Пруд своими руками для разведения рыбы: желанное — в реальность

Если на вашем дачном участке или на приусадебной территории полно свободного места, не оккупированного грядками со всевозможными овощными культурами, а душа настойчиво требует новизны, то обустройство водоема для вас является идеальным выходом. Такое мини-озеро может быть не только украшением — построить пруд своими руками для разведения рыбы стало для многих делом чести и престижа. Кому не хочется похвастаться золотыми рыбками или поразить гостей аппетитным блюдом из свежевыловленной рыбы? Но без труда ничего не вытащишь из пруда. Поэтому вам можно ознакомиться с нашим материалом.

С чего начать строительство чудесного пруда: ищем место

Рыба с успехом выращивается в разных водоемах — естественных и искусственных. Но нельзя выбрать первое попавшееся место и начать действовать незамедлительно. Рыбы — живые существа, поэтому требуют к себе доброго отношения.

Итак, для выбора идеального места учитываются следующие факторы:

Если территория участка имеет возвышенности, то поиски места уже увенчались успехом. Когда свободной осталась лишь низина, придется приступать к самостоятельному поднятию уровня земли, иначе вашему водоему постоянной угрозой станет дождевая вода, способная загрязнять его после каждого ливня. Солнечный свет должен освещать пруд только 7 часов в день, поэтому присмотритесь к местам около дома, деревьев или кустарников. Если проигнорировать это условие, то при переизбытке солнечных лучей вместо рыбы вы получите богатый урожай зеленых водорослей, недостаток освещения приведет к плохому их росту, а значит, к весьма скудному питанию питомцев с жабрами. Пруд не должен находиться под деревьями, иначе вода в нем будет загрязняться падающими листьями, и скоро может появиться неприятный запах, возможно и заболачивание. Вблизи необходимо иметь источник электроэнергии, если в ваших планах присутствует установка дополнительного оборудования.

Поскольку говорят, что и рак иногда может считаться рыбой, то для таких постояльцев пруда необходима тень на 50% всей его поверхности.

На каком способе строительства остановить свой взор?

Многие знают, что обязательно нужно копать котлован, но понятия не имеют о дальнейших работах. Между тем существуют различные варианты дальнейшего обустройства пруда.

В вырытый котлован налить воду, и выпустить туда новых обитателей. Способ для ленивых, он может вылечить от этой болезни, так как вода будет перманентно впитываться и испаряться, что потребует частого доливания водоема. Вырытый котлован выстилается пленкой, которая позволяет избавиться от «утечек». Минус в том, что ее придется менять каждые 7-10 лет. Но он не смертелен, так как в любом случае пруд необходимо периодически чистить, иначе водоем скоро превратится в болото. До рытья ямы приобрести готовый контейнер из пластика, и по его размерам вырыть нужное отверстие. Ассортимент таких товаров не знает слова «дефицит», но размеры ограничены, потому в «бассейне» этом могут жить только небольшие декоративные рыбки. Самый эффективный вариант, позволяющий избежать частых чисток пруда. Укрепляются стены и дно, затем они обкладываются кирпичом.

Существует и еще одно ноу-хау — бетонная многоступенчатая конструкция, но затраты на нее столь высоки, что используются такие варианты нечасто. Обычно выбирают пруды пленочного типа или пластиковые. Но мы рассмотрим все методы по порядку.

Строим пруд простейший, но не для простейших

Здесь задачи, стоящие перед хозяевами, минимальны. Сначала роется котлован, потом покрываются его стены.

Материалы с инструментами:

лопаты — совковая и штыковая;

смесь дерна и глины;

трубы для отвода и подвода воды;

шпатель.

Впечатляющие размеры пруда потребуют приглашения специальной техники.

Строительство стартует с разметки, после нее начинается выкапывание необходимого котлована. Проводятся каналы для воды, и размещаются трубки для ее подачи. Готовится смесь дерна и глины, ее соотношение — 1:1. Консистенция не должна быть слишком жидкой, поэтому воду нужно вливать осторожно. Этой смесью укладывают стены и дно котлована, выравнивается она шпателем. Можно в завершение заняться облицовкой, но вопрос о необходимости этого этапа каждый решает сам.

Пруд с пленочным настилом: простота, вариативность

Можно сказать, что этот способ отличается гибкостью и простотой, поэтому он не вызовет затруднений даже у дебютантов «прудостроительных» дел. Из материалов и инструментов здесь добавляются:

пленка, обычно черная, толщина ее от 0,5 до 1 мм;

камни и колышки.

Вариативность состоит в том, что береговым линиям можно придать всевозможные очертания, а рельефу — любой профиль.

Очерчиваются границы, роется произвольное углубление, рельеф зависит только от предпочтений хозяев. Проводятся каналы для воды. Котлован застилают пленкой, в которой делают отверстия для труб. Края ее фиксируют колышками, или же камуфлируют пленку камнями.

Специалисты рыбного хозяйства считают, что полиэтиленовая пленка может считаться почти эталонной гидроизоляцией для пруда. Если размеры его велики, то стоит заказать материал с лучшими показателями прочности.

Пруд из пластикового каркаса: трудности преодолимы

Самая важная задача при сооружении такого водоема — идеальная подгонка вырытого котлована под рельеф пластикового каркаса. Такие изделия обычно заказывают, и, чтобы избежать трудностей, лучше обсудить их форму с изготовителями. Инструменты для этого пруда нужны такие же, как и в предыдущих случаях.

Здесь порядок работ другой:

Замеряется каркас, после этого все размеры переносятся на грунт. Выкапывается яма, делается припуск для потенциальной корректировки, строго сверяются с каркасом ее глубина и форма. Каркас опускается в котлован, проводятся каналы водоотводов, присоединяются трубы. Пространство выравнивается, а сделанные по периметру припуски засыпаются и трамбуются.

Несмотря на долговечность каркасов, есть тут и некоторые недостатки: пруд расширить невозможно, а цена их достаточно ощутима для кошелька.

Бетонный пруд своими руками для разведения рыбы

Такая постройка — венец творения. Она прочна и красива. Но к раннему списку инструментов и материалов добавляются новые:

арматурная сетка;

гидроизоляционный материал;

песок, мелкий щебень, цемент.

Алгоритм в данном случае следующий:

После окончания разметки по периметру ее прокапывается первый слой, глубина его составляет 1 штык лопаты. Боковые стенки должны иметь скос не более 25°. Формируются каналы для воды, укладываются трубы. Яма выкапывается до необходимой глубины. Грунт трамбуется, при необходимости укладывается подушка из песка и щебня (6-8 см). Гидроизоляционная пленка устилается на дно и стены котлована, выступать она должна на поверхность участка на 10-15 см. Там следует зафиксировать края камнями или колышками. Готовится цементный раствор, который наносится на гидроизоляционный слой толщиной около 1 см. Теперь необходимо дождаться, пока он застынет. Когда толщина бетона достигнет 4 или 5 см, укладывается сетка из прутьев арматуры, затем она вжимается, и наносится следующий слой. Данный процесс повторяется до тех пор, пока бетон не будет иметь толщину около 10 см. В каналах для воды трубы фиксируются между стенами и трубой, зазоры замазываются, дно и вся поверхность пруда тщательно выравнивается. На застывший бетон кистью или валиком в несколько слоев наносится гидроизоляция — жидкая резина или акриловый состав. Высыхает она за 24 часа.

После выполнения работ можно с легким сердцем наполнить пруд водой. Конструкция эта способна радовать хозяев долгие годы.

Какой пруд своими руками для разведения рыбы соорудить? Все решают размеры водоема, степень вашего упорства и финансовые возможности.

Наглядный пример этого подвига: