализации позволит, то можно использовать паяльную лампу для прогрева.
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засор канализации
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