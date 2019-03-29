Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

1,5 м — от ягодных кустарников;

4 м — от плодовых деревьев;

8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Домик-шалаш

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м3. Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

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