Дачный участок или загородное владение — большая территория, которую хочется максимально обустроить. Если говорить об оформлении, то тут главенствующая роль принадлежит осветительным приборам. Так как домашние светильники в этом случае не помощники, то многое мастеровитые хозяева делают уличный фонарь своими руками. Идею эту нельзя считать настоящей авантюрой, потому что изготовление такой конструкции доступно каждому. Главное — желание, терпение и свободное время, которое не жалко потратить на самодельный источник света. Наградой мастеру станет оригинальная, уникальная конструкция, кардинально преобразившаяся территория и элементарное удобство.

Ассортимент для выбора модели

Уличный фонарь имеет свои обязанности, он:

играет роль декоративного элемента, одновременно не лишая участок гармоничного вида;

обеспечивает достаточное освещение, чтобы хозяевам было комфортно на территории даже в темное время суток.

Если классическая уличная конструкция почти всегда имеет ножку, на ней располагается прибор, то выбрать модель для самодельного светильника, который будет служить украшением участка, можно из нескольких видов фонарей.

Грунтовые светильники-тумбы. Эти приборы, установленные прямо на земле, нередко располагают по периметру пешеходных дорожек. Другие подходящие места — красивые клумбы, качели, беседки или другие зоны отдыха. Такие грунтовые конструкции обычно делают либо округлыми, либо квадратными. Настенные фонари. Такие светильники — оптимальное решение для освещения входа в дом, веранды, у ворот. Настенные осветительные приборы бывают разнообразных форм, однако наиболее популярны модели, выполненные в стиле ретро. На роль материалов для них часто выбирают совершенно неожиданное «сырье». Подвесные конструкции. Это самые нетребовательные приборы, которые можно крепить к крышам, на верандах или прямо к веткам деревьев. Самый популярный, простой вариант — длинная цепь, на которой закреплен плафон. Торшеры. Их крепят к земле, а вид чаще ничем не отличается от домашнего устройства. Это стойка, которая заканчивается круглым светильником. Есть и более оригинальные модели, когда формы, размеры и количество плафонов далеки от привычного классического торшера.

Возможные источники света

В этом случае недостатка в претендентах тоже не наблюдается. Для организации освещения на улице используют:

Обычные лампы накаливания. Самые бюджетные приборы, однако весьма непрактичный вариант, так как они дают слишком яркий свет, а экономия на электричестве при таком освещении останется лишь несбыточной мечтой. Галогеновые лампы. Это, наоборот, более экономичный вид, славящийся своей долговечностью. Но и здесь не обошлось без недостатков: светильники боятся перепадов температур, грязи, скапливающейся на колбах, к тому же очень сильно греются. Светодиодные приборы — чемпионы, если речь идет об экономии электроэнергии. Небольшой минус их — цена, которую все же оправдывает долгий срок службы ламп. К плюсам также относят завидную прочность корпуса. Солнечные батареи. Достоинство этого источника света — возможность поместить его в самые «дебри» участка, куда провести электросеть невозможно. Аккумулятор солнечной энергии может работать примерно 12 часов, но для установки такого светильника нужен участок, где солнце светит постоянно.

Материалы, подходящие для улицы

Выбор зависит от хозяев, так как материалы для уличных фонарей можно использовать разные, главное, чтобы они не боялись воды. К этой категории относится популярный пластик, однако у него есть один большой недостаток — хрупкость. По этой причине он не лучшее решение, так как рано или поздно такой фонарь обязательно сломается.

Металл — материал-идеал

Оптимальный вариант — изготовление уличного светильника из металла. И здесь есть три достойных кандидата: бронза, латунь, медь. Однако первый сплав будет постоянно темнеть, поэтому хозяевам придется жертвовать временем на чистку фонаря. Медь со временем окислится, такой светильник приобретет некрасивый зеленоватый оттенок.

Учитывая важные недостатки двух соперников, приходится признать, что победителем будет один — латунь — материал привлекательный и прочный. Есть еще одна соискательница – сталь, идеальная для уличного освещения, однако при выборе этого сплава останется только мечтать о красоте изделия, ведь стальные изделия не слишком похожи на декоративные элементы.

Подручные материалы-кандидаты

Не всегда есть возможность (и страстное желание) сделать вещь, рассчитанную на века. Например, на дачных участках логичнее соорудить конструкцию из материала простого, не требующего серьезной обработки. Поэтому хозяева, у которых «в закромах» полным-полно всякого добра, которое жалко выкидывать, делают уличные фонари из любого сырья. Для этого годятся:

банки: жестяные или стеклянные;

глина;

дерево (например, прутья, щепа);

картонные коробки (требующие хорошей защиты о влаги);

пластиковые емкости;

старая посуда;

стройматериалы;

трубы ПВХ.

Такие уличные фонари имеют большое достоинство: они практически всегда привлекают внимание, так как получаются необычными, оригинальными. Другой плюс — простота их изготовления, ведь для их создания не требуется сварочный аппарат и большое количество времени. Да, минус есть — это недолговечность, однако на смену старому изделию легко и быстро можно соорудить новое, но уже имеющее абсолютно другой — «свежий» — вид.

«Светоч» из стройматериала

В этом случае у мастера должно быть под рукой небольшое количество цемента, а также штукатурка. Для изготовления уличного фонаря потребуются две пластиковые бутылки: одна (на 2 литра) должна быть широкой, вторая — обычная, рассчитанная на 0,5 л. Обе емкости обязаны иметь крышки. Если бутылки есть, то полдела почти сделано, осталось чуть-чуть:

у большой банки отрезают нижнюю часть, отступив от низа примерно на 1/3, на горлышко навинчивают крышку;

в большой полуфабрикат вставляют маленькую бутылку, тоже закрытую крышкой, горлышко последней должно упираться в горловину большой;

бока обеих емкостей соединяют (фиксируют) двумя-четырьмя гвоздями, которые должны обеспечить неподвижность «обрешетки»;

готовят раствор, затем его заливают в полученное пространство, ждут его окончательного застывания;

убирают обрешетку, а в плафон вставляют лампочку.

Такой фонарь можно оставить в «первозданном» виде, а можно украсить по своему желанию. Главные достоинства изделия — бесплатность, уникальность и необычный подход к традиционному строительному материалу.

Уличный «бутылочный» фонарь

Для плафона можно взять любую стеклянную бутылку либо банку оригинальной формы и необычного цвета, а сама работа не предвещает особых трудностей. Для нее нужно приготовить:

банку (бутылку);

декоративные элементы (бусинки, стеклышки и т. п.);

изоленту;

индикатор-отвертку;

нож;

патрон, провода, лампочку;

плоскогубцы;

цветную тонкую проволоку.

Сама операция происходит так:

Сначала занимаются сборкой электрической части: патрон подключают к проводам, затем вкручивают лампочку. В емкость, предназначенную для плафона фонаря, помещают декор — любые небольшие предметы, которые могут отражать свет. Тонкую проволоку накручивают на палец, получая спираль. Этот элемент также помещают в емкость. Патрон с лампой опускают в импровизированный плафон, фиксируют его силиконом.

Если прозрачность банки кажется неподходящей, то ее изнутри раскрашивают люминесцентными красками: наносят рисунок либо покрывают сплошь. Такой материал, обеспечивающий оригинальное свечение, совершенно безопасен — нетоксичен.

Светильник из жестяных банок

Для изготовления этого предмета подойдут даже маленькие жестянки от напитков, однако большие емкости-фонари будут выглядеть более оригинально и внушительно. В этом случае из инструментов понадобится молоток, а также гвозди различных размеров. В роли рабочего стола выступит скругленный брус, который для фиксации лучше зажать в тисках. Способ получения эксклюзива прост:

сначала на банке рисуют понравившийся узор, он может быть любой степени сложности;

затем по линиям делают отверстия разного (или одного) диаметра, орудуя молотком и гвоздями;

в банку вставляют патрон с лампочкой, изделие вешают или ставят на предназначенное место.

Степень необычности конкретного фонаря зависит лишь от «разгула» фантазии его автора. Готовое изделие можно покрасить, либо разрисовать узорами. Такая техника и выдумка позволяют довольно легко создавать настоящие произведения искусства.

Деревянный фонарь-шар

Этот вариант тоже отличается простотой и отсутствием каких-то сложных манипуляций. Для создания шара потребуется собрать «вязанку» небольших прутиков и веток, найти или купить воздушный шарик (надувной мяч), и клей (ПВА, столярный). Сам процесс прост и понятен:

деревянные заготовки ломают так, чтобы получились палочки небольшой длины;

надув шар, на него в произвольном порядке наклеивают веточки и прутики;

количество их мастер определяет самостоятельно, однако необходимо оставить место для помещения патрона с лампочкой;

готовый полуфабрикат убирают на сутки (или более) для высыхания;

шар прокалывают либо сдувают, а в плафон помещают патрон с лампочкой.

Такой уличный фонарь можно подвесить на цепочке, или установить на стойку, изготовленную из металла.

Есть много способов получить желаемое, так как уличный фонарь своими руками можно сделать из всех материалов, кроме бумаги. Поэтому недостатка в идеях нет, а один из потенциальных вариантов показан в этом видеоролике: